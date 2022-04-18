Тур Альп-2022. Маршрут и участники

Тур Альп-2022. Превью

С 18 по 22 апреля по дорогам Тироля – Южного Тироля и региона Трентино пройдёт Тур Альп-2022. Пять горных коротких этапов, самый протяжённый из которых 161 км, три финиша в подъём, 13750 м набора высоты и звёздный состав – всё, что необходимо для зрелищной гонки и острой борьбы. Чтобы избежать переохлаждения и капризов погоды, организаторы не стали включать в маршрут подъёмы на высоте более 2000 м.

Маршрут Тура Альп-2022

1-й этап включает прохождение двух категорийных подъёмов – подъём Пассо Брокон (высота 1616 м) будет пройден за 44 км до финиша – 15 км с 4,9%, подъём Пассо Гоббера – 4,4 км с 5,3% - за 23 км до финиша. Но и за 7 км до финиша встретятся некатегорийные подъёмы, финальные 1,5 км – плоские.

2-й этап начнётся восхождением к вершине перевала Пассо Ролле на высоту 1984 м – 20,8 км с 5,9% средним градиентом, подъёму присвоена 2-я категория. Вторая часть этапа - двугорбый подъём, первая часть которого 1-й категории– восхождение на Пассо Мендола (1363 м) – 15,3 км с 6,5% градиентом, вторая – прохождение перевала Пассо делле Паладе (1518 м) 12,9 км с 4,1%, вершину которого гонщики пройдут за 28 км до финиша, а оставшаяся часть этапа – спуск с Пассо делле Паладе и 10 км круг по равнине.

3-й этап – на протяжении всего этапа дорога будет взбираться вверх, первым двум подъёмам категория не присвоена. За 68 км до финиша начнётся решающая часть – сначала восхождение в подъём 2-й категории Тренто (1264м) – 6,1 км с 8%, затем штурм подъёма 1-й категории Пассо Фурка –(1789 м) – 7,9 км с 7,6% градиентом. Вершину Пассо Фурка гонщики пройдут за 23 км до финиша, после чего их ждёт крутой спуск и тягун до финишной черты.

4-й этап пройдёт по территории Австрии и финиширует в тени могучей и самой высокой горы Австрии – Гросглокнера, расположенного на границе Каринтии и Восточного Тироля.

Всего через 15 км после старта начнётся восхождение к вершине 2-й категории Картитшер Саттель (Kartitscher Sattel) – 7,3 км с 5,9%. После спуска в долину Гайталь за 69 км до финиша участников ждёт подъём 3-й категории Галиберг Саттель – 6,3 км с4,4%, после спуска с которого начнётся долгое восхождение к Гроссглокнер, но уже без присвоенных категорий. Финишный подъём – 12,4 км с 4,3%, самые большие градиенты на первых четырёх километрах.

5-й этап – финальный, проложен в окрестностях австрийского Лиенца (Тироль) и включает два категорийных подъёма – Баннберг 1-й категории сначала пройдут по более сложному склону – 5,5 км с 10,2% градиентом. Участники спустятся в Лиенц, а затем поедут в противоположном направлении, пройдут подъём 4 км с 10%, серию спусков и подъёмов, а затем снова будет восхождение на Баннберг, но уже по более простому склону – 6,8 км с 6,6%. За 9 км до финиша будет пройдена вершина подъёма 2-й категории Стронах – 3,1 км с 12,4%, а затем после спуска короткая «стенка» на самом финише.

Участники Тура Альп-2022

Победитель Тура Альп прошлого года Саймон Йейтс не будет защищать свой титул. Под первым номером стартует призёр гонки прошлого года Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), с которым также поедет победитель Тура Альпи-2016 Микель Ланда. Конкуренцию им составят Мигель Анхель Лопес, Давид де ла Крус (Astana Qazaqstan), победитель Тура Альп-2019 Павел Сиваков, а также победитель Тура Альп-2015 Ричи Порт, Эдди Данбар (Ineos Grenadiers), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Роман Барде (DSM), Хью Карти (EF Education-EasyPost), Лилиан Кальмежан (AG2R Citroen), в гонке также стартует Крис Фрум (Israel - Premier Tech) и другие.

Этапы Тура Альп-2022

Этап 1. Cles - Primiero/S. Martino di Castrozza, 160,9 км

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

Этап 2. Primiero/S. Martino di Castrozza – Lana, 154,1 км

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

Этап 3. Lana – Villabassa, 154,6 км

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

Этап 4. Villabassa - Kals am Grossglockner, 142,4 км

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

Этап 5. Lienz – Lienz, 114,5 км

Тур Альп-2022. Маршрут и участники