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Петер Саган пропустит Тур Фландрии-2022

Петер Саган не примет участие в Туре Фландрии-2022

 

 

 Петер Саган решил не стартовать на  Туре Фландрии-2022, о чём сообщает французское издание L’Equipe. 32-летний словацкий гонщик команды TotalEnergies не доехал до финиша на классике Гент-Вевельгем, а на Е3 финишировал 68-м.

 

  В январе Петер Саган перенёс ковид второй раз, не проводил ключевой блок тренировок перед сезоном. Петер Саган выиграл Тур Фландрии в 2016 году,  был призёром гонки в 2013. В прошлом году финишировал на Туре Фландрии 21-м.

 

Петер Саган пропустит Тур Фландрии-2022

 

 

  Согласно L’Equipe, у Сагана «физические проблемы», и ему проведут тесты, чтобы выяснить причину проблем со здоровьем. Вместо Тура Фландрии-2022 Петер Саган стартует на  гонке Circuit de la Sarthe, которая стартует 5 апреля.

 

  На Туре Фландрии Сагана должен заменить Антони Тюржи (Anthony Turgis), финишировавший 2-м на  Милан-Сан-Ремо и 13-м на Е3.

 

  В недавнем интервью Het Laatste Nieuws Петер Саган, который теперь выступает не в команде Мирового тура, а в проконтинентальной команде TotalEnergie, ещё раз объяснил, почему выбрал TotalEnergie, подчеркнув, что генеральный менеджер команды QuickStep Alpha Vinyl Патрик Лефевр не собирался подписывать его, а заявления по поводу возможного контракта делал ради привлечения внимания.

 

  Петер Саган: «Не знаю, о чём думал Патрик. Думал, что я  приведу свою группу в команду, и они будут работать только на меня? Это не правда. Думаю, Патрик никогда не хотел меня подписывать.  Возможно, просто хотел создать шум, привлечь внимание, а потом исчезнуть. Он говорил мне, что меня сложно подписывать, так как со мной группа людей. Мне не о чем было раздумывать. На столе лежали предложения, я выбрал TotalEnergie, которые дали мне, что я просил».

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Теги к статье: Петер Саган Тур Фландрии

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 20:04 | Регистрация: 22.05.2013

    У тоталь энерджи без Петера хороший состав,  Осс, ЕБХ, Терпстра ветераны.  Тюржи и Ван Гестель, не самые молодые, но перспективные спринтеры. 

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 21:27 | Регистрация: 26.04.2017

      А с Петером у них внимание большой части аудитории и спонсоров. Правда, если проблемы у Сагана продолжатся, то...

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 22:47 | Регистрация: 14.03.2018

    Патрик умный дед, хоть и вредный. Зрит в корень. 

    Пете желаю здоровья и мотивации, видимо, ковид не прошел бесследно.

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