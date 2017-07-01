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Роан Деннис и Дамиано Карузо о 9-м этапе Тура Швейцарии-2017

 Дубль Роана Денниса в разделке и подиум Дамиано Карузо на Туре Швейцарии-2017

 

 

  Гонщики команды BMC заняли три призовых места на заключительном 9-м этапе Тура Швейцарии-2017, где победу одержал чемпион Австралии Роан Деннис, Стефан Кюнг занял 2-е место, а третий результат на 28,6 км разделке 9-го этапа показал Дамиано Карузо, который также стал призёром Тура Швейцарии-2017.

 

  27-летний австралийский гонщик Роан Деннис показал лучший результат на первой отсечке 28,6 км дистанции, на второй отсечке он также был лучшим, но заключительный отрезок быстрее всех прошел его товарищ по команде Стефан Кюнг, в итоге двух представителей команды BMC на финише разделили 29 секунд.

 

  29-летний итальянский гонщик Дамиано Карузо лидировал на Туре Швейцарии-2017 на двух этапах, но потерял майку лидера на 6-м горном этапе. В разделке 9-го этапа он финишировал 3-м, но в общем зачёте остался 2-м, проиграв победителю Симону Шпилаку 48 секунд.

 

 

Роан Деннис и Дамиано Карузо о 9-м этапе Тура Швейцарии-2017

 Photo © Tim De Waele/BMC

 

  Роан Деннис: «Эти 28,6 км ехать было больно. Первые 4 км чувствовал себя нормально, но потом старался переключиться и говорил себе, что на вершине подъёма будет финиш. Когда осталось 5 км до финиша, я старался сохранить силы, проезжая в небольшой долине, а затем как можно дольше удерживать аэродинамическую посадку перед тем, как пройти финальный подъём. Я не горняк, но и не такой тяжёлый, так что я мог попытаться обойти горняков на подъёме.

  Эта гонка не была для меня лёгкой. Я не слишком хорошо себя чувствовал, думаю, мне немного не хватало формы. Тело оказалось в лёгком шоке после первого этапа и падения. Я падал на Джиро д’Италия, упал здесь, и был немного подавлен. Конечно, хорошо, что я ничего не сломал, но во время гонки пару дней я думал, что должен уехать домой. Но потом в конце всё сложилось хорошо.

  Мы приехали на Тур Швейцарии с целью постараться выиграть гонку с Дамиано Карузо, и мы оказались близко. Думаю, мы можем радоваться тому, как проехали эту неделю. Она стала для нас успешной».

 

 

Роан Деннис и Дамиано Карузо о 9-м этапе Тура Швейцарии-2017

 Photo © Tim De Waele/BMC

 

  Дамиано Карузо: «Неделя сложилась отлично как для меня, так и для команды. Я чувствовал себя очень хорошо, но сам себя удивил тем, как проехал разделку сегодня. Я знал, что форма в порядке, но не думал, что смогу занять на 9-м этапе 3-е место. Плюс я счастлив, что финишировал 2-м в генеральной классификации. Хочу поблагодарить товарищей по команде, потому что они всю неделю работали потрясающе. Они поддерживали каждое моё движение».

 

 

  Джексон Стюарт, спортивный директор BMC: «Потрясающий день для всей команды. Даже если бы ребята не заняли первое, второе и третье места на этапе, они все достойно проехали разделку. Сначала я подумал, что первую тройку займут Роан Деннис, Стефан Кюнг и Тиджей Ван Гардерен, но потом Дамиано Карузо великолепно выступил. И хотя у него слетела цепь на вершине подъёма, он потрясающе отработал. Думаю, этот результат показывает, что все тренировки и подготовка к гонкам принесли свои плоды. У нас сильная команда, которая отрабатывает техническую сторону, приятно видеть, что все финишировали вместе.

  Мы приехали на гонку, зная, что сможет подняться на подиум, и мы рады, что так и получилось. Финишировать 2-м – это отличный результат. Дамиано впечатляюще ехал всю неделю, думаю, все гонщики могут быть довольны этой гонкой».

  

Результаты 9 этапа Тура Швейцарии-2017

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Теги к статье: Роан Деннис Дамиано Карузо BMC Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • ДимаЛел
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (17)
    ДимаЛел-Фото
    у него майка лидера в классификации по очкам
  • Leonid
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (17)
    Leonid-Фото

    Комментаторы комментаторов!

    Хоть бы про гонку что...

    Почему Саган не в майке ЧМ был?

  • Znak
    Предварительные составы команд ... (21)
    Znak-Фото
    Цитата: motte
    Бизнес-прект "Скай" войдет отдельной строкой


    А можно поподробнее, в чем бизнес проекта «Скай»?
  • motte
    Предварительные составы команд ... (21)
    motte-Фото

    Цитата: ktilp-12
     Хочется видет победителем любого другого гонца, но не Фрумма. Не  вечно же ему занимать пьедестал, надоедает Скай однобразием..

    Бизнес-прект "Скай" войдет отдельной строкой в историю велоспорта и он еще не сказал своего последнего слова...такова реальность,, а вот то, что истинные ценности пелотона скаем подвинуты, это уже совсем другая сторона этого проекта...

    Отличной недели!

  • sstasuk
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (5)
    sstasuk-Фото

    Цитата: ScaRR
    Катюша молодцы,  Шпилак молодец!
    Тур Швейцарии  ни разу не первенство водокачки, серьезная  представительная гонка.

    Весьма спорно ваше суждение, гонка то серьезная, а вот состав участниклв этого года прямо скажем оставлял желать лучшего.

  • uran
    Предварительные составы команд ... (21)
    uran-Фото

    Хочется победы сильнейшего. Дюмулан уже показал как нужно идти против команд. 

  • ScaRR
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (5)
    ScaRR-Фото

    Катюша молодцы,  Шпилак молодец!

    Тур Швейцарии  ни разу не первенство водокачки, серьезная  представительная гонка.

  • Terens
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (5)
    Terens-Фото
    Шпилак-молодец!
  • Terens
    Ster ZLM Toer-2017. Этап 4 (2)
    Terens-Фото
    Шпилак,Гонсалвеш,Закарин и Цабель худо-бедно поддерживают статус Катюши
  • Student
    Тур Швейцарии-2017. Этап 9 (5)
    Student-Фото
    А Солер не плохо так разделочку прошёл.

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