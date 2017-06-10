Доменико Поццовиво, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 6-м этапе Тура Швейцарии-2017

Доменико Поццовиво одерживает победу на 6-м этапе Тура Швейцарии-2017 и надевает майку лидера

34-летний итальянский гонщик команды AG2R La Mondiale Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) одержал победу на 6-м этапе Тура Швейцарии-2017.

На королевском горном этапе с общим набором высоты порядка 4000 м Доменико Поццовиво атаковал из группы генеральщиков за 12 км до финиша и за 3 км до вершины второго подъёма высшей категории на этапе – перевала Альбула. На вершине он добрал последнего оставшегося из раннего отрыва дня гонщика - Майкла Вудса (Cannondale-Drapac), а затем сбросил его на спуске, который пришлось проходить в сложных погодных условиях под проливным дождём. На последнем километре в запасе у Доменико Поццовиво оставалось всего 10 секунд, но он удержался до финиша, опередив ближайших соперников на 4 секунды.

Руй Кошта (UAE Emirates) и Йон Исагирре (Bahrain-Merida), также атаковавшие на спуске, не смогли догнать итальянского гонщика, финишировав 2-м и 3-м соответственно.

Доменико Поццовиво одержал первую за последние два года победу, а также принёс команде AG2R La Mondiale первую победу на гонке Мирового тура в этом сезоне. Благодаря победе на этапе и 10 бонусным секундам Поццовиво, который перед стартом 6-го этапа шёл 3-м в общем зачёте, сумел перехватить майку лидера у Дамиано Карузо (BMC).

Photo © Bettini

Photo © Tour de Suisse

Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale): «Я очень долго этого ждал, сбросил всех на подъёме, переложился к гонщику отрыва, и взял победу… Сезон у меня начался отлично, Джиро д’Италия-2017 прошла хорошо (Доменико Поццовиво занял в общем зачёте итальянского Гран-тура 6-е место). У меня хорошо шла нога, оставалось просто правильно настроиться психологически, чтобы что-то показать на Туре Швейцарии.

Мы использовали большую часть ресурсов команды .Ян Бакелантс, уехавший в отрыв, позволил нам сберечь силы. Теперь я постараюсь увеличить моё преимущество в общем зачёте, особенно учитывая, что разделка в финальный день гонки мне не подходит».

Матиас Франк (AG2R La Mondiale): «Я знал последний спуск, который мы проходили под дождём, очень хорошо. Мы смогли удержаться впереди благодаря механикам, установившим отличные тормозные колодки для такого типа погоды. Мы выиграли этап, взяли майку лидера, и я иду 5-м в общем зачёте. Это отличный день».

Йон Исагирре (Bahrain-Merida): «Сегодня я чувствовал себя лучше. В начале этапа команда отработала отлично, помогла Ондрею Цинку (Ondrej Cink ) уехать в отрыв. Всё было под контролем. Гаспа и Цгабу помогли мне удержат хорошую позицию. На последнем подъёме я поехал один, но это было мне по силам. Мы старались догнать Поццовиво, но безуспешно. И начался дождь. Самое важное, что пришло нормальное самочувствие, посмотрим завтра, получится ли выступить лучше».

Дамиано Карузо (BMC): «Сегодня мои товарищи по команде потрясающе отработали. Весь день они работали на меня, а на последнем подъёме, когда меня стали атаковать многие гонщики, я смог отвечать на каждое ускорение. И только Доменико Поццовиво сумел уехать в одиночку. На последнем спуске было очень мокро и опасно, я старался держаться рядом с остальными генеральщиками и не слишком рисковать. Я потерял майку, но нахожусь менее чем в секунде. Так что всё в порядке. Гонка ещё не закончена, она открыта».

Джексон Стюарт, спортивный директор команды BMC: «День был трудным, нам приходилось контролировать гонку. Роан Деннис задавал скорость на подъёме, Даниэль Осс, хотя и упал, смог вернуться в гонку и продолжил помогать команде. В финале Грег Ван Авермат, Михаэль Шэр и Тиджей Ван Гардерен задавали скорость, после чего поехал Дамиано Карузо. Он отработал потрясающе. Отвечал на каждую атаку, и даже натягивал. На спуске было опасно, и хотя Дамиано Карузо отлично умеет спускаться, он не хотел слишком рисковать.

Мы потеряли майку, но это не катастрофа. Его и Доменико Поццовиво почти ничего не разделяет, зато теперь нам нет необходимости брать контроль на себя».