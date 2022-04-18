Жоффрей Бушар: "Мне помогло десятиборье, это мой реванш"

Жоффрей Бушар – победитель 1 этапа Тура Альп-2022

Более ста километров в отрыве и 25 км в сольном отрыве на 1-м этапе Тура Альп-2022 принёс первую профессиональную победу 30-летнему французскому гонщику команды AG2R Citroen Жоффрею Бушару (Geoffrey Bouchard).

Бушар – победитель классификации лучшего горного гонщика Вуэльты Испании-2019 и Джиро д’Италия-2021, казалось, поехал бороться за очередную горную майку, но в итоге не только выиграл этап, но и надел майку лидера и майку лучшего горного гонщика. Лишь пять секунд отделяли Бушара от преследователей, которым пришлось довольствоваться спринтом за призовые места. Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), призёр Тура Альп прошлого года, финишировал на 1-м этапе вторым, опередив Романа Барде (DSM).

Отрыв дня сформировался через 40 км, помимо Жоффрея Бушара в него отобрались ещё четыре гонщика, но на перевале Брокон впереди остались только Бушар и Бен Цвихоф (Bora-hansgrohe). На склонах перевала Гоббера Бушар уехал от Цвихоффа, который позже упал на спуске, пытаясь вернуться к попутчику. Жоффрей Бушар выдержал одиночное противостояние, опередив пелотон на 5 секунд.

Жоффрей Бушар: «Сегодня нашей задачей было отправить представителя команды в отрыв. У нас в этой гонке несколько сильных ребят. Я был впереди, когда гонщики начали атаковать, и я поехал за ними. Мы не ожидали, что представится такой шанс. Я продавливал изо всех сил и старался верить в успех до самого финиша.

Это великолепная победа. В этой гонке участвуют те, кто будет бороться за генеральную классификацию на Джиро д’Италия. Здесь они завершают подготовку. Когда понял, что пелотон меня настигает, встал из седла. Сказал себе, что сидеть больше нельзя.

На последних метрах чувствовал, как преследователи дышат мне в спину, знал, что Бильбао очень опасен. Но, наконец, в 30 лет я смог насладиться первой победой. В велоспорте важно продолжать пытаться и верить. В прошлом году на Джиро д’Италия победа на этапе ускользнула от меня на последних метрах. Это мой реванш.

Я выступал во многих гонках Мирового тура, где очень высокий уровень. Важно знать, как использовать малейшую возможность.

В молодости не был самым талантливым, меня никогда не брали в сборные, сначала у меня даже не было шанса попасть в профессионалы. Я выступал как любитель, а чтобы себя поддержать, занимался десятиборьем, много работал, чтобы исполнить свою мечту. Однажды спросил родителей, что если я брошу работу и попробую полностью отдаться своей страсти. Появился шанс, и каждый день я благодарю за него, прикладывая все силы, когда кручу педали.

Профессионалом я стал в 27 лет, выиграл майку лучшего горняка и на Вуэльте, и на Джиро, но эти майки не имели вкуса победы. В этом году у меня впервые будет шанс на Тур де Франс. Гороховая майка – моя мечта, но гонщики живут борьбой за победу. Такую, как сегодня».