VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Пельо Бильбао – победитель 4 этапа Тура Альп-2021

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

 

  31-летний испанский велогонщик команды Bahrain-Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) одержал первую победу в сезоне, выиграв королевский горный 4-й этап Тура Альп-2021, благодаря чему также поднялся на вторую строчку в общем зачёте.

 

 

Пельо Бильбао – победитель 4 этапа Тура Альп-2021

 

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

 

  На предпоследнем этапе Тура Альп-2021 в отрыв дня уехали 11 гонщиков, в числе которых был и четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Israel Start-Up  Nation). Отрыв был нейтрализован за 19 км до финиша, после чего команда Ineos Grenadiers стала задавать темп перед финальным 10-км подъёмом Boniprati – 6,8%.

 

  23-летний российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков, падавший на 3-м этапе, не смог удержать темп соперников на финальном подъёме и выпал за 10 км до финиша. Он постарался сократить потери, но финишировал через 1:48 после победителя и  потерял вторую позицию в общем зачёте, где теперь занимает 5-е место.

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

 

 

  За 3,7 км до вершины и за 10,6 км до финиша из пелотона атаковал 24-летний российский велогонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов, к которому через 500 метров присоединился лидер общего зачёта, 28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс. Ещё через несколько сотен метров их добрал 34-летний ирландский гонщик команды Israel Start-Up Nation Дэн Мартин. На ускорение Саймона Йейтса за 2,5 км до вершины смог ответить только Александр Власов. Вдвоём они создали просвет.

 

  На технически сложном спуске у Йейтса и Власова было 7 секунд преимущества над преследователями. Пельо Бильбао на спуске догнал Дэна Мартина, но ирландский гонщик ошибся на повороте и упал. Мартин вернулся в гонку, но потерял шансы на борьбу в генеральной классификации, финишировав почти через 3 минуты после победителя.

 

  Пельо Бильбао догнал Саймона Йейтса и Александра Власова за 2 км до финиша, а в финальном спринте обошёл российского гонщика на финишной черте.

 

  Александр Власов поднялся на две строчки в генеральной классификации и вошёл в тройку лидеров, уступая 8 секунд Бильбао и 1:06 Саймону Йейтсу, сохранившему майку лидера.

 

Пельо Бильбао посвятил победу на этапе погибшему в этот день четыре года назад  итальянскому велогонщику Микеле Скарпони.

 

 

  Пельо Бильбао: «Сегодня особенный день – годовщина смерти Микеле Скарпони, который был моим товарищем по команде. Я хотел сделать всё, что в моих силах, чтобы одержать эту победу и посвятить ему, как уже делал, когда три года назад выиграл этап Тура Альп.

 

  Я приехал на Тур Альп-2021, нацеливаясь на этап, что и старался сделать с первого дня. Но, наверное, сегодняшний этап подходил мне больше всего. Мы знали, что решающим будет последний подъём и особенно спуск после него. Мы изучили спуск с нашим спортивным директором Пеллицотти, отметив места, где я мог рискнуть, и где надо было проходить очень осторожно.

 

  Рисковать на таких спусках каждый день невозможно, но сегодня день был особенным. Я потерял несколько секунд на вершине, но был уверен, что смогу добрать лидирующих гонщиков.

 

  Думаю, завтра трудно будет что-то предпринять в отношении генеральной классификации. Считаю, что мы скорее должны защищать это место на подиуме, чем атаковать. Но, если будет возможно, снова попытаемся одержать победу на этапе».

 

  Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti), спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Я очень доволен, что мы детально изучили этап, победа пришла именно так, как мы задумали. Поэтому удовлетворение результатом ещё больше. Ребята сегодня отработали идеально. Они не стали уезжать в первый отрыв, потому что там не было опасных в общем зачёте гонщиков. Потом они работали на Пернштайнера, чтобы отправить его в подходящий отрыв. Херманн Пернштайнер потрясающе отработал. Его группу добрали у подножия последнего подъёма.

 

  Пельо прошёл подъём на своей скорости, потому что мы знали, что спуск сыграет в его пользу. Нам оставалось просто точно рассчитать и держать разрыв под контролем. Мы тщательно изучили финиш, чтобы быть готовыми к спринту из небольшой группы.

 

  Завтрашний этап, наверное, не сможет повлиять на генеральную классификацию. У Йейтса сильная команда, а он сам доказал, что находится в отличной форме. Но мы не хотим успокаиваться на достигнутом, следующий этап тоже подходит Бильбао, мы снова хотим быть протагонистами».

 

  Александр Власов: «Вся команда сегодня была предельно мотивирована бороться за этот этап. Команда провела отличную работу, удерживая меня впереди целый день. Потом настала моя очередь постараться что-то предпринять на финальном подъёме. Я сделал всё, что мог, близко подошёл к победе. Сделал всё, что было в моих силах. С каждый днём чувствую себя всё лучше, это хороший знак перед Джиро д’Италия-2021. Думаю, я на правильном пути, завтра ещё один этап, посмотрим, что получится сделать».

