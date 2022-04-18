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Тур Альп-2022. Маршрут и участники

Тур Альп-2022. Превью

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

 

 

  С 18 по 22 апреля по дорогам Тироля – Южного Тироля и региона Трентино пройдёт Тур Альп-2022. Пять горных коротких этапов, самый протяжённый из которых 161 км, три финиша в подъём, 13750 м набора высоты и звёздный состав – всё, что необходимо для зрелищной гонки и острой борьбы. Чтобы избежать переохлаждения и капризов погоды, организаторы не стали включать в маршрут подъёмы на высоте более 2000 м.

 

 

Маршрут Тура Альп-2022

 

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

 

 

 

  1-й этап включает прохождение двух категорийных подъёмов – подъём Пассо Брокон (высота 1616 м) будет пройден за 44 км до финиша – 15 км с 4,9%, подъём Пассо Гоббера – 4,4 км с 5,3% - за 23 км до финиша. Но и за 7 км до финиша встретятся некатегорийные подъёмы, финальные 1,5 км – плоские.

 

  2-й этап начнётся восхождением к вершине перевала Пассо Ролле на высоту 1984 м – 20,8 км с 5,9% средним градиентом, подъёму присвоена 2-я категория. Вторая часть этапа  - двугорбый подъём, первая часть которого 1-й категории– восхождение на Пассо Мендола (1363 м) – 15,3 км с 6,5% градиентом, вторая – прохождение перевала Пассо делле Паладе (1518 м) 12,9 км с 4,1%, вершину которого гонщики пройдут за 28 км до финиша, а оставшаяся часть этапа – спуск с Пассо делле Паладе и 10 км круг по равнине.

 

  3-й этап – на протяжении всего этапа дорога будет взбираться вверх, первым двум подъёмам категория не присвоена. За 68 км до финиша начнётся решающая часть – сначала восхождение в подъём 2-й категории Тренто (1264м) – 6,1 км с 8%, затем штурм подъёма 1-й категории Пассо Фурка –(1789 м) – 7,9 км с 7,6% градиентом. Вершину Пассо Фурка гонщики пройдут за 23 км до финиша, после чего их ждёт крутой спуск и тягун до финишной черты.

 

  4-й этап пройдёт по территории Австрии и финиширует в тени могучей и самой высокой горы Австрии – Гросглокнера, расположенного на границе Каринтии и Восточного Тироля.

 

  Всего через 15 км после старта начнётся восхождение к вершине 2-й категории Картитшер Саттель (Kartitscher Sattel) – 7,3 км с 5,9%. После спуска в долину Гайталь за 69 км до финиша участников ждёт подъём 3-й категории Галиберг Саттель – 6,3 км с4,4%, после спуска с которого начнётся долгое восхождение к Гроссглокнер, но уже без присвоенных категорий. Финишный подъём – 12,4 км с 4,3%, самые большие градиенты на первых четырёх километрах.

 

  5-й этап – финальный, проложен в окрестностях австрийского Лиенца (Тироль) и включает два категорийных подъёма – Баннберг 1-й категории сначала пройдут по более сложному склону – 5,5 км с 10,2% градиентом. Участники спустятся в Лиенц,  а затем поедут в противоположном направлении, пройдут подъём 4 км с 10%, серию спусков и подъёмов, а затем снова будет восхождение на Баннберг, но уже по более простому склону – 6,8 км с 6,6%. За 9 км до финиша будет пройдена вершина подъёма 2-й категории Стронах – 3,1 км с 12,4%, а затем после спуска короткая «стенка» на самом финише.

 

 

Участники Тура Альп-2022

 

  Победитель Тура Альп прошлого года Саймон Йейтс не будет защищать свой титул. Под первым номером стартует призёр гонки прошлого года Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), с которым также поедет победитель Тура Альпи-2016 Микель Ланда. Конкуренцию им составят Мигель Анхель Лопес, Давид де ла Крус (Astana Qazaqstan), победитель Тура  Альп-2019 Павел Сиваков, а также победитель Тура Альп-2015 Ричи Порт, Эдди Данбар (Ineos Grenadiers), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Роман Барде (DSM), Хью Карти (EF Education-EasyPost), Лилиан Кальмежан (AG2R Citroen), в гонке также стартует Крис Фрум (Israel - Premier Tech) и другие.

 

 

Этапы Тура Альп-2022

 

Этап 1. Cles - Primiero/S. Martino di Castrozza, 160,9 км

Тур Альп-2022. Маршрут и участникиТур Альп-2022. Маршрут и участники

 

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

 

Этап 2. Primiero/S. Martino di Castrozza – Lana, 154,1 км

Тур Альп-2022. Маршрут и участникиТур Альп-2022. Маршрут и участники

 

Тур Альп-2022. Маршрут и участникиТур Альп-2022. Маршрут и участники

 

 

Этап 3. Lana – Villabassa, 154,6 км

Тур Альп-2022. Маршрут и участникиТур Альп-2022. Маршрут и участники

 

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

 

Этап 4. Villabassa - Kals am Grossglockner, 142,4 км

Тур Альп-2022. Маршрут и участникиТур Альп-2022. Маршрут и участники

 

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

 

