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Дамиано Карузо – победитель Тура Сицилии-2022

Дамиано Карузо, Джефферсон Сепеда, Луис Мейнтьес, Винченцо Нибали о Туре Сицилии-2022

 

 

 

  34-летний гонщик команды Bahrain Victorious Дамиано Карузо одержал победу на многодневной велогонке Тур Сицилии (Il Giro di Sicilia) – 2022. Уроженец сицилийского города Рагуза, на домашней гонке Карузо выступал в составе сборной Италии. Он стал победителем двух  этапов.

 

   После победы на втором этапе надел майку лидера, потерял её на 3-м. На финальном 4-м этапе, который финишировал в подъём по склону Этны, (17.7 км с 5.5%), который входил в маршрут Джиро д’Италия-2020, Дамиано Карузо атаковал за 1500 м до финиша. Никто из соперников не смог сесть ему на колесо, и у уроженца Рагузы хватило времени, чтобы отпраздновать победу при пересечении линии финиша.

 

  Вторым на этапе финишировал 30-летний южноафриканский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), тройку лучших замкнул 23-летний эквадорский гонщик команды Drone Hopper - Androni Giocattoli Джефферсон Сепеда (Jefferson Alexander Cepeda). Капитан команды Astana Qazaqstan Team Винченцо Нибали финишировал 4-м.

 

  В генеральной классификации Дамиано Карузо одержал победу с преимуществом в 29 секунд над Джефферсоном Сепедой, а Луис Мейнтьес стал третьим призёром. Винченцо Нибали остался в шаге от подиума, уступив Сепеде и Мейнтьесу две секунды.

 

 

Дамиано Карузо – победитель Тура Сицилии-2022

Дамиано Карузо – победитель Тура Сицилии-2022

 

Дамиано Карузо – победитель Тура Сицилии-2022

 

Дамиано Карузо – победитель Тура Сицилии-2022

 

Дамиано Карузо – победитель Тура Сицилии-2022

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Дамиано Карузо: «Очень счастлив. Перед началом гонки нацеливался бороться за победу на Этне. Этот этап много для меня  значит. Моим преимуществом было отличное знание финального подъёма. За 7 км до финиша я попробовал ускориться, чтобы проверить соперников. Но я знал – самая крутая часть горы – финальные 2 км, и они будут решающими. Когда пересёк финиш, долго праздновал, радость переполняла, потому что я увидел среди болельщиков много своих друзей. Столько людей пришли, чтобы увидеть меня на Этне. Я посвящаю победу своей семье, всем, кто помогал мне. Они заслужили её.

 

  Я очень счастлив. Сбылась моя мечта. В профессиональной карьере мне ни разу не приходилось выступать в Сицилии, а сейчас, когда на мне майка сборной Италии, эта гонка ещё более важна. Хочу поблагодарить мою команду (Bahrain Victorious) за то, что позволили мне проехать Тур Сицилии. Я сделал всё, чтобы выйти на старт в хорошей форме, мы пожинаем то, что сеем».

 

  Джефферсон Сепеда: «День был очень трудным, но я знал этот этап, понимал, что будет тяжело. Ради этой гонки я тренировался в лагере на высоте. С Тура Сицилии уезжаю полностью удовлетворённым. Второе место в генеральной классификации даёт уверенность перед следующими целями. Белая майка лучшего молодого гонщика позволяет подойти к Джиро д’Италия с  большей верой в свои способности. Я продолжу тренироваться, чтобы выйти на  пик формы. Хочу на Джиро побороться за победу на этапе».

 

  Луис Мейнтьес: «Доволен тем, как сегодня себя чувствовал. В первые дни ощущения были не очень. Жаль, что Доменико (Поццовиво) сегодня плохо себя почувствовал. Думаю, у него нога шла лучше, чем у меня. Мне жаль, что он сошёл, но, к счастью, мы смогли показать на Туре Сицилии хороший результат. Он поможет с подготовкой.

 

  На таком маршруте, учитывая погоду, я показал максимум того, на что был способен. Сегодня был идеальный для меня этап. Хотя в начале фавориты  атаковали, я оставался спокойным до финального подъёма, который, как я считал, будет решающим.

 

  Я уже тренировался в этом регионе, поэтому знал, что ждёт впереди. Был этап на выживание самого сильного, на финальных километрах осталась горстка гонщиков. Я не смог отреагировать на все атаки, но когда другие начали выдыхаться, у меня остались силы. 

