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Ваут ван Арт о Париж – Рубэ-2021

Ваут ван Арт – 7-й на эпическом Париж-Рубэ-2021

 

 

  Чемпион Бельгии, 27-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) стартовал на Париж-Рубэ-2021 в качестве одного из главных претендентов. Трёхкратный чемпион мира по велокроссу справился с мокрой брусчаткой, избежав падений, но побороться за победу не смог, финишировав в группе преследователей через 1:16 после тройки лидеров, разыгравших спринт на велодроме в Рубэ. Это третий старт Ваута ван Арта на Париж-Рубэ и лучший результат на этой «Королеве классик».

 

Ваут ван Арт о Париж – Рубэ-2021

 

  Ваут ван Арт: «День был тяжёлым. Мне надо было просчитать, что большая группа может рано уехать. У нас впереди было несколько мощных ребят, и всё шло хорошо. С первой секции начался хаос, было важно держаться впереди и предельно сконцентрироваться, чтобы избежать проблем. Когда Матье ван дер Пул ускорился, я находился слишком далеко сзади. Это моя первая ошибка. Кроме того, на брусчатке не всегда чувствовал себя уверенно, потому что всё время находился позади кого-то, и терял много сил.

 

  Вдобавок мне стало плохо видно. Глаза ужасно болели. Когда едешь в очках, есть риск, что внезапно ничего не сможешь увидеть. Поэтому я решил их снять. Сначала всё шло хорошо, но потом невозможно было хорошо видеть. А если снял очки, назад уже не наденешь. Наверное, это тоже был неверный выбор. Но это всё жалкие оправдания.

 

  Гонка была реально трудной и очень опасной. Было невозможно весь день ехать на первых позициях, пришлось положиться на ребят, находившихся впереди, и тут уже как повезёт. Было интересно проехать «мокрый» выпуск гонки, но весёлого здесь не больше, чем в сухую погоду.

 

  На Париж-Рубэ всегда надо быть сконцентрированным, а в этот раз ещё больше. Каждый сектор из-за грязи становился потенциально опасным. Я всё время чувствовал себя хорошо, но самая большая ошибка, что я находился слишком далеко, когда атаковал Матье.

 

  В тот момент до финиша было далеко, поэтому я знал, что гонка пока не проиграна, но к тому времени, как гонка взорвалась, разрыв оказался уже слишком большим.

 

  Не могу быть довольным на сто процентов, как прошла гонка, но, с другой стороны, не думаю, что мог выиграть. Я был на хорошей позиции, но несколько ребят прокололись. Когда объезжал гонщика, упала цепь. Пока переключил её назад, потерял скорость, а разрыв вырос. Не думаю, что мы в этот момент проиграли гонку, но я точно потратил силы, которых позже не хватило».

 

Результаты Париж-Рубэ-2021

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Париж - Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта гонка Мирового тура классика

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Комментарии

  • Starch27
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    Starch27-Фото

    Пелотон так сильно "напрягался", что организаторы хотели перед последним кругом остановить его и оставить в гонке только 6 гонщиков. Но спортивные директора успели образумить оргов, что вообще-то еще есть очки UCI за которые будет идти борьба. Было бы смешно видеть протокол с 6 финишировавшими из 175 :)

  • Адриен
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (12)
    Адриен-Фото

    Спорт - это прежде всего зрелище. В этом отношении монументы  являются концентрированными "сливками" велоспорта, когда как ГТ - это молоко 2,5% жирности. Ну согласитесь, 70-80 %%  ТДФ, Джиро и Вуэльты смотреть неинтересно,необязательно, неинформативно.  А без хорошего комментария - вообще невозможно... Так вот, если судить именно по зрелищность, то на этой Рубэ победил именно ван дер Пул. Вот этот целеустремленный ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ  взгляд из под корки грязи, это нечеловеческое упорство, эта ЖАЖДА победы - все это зрелищно, красиво и вызывает огромное уважение... Кольбрелли победил вполне по делу, колесничал-не колесничал - это шелуха, но свои личные симпатия я отдаю ван дер Пулу и Москону...

  • porcus91
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (12)
    porcus91-Фото

    В этом году Ван дер Пул точно самый яркий гонщик года!! Плевать, что  он не берет победы. Но то как он старется,как может уезжать и рисковать. К тому же у него реальный только один соперник один на один это Ван Арт. Спасибо ему за эти страния и подвиги. Он делает велоспорт ГОНКАМИ!!!!!

  • Sezar
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    Sezar-Фото
    Я и пишу - зато...
    И он, кстати, не особо напрягался.
  • nightbuster33
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    nightbuster33-Фото

    За 36км. Ремко уже был в отрыве,в 5мин.от пелетона.Его,в основном преследовали 5-о,среди которых был его одноклубник.Разрыв между ними сокращался до 20сек.Фаусто постоянно сбивал темп не давая остальным набрать скорость.В конце концов группа преследователей рассыпалась.Результаты видете в протоколе.По моему для пелетона гонка была до лампочки,если разрыв к концу гонки увеличилась до 8.30.

  • Earl57
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Зато почти 2 минуты..

    Кому 2 минуты? Алессандро Кови - 23 года, 158-й в рейтинге UCI. Есть чем гордиться. А Машнада не догонял Ремко, ибо ему еще контракт с квиками продлять надо...

  • FEL1X
    Ваут ван Арт о критике Ремко Э ... (12)
    FEL1X-Фото

    Так если поражение Бельгийской сборной тяжело принять, чего тогда на Ремко сетовать?

     

  • uran
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    uran-Фото
    Просто не нашлось на него Колбрелли тут.
  • Coffe
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    Coffe-Фото
    Ремко разбушевался ).
  • Earl57
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Nathan
    Зато все прекрасно помнят, как побеждал Боонен, Канчеллара и прочие легенды.

    Соцопрос проводили, что говорите за всех? Кто хочет, тот помнит.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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