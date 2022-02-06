Велокоманды Jumbo-Visma и DSM снялись с Вуэльты Валенсии-2022 перед 4 этапом

Велокоманды DSM и Jumbo-Visma не вышли на старт 4 этапа Вуэльты Валенсии-2022 из-за положительного теста на Covid-19

Велокоманды Jumbo-Visma и DSM объявили, что не выйдут на старт 4-го этапа Вуэльты Валенсии-2022, так как в командах тесты нескольких человек показали наличие Covid-19.

У команды Jumbo-Visma выше всех в генеральной классификации находился Сэм Оомен, занимавший 11-ю позицию.

Велокоманда DSM сообщила о трёх положительных тестах на Covid-19, велокоманда Jumbo-Visma – о двух, не уточняя, чьи это тесты, гонщиков или членов персонала.

Команда Movistar сообщила, что после положительных тестов на Covid-19 с гонкисошли Юрий Холлманн и Эйнер Рубио.