Петер Саган пропустит Тур Фландрии-2022

Петер Саган не примет участие в Туре Фландрии-2022

Петер Саган решил не стартовать на Туре Фландрии-2022, о чём сообщает французское издание L’Equipe. 32-летний словацкий гонщик команды TotalEnergies не доехал до финиша на классике Гент-Вевельгем, а на Е3 финишировал 68-м.

В январе Петер Саган перенёс ковид второй раз, не проводил ключевой блок тренировок перед сезоном. Петер Саган выиграл Тур Фландрии в 2016 году, был призёром гонки в 2013. В прошлом году финишировал на Туре Фландрии 21-м.

Согласно L’Equipe, у Сагана «физические проблемы», и ему проведут тесты, чтобы выяснить причину проблем со здоровьем. Вместо Тура Фландрии-2022 Петер Саган стартует на гонке Circuit de la Sarthe, которая стартует 5 апреля.

На Туре Фландрии Сагана должен заменить Антони Тюржи (Anthony Turgis), финишировавший 2-м на Милан-Сан-Ремо и 13-м на Е3.

В недавнем интервью Het Laatste Nieuws Петер Саган, который теперь выступает не в команде Мирового тура, а в проконтинентальной команде TotalEnergie, ещё раз объяснил, почему выбрал TotalEnergie, подчеркнув, что генеральный менеджер команды QuickStep Alpha Vinyl Патрик Лефевр не собирался подписывать его, а заявления по поводу возможного контракта делал ради привлечения внимания.

Петер Саган: «Не знаю, о чём думал Патрик. Думал, что я приведу свою группу в команду, и они будут работать только на меня? Это не правда. Думаю, Патрик никогда не хотел меня подписывать. Возможно, просто хотел создать шум, привлечь внимание, а потом исчезнуть. Он говорил мне, что меня сложно подписывать, так как со мной группа людей. Мне не о чем было раздумывать. На столе лежали предложения, я выбрал TotalEnergie, которые дали мне, что я просил».