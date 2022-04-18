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Жоффрей Бушар: "Мне помогло десятиборье, это мой реванш"

Жоффрей Бушар – победитель 1 этапа Тура Альп-2022

 

 

  Более ста километров в отрыве и 25 км в сольном отрыве на 1-м этапе Тура Альп-2022 принёс первую профессиональную победу 30-летнему французскому гонщику команды AG2R Citroen Жоффрею Бушару (Geoffrey Bouchard).

 

  Бушар – победитель классификации лучшего горного гонщика Вуэльты Испании-2019 и Джиро д’Италия-2021, казалось, поехал бороться за очередную горную майку, но в итоге не только выиграл этап, но и надел майку лидера и майку лучшего горного гонщика.  Лишь пять секунд отделяли Бушара от преследователей, которым пришлось довольствоваться спринтом за призовые места. Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), призёр Тура Альп прошлого года, финишировал на 1-м этапе вторым, опередив Романа Барде (DSM).

Жоффрей Бушар:

 

Жоффрей Бушар:

 

  Отрыв дня сформировался через 40 км, помимо  Жоффрея Бушара в него отобрались ещё четыре гонщика, но на перевале Брокон впереди остались только Бушар и Бен Цвихоф (Bora-hansgrohe). На склонах перевала Гоббера Бушар уехал от Цвихоффа, который позже упал на спуске, пытаясь вернуться  к попутчику. Жоффрей Бушар выдержал одиночное противостояние, опередив пелотон на 5 секунд.

 

  Жоффрей Бушар: «Сегодня нашей задачей было отправить представителя команды в отрыв. У нас в этой гонке несколько сильных ребят. Я был впереди, когда гонщики начали атаковать, и я поехал за ними. Мы не ожидали, что представится такой шанс. Я продавливал изо всех сил и старался верить в успех до самого финиша.

 

  Это великолепная победа. В этой гонке участвуют те, кто будет бороться за генеральную классификацию на Джиро д’Италия. Здесь они завершают подготовку. Когда понял, что пелотон меня настигает, встал из седла. Сказал себе, что сидеть больше нельзя. 

 

  На последних метрах чувствовал, как преследователи дышат мне в спину, знал, что Бильбао очень опасен. Но, наконец, в 30 лет я смог насладиться первой победой. В велоспорте важно продолжать пытаться и верить. В прошлом году на Джиро д’Италия победа на этапе ускользнула от меня на последних метрах. Это мой реванш.

 

  Я выступал во многих гонках Мирового тура, где очень высокий уровень. Важно знать, как использовать малейшую возможность.

 

  В молодости не был самым талантливым, меня никогда не брали в сборные, сначала у меня даже не было шанса попасть в профессионалы. Я выступал как любитель, а чтобы себя поддержать, занимался десятиборьем, много работал, чтобы исполнить свою мечту. Однажды спросил родителей, что если я брошу работу и попробую полностью отдаться своей страсти. Появился шанс, и каждый день я благодарю за него, прикладывая все силы, когда кручу педали.

 

  Профессионалом я стал в 27 лет, выиграл майку лучшего горняка и на Вуэльте, и на Джиро, но эти майки не имели вкуса победы. В этом году у меня впервые будет шанс на Тур де Франс. Гороховая майка – моя мечта, но гонщики живут борьбой за победу. Такую, как сегодня».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Альп-2022

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Теги к статье: Жоффрей Бушар Geoffrey Bouchard AG2R Citroen Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • velodoctor
    Фабиан Канчеллара о Париж-Рубэ ... (1)
    velodoctor-Фото

    Как он жестко оценил стиль прохождения брусчатки МДВП. В том году всё же она была еще и сырой местами, была грязь по краям, было скользк,о что напоминало циклокросс, в этом сухая и, мне кажется, техника из-за этого другая. Но разве дело в технике, МДВП был выжат, как он внимательно ловил атаки на МСР, Фландрии, здесь я видел момент как Матьё встал из седла, но сил ответить не было, просто он тоже человек. Работу Инеос Спартак отметил, мне тоже очень понравилась она, если команда отойдёт от своей стратегии иметь 70% горняков в составе, она будет интереснее на много, за такой Инеос хочется болеть, они делают гонку.  Ощущение после окончания северных классик, что у британской команды неожиданно взошло там, где не сажали, только вот надо теперь развивать успех.



    И кстати если в страве посмотреть пульс МДВП, насколько рано он стал ехать в 4 зоне и можно сказать до самого финиша, судя по пульсу Рубэ сильно тяжелее ему далась чем Фландрия или Амстел недавний. К сожалению, того года нет для сравнения. 

  • RVL
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    RVL-Фото
    Здарова!
  • Astanaforever
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    Astanaforever-Фото
    Не чат , а балаган клоунов. )))
  • kwwk
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    kwwk-Фото
    Але, гараж, а в очередь?)))
  • motte
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    motte-Фото
    Так горный король двух гт!
  • EL-Fenomeno
    Дилан Ван Барле - победитель П ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: uran
    Прям дримтим под однодневки. Зачем им теперь гт... пусть квики воюют.

    ИНЭОС вообще то впечатялет вот уже которую неделю подряд, начиная от ТСБ, где генерал (с этапом) взял Мартинес. А потом понеслись: №1 на Амстеле, №1 на Брабанте, №1 на Рубэ, ну и №2 того же ван Барле на Фландрии перед этим. Прям в натуре "дрим тим")) но я бы сказал по другому - это точечные/снайперские попадания на 1-е места. Остается всего ничего взять Мур на ФВ и жирная точка 24 апреля - ЛБЛ. Да и так, для команды это уже получилась лучшая вело-весна в карьере истории!

    hi

    Кстати, Лонго Боргини победную атаку предприняла примерно за 30км. до финиша, причём на асфальте, а Дилан ван Барле когда и где (каюсь, не запомнил/проморгал) ? 

    P.S.

    Однако, самая быстрая в истории Париж-Рубэ: 45,79 км/час.

  • Gorn9k
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    Gorn9k-Фото

    Шкипер +7.21 на таком этапе
    Но в любом случае он гений, развести евреев на такие деньги...

  • RVL
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    RVL-Фото

    а вас там сколько? видим? пока видите?

  • reforg34
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    reforg34-Фото

    Пока видим что Кристофер Фрум экономится и шифруется, хотя запас прочности огроменный. Видимо решил по рецепту Лэнса Армстронга сразу выйти на оптимальную форму на ТДФ, а на остальные гонки не обращать внимание.

  • close2you
    Тур Альп-2022. Этап 1 (12)
    close2you-Фото
    Цитата: BlAr
     А почему не все французы в результатах жирным выделены?biggrin
    Ахахахахха)))

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