 

  Саймон Йейтс: «Старт этапа получился трудным, ребята отлично контролировали гонку. Мы держали отрыв на небольшом просвете, поэтому в финале смогли побороться за победу на этапе. Ineos решили выйти в голову пелотона, фактически они сделали нашу работу вместо нас, нам не пришлось задавать скорость на финальном подъёме. Подъём был непростым, но я был в порядке. Когда увидел, что Сиваков не слишком хорошо себя чувствует, постарался что-то предпринять, чтобы увеличить разрыв в генеральной классификации. Спуск старался ехать аккуратно, поэтому оказалось сложно уехать от Бильбао. Он великолепный мастер спусков. С точки зрения генеральной классификации день был хорошим. Всё может случиться, но завтра мы постараемся».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Сегодня этап прошёл как планировалось. Мы знали, что команды захотят надавить на нас. После того, как отрыв уехал, мы контролировали ситуацию. Ребята отлично поработали, вовремя вернули отрыв как раз перед финальным подъёмом. Потом настал черёд Саймона укрепить преимущество в генеральной классификации. Теперь сфокусируемся на завтрашнем этапе, наша цель – в первый раз в этом году выиграть гонку».

 

  Крис Фрум: «Думаю, я впервые с Джиро д’Италия-2018 находился в отрыве. Получил огромное удовольствие от того, что находился впереди. Немного протестировал ноги, тем более что отрыв уехал на довольно трудном секторе после многочисленных атак. Жаль, что мы не смогли создать значительный просвет. Но в любом случае это был полезный опыт снова проехать впереди пелотона. Чувствую, что форма медленно улучшается, вполне доволен ощущениями в ногах».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Пельо Бильбао Pello Bilbao Bahrain-Victorious Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

27 апреля - 2 мая 2021

Tour de Romandie

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров ждёте больше всего?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп - трёхкратн ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    А кто знает почему или из-за чего пелотон в этом году на ФВ стартовал из какой то баскетбольной/волейбольной арены !? Впервые такой СТАРТ гонки увидел, но смотрелось довольно таки прикольно, когда в узеньком коридоре велогонщики выстроились змейкой)

    Цитата: reforg34
    Браво Вальверде! Финишировать в тройке, дорогого стоит. Напомню, у него побед в этой гонке 5(больше чем у Алафилиппа) и куча призовых мест.

    Не факт, что Балаверде был бы на подиуме если б команда ОАЭ не снялась полным составом из-за КОВИДа. Не думаю что Хирши, но Погачар точно зацепил бы подиум, а может даже и победу.

    Кстати, Анька ван дер Брегген выиграла в эту среду свою 8-ю (!) Флэш-Валлонь ПОДРЯД, вот кто настоящий король ФВ, т.е. королева king

     P.S.

    Ещё раз возвращаясь к финишу АМСТЕЛА-2021.

    Тут вот статья, где разбирают "бросок на линию" ВВА и ТП, ну и я так понял, что вывод они сделали следующий: из-за неправильной расстановки/установки камеры на финише Воуту Ван Арту отдали/присудили победу, под_итожили после всех разбирательств и "расследований" там (на сайте) - вот (с картинками):

    Did Wout Really Win Amstel? The Evidence

  • Sezar
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (27)
    Sezar-Фото

    Марко Бреннер младше Пидкока (и Вансевенана) на 3 года))

  • velodoctor
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    velodoctor-Фото

    Снова хороший этап, развалили пелотон, видно кто чего стоит сейчас. Надеюсь так же на джиро будет, без супер поездов всяких. 

  • Ice
    Жулиан Алафилипп - трёхкратн ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    Браво Вальверде! Финишировать в тройке, дорогого стоит. Напомню, у него побед в этой гонке 5(больше чем у Алафилиппа) и куча призовых мест. В своей оптимальной форме, Вальверде оставил бы далеко позади Алафилиппа.

    Ну дык, а Алафилипп в идеальной форме ехал бы еще быстрее)

  • Astanaforever
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    Astanaforever-Фото
    Помяним сегодня отличного гонщика команды Astana и классного парня Микеле Скарпони. Не удалось в честь него принести победу Саше Власову. Но ничего. Все победы впереди.
  • Freejazz
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    Freejazz-Фото
    Там без повреждений. Упал он очень аккуратно. Только время потерял на торможении и разгоне.
  • salomon
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    salomon-Фото
    Цитата: close2you
    А с Сиваковым что случилось ?
    К сожалению, последствия вчерашнего падения.
  • Gerasim
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    Gerasim-Фото
    Вчера упал... сегодня плохо себя чувствовал после падения
  • close2you
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    close2you-Фото
    А с Сиваковым что случилось ?
  • Gerasim
    Тур Альп-2021. Этап 4 (10)
    Gerasim-Фото
    Этап понравился, Власов молодец. Пашу жалко

    Цитата: Gottliche_Recht
    Что с Мартином? Жив, здоров?
    Доехал, но много проиграл. Надеюсь без сильных повреждений

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 апреля

Tony Martin (Jumbo - Visma)

Alexander Vlasov (Astana – Premier Tech)

24 апреля

Rein Taaramae (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Pier-Andre Cote (Rally Cycling)

Alessandro Fancellu (Eolo - Kometa Cycling Team)

25 апреля

Alejandro Valverde (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 5016
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3823
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2556
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1848
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
8 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1677
9 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560
10 Власов А. (Rus) (AST) 1509

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2021 (113)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)