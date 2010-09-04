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Пельо Бильбао – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2022

Пельо Бильбао обошёл в спринте Жулиана Алафилиппа на 3-м этапе Тура Страны Басков-2022

 

 

 

  32-летний испанский велогонщик команды Bahrain Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) одержал первую в сезоне победу, выиграв 3-й этап Тура Страны Басков-2022. Бесконечные спуски и подъёмы просеяли пелотон к финальным 50 километрам этапа.

 

  Ускорение Адама Йейтса (Ineos Grenadiers) порвало группу за 23 км до финиша. Пельо Бильбао несколько раз атаковал, но в итоге группа, где находились все генеральщики, разыграла спринт на финише. Команда Quick Step Alpha Vinyl пыталась повторить успех прошлого этапа, финиш в подъём подходил Жулиану Алафилиппу, и он спринтовал на финальных 150 метрах. Но Пельо Бильбао удалось обойти чемпиона мира на финишной черте, а Александр Власов (Bora-hansgrohe) замкнул тройку призёров этапа. Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил майку лидера.

 

 

Пельо Бильбао – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2022

 

 

Photo ©  @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious/ photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2022

 

  Пельо Бильбао: «Плотно заехали. Невероятные ощущения.  Великолепно выиграть здесь, в моих родных местах. Все победы особенные, но эта, домашняя, выделяется. Я так долго её ждал, особенно после того, как близко подошёл к победе в прошлом году. Она особенна  ценная ещё и из-за уровня соперников, которых обошёл. Когда побеждаешь, опередив чемпиона мира, лучше и представить нельзя.

 

  Хочу посвятить победу моей жене и будущему ребёнку! Я знал, что Алафилипп – сильнейший в спринте. Единственным вариантом  было попробовать выиграть, выйдя у него с колеса и обойти его на последних метрах. Раньше порвать группу оказалось трудно. Я пытался атаковать за 6 км, другие тоже пробовали на финальном подъёме, но никто не уехал. Спринт был в небольшой подъём, поэтому, наверное, у меня и появилось больше шансов опередить на линии чемпиона мира».

 

  Жулиан Алафилипп: «Этап был очень тяжёлым, ехали на высокой скорости, проходили несколько крутых подъёмов. Ремко проделал невероятное количество работы, снова вывез меня на хорошую позицию к финишу, но я рановато открыл спринт, один гонщик был просто сильнее. Сегодня нет победы, но я ни о чём не жалею. Самое важное, что моя  форма в порядке, до конца гонки ещё будут возможности».

 

Пельо Бильбао – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Александр Власов: «Сегодня был довольно тяжёлый этап, хаотичный, но я чувствовал себя очень хорошо. Ребята мне очень помогли, особенно на финальной части гонки, вывезли меня на позицию перед тем, как начались коварные узкие дороги. В финале я старался усидеть за другими генеральщиками, перед спринтом шёл на выгодной позиции. Этого оказалось достаточно, чтобы занять третье место на этапе, а также подняться на третье место в общем зачёте. Поэтому я очень доволен своим выступлением».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Благодаря сильному выступлению Алекса и четырём бонусным секундам, которые он взял, мы продвинулись на третье место в генеральной классификации. Именно на это мы надеялись, ставили целью. Хотелось, чтобы в группе генеральщиков от нашей команды было два или три гонщика, но не получилось. Эмануэль (Бухман) остался во второй группе, а неудача,  механическая проблема, помешала и Серхио отобраться в эту группу фаворитов.

 

  Но Алекс проехал отлично, мы рады, что он финишировал вместе с другими генеральщиками. Относительно Эму – он на верном пути, ему не хватило нескольких процентов, чтобы отобраться в первую группу, в которой он должен быть. Серхио, наверное, тоже был бы в этой группе, если бы не неудачный инцидент».

 

  Ремко Эвенепул: «Мы решили повторить вчерашнюю тактику, но, думаю, мы начали спринт всего секунды на две раньше, иначе бы опять выиграли.  Финиш был трудным, показалось, что там был небольшой встречный ветер. Жаль, но, я думаю, первое и второе места на этапах – неплохой старт недели.

