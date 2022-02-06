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Велокоманды Jumbo-Visma и DSM снялись с Вуэльты Валенсии-2022 перед 4 этапом

Велокоманды DSM и Jumbo-Visma не вышли на старт 4 этапа Вуэльты Валенсии-2022 из-за положительного теста на Covid-19

 

 

  Велокоманды Jumbo-Visma и DSM объявили, что не выйдут на старт 4-го этапа Вуэльты Валенсии-2022, так как в командах тесты нескольких человек показали наличие Covid-19.

 

У команды Jumbo-Visma выше всех в генеральной классификации находился Сэм Оомен, занимавший 11-ю позицию.

 

Велокоманда DSM сообщила о трёх положительных тестах на Covid-19, велокоманда Jumbo-Visma – о двух, не уточняя, чьи это тесты, гонщиков или членов персонала.

 

Команда Movistar сообщила, что после положительных тестов на Covid-19 с гонкисошли Юрий Холлманн и Эйнер Рубио.

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Теги к статье: Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

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Комментарии

  • BlAr
    Александр Власов – победитель ... (11)
    BlAr-Фото
    Про прогноз на Тур не соглашусь. Тадей выиграет и один, ему не привыкать. Хотя от помощников, которые нынче у него топ-уровня, он конечно не откажется!
  • nightbuster33
    Александр Власов – победитель ... (11)
    nightbuster33-Фото
    Индивидуально, он сильнее Власова.При разрыве 7-8сек.в начале отрыва,15-16сек. на финише 1-го этапа.На 3-м этапе повлияли другие факторы.
  • nightbuster33
    Александр Власов – победитель ... (11)
    nightbuster33-Фото

    Власов,после предварительного просмотра видео конечного участка трассы, сам отмечает для себя точку начала для атаки. Тренер:"...мы могли точно  выполнить намеченный план".Я не понял, какой план?Основные помощники сошли,других рядом с ним не было.По моему тренер льстит сам себе. А, понятно:не высовыватся до определенного момента,а там сам знаешь, что делать. Власов и сам преуспел в этом ,будучи выступая за Астану.Так что, вся заслуга в победе его самого.Сработает ли такая тактика в дельнейшем,едва ли.В будущих, больших гонках будут выступать АКУЛЫ гонок со сворой лейтенантов,которые все сделают,чтобы отсечь нежелательных,задолго до финальных километров и,которых так не хватало ему в Астане и чтобы это не повторилось в Боре. В Туре,основную роль будут играть ПОМОЩНИКИ при незначительной разнице сил лидеров.

  • Ернат
    Александр Власов – победитель ... (11)
    Ернат-Фото

    хорош

  • Karmatron
    Александр Власов – победитель ... (11)
    Karmatron-Фото
    Мальчонка силён. Просто голова у него пока не работает, ни в стратегии ведения гонки, ни в интервью. Первое наработает с опытом, со вторым сложнее, особенно когда в команде спортдиректор не отличается сдержанностью и обдуманностью высказываний.
  • Earl57
    Александр Власов – победитель ... (11)
    Earl57-Фото

    Вальверде со спущенной шиной заехал 5-м, на 12 сек раньше Эвенпула

  • reforg34
    Александр Власов – победитель ... (11)
    reforg34-Фото

    Видимо Вальверде не стал нацеливаться на эту Вуэльту Валенсию, иначе бы на таком горном этапе 2-3 минуты бы привез всем остальным. Ждем от него 3 побед на 3 арденских классиках.

  • motte
    Александр Власов – победитель ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: kwwk
    О как! Оказывается мальчонке камни мешали, а остальным нет.

    Обиделся он: Критикует организаторов за включение гравийной секции: «Это близко к катанию на горных велосипедах».

     Тогда хочется спросить, а как он тдф собирается катить? Секции Париж рубэ? Или только неделька и фсе?

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • kwwk
    Александр Власов – победитель ... (11)
    kwwk-Фото

    О как! Оказывается мальчонке камни мешали, а остальным нет.

  • ilnur-nch
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 3. ... (21)
    ilnur-nch-Фото
    Почему столько народу сошло?

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