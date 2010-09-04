Пельо Бильбао – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2022

Пельо Бильбао обошёл в спринте Жулиана Алафилиппа на 3-м этапе Тура Страны Басков-2022

32-летний испанский велогонщик команды Bahrain Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) одержал первую в сезоне победу, выиграв 3-й этап Тура Страны Басков-2022. Бесконечные спуски и подъёмы просеяли пелотон к финальным 50 километрам этапа.

Ускорение Адама Йейтса (Ineos Grenadiers) порвало группу за 23 км до финиша. Пельо Бильбао несколько раз атаковал, но в итоге группа, где находились все генеральщики, разыграла спринт на финише. Команда Quick Step Alpha Vinyl пыталась повторить успех прошлого этапа, финиш в подъём подходил Жулиану Алафилиппу, и он спринтовал на финальных 150 метрах. Но Пельо Бильбао удалось обойти чемпиона мира на финишной черте, а Александр Власов (Bora-hansgrohe) замкнул тройку призёров этапа. Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил майку лидера.

Photo © @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious/ photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2022

Пельо Бильбао: «Плотно заехали. Невероятные ощущения. Великолепно выиграть здесь, в моих родных местах. Все победы особенные, но эта, домашняя, выделяется. Я так долго её ждал, особенно после того, как близко подошёл к победе в прошлом году. Она особенна ценная ещё и из-за уровня соперников, которых обошёл. Когда побеждаешь, опередив чемпиона мира, лучше и представить нельзя.

Хочу посвятить победу моей жене и будущему ребёнку! Я знал, что Алафилипп – сильнейший в спринте. Единственным вариантом было попробовать выиграть, выйдя у него с колеса и обойти его на последних метрах. Раньше порвать группу оказалось трудно. Я пытался атаковать за 6 км, другие тоже пробовали на финальном подъёме, но никто не уехал. Спринт был в небольшой подъём, поэтому, наверное, у меня и появилось больше шансов опередить на линии чемпиона мира».

Жулиан Алафилипп: «Этап был очень тяжёлым, ехали на высокой скорости, проходили несколько крутых подъёмов. Ремко проделал невероятное количество работы, снова вывез меня на хорошую позицию к финишу, но я рановато открыл спринт, один гонщик был просто сильнее. Сегодня нет победы, но я ни о чём не жалею. Самое важное, что моя форма в порядке, до конца гонки ещё будут возможности».

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Александр Власов: «Сегодня был довольно тяжёлый этап, хаотичный, но я чувствовал себя очень хорошо. Ребята мне очень помогли, особенно на финальной части гонки, вывезли меня на позицию перед тем, как начались коварные узкие дороги. В финале я старался усидеть за другими генеральщиками, перед спринтом шёл на выгодной позиции. Этого оказалось достаточно, чтобы занять третье место на этапе, а также подняться на третье место в общем зачёте. Поэтому я очень доволен своим выступлением».

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Благодаря сильному выступлению Алекса и четырём бонусным секундам, которые он взял, мы продвинулись на третье место в генеральной классификации. Именно на это мы надеялись, ставили целью. Хотелось, чтобы в группе генеральщиков от нашей команды было два или три гонщика, но не получилось. Эмануэль (Бухман) остался во второй группе, а неудача, механическая проблема, помешала и Серхио отобраться в эту группу фаворитов.

Но Алекс проехал отлично, мы рады, что он финишировал вместе с другими генеральщиками. Относительно Эму – он на верном пути, ему не хватило нескольких процентов, чтобы отобраться в первую группу, в которой он должен быть. Серхио, наверное, тоже был бы в этой группе, если бы не неудачный инцидент».

Ремко Эвенепул: «Мы решили повторить вчерашнюю тактику, но, думаю, мы начали спринт всего секунды на две раньше, иначе бы опять выиграли. Финиш был трудным, показалось, что там был небольшой встречный ветер. Жаль, но, я думаю, первое и второе места на этапах – неплохой старт недели.

Это было невероятно. Два подъёма в финале оказались очень тяжёлыми. Вообще-то, оказалось трудно удержаться, особенно, когда Йейтс атаковал на втором подъёме. Тогда было очень тяжело. Фавориты, Йейтс и Роглич, поговорили со мной. Они сказали, что хотели бы завершить этап спринтом, но был и один, который этого не хотел. Бильбао поехал в полную силу.

Я собирался задавать скорость на подъёме, чтобы Жулиан сохранил силы. Но когда он атаковал, я не смог сразу отреагировать на атаку Бильбао, просто продолжал и вернул группу на широкой дороге.

Я надеюсь, что впереди этапы чуть легче, чем сегодняшний. Но, думаю, известно, что Тур Страны Басков – гонка не из лёгких. Главная сложность, что у километрового подъёма был зверский градиент, а также очень плохая дорога с цементными плитами. Никогда ещё не проходил настолько крутых подъёмов. Очень необычный и очень тяжёлый.

Второй подъём подходил мне чуть больше, но к этому времени я уже мучился, потому что Йейтс мощно атаковал. Надеюсь, я смогу восстановиться и завтра снова удержусь с генеральщиками. Думаю, ребята из этой группы, что финишировала сегодня впереди, и будут бороться на этой неделе за общий зачёт».