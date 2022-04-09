Милан Вадер получил тяжелые травмы после падения на 5-м этапе Тура Страны Басков-2022

Милан Вадер (Jumbo-Visma) получил тяжёлые травмы при падении на спуске

26-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Милан Вадер (Milan Vader) получил многочисленные травмы, упав на спуске 5-го этапа Тура Страны Басков-2022 через 70 км после старта.

Photo (c) CORVOS/Jumbo-Visma Team

Издания Ad.nl и Sporza.be сообщают, что Милан Вадер упал через ограждения. Сейчас он в тяжёлом состоянии в госпитале Бильбао. Последнее обновление о его состоянии опубликовала Sporza, состояние гонщика удалось стабилизировать. В первые часы оно оценивалось как критическое. С Миланом Вадером находится также врач команды Jumbo-Visma Роберт Кемперс, к гонщику выехали его родители.

Врачи немедленно начали операцию по стентирование сонных артерий, чтобы предотвратить их сужение. У гонщика диагностировали перелом позвоночника, ключицы, лопатки.

Милан Вадер – специалист маунтинбайка, пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт в этом году, подписав трёхлетний контракт с командой Jumbo-Visma, намереваясь совмещать карьеру в маунтинбайке и на шоссе. Милан Вадер принял участие в Вуэльте Валенсии и Страде Бьянке.