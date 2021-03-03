Петер Саган пропустит Страде Бьянке-2021

Петер Саган начнёт сезон с Тиррено-Адриатико-2021

Велокоманда Bora-hansgrohe объявила, что Петер Саган пропустит классику Страде Бьянке-2021, которая пройдёт 6 марта, так как продолжает восстановление после Covid-19.

Планируется, что сезон 31-летний словацкий велогонщик начнёт с Тиррено-Адриатико-2021, велогонки Мирового тура, которая стартует 10 марта. Петер Саган дважды был призёром Страде Бьянке (занимал 2-е место в 2013 и 2014 годах).

Cyclingnews цитирует слова представителя велокоманды Bora-hansgrohe: «Петер восстанавливается. Он не примет участия в Страде Бьянке. Запланировано, что его сезон начнётся с Тиррено-Адриатико-2021, если в ближайшие дни его восстановление будет идти так, как сейчас».

Сейчас Петер Саган остаётся на Гран-Канарии, куда в начале февраля вместе с товарищами по команде - братом Юраем и Эриком Башкой – приехал тренироваться.