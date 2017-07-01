Роан Деннис и Дамиано Карузо о 9-м этапе Тура Швейцарии-2017

Дубль Роана Денниса в разделке и подиум Дамиано Карузо на Туре Швейцарии-2017

Гонщики команды BMC заняли три призовых места на заключительном 9-м этапе Тура Швейцарии-2017, где победу одержал чемпион Австралии Роан Деннис, Стефан Кюнг занял 2-е место, а третий результат на 28,6 км разделке 9-го этапа показал Дамиано Карузо, который также стал призёром Тура Швейцарии-2017.

27-летний австралийский гонщик Роан Деннис показал лучший результат на первой отсечке 28,6 км дистанции, на второй отсечке он также был лучшим, но заключительный отрезок быстрее всех прошел его товарищ по команде Стефан Кюнг, в итоге двух представителей команды BMC на финише разделили 29 секунд.

29-летний итальянский гонщик Дамиано Карузо лидировал на Туре Швейцарии-2017 на двух этапах, но потерял майку лидера на 6-м горном этапе. В разделке 9-го этапа он финишировал 3-м, но в общем зачёте остался 2-м, проиграв победителю Симону Шпилаку 48 секунд.

Photo © Tim De Waele/BMC

Роан Деннис: «Эти 28,6 км ехать было больно. Первые 4 км чувствовал себя нормально, но потом старался переключиться и говорил себе, что на вершине подъёма будет финиш. Когда осталось 5 км до финиша, я старался сохранить силы, проезжая в небольшой долине, а затем как можно дольше удерживать аэродинамическую посадку перед тем, как пройти финальный подъём. Я не горняк, но и не такой тяжёлый, так что я мог попытаться обойти горняков на подъёме.

Эта гонка не была для меня лёгкой. Я не слишком хорошо себя чувствовал, думаю, мне немного не хватало формы. Тело оказалось в лёгком шоке после первого этапа и падения. Я падал на Джиро д’Италия, упал здесь, и был немного подавлен. Конечно, хорошо, что я ничего не сломал, но во время гонки пару дней я думал, что должен уехать домой. Но потом в конце всё сложилось хорошо.

Мы приехали на Тур Швейцарии с целью постараться выиграть гонку с Дамиано Карузо, и мы оказались близко. Думаю, мы можем радоваться тому, как проехали эту неделю. Она стала для нас успешной».

Photo © Tim De Waele/BMC

Дамиано Карузо: «Неделя сложилась отлично как для меня, так и для команды. Я чувствовал себя очень хорошо, но сам себя удивил тем, как проехал разделку сегодня. Я знал, что форма в порядке, но не думал, что смогу занять на 9-м этапе 3-е место. Плюс я счастлив, что финишировал 2-м в генеральной классификации. Хочу поблагодарить товарищей по команде, потому что они всю неделю работали потрясающе. Они поддерживали каждое моё движение».

Джексон Стюарт, спортивный директор BMC: «Потрясающий день для всей команды. Даже если бы ребята не заняли первое, второе и третье места на этапе, они все достойно проехали разделку. Сначала я подумал, что первую тройку займут Роан Деннис, Стефан Кюнг и Тиджей Ван Гардерен, но потом Дамиано Карузо великолепно выступил. И хотя у него слетела цепь на вершине подъёма, он потрясающе отработал. Думаю, этот результат показывает, что все тренировки и подготовка к гонкам принесли свои плоды. У нас сильная команда, которая отрабатывает техническую сторону, приятно видеть, что все финишировали вместе.

Мы приехали на гонку, зная, что сможет подняться на подиум, и мы рады, что так и получилось. Финишировать 2-м – это отличный результат. Дамиано впечатляюще ехал всю неделю, думаю, все гонщики могут быть довольны этой гонкой».