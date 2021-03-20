Петер Саган: «Хочу подготовиться к Туру Фландрии и Париж-Рубэ-2021»

Петер Саган об участии в Вуэльте Каталонии и восстановлении после Covid-19

Петер Саган ещё не до конца восстановился после перенесённого Covid-19, из-за которого пропустил три недели сезона. Чтобы набрать необходимые километры и подготовиться к Туру Фландрии и Париж-Рубэ, 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe вместо классик E3 Saxo Bank Classic и Гент-Вевельгем впервые в карьере примет участие в многодневной велогонке Вуэльта Каталонии. Об этом, а также о том, как перенёс Covid-19, он рассказал на пресс-конференции перед стартом финального этапа Тиррено-Адриатико-2021.

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Петер Саган: «Мы с командой решили, что Вуэльта Каталонии может быть хорошей подготовкой к Туру Фландрии и Париж-Рубэ, потому что в январе я пропустил много гонок. Я хорошо поработал на Тиррено-Адриатико, в Каталонии хочу сделать шаг вперёд. Потом собираюсь подготовиться к Туру Фландрии и Рубэ. Вуэльта Каталонии – трудная гонка, с большим количеством подъёмов, такая гонка может быть мне полезна.

Я очень рад, что финишировал на Тиррено-Адриатико. Много поработал. Конечно, меня не было видно, но я не «мёртвый», не устал. Я в порядке. Но всё же мой уровень ещё несравним с уровнем тех, кто боролся за победы.

Конечно, надо посмотреть, как пройду следующие гонки. Сейчас у меня нелёгкий период. Но я считаю, что с каждой гонкой мне будет всё лучше и лучше.

Перед Тиррено-Адриатико у меня было мало подготовки. Милан-Сан-Ремо-2021 будет лотереей для меня. Она может пройти хорошо или плохо. А потом ещё одна насыщенная гоночная неделя ждёт меня на Вуэльте Каталонии. Буду стараться, посмотрим, что получится».

В интервью Het Laatste Nieuws Петер Саган рассказал, как перенёс Covid-9 и как восстанавливался: «Я потерял обоняние и чувствовал огромную усталость. У меня не было жара, никаких других симптомов. В этом смысле всё прошло хорошо. Тренироваться начал постепенно. Час – полтора тенировки, а потом день отдыха. Ходил в горы на час, но потом снова чувствовал усталость. После приходилось спать два часа. Так я потерял три недели. В это время сезона три недели – это много.

Со мной были мой брат Юрай и товарищ по команде Эрик Башка. Мы оставались в одном доме, там был сад. Погода была отличной. В доме намного лучше, чем в апартаментах. А втроём на карантине намного лучше, чем одному.

Делал базовые физические упражнения, но после них приходилось отдыхать по два часа, мышцы болели, тело становилось тяжёлым, и я спал больше обычного. Вот так я болел».

На вопрос журналистов, кто выиграет Милан-Сан-Ремо-2021, Петер Саган ответил с улыбкой: «Кто выиграет? Может, я. Если серьёзно, трудно сказать. Посмотрим, как будет развиваться гонка. Погода тоже может сыграть свою роль.

Только подождите, я вернусь. Не волнуйтесь. Такое бывает в карьере. Можно заболеть или упасть, и оказаться вне игры на полгода или год. Меня нельзя сравнивать сейчас с соперниками. Посмотрим, когда снова полностью вернусь в форму.

Появление таких гонщиков как Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул хорошо для велоспорта. Они хотят бороться и побеждать в гонках. Это интересно смотреть. Я уже не тот Саган? Нет смысла об этом рассуждать. Пять лет назад – это пять лет назад. А сейчас это сейчас. Я больше смотрю в будущее».