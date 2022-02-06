Велокоманды Jumbo-Visma и DSM снялись с Вуэльты Валенсии-2022 перед 4 этапом

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 17:00
Велокоманды DSM и Jumbo-Visma не вышли на старт 4 этапа Вуэльты Валенсии-2022 из-за положительного теста на Covid-19
Велокоманды Jumbo-Visma и DSM объявили, что не выйдут на старт 4-го этапа Вуэльты Валенсии-2022, так как в командах тесты нескольких человек показали наличие Covid-19.
У команды Jumbo-Visma выше всех в генеральной классификации находился Сэм Оомен, занимавший 11-ю позицию.
Велокоманда DSM сообщила о трёх положительных тестах на Covid-19, велокоманда Jumbo-Visma – о двух, не уточняя, чьи это тесты, гонщиков или членов персонала.
Команда Movistar сообщила, что после положительных тестов на Covid-19 с гонкисошли Юрий Холлманн и Эйнер Рубио.
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