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Петер Саган сошёл на 2-м этапе велогонки “Circuit de la Sarthe”-2022

Участие Петера Сагана в Париж-Рубэ-2022 под вопросом

Photo (c) TotalEnergie Team

 

 

  Петер Саган сошёл с велогонки «Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire»-2022 на 2-м этапе за 40 км до финиша. По словам его пресс-секретаря Джузеппе Убольди (Giuseppe Uboldi), французская многодневная велогонка категории 2.1 должна была помочь Сагану войти в форму перед Париж-Рубэ-2022, которая в этом году пройдёт через две недели после Тура Фландрии, а не через неделю, как было обычно.

 

 32-летний словацкий велогонщик команды TotalEnergie в этом году начал сезон в середине февраля без достаточной подготовки, так как второй раз переболел Covid-19. Его лучшим результатом в сезоне стали 4-е место на этапе Тиррено-Адриатико-2022 и 5-е место на классике Милан-Турин.

 

  Джузеппе Убольди в интервью Cylcingnews рассказал о состоянии Петера Сагана: «Как и месяц назад, он просто почувствовал себя плохо, появилась нетипичная боль в ногах и груди. Мы не знаем, что случилось. Ему нужно пройти обследование, чтобы понять причину.

 

  Предполагалось, что гонка Circuit de la Sarthe поможет ему вернуться в ритм. Здесь у него не должно было возникнуть проблем с удержанием скорости пелотона, даже если он не в стопроцентной физической форме.

 

  Насколько я знаю, он впервые сходит с многодневной гонке не из-за падения. Следующая гонка в его календаре – Париж-Рубэ. Но ещё не решено, поедет он её или нет. Если посмотреть, в какой форме здесь находятся такие гонщики как Мадс Педерсен, кажется, Петеру будет сложно успеть вернуть форму, чтобы бороться с ним».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan TotalEnergies

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Комментарии

  • DIM
    Scheldeprijs-2022. Результаты (1)
    DIM-Фото
    Недооценили ребята дядю Сашу:)
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    RVL-Фото
    Голова ремко даёт о себе знать
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    RVL-Фото
    Ремко сам задергал как группу так и жужу. ))
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    RVL-Фото

    Смотреть, не значит видеть))

    Показушность и сила , это разные вещи. Ремко весь этап этим и занимался, подергивая и мотая шеей на лево и направо. Ск это считал очень верно. + Ниодна из протяжек ремко ничему не привела. Когда алафилипп призвал ремко к диалогу, и дал ему как обьяснение его действиям, , таки команду, ремко ее не выполнил. Результат в протоколе. Скачущий кролик, как и на ЧМ, укатывающий своими рывками сборную Бельгии и вва, укатал жужу 
    Спасибо за внимание))

  • serghi
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    serghi-Фото
    На данном этапе, понимая, что всё будет в спринте решаться, готовил развоз под Алафилиппа, но боюсь, что та травма, на Ломбардии, до сих пор даёт о себе знать.
  • serghi
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    serghi-Фото
    Этап внимательно смотрел, просто вам объяснять, по-видимому нечего.
  • serghi
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    serghi-Фото
    Там нормально всё было, после того как стало ясно, что судьба этапа будет решаться в спринте, ежу было понятно, что Ремко будет Алафилиппа развозить. Высказывание, что Жужу «как всегда решил за другими отсидеться» звучит по меньшей мере глупо...
  • Astanaforever
    Велокоманда Bahrain Victorious ... (1)
    Astanaforever-Фото
    По Гуглу переводчику переводили , что ли?
  • Sezar
    Тур Страны Басков-2022. Этап 2 (15)
    Sezar-Фото
    Нет, Чипресса, это было бы забавно, а к ЛБЛ Ремко очень упорно готовится. Но если не сбросит хотя бы кг 2, его сбросят на последнем крутом торчке.
    Он тренирует короткие ускорения, но на Льеже торчков много и это накопительный эффект.
  • Sezar
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (20)
    Sezar-Фото

    Странное ощущение по Ремко

    С одной стороны легко, без мучений добирал, а значит ехал на маленькой передаче, с другой так же легко отваливался практически в любой холм, и чем дальше, тем легче.

    А в остальном не вижу, что он сильно в горах прибавил, несмотря на его последний горный тест.

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