Этап 5. Lienz – Lienz, 114,5 км

Тур Альп-2022. Маршрут и участникиТур Альп-2022. Маршрут и участники

 

Тур Альп-2022. Маршрут и участники

 

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Теги к статье: Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Ив Лампарт и Патрик Лефевр об ... (2)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Абсолютно!
    Среди нас, болельщиков, олухов тринадцать на дюжину. Сам, как дурак, бегал по обочинам на одной из Джиро. Атмосфера, знаете ли обязывает. Но по сравнению с итальянцами выглядел сверхосторожным паинькой. И этот фактор всегда нужно учитывать.
  • Адриен
    Ив Лампарт и Патрик Лефевр об ... (2)
    Адриен-Фото

    Блин, оказывается спортсменам болельщики мешают . Снимают видео, делают селфи - такие сякие редиски. Это как, знаете, в советское время продавцам магазинов очень мешали покупатели... Я понимаю, что сейчас в меня полетят помидоры. Но всё же считаю, что в случае с Лампартом есть и его вина. Причем - большая. Да, в ногах две сотни километров , да, сознание в пограничном состоянии, но всё же бдительность - ПО ЛЮБОМУ - должна сохраняться. Чудак-зритель не выскочил на средину дороги, он стоял на обочине - как сотни других. Лефевр говорит о долгой и упорной подготовке к гонке . Но ведь частью ее должны быть и эти обстоятельства, учёт того, что люди присутствуют на трассе, а они - разные ! Кто-то спокоен, кто-то аплодирует, кто-то снимает, кто-то жестикулирует. А Лампарт решил поехать по ровненькой обочине ВПРИТИРКУ к народу. И вот результат... Хорошо, что без последствий для здоровья... Чтобы полностью избегать подобных аварий средство одно - проводить гонки без зрителей. А если это невозможно, значит сами гонщики должны учитывать все риски и стараться держать максимально возможную дистанцию, не рассчитывая на авось. Иначе все равно найдется кто-то размахивающий руками, снимающий селфи, делающий лишний шаг...

  • SportSpirit
    Дилан Ван Барле - победитель П ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Потеряв названного капитана, они перестали чувствовать себя записными грегари и начали выигрывать. Как мушкетеры гренадеры: один за всех и все за одного!

  • SportSpirit
    Париж - Рубэ-2022. Результаты (26)
    SportSpirit-Фото

    У Intermarche 4-е и 6-е места и еще 4 гонщика финишировали в TOP-25!

     

    По очкам UCI они обошли даже Ineos на этой P-R. Браво командному упорству!   

  • Earl57
    Тур Турции-2022. Этап 8 (14)
    Earl57-Фото
    В вашей жизни что-то изменилось из-за того что этап отменили? Зачем вы затеваете эту дискуссию? Если организаторы пошли на это, значит у них были на то причины. Объяснять которые вам никто не обязан.
    Например, на маршруте были спуски, которые под дождем становились слишком опасными. И без были падения и завалы, несколько гонщиков получили травмы. И там почти половина пелотона - молодые, неопытные гонщики из молодежных команд, которых отправили на Тур Турции приобретать опыт.
  • Mike88
    Тур Турции-2022. Этап 8 (14)
    Mike88-Фото

    Да просто все торопились посмотреть Рубэ ?.

  • litxaa
    Тур Турции-2022. Этап 8 (14)
    litxaa-Фото

    RVL,

    Цитата: RVL
    А как вы себе это представляете без согласования со всеми?

    Вот из интерьвью после сокращения этапа Джиро

    "В интервью Eurosport Мауро Веньи добавил: «Я очень расстроен случившимся. Неправильно решать проблемы таким образом. Случившееся сегодня бросит тень на всё, что мы сделали. Всё это случилось, когда гонщики не появились на старте. Кто-то за это будет отвечать. Это дело ещё не закончено. Сначала финишируем, доедем до Милана, а потом кто-то за это заплатит».

    "Они знали, какой будет дистанция, знали, что Джиро проходит в октябре. Маршрут этапа был объявлен год назад. В октябре может быть дождливый день. Но температура на старте была +13. Это обычная температура, не холод. Я не считаю, что такая погода создаёт драматическую ситуацию»."

  • SVS
    Дамиано Карузо – победитель Ту ... (1)
    SVS-Фото

    Очень рад за Карузо! На Этне он был просто сильнее всех. 

    P.S. А Рагуза - очень красивый и атмосферный город. Не даром там многое снималось для сериалов про Монтальбано :-)...

  • Earl57
    Дилан Ван Барле - победитель П ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Прям дримтим под однодневки. Зачем им теперь гт... пусть квики воюют.

    У Инеос на Джиро самый внушительный предварительный спиок - 10 человек. У Карапаса будет сильная поддержка, и есть кому подстраховать в случае чего. Так что от ГТ и недельных гонок они тоже не собираются отказываться.

  • motte
    Дилан Ван Барле - победитель П ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: uran
    Прям дримтим под однодневки. Зачем им теперь гт... пусть квики воюют.

    Лефевр сказал,

    Lefevere à propos de l'accident de Paris-Roubaix de Lampaert "A mon époque, j'aurais fait demi-tour, pris mon vélo et l'aurais frappé à la tête"

    • Типа, в мое время, вернулся бы и настучал бы по голове тому челу.

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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