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Доменико Поццовиво, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 6-м этапе Тура Швейцарии-2017

 Доменико Поццовиво одерживает победу на 6-м этапе Тура Швейцарии-2017 и надевает майку лидера

 

 

  34-летний итальянский гонщик команды AG2R La Mondiale Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) одержал победу на  6-м этапе Тура Швейцарии-2017.

 

  На королевском горном этапе с общим набором высоты порядка 4000 м Доменико Поццовиво атаковал из группы генеральщиков за 12 км до финиша и за 3 км до вершины второго подъёма  высшей категории на этапе – перевала Альбула. На вершине он добрал последнего оставшегося из раннего отрыва дня гонщика - Майкла Вудса (Cannondale-Drapac), а затем сбросил его на спуске, который пришлось проходить в сложных погодных условиях под проливным дождём. На последнем километре в запасе у Доменико Поццовиво оставалось всего 10 секунд, но он удержался до финиша, опередив ближайших соперников на 4 секунды.

 

  Руй Кошта (UAE Emirates) и Йон Исагирре (Bahrain-Merida), также атаковавшие на спуске, не смогли догнать итальянского гонщика, финишировав 2-м и 3-м соответственно.

 

  Доменико Поццовиво одержал первую за последние два года победу, а также принёс команде AG2R La Mondiale первую победу на гонке Мирового тура в этом сезоне. Благодаря победе на этапе и 10 бонусным секундам Поццовиво, который перед стартом 6-го этапа шёл 3-м в общем зачёте, сумел перехватить майку лидера у Дамиано Карузо (BMC).

 

Доменико Поццовиво, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 6-м этапе Тура Швейцарии-2017

 Photo © Bettini

 

 

Доменико Поццовиво, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 6-м этапе Тура Швейцарии-2017

Доменико Поццовиво, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 6-м этапе Тура Швейцарии-2017

  Photo © Tour de Suisse

 

  Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale): «Я очень долго этого ждал, сбросил всех на подъёме, переложился к гонщику отрыва, и взял победу… Сезон у меня начался отлично, Джиро д’Италия-2017 прошла хорошо (Доменико Поццовиво занял в общем зачёте итальянского Гран-тура 6-е место). У меня хорошо шла нога, оставалось просто правильно настроиться психологически, чтобы что-то показать на Туре Швейцарии.

 

  Мы использовали большую часть ресурсов команды .Ян Бакелантс, уехавший в отрыв, позволил нам сберечь силы. Теперь я постараюсь увеличить моё преимущество в общем зачёте, особенно учитывая, что разделка в финальный день гонки мне не подходит».

 

 

  Матиас Франк (AG2R La Mondiale): «Я знал последний спуск, который мы проходили под дождём, очень хорошо. Мы смогли удержаться впереди благодаря механикам, установившим отличные тормозные колодки для такого типа погоды. Мы выиграли этап, взяли майку лидера, и я иду 5-м в общем зачёте. Это отличный день».

 

 

  Йон Исагирре (Bahrain-Merida): «Сегодня я чувствовал себя лучше. В начале этапа команда отработала отлично, помогла Ондрею Цинку (Ondrej Cink ) уехать в отрыв. Всё было под контролем. Гаспа и Цгабу помогли мне удержат хорошую позицию. На последнем подъёме я поехал один, но это было мне по силам. Мы старались догнать Поццовиво, но безуспешно. И начался дождь. Самое важное, что пришло нормальное самочувствие, посмотрим завтра, получится ли выступить лучше».

 

 

  Дамиано Карузо (BMC): «Сегодня мои товарищи по команде потрясающе отработали. Весь день они работали на меня, а на последнем подъёме, когда меня стали атаковать многие гонщики, я смог отвечать на каждое ускорение. И только Доменико Поццовиво сумел уехать в одиночку. На последнем спуске было очень мокро и опасно, я старался держаться рядом с остальными генеральщиками и не слишком рисковать. Я потерял майку, но нахожусь менее чем в секунде. Так что всё в порядке. Гонка ещё не закончена, она открыта».

 

  Джексон Стюарт, спортивный директор команды BMC: «День был трудным, нам приходилось контролировать гонку. Роан Деннис задавал скорость на подъёме, Даниэль Осс, хотя и упал, смог вернуться в гонку и продолжил помогать команде. В финале Грег Ван Авермат, Михаэль Шэр и Тиджей Ван Гардерен задавали скорость, после чего поехал Дамиано Карузо. Он отработал потрясающе. Отвечал на каждую атаку, и даже натягивал. На спуске было опасно, и хотя Дамиано Карузо отлично умеет спускаться, он не хотел слишком рисковать.

  Мы потеряли майку, но это не катастрофа. Его и Доменико Поццовиво почти ничего не разделяет, зато теперь нам нет необходимости брать контроль на себя».

 

 

 

Результаты 6 этапа Тура Швейцарии-2017

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo AG2R La Mondiale Йон Исагирре Дамиано Карузо Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Комментарии

  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (19)
    evgeny1330-Фото
    Кошта 54 секунды проигрывает, а Доменико раздельщик еще тот.
  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (19)
    evgeny1330-Фото
    Дело не в Сагане, пусть выигрывают, наших нет , вот что плохо.
  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (19)
    evgeny1330-Фото
    Все равно, небольшое преимущество, надо увеличить.
  • VeloVelo
    Павел Сиваков из команды BMC D ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Причем здесь Черкасов?
    А, ну да, туплю )

  • velodoctor
    Павел Сиваков из команды BMC D ... (4)
    velodoctor-Фото
    Черкасов чемпион России в многодневной гонке. Он определенно очень силен и талантлив.
  • VeloVelo
    Павел Сиваков из команды BMC D ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Какой же он большой и высокий. 

  • sixpack
    Павел Сиваков из команды BMC D ... (4)
    sixpack-Фото

    ***континентальной команды BMC***

     

    не уверен, что молодежная BMC континентальная, вроде она любительская

     

    а вообще круто, конечно. На Бейби-Джиро за последнее время отмечались Ару и Кеньяг, но далеко не всех ее победителей ожидает розовое будущее, так что увидим. Кстати, в топ-10 еще и Черкасов, который Трофимова объехал в Крылатском

     

    Негатив: в этом сезоне пока совершенно незаметен Куликовский.

     

    ЗЫ У австралийцев шикарное представительство наверху. 

  • GTX
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (19)
    GTX-Фото
    Цитата: DenisRodikov
    Всем привет!
    Есть у кого профиль финишной горы завтрашней? Тут вот картинка: http://www.steephill.tv/2017/tour-de-suisse/profile-07.jpg
    На 13км набор 1420 метров. Это под 11% средних и ещё на высоте... Я не уверен, что так на самом деле там, но если даже близко, то гора просто эпичная.
    14 км, с них 8 со средним 11.5%. Эсли немного не та нога, как сегодня было например у Шпилака и Франка, то можно отхватить минут 5.
  • Gottliche_Recht
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (19)
    Gottliche_Recht-Фото
    вершина - 2829 м над уровнем моря. Это жесть.
  • sixpack
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (19)
    sixpack-Фото
    http://robertoricci.altervista.org/Immagini/Altre.Altimetrie/Tiefenbachferner.p
    ng

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