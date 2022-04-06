Петер Саган сошёл на 2-м этапе велогонки “Circuit de la Sarthe”-2022

Участие Петера Сагана в Париж-Рубэ-2022 под вопросом

Photo (c) TotalEnergie Team

Петер Саган сошёл с велогонки «Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire»-2022 на 2-м этапе за 40 км до финиша. По словам его пресс-секретаря Джузеппе Убольди (Giuseppe Uboldi), французская многодневная велогонка категории 2.1 должна была помочь Сагану войти в форму перед Париж-Рубэ-2022, которая в этом году пройдёт через две недели после Тура Фландрии, а не через неделю, как было обычно.

32-летний словацкий велогонщик команды TotalEnergie в этом году начал сезон в середине февраля без достаточной подготовки, так как второй раз переболел Covid-19. Его лучшим результатом в сезоне стали 4-е место на этапе Тиррено-Адриатико-2022 и 5-е место на классике Милан-Турин.

Джузеппе Убольди в интервью Cylcingnews рассказал о состоянии Петера Сагана: «Как и месяц назад, он просто почувствовал себя плохо, появилась нетипичная боль в ногах и груди. Мы не знаем, что случилось. Ему нужно пройти обследование, чтобы понять причину.

Предполагалось, что гонка Circuit de la Sarthe поможет ему вернуться в ритм. Здесь у него не должно было возникнуть проблем с удержанием скорости пелотона, даже если он не в стопроцентной физической форме.

Насколько я знаю, он впервые сходит с многодневной гонке не из-за падения. Следующая гонка в его календаре – Париж-Рубэ. Но ещё не решено, поедет он её или нет. Если посмотреть, в какой форме здесь находятся такие гонщики как Мадс Педерсен, кажется, Петеру будет сложно успеть вернуть форму, чтобы бороться с ним».