 

  Это было невероятно. Два подъёма в финале оказались очень тяжёлыми. Вообще-то, оказалось трудно удержаться, особенно, когда Йейтс атаковал на втором подъёме. Тогда было очень тяжело.  Фавориты, Йейтс и Роглич, поговорили со мной. Они сказали, что хотели бы завершить этап спринтом, но был и один, который этого не хотел. Бильбао поехал в полную силу.

 

  Я собирался задавать скорость на подъёме, чтобы Жулиан сохранил силы. Но когда он атаковал, я не смог сразу отреагировать на атаку Бильбао, просто продолжал и вернул группу на широкой дороге.

 

  Я надеюсь, что впереди этапы чуть легче, чем сегодняшний. Но, думаю, известно, что Тур Страны Басков – гонка не из лёгких. Главная сложность, что у километрового подъёма был зверский градиент, а также очень плохая дорога с цементными плитами. Никогда ещё не проходил настолько крутых подъёмов. Очень необычный и очень тяжёлый.

 

  Второй подъём подходил мне чуть больше, но к этому времени я уже мучился, потому что Йейтс мощно атаковал. Надеюсь, я смогу восстановиться и завтра снова удержусь  с генеральщиками. Думаю, ребята из этой группы, что финишировала сегодня впереди, и будут бороться на этой неделе за общий зачёт».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Страны Басков-2022

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Теги к статье: Пельо Бильбао Pello Bilbao Bahrain Victorious Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:31 | Регистрация: 4.09.2010

    Власов прям молодцом!

    а фавориты теперь сценарии согласовывают с авторитетом! ))

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 08:24 | Регистрация: 22.05.2013

    Ремко круче всех, то что он говорит веселит почему-то почти всегдла. biggrin

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Комментарии

  • velodoctor
    Пельо Бильбао – победитель 3 э ... (2)
    velodoctor-Фото

    Ремко круче всех, то что он говорит веселит почему-то почти всегдла. biggrin

  • Shalam s Urala
    Пельо Бильбао – победитель 3 э ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Власов прям молодцом!

    а фавориты теперь сценарии согласовывают с авторитетом! ))

  • Ернат
    Джанни Москон вынужден отказат ... (7)
    Ернат-Фото

    Да в начале сезона Астана не впечетляет((( надеемся на середину сезона

  • Earl57
    Scheldeprijs-2022. Результаты (2)
    Earl57-Фото

    Прикол с Мерлиром)) По его словам он думал, что все гонщики уже финишировали, так как позади них была только одна группа. И организаторы его не остановили, когда он поехал к стоянке автобусов.

    https://twitter.com/cyclingtips/status/1511726775721934850

  • ararat
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    ararat-Фото
    Астану никто не видел?) Нашёл 40е место Андрей Зейц.

    А ребят которых не удержали, Власов, Бельбао, Йон Изагире борятся впереди, побеждают, в 10ке ГК идут... Наверное Астана на гранд турах рвать всех будет)
  • DIM
    Scheldeprijs-2022. Результаты (2)
    DIM-Фото
    Недооценили ребята дядю Сашу:)
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    RVL-Фото
    Голова ремко даёт о себе знать
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    RVL-Фото
    Ремко сам задергал как группу так и жужу. ))
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    RVL-Фото

    Смотреть, не значит видеть))

    Показушность и сила , это разные вещи. Ремко весь этап этим и занимался, подергивая и мотая шеей на лево и направо. Ск это считал очень верно. + Ниодна из протяжек ремко ничему не привела. Когда алафилипп призвал ремко к диалогу, и дал ему как обьяснение его действиям, , таки команду, ремко ее не выполнил. Результат в протоколе. Скачущий кролик, как и на ЧМ, укатывающий своими рывками сборную Бельгии и вва, укатал жужу 
    Спасибо за внимание))

  • serghi
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    serghi-Фото
    На данном этапе, понимая, что всё будет в спринте решаться, готовил развоз под Алафилиппа, но боюсь, что та травма, на Ломбардии, до сих пор даёт о себе знать.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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