 

  Я финишировал вторым среди сильнейших гонщиков дня. После медленного старта сезона, когда у меня были проблемы со здоровьем, надеюсь, это выступление привело меня  на хорошую полосу. Чувствую, что после Вуэльты Каталонии и Тура  Сицилии я готов к Туру Романдии-2022».

 

  Винченцо Нибали: «Думаю, что для меня это был очень хороший тест после высокогорного тренировочного сбора и перед «Джиро д’Италия». Это была красивая гонка, и я чувствую, что нахожусь на правильном пути. Что ж, я сделал максимум возможного сегодня, а также, в течение этих четырех дней, большего добиться не мог. Поэтому, я доволен моей текущей формой и моим результатом. Поздравляю Дамиано Карузо с красивой победой, я рад, что еще один сицилийский гонщик одержал победу в гонке второй год подряд».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Сицилии-2022

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Теги к статье: Дамиано Карузо Damiano Caruso Bahrain Victorious Тур Сицилии Giro di Sicilia Tour of Sicily многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • uran
    Сонни Кольбрелли: «Никогда не ... (1)
    uran-Фото
    Похоже это конец спортивной карьеры для Сони
  • Velolive-Team
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    Velolive-Team-Фото

    "гонщиков из постсоветского пространства в ИТОГОВОМ ПРОТОКОЛЕ"

    выделяем жирным, а подчеркиваются команды, и так уже последние лет 10.

    из вчера:

    "Почему Андрей Пономарь не подчеркнут в протоколе?"

    потому что команда у него из не постсоветского пространства.

    "Прочитал в протоколе что оказывается еще существует команда Газпром-Русвело! Нас обманули?"

    все вопросы к сайту UCI

  • EL-Fenomeno
    Команда Jumbo-Visma представил ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    100%, но я осуждаю; хотя В - вдохновение:

  • jerzyk
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    jerzyk-Фото

    УВАжАЕМЫЙ АДМИН! Вчера я обратил внимание на выделение гонщиков из постсоветского пространства в ИТОГОВОМ ПРОТОКОЛЕ! Ничего не изменилось. 
    Нужно послать админа, чтобы обратили внимание на болельщиков?

  • Адриен
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    Адриен-Фото

    Цитата: Pi-man
    Ему позавчера уже об этом сообщили...
    Чуваку просто пофиг на реальность.
    Разнообразие, пусть даже  такое СВОЕОБРАЗНОЕ, лучше серого однообразия - пусть даже правильного и логичного. Кого-то раздражает, лично меня - по хорошему и доброму веселит...

  • StVano
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    StVano-Фото
    Не совсем в тему, но все таки https://twitter.com/kurdyukov_espru/status/1514943384942784513
  • Pi-man
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    Pi-man-Фото
    Ему позавчера уже об этом сообщили...
    Чуваку просто пофиг на реальность.
  • EL-Fenomeno
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Италия в дамках и даже больше: Карузо с этапом и генералом ita  Жаль, В.Нибали нехватило 3 секунды до подиума.

    Цитата: Sm1T
    Цитата: reforg34
    Браво говорим мы в первую очередь Хоакиму Родригезу, что обучил своего грегари Карузо как побеждать в горах, даже крутка педалей почти один в один. С вертолетной камеры кажется что сам Родригез.
    Что касается Нибали, тоже видно что подтянул своего младшего брата к многодневкам. Видно перспективный многодневщик на будущее.  Такими темпами, Антонио Нибели скоро уже без проблем может в призы попадать на гранд-турах.

    И крутка как Как Родригеса, и сверху прям как он. И грегари у него, и обучился.У вас просто глаз алмаз. Я вами восхищен. Точнее вашим экспертным мнением..Только это не тот Карузо.С родригесом ещдил Джампаоло Карузо. А это Дамиано. Вообще не один и тот же человек.И даже не родственики.

    Шах и мат товарищу Рефоргу34, причём образцово-показательный big_boss  при всех. Может хоть теперь немного успокоится slow

  • Earl57
    Команда Jumbo-Visma представил ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Танки грязи не боятся.

    https://twitter.com/i/status/1514669780896292873

    Матье Ван Пул против Джамбо и Инеоса. А вы "танки, танки..." 

  • VeloVelo
    Команда Jumbo-Visma представил ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Танки грязи не боятся.

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