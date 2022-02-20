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Велоформа команды Lotto Soudal на 2022 год

Велоформа команды Lotto Soudal вернулась к красно-белой цветовой гамме в 2022 году

 

  Велокоманда Lotto Soudal представила велоформу на сезон 2022 года. После чёрно-бело-красной цветовой гаммы двух последних сезонов и преимущественно белой с красными полосками формы 2019 года дизайн велоформы бельгийской команды вновь возвращается к доминирующему красному с белыми вставками, как было с 2014 по 2018 годы.

 

  Велоформу нового сезона продемонстрировали 27-летний Калеб Юэн (Caleb Ewan), одержавший в этом сезоне 6 побед, в числе которых два этапа Джиро д’Италия, и 19-летний бельгийский новобранец Арно де Ли (Arnaud De Lie) , перешедший в команду из андеровской дочерней команды Lotto Soudal.

 

Велоформа команды Lotto Soudal на 2022 год

 

Велоформа команды Lotto Soudal на 2022 год

 

Велоформа команды Lotto Soudal на 2022 год

 

Велоформа команды Lotto Soudal на 2022 год

 Photo (c) Lotto Soudal Team

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal

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