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Петер Саган пропустит Страде Бьянке-2021

Петер Саган начнёт сезон с Тиррено-Адриатико-2021

 

 

  Велокоманда Bora-hansgrohe объявила, что Петер Саган пропустит классику Страде Бьянке-2021, которая пройдёт 6 марта, так как продолжает восстановление после Covid-19. 

 

  Планируется, что сезон 31-летний словацкий велогонщик  начнёт с Тиррено-Адриатико-2021, велогонки Мирового тура, которая стартует 10 марта. Петер Саган дважды был призёром Страде Бьянке (занимал 2-е место в  2013 и 2014 годах).

 

  Cyclingnews цитирует слова представителя велокоманды Bora-hansgrohe: «Петер восстанавливается. Он не примет участия в Страде Бьянке. Запланировано, что его сезон начнётся с Тиррено-Адриатико-2021, если в ближайшие дни его восстановление будет идти так, как сейчас».

 

  Сейчас Петер Саган остаётся на Гран-Канарии, куда в начале февраля вместе с товарищами по команде - братом Юраем и Эриком Башкой – приехал тренироваться.

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Страде Бьянке Strade Bianche классика Мирового тура Тиррено-Адриатико

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Комментарии

  • khramtsow
    Алехандро Вальверде может прод ... (2)
    khramtsow-Фото

    Если с чм прокатило, то тут нечего даже делать в токио, нетянет он по отношению к молодежи, там маршрут крутой-то и есть под погачара какого! если б вальверде моложе был? Я считаю что больше ни одной победы у него небудет! и как это грустно небыло то все уходят)

  • AAA
    Алехандро Вальверде может прод ... (2)
    AAA-Фото

    Если еще один Сашка на исходе карьеры Олимпиаду возьмет, будет круто!!!

  • Ser Gio
    Le Samyn-2021 (6)
    Ser Gio-Фото
    А раньше говорили, что у Матье слабая команда. Укатали квиков - идеальный ответ Лефевру на деле :)
  • Earl57
    Le Samyn des Dames-2021 (2)
    Earl57-Фото

    Дык даже 37-летний Хаусслер сказал, что участие в велокроссе в межсезонье много ему дало на шоссе. И пожалел, что не занимался велокроссом смолоду.
    4-е место на минувшем Омлопе. И это в его то годы.

     

    Офф. Сегодня год, как не стало Николя Порталя. 

    https://www.youtube.com/watch?v=OeRb0_nZkEc

  • Ернат
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    Ернат-Фото

    По зарплате да, тем более на такой срок если контракт 

  • Freejazz
    Le Samyn des Dames-2021 (2)
    Freejazz-Фото

    Кстати, что у женщин, что у мужчин финиш был похожий. Явный лидер всем везет и тут вдруг из глубины, всех обходя, в одном случае Копецки,в другом - Мерлир. Все таки участие в циклокроссе дало обоим свои результаты (почти шутка).

  • rude_rider
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    rude_rider-Фото
    По зп он явно уже один из лидеров.
  • AzaKonta
    Тадей Погачар продлил контракт ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Почему не до 2036 года? 15 лет быстро пролетят
  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Как и для Кампенартса подготовка к ОИ из основы и из запаса - две большие разницы.
    кмк, тут всё может быть проще. Ремко билет заслужил. к тому же его нужно поддержать. поэтому на публику - такая формулировка. а с глазу на глаз между Свеном и Витей - совсем другие слова, понимание и планы. как он выразился про Ремко? - "теоретически пока"

    человек, пусть феномен, всё-таки полгода не катался

    в мае всё будет ясно

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр: "Волки изолиру ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: RVL
    е знаю с каких пор они стали стаей (может кто напомнит) но в 15ом , они вроде бы ещё так себя не позиционировали. А по сему это и не волки вовсе, и не стая проиграла))

    дада, тогда никаких волков ещё не было. волки точно втроём не отдали-б добычу чужаку

    на самом деле тогда тут в коментах правильно отмечали - будь они умной командой (где был хитрый лис?) - Терпстра и Вандерберг должны были по очереди раздёргивать Стеннарда, а Бонен (как штатный спринтер) у него на колесе спокойно курить до финиша. но нет - формально действуя правильно, поехали каждый за себя

    Лефевр тогда привычно похныкал на скаевца, но признать свою ошибку - а это всего лишь одна своевременно-правильная команда в наушники - не смог.

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