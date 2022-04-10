Дамиано Карузо – победитель Тура Сицилии-2022

Дамиано Карузо, Джефферсон Сепеда, Луис Мейнтьес, Винченцо Нибали о Туре Сицилии-2022

34-летний гонщик команды Bahrain Victorious Дамиано Карузо одержал победу на многодневной велогонке Тур Сицилии (Il Giro di Sicilia) – 2022. Уроженец сицилийского города Рагуза, на домашней гонке Карузо выступал в составе сборной Италии. Он стал победителем двух этапов.

После победы на втором этапе надел майку лидера, потерял её на 3-м. На финальном 4-м этапе, который финишировал в подъём по склону Этны, (17.7 км с 5.5%), который входил в маршрут Джиро д’Италия-2020, Дамиано Карузо атаковал за 1500 м до финиша. Никто из соперников не смог сесть ему на колесо, и у уроженца Рагузы хватило времени, чтобы отпраздновать победу при пересечении линии финиша.

Вторым на этапе финишировал 30-летний южноафриканский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), тройку лучших замкнул 23-летний эквадорский гонщик команды Drone Hopper - Androni Giocattoli Джефферсон Сепеда (Jefferson Alexander Cepeda). Капитан команды Astana Qazaqstan Team Винченцо Нибали финишировал 4-м.

В генеральной классификации Дамиано Карузо одержал победу с преимуществом в 29 секунд над Джефферсоном Сепедой, а Луис Мейнтьес стал третьим призёром. Винченцо Нибали остался в шаге от подиума, уступив Сепеде и Мейнтьесу две секунды.

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Дамиано Карузо: «Очень счастлив. Перед началом гонки нацеливался бороться за победу на Этне. Этот этап много для меня значит. Моим преимуществом было отличное знание финального подъёма. За 7 км до финиша я попробовал ускориться, чтобы проверить соперников. Но я знал – самая крутая часть горы – финальные 2 км, и они будут решающими. Когда пересёк финиш, долго праздновал, радость переполняла, потому что я увидел среди болельщиков много своих друзей. Столько людей пришли, чтобы увидеть меня на Этне. Я посвящаю победу своей семье, всем, кто помогал мне. Они заслужили её.

Я очень счастлив. Сбылась моя мечта. В профессиональной карьере мне ни разу не приходилось выступать в Сицилии, а сейчас, когда на мне майка сборной Италии, эта гонка ещё более важна. Хочу поблагодарить мою команду (Bahrain Victorious) за то, что позволили мне проехать Тур Сицилии. Я сделал всё, чтобы выйти на старт в хорошей форме, мы пожинаем то, что сеем».

Джефферсон Сепеда: «День был очень трудным, но я знал этот этап, понимал, что будет тяжело. Ради этой гонки я тренировался в лагере на высоте. С Тура Сицилии уезжаю полностью удовлетворённым. Второе место в генеральной классификации даёт уверенность перед следующими целями. Белая майка лучшего молодого гонщика позволяет подойти к Джиро д’Италия с большей верой в свои способности. Я продолжу тренироваться, чтобы выйти на пик формы. Хочу на Джиро побороться за победу на этапе».

Луис Мейнтьес: «Доволен тем, как сегодня себя чувствовал. В первые дни ощущения были не очень. Жаль, что Доменико (Поццовиво) сегодня плохо себя почувствовал. Думаю, у него нога шла лучше, чем у меня. Мне жаль, что он сошёл, но, к счастью, мы смогли показать на Туре Сицилии хороший результат. Он поможет с подготовкой.

На таком маршруте, учитывая погоду, я показал максимум того, на что был способен. Сегодня был идеальный для меня этап. Хотя в начале фавориты атаковали, я оставался спокойным до финального подъёма, который, как я считал, будет решающим.

Я уже тренировался в этом регионе, поэтому знал, что ждёт впереди. Был этап на выживание самого сильного, на финальных километрах осталась горстка гонщиков. Я не смог отреагировать на все атаки, но когда другие начали выдыхаться, у меня остались силы.

Я финишировал вторым среди сильнейших гонщиков дня. После медленного старта сезона, когда у меня были проблемы со здоровьем, надеюсь, это выступление привело меня на хорошую полосу. Чувствую, что после Вуэльты Каталонии и Тура Сицилии я готов к Туру Романдии-2022».

Винченцо Нибали: «Думаю, что для меня это был очень хороший тест после высокогорного тренировочного сбора и перед «Джиро д’Италия». Это была красивая гонка, и я чувствую, что нахожусь на правильном пути. Что ж, я сделал максимум возможного сегодня, а также, в течение этих четырех дней, большего добиться не мог. Поэтому, я доволен моей текущей формой и моим результатом. Поздравляю Дамиано Карузо с красивой победой, я рад, что еще один сицилийский гонщик одержал победу в гонке второй год подряд».