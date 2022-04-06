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Джанни Москон вынужден отказаться от участия в Париж-Рубэ-2022

Джанни Москон не стартует на Париж-Рубэ-2022 из-за плохой формы

 

 

  27-летний итальянский велогонщик команды Astana Qazaqstan Джанни Москон (Astana Qazaqstan) решил досрочно закончить кампанию северных весенних классик из-за плохой формы.

 

  В прошлом году Москон финишировал 4-м на классике – Монументе Париж-Рубэ, но побороться за подиум в этом сезоне уже не удастся, о чём итальянский гонщик сообщил в соцсетях.

Джанни Москон вынужден отказаться от участия в Париж-Рубэ-2022

 

 

  Джанни Москон: «Я продолжал бороться, искать форму, но она не пришла, даже близко нет. Как можно скорее возьму паузу для отдыха, чтобы улучшить кондиции. Я вернусь. Никогда не сдаваться.

 

  Моя северная кампания ушла в архив. Форма ниже нуля, но я всегда отдавал все силы, хотя в этом году их очень мало».

 

  Джанни Москон перенёс Covid-19 и бронхит в начале года, потеряв  три недели тренировок. Из 10 гонок, в которых стартовал, Москон финишировал лишь в четырёх. Он сошёл с классик Е3, Гент-Вевельгем, Дварс доор Фландерен и Тур Фландрии.

 

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Теги к статье: Джанни Москон Gianni Moscon Astana Qazaqstan Париж - Рубэ Paris-Roubaix

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