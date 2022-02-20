Велоформа команды Lotto Soudal на 2022 год

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 13:34
Велоформа команды Lotto Soudal вернулась к красно-белой цветовой гамме в 2022 году
Велокоманда Lotto Soudal представила велоформу на сезон 2022 года. После чёрно-бело-красной цветовой гаммы двух последних сезонов и преимущественно белой с красными полосками формы 2019 года дизайн велоформы бельгийской команды вновь возвращается к доминирующему красному с белыми вставками, как было с 2014 по 2018 годы.
Велоформу нового сезона продемонстрировали 27-летний Калеб Юэн (Caleb Ewan), одержавший в этом сезоне 6 побед, в числе которых два этапа Джиро д’Италия, и 19-летний бельгийский новобранец Арно де Ли (Arnaud De Lie) , перешедший в команду из андеровской дочерней команды Lotto Soudal.
Photo (c) Lotto Soudal Team
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