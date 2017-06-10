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Симон Шпилак, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 7-м этапе Тура Швейцарии-2017

Симон Шпилак приносит команде Katusha-Alpecin победу на 7-м этапе Тура Швейцарии-2017 и жёлтую майку лидера

 

 

  На 7-м этапе Тура Швейцарии-2017 с финишем на высоте 2780 м над уровнем моря Симон Шпилак (Simon Ŝpilak), 30-летний словенский гонщик, принёс своей швейцарской команде Katusha-Alpecin победу на этапе и жёлтую майку лидера общего зачёта.

 

  К финальному подъёму протяжённостью 14 км впереди осталась только группа генеральщиков, из которой за 13 км до финиша уехали Рейн Таарамяэ и
Симон Шпилак (Katusha-Alpecin), а также Джо Домбровски (Cannondale-Drapac). К этому моменту Доменико Поццовиво (AG2R), лидировавший в общем зачёте, не смог удерживать темп группы, и выпал, начав терять время. В итоге итальянский гонщик потерял место в тройке лучших, по итогам этапа оставшись 4-м в генеральной классификации.

 

  За 9 км до финиша Рейн Таарамяэ поехал своим темпом, а Симон Шпилак, сбросив Джо Домбровски, продолжил уезжать от соперников в одиночку. На финише он опередил ближайшего преследователя, Йона Исагирре (Bahrain-Merida  на 22 секунды.

 

  В генеральной классификации Симон Шпилак после 7 этапа опережает ближайшего соперника Дамиано Карузо (BMC) на 52 секунды.

 

Симон Шпилак, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 7-м этапе Тура Швейцарии-2017

 

Симон Шпилак, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 7-м этапе Тура Швейцарии-2017

 

Симон Шпилак, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 7-м этапе Тура Швейцарии-2017

 

Симон Шпилак, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 7-м этапе Тура Швейцарии-2017

Photo ©  Tim De Waele/Tour de Suisse

 

  Симон Шпилак (Katusha-Alpecin): «Как только стартовал этап, я сразу понял, что сегодня нога у меня идёт отлично. Вчера было +30, сегодня - +20, и для меня такая температура лучше. Наша команда составила план, и отработала отлично. Мы хотели не просто хорошо выступить. Баптист Планкарт и Джонатан Рестрепо уехали в ранний отрыв, а остальные товарищи по команде ехали со мной, закрывали от ветра. Рейн Таарамяэ подвозил питьё, а потом остался со мной на финальном подъёме, он великолепно отработал. За 7-8 км до финиша я сбросил Джо Домбровски. Возможно, было слишком рано уезжать, но что мне оставалось. Мне надо было взять майку для команды. Сейчас я опережаю Карузо на 52 секунды, и более чем на минуту – Крёйсвейка. Завтра спринтерский этап, похожий на критериум, мы должны контролировать ситуацию, а потом в последний день гонки будет длинная разделка. И да, я не так плох в разделках».

 

 

  Йон Исагирре (Bahrain-Merida): «Ещё один тяжёлый день. Моя команда отлично отработала. Мы отправили Цгабу в отрыв, а мои товарищи по команде Гаспа и Цинк помогали мне занять хорошую позицию перед началом подъёма. В итоге я финишировал 2-м. Снова был близко к победе. Сегодня чувствовал себя лучше, это важно перед Тур де Франс».

 

 

Симон Шпилак, Йон Исагирре, Дамиано Карузо о 7-м этапе Тура Швейцарии-2017

 Photo ©  Tim De Waele/Tour de Suisse

 

  Дамиано Карузо (BMC): «Подъём был очень длинным и крутым. С самого подножия и до вершины шли невероятным темпом, особенно в начале, когда ребята команды Katusha-Alpecin задавали скорость. Симон Шпилак сегодня был сильнейшим, я же старался усидеть за ним, но это оказалось для меня слишком тяжело. И я решил поехать своей скоростью до финиша, где выложился полностью. Я доволен, потому что не мог бы сделать больше.

  Шпилак – сильный раздельщик, но никогда не знаешь, как пойдёт гонка. До конца осталось сделать ещё одно большое усилие. Завтра постараюсь восстановиться, чтобы в воскресенье в разделке выложиться по максимуму».

 

 

Результаты 7 этапа Тура Швейцарии-2017

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Теги к статье: Симон Шпилак Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Комментарии

  • levonardo
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (24)
    levonardo-Фото
    Боюсь, что даже на этапе в 2+ часов её придётся туговато. При всех минусах того же С.К., он всегда найдёт что сказать ибо Опыт, да и сам много где проехал. А так приятно, что не только евроспорт транслирует серьёзные соревнования на шоссе.
  • Ayrton
    Павел Сиваков из команды BMC D ... (7)
    Ayrton-Фото

    Кстати да. А интересно какой у него рост?

     

    PS А вообще круто, что победил!!!

  • Sezar
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (24)
    Sezar-Фото

    И опять двадцать пять, в крутейших горах универсалы вполне себе бьют чистых горняков. Тенденция однако. Лиза молодец, быстро учится, свежий незамыленный взгляд)), комментирует с душой)).

  • levonardo
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (24)
    levonardo-Фото

    Этот этап вселяет надежду тем, что у Катюши есть потенциал, как у команды с амбицией на генерал ГТ.

  • stalcker23
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (24)
    stalcker23-Фото
    У него сильнейшая аллергия, удивительно что он вообще в это время что-то показывает, раньше только весной да осенью катался сильно
  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (24)
    velodoctor-Фото

    Карузо может 50с в разделке отыграть?



    Рейн мне кажется будет бороться за этап на туре, за 10ку думаю не сможет, хотя кто знает.

  • tim147
    Предварительные составы команд ... (10)
    tim147-Фото

    По-моему, сегодняшний этап тура Швейцарии дал ответ - кто должен ехать на генерал за Катюшу. Готовность Шпилака неплохая, а моральных качеств ему не занимать.

  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (24)
    evgeny1330-Фото
    Вот сейчас просмотреть повтор собираюсь, хотя бы так.
  • RVL
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (24)
    RVL-Фото
    а могло и понравиться!
    ну там Шпилак очки при выезде из тоннеля надел...
  • Александра
    Павел Сиваков из команды BMC D ... (7)
    Александра-Фото

    Вот это здорово!!

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