Велоформа команды Lotto Soudal на 2022 год

Велоформа команды Lotto Soudal вернулась к красно-белой цветовой гамме в 2022 году

Велокоманда Lotto Soudal представила велоформу на сезон 2022 года. После чёрно-бело-красной цветовой гаммы двух последних сезонов и преимущественно белой с красными полосками формы 2019 года дизайн велоформы бельгийской команды вновь возвращается к доминирующему красному с белыми вставками, как было с 2014 по 2018 годы.

Велоформу нового сезона продемонстрировали 27-летний Калеб Юэн (Caleb Ewan), одержавший в этом сезоне 6 побед, в числе которых два этапа Джиро д’Италия, и 19-летний бельгийский новобранец Арно де Ли (Arnaud De Lie) , перешедший в команду из андеровской дочерней команды Lotto Soudal.

Photo (c) Lotto Soudal Team