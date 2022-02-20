VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тренировочный лагерь команды Jumbo-Visma закрыт из-за подтверждённого теста на Covid-19

Велокоманда Jumbo-Visma прервала работу в тренировочном лагере из-за Covid-19

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma сообщила, что 12 января вынуждена прервать работу в тренировочном лагере в Аликанте (Испания) из-за позитивного теста на коронавирус внутри команды. Часть гонщиков, которые получат разрешения, уедут домой, некоторые останутся и будет продолжать тренировки индивидуально с минимальной поддержкой команды. Инфицированный член  команды и те, с кем он контактировал, останутся на карантине в соответствии с правилами.

 

  Первую тренировку и презентацию команда Jumbo-Visma провела 11 января. Человек, тест которого показал наличие Covid-19, был инфицирован дома. Так как в качестве меры предосторожности все тренировались и питались в разных помещениях, с инфицированным контактировало ограниченное количество людей.

 

  Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), ответственный за выступление команды: «Реализовался самый страшный сценарий. Но, конечно, мы и его принимали в расчёт. Мы уже решили, как действуем в подобных ситуациях, и приняли все меры. Прервать работу – лучший вариант, чтобы предотвратить дальнейшее распространение».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Здоровье наших гонщиков и персонала – наша главная забота. Поэтому мы закрыли тренировочный лагерь. Этот случай ещё раз показал, насколько сложно организовывать в эти времена такие виды активности. Мы обеспечим спортивную часть, чтобы гонщики могли продолжать подготовку к сезону в пределах возможностей. Жаль, но это был единственный выбор».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Jumbo-Visma

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • dyneema
    Саймон Кларк подписал контракт ... (2)
    dyneema-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Австралийские Альпы?)
    Сам не поверил, полез в энциклопедию. Да. Высочайшая гора названа в честь поляка. Глобализация.
  • AzaKonta
    Саймон Кларк подписал контракт ... (2)
    AzaKonta-Фото
    Австралийские Альпы?)
  • rude_rider
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (11)
    rude_rider-Фото

    да просто типа запутать других..или напугать..

    Рогла намбер 1 ..

  • VeloVelo
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Смена поколений. Винегор едет учится у своего Капитана. Рогличу не так и много уже осталось, увы.
  • Адриен
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (11)
    Адриен-Фото

    Вообще странно. В команде должен быть один лидер, один капитан. А что значит - мы поедем гонку с двумя капитанами. В этом плане Примож всегда впереди, но мы очень верим в Йонаса, что он может быть лидером. Мы поможем ему и будем относиться к нему как к лидеру.

    Так кто лидер ?! Лидер на то и лидер, что он - ОДИН ! Это как в армии - единоначалие. Если два главнокомандующих - разброд и развал. Два капитана на корабле - бардак. Неужели пример Мувистар и Лопеса ничему не учит ?.. Да конечно в команде всё распределено и наверняка единственный лидер - это Роглич. Вингегор - ЗАПАСНОЙ вариант, на случай выбывания из борьбы Роглича. Вот так бы и говорили. А то - два равных капитана. Такого просто быть не может, к чему конкуренция внутри комнды, когда она должна быть единой , как кулак ?

  • SportSpirit
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    SportSpirit-Фото

    motte, благодарю за текст - доставил) 

     

    Да, у Денниса сложный характер и специфическое чувство юмора. Например, большинство его фраз в лайф съемках Ineos "за сценой" запиканы) Однако, за его преображением в Ineos я наблюдала, образно говоря, аплодируя. 

  • Woterman 1980
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    И этой командой разочаруется через какое-то время. Из множества команд, в которых он побывал за свою карьеру, дольше чем на 2 года задержался только в ВМС. Из некоторых команд уходил всего через год. У Денниса, мягко говоря, сложный характер...
    Я так понимаю, он просто не очень любит работать на кого то, а любит работать на себя и гонки на время. В BMC он был предоставлен сам себе, да и команда была заточена под гонки на время, поэтому, скорее всего он там долго и задержался
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    Earl57-Фото
    И этой командой разочаруется через какое-то время. Из множества команд, в которых он побывал за свою карьеру, дольше чем на 2 года задержался только в ВМС. Из некоторых команд уходил всего через год. У Денниса, мягко говоря, сложный характер...
  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин и Тобиас Фосс возг ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Том поедет капитаном наконец-то. Уверен, это его будет мотивировать. Быть помощником ему не в радость, было видно.

  • Woterman 1980
    Чемпионат Австралии-2022, разд ... (6)
    Woterman 1980-Фото
    Когда Денис подписал контракт с Ineos, он в интервью сказал, что с самого начала карьеры, мечтал попасть в такую команду как Ineos ( бывшая Sky). Ведать остался разочарован этой командой))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 января

Daniel Oss (Team TotalEnergies)

Giovanni Visconti (Bardiani - CSF - Faizane)

Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

14 января

Tom Scully (EF Education-EasyPost)

Sylvain Moniquet (Lotto Soudal)

Luca Colnaghi (Bardiani - CSF - Faizane)

Valentin Paret-Peintre (Ag2r - Citroen)

William Blume Levy (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2022 (31)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)