Ларри Уорбасс – победитель 4-го этапа Тура Швейцарии-2017

Ларри Уорбасс (Aqua Blue Sport) одерживает первую в карьере победу, выиграв из одиночного отрыва 4-й этап Тура Швейцарии-2017

26-летний американский гонщик проконтинентальной команды Aqua Blue Sport Ларри Уорбасс (Larry Warbasse) одержал первую профессиональную победу, выиграв 4-й этап Тура Швейцарии-2017.

Ларри Уорбасс отобрался в отрыв дня, из которого за 10 км до финиша на финальном подъёме остался один, и продолжил бороться до финиша в одиночном отрыве. За 8 км до финиша он опережал группу генеральщиков почти на 3 минуты. Американский гонщик команды Aqua Blue Sport удержал преимущество до финиша, опередив ближайших соперников – Дамиано Карузо (BMC), Стевена Крёйсвейка (LottoNL-Jumbo) и Симона Шпилака (Katusha-Alpecin) на 40 секунд.

За спиной Уорбасса борьбу вели претенденты на общий зачёт. В голову пелотона за 7,5 км вышли Руй Кошта (UAE Team Emirates), Доменико Поццовиво (AG2R), Дамиано Карузо (BMC). Когда Уорбассу до финиша оставалось 5,5 км, из группы генеральщиков атаковали Дамиано Карузо (BMC), Доменико Поццовиво (AG2R) и Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), за которыми поехали Симон Шпилак (Katusha-Alpecin) и Матиас Франк (AG2R), а Руй Кошта (UAE Team Emirates) и Йон Исагирре (Bahrain-Merida) выпали. Затем атаковал Крёйсвейк, на рывок которого отреагировал Симон Шпилак. Следующую атаку предпринял Доменико Поццовиво.

Атака Матиаса Франка (AG2R) была нейтрализована на последнем километре и группа в составе Карузо, Крёйсвейка, Шпилака, Поццовиво и Франка начала борьбу за второе место на этапе.

Быстрее всех на финише оказался Дамиано Карузо (BMC), который стал 2-м и надел майку лидера общего зачёта, где теперь опережает Стевена Крёйсвейка на 15 секунд. Тройку лучших генеральной классификации замыкает Доменико Поццовиво, уступающий Карузо 24 секунды.

Колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес, поехавший в погоню за группой генеральщиков не смог добрать их, но финишировал в топ-10 на этапе.

Российский гонщик команды Katusha-Alpecin Матвей Мамыкин финишировал 14-м.