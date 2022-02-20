Тренировочный лагерь команды Jumbo-Visma закрыт из-за подтверждённого теста на Covid-19

Велокоманда Jumbo-Visma прервала работу в тренировочном лагере из-за Covid-19

Велокоманда Jumbo-Visma сообщила, что 12 января вынуждена прервать работу в тренировочном лагере в Аликанте (Испания) из-за позитивного теста на коронавирус внутри команды. Часть гонщиков, которые получат разрешения, уедут домой, некоторые останутся и будет продолжать тренировки индивидуально с минимальной поддержкой команды. Инфицированный член команды и те, с кем он контактировал, останутся на карантине в соответствии с правилами.

Первую тренировку и презентацию команда Jumbo-Visma провела 11 января. Человек, тест которого показал наличие Covid-19, был инфицирован дома. Так как в качестве меры предосторожности все тренировались и питались в разных помещениях, с инфицированным контактировало ограниченное количество людей.

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), ответственный за выступление команды: «Реализовался самый страшный сценарий. Но, конечно, мы и его принимали в расчёт. Мы уже решили, как действуем в подобных ситуациях, и приняли все меры. Прервать работу – лучший вариант, чтобы предотвратить дальнейшее распространение».

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Здоровье наших гонщиков и персонала – наша главная забота. Поэтому мы закрыли тренировочный лагерь. Этот случай ещё раз показал, насколько сложно организовывать в эти времена такие виды активности. Мы обеспечим спортивную часть, чтобы гонщики могли продолжать подготовку к сезону в пределах возможностей. Жаль, но это был единственный выбор».