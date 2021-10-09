Ваут ван Арт о Париж – Рубэ-2021

Ваут ван Арт – 7-й на эпическом Париж-Рубэ-2021

Чемпион Бельгии, 27-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) стартовал на Париж-Рубэ-2021 в качестве одного из главных претендентов. Трёхкратный чемпион мира по велокроссу справился с мокрой брусчаткой, избежав падений, но побороться за победу не смог, финишировав в группе преследователей через 1:16 после тройки лидеров, разыгравших спринт на велодроме в Рубэ. Это третий старт Ваута ван Арта на Париж-Рубэ и лучший результат на этой «Королеве классик».

Ваут ван Арт: «День был тяжёлым. Мне надо было просчитать, что большая группа может рано уехать. У нас впереди было несколько мощных ребят, и всё шло хорошо. С первой секции начался хаос, было важно держаться впереди и предельно сконцентрироваться, чтобы избежать проблем. Когда Матье ван дер Пул ускорился, я находился слишком далеко сзади. Это моя первая ошибка. Кроме того, на брусчатке не всегда чувствовал себя уверенно, потому что всё время находился позади кого-то, и терял много сил.

Вдобавок мне стало плохо видно. Глаза ужасно болели. Когда едешь в очках, есть риск, что внезапно ничего не сможешь увидеть. Поэтому я решил их снять. Сначала всё шло хорошо, но потом невозможно было хорошо видеть. А если снял очки, назад уже не наденешь. Наверное, это тоже был неверный выбор. Но это всё жалкие оправдания.

Гонка была реально трудной и очень опасной. Было невозможно весь день ехать на первых позициях, пришлось положиться на ребят, находившихся впереди, и тут уже как повезёт. Было интересно проехать «мокрый» выпуск гонки, но весёлого здесь не больше, чем в сухую погоду.

На Париж-Рубэ всегда надо быть сконцентрированным, а в этот раз ещё больше. Каждый сектор из-за грязи становился потенциально опасным. Я всё время чувствовал себя хорошо, но самая большая ошибка, что я находился слишком далеко, когда атаковал Матье.

В тот момент до финиша было далеко, поэтому я знал, что гонка пока не проиграна, но к тому времени, как гонка взорвалась, разрыв оказался уже слишком большим.

Не могу быть довольным на сто процентов, как прошла гонка, но, с другой стороны, не думаю, что мог выиграть. Я был на хорошей позиции, но несколько ребят прокололись. Когда объезжал гонщика, упала цепь. Пока переключил её назад, потерял скорость, а разрыв вырос. Не думаю, что мы в этот момент проиграли гонку, но я точно потратил силы, которых позже не хватило».