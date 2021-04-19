Пельо Бильбао – победитель 4 этапа Тура Альп-2021

Пельо Бильбао, Александр Власов, Саймон Йейтс, Крис Фрум о 4-м этапе Тура Альп-2021

31-летний испанский велогонщик команды Bahrain-Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) одержал первую победу в сезоне, выиграв королевский горный 4-й этап Тура Альп-2021, благодаря чему также поднялся на вторую строчку в общем зачёте.

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

На предпоследнем этапе Тура Альп-2021 в отрыв дня уехали 11 гонщиков, в числе которых был и четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Israel Start-Up Nation). Отрыв был нейтрализован за 19 км до финиша, после чего команда Ineos Grenadiers стала задавать темп перед финальным 10-км подъёмом Boniprati – 6,8%.

23-летний российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков, падавший на 3-м этапе, не смог удержать темп соперников на финальном подъёме и выпал за 10 км до финиша. Он постарался сократить потери, но финишировал через 1:48 после победителя и потерял вторую позицию в общем зачёте, где теперь занимает 5-е место.

За 3,7 км до вершины и за 10,6 км до финиша из пелотона атаковал 24-летний российский велогонщик команды Astana – Premier Tech Александр Власов, к которому через 500 метров присоединился лидер общего зачёта, 28-летний британский велогонщик команды BikeExchange Саймон Йейтс. Ещё через несколько сотен метров их добрал 34-летний ирландский гонщик команды Israel Start-Up Nation Дэн Мартин. На ускорение Саймона Йейтса за 2,5 км до вершины смог ответить только Александр Власов. Вдвоём они создали просвет.

На технически сложном спуске у Йейтса и Власова было 7 секунд преимущества над преследователями. Пельо Бильбао на спуске догнал Дэна Мартина, но ирландский гонщик ошибся на повороте и упал. Мартин вернулся в гонку, но потерял шансы на борьбу в генеральной классификации, финишировав почти через 3 минуты после победителя.

Пельо Бильбао догнал Саймона Йейтса и Александра Власова за 2 км до финиша, а в финальном спринте обошёл российского гонщика на финишной черте.

Александр Власов поднялся на две строчки в генеральной классификации и вошёл в тройку лидеров, уступая 8 секунд Бильбао и 1:06 Саймону Йейтсу, сохранившему майку лидера.

Пельо Бильбао посвятил победу на этапе погибшему в этот день четыре года назад итальянскому велогонщику Микеле Скарпони.

Пельо Бильбао: «Сегодня особенный день – годовщина смерти Микеле Скарпони, который был моим товарищем по команде. Я хотел сделать всё, что в моих силах, чтобы одержать эту победу и посвятить ему, как уже делал, когда три года назад выиграл этап Тура Альп.

Я приехал на Тур Альп-2021, нацеливаясь на этап, что и старался сделать с первого дня. Но, наверное, сегодняшний этап подходил мне больше всего. Мы знали, что решающим будет последний подъём и особенно спуск после него. Мы изучили спуск с нашим спортивным директором Пеллицотти, отметив места, где я мог рискнуть, и где надо было проходить очень осторожно.

Рисковать на таких спусках каждый день невозможно, но сегодня день был особенным. Я потерял несколько секунд на вершине, но был уверен, что смогу добрать лидирующих гонщиков.

Думаю, завтра трудно будет что-то предпринять в отношении генеральной классификации. Считаю, что мы скорее должны защищать это место на подиуме, чем атаковать. Но, если будет возможно, снова попытаемся одержать победу на этапе».

Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti), спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Я очень доволен, что мы детально изучили этап, победа пришла именно так, как мы задумали. Поэтому удовлетворение результатом ещё больше. Ребята сегодня отработали идеально. Они не стали уезжать в первый отрыв, потому что там не было опасных в общем зачёте гонщиков. Потом они работали на Пернштайнера, чтобы отправить его в подходящий отрыв. Херманн Пернштайнер потрясающе отработал. Его группу добрали у подножия последнего подъёма.

Пельо прошёл подъём на своей скорости, потому что мы знали, что спуск сыграет в его пользу. Нам оставалось просто точно рассчитать и держать разрыв под контролем. Мы тщательно изучили финиш, чтобы быть готовыми к спринту из небольшой группы.

Завтрашний этап, наверное, не сможет повлиять на генеральную классификацию. У Йейтса сильная команда, а он сам доказал, что находится в отличной форме. Но мы не хотим успокаиваться на достигнутом, следующий этап тоже подходит Бильбао, мы снова хотим быть протагонистами».

Александр Власов: «Вся команда сегодня была предельно мотивирована бороться за этот этап. Команда провела отличную работу, удерживая меня впереди целый день. Потом настала моя очередь постараться что-то предпринять на финальном подъёме. Я сделал всё, что мог, близко подошёл к победе. Сделал всё, что было в моих силах. С каждый днём чувствую себя всё лучше, это хороший знак перед Джиро д’Италия-2021. Думаю, я на правильном пути, завтра ещё один этап, посмотрим, что получится сделать».

Саймон Йейтс: «Старт этапа получился трудным, ребята отлично контролировали гонку. Мы держали отрыв на небольшом просвете, поэтому в финале смогли побороться за победу на этапе. Ineos решили выйти в голову пелотона, фактически они сделали нашу работу вместо нас, нам не пришлось задавать скорость на финальном подъёме. Подъём был непростым, но я был в порядке. Когда увидел, что Сиваков не слишком хорошо себя чувствует, постарался что-то предпринять, чтобы увеличить разрыв в генеральной классификации. Спуск старался ехать аккуратно, поэтому оказалось сложно уехать от Бильбао. Он великолепный мастер спусков. С точки зрения генеральной классификации день был хорошим. Всё может случиться, но завтра мы постараемся».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Сегодня этап прошёл как планировалось. Мы знали, что команды захотят надавить на нас. После того, как отрыв уехал, мы контролировали ситуацию. Ребята отлично поработали, вовремя вернули отрыв как раз перед финальным подъёмом. Потом настал черёд Саймона укрепить преимущество в генеральной классификации. Теперь сфокусируемся на завтрашнем этапе, наша цель – в первый раз в этом году выиграть гонку».

Крис Фрум: «Думаю, я впервые с Джиро д’Италия-2018 находился в отрыве. Получил огромное удовольствие от того, что находился впереди. Немного протестировал ноги, тем более что отрыв уехал на довольно трудном секторе после многочисленных атак. Жаль, что мы не смогли создать значительный просвет. Но в любом случае это был полезный опыт снова проехать впереди пелотона. Чувствую, что форма медленно улучшается, вполне доволен ощущениями в ногах».