Петер Саган сошёл с Тиррено – Адриатико-2022

Петер Саган сошёл после двух этапов Тиррено-Адриатико-2022

32-летний словацкий велогонщик команды TotalEnergies Петер Саган не стартовал на 3-м этапе итальянской велогонки Тиррено-Адриатико-2022. Cyclingnews и VeloNews сообщили, что причиной схода стала повышенная температура и проблем с желудком.

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Первый сезон в качестве гонщика команды TotalEnergies у Петера Сагана начался с трудностей. В начале года он второй раз переболел Covid-19, а после стартов на классиках Омлоп Хет Ниусблад и Кюрне-Брюссель-Кюрне у Сагана заболело горло.

По замечанию Cyclingnews, ранний сход с Тиррено-Адриатико означает, что Петер Саган остаётся без важной части подготовки перед Милан-Сан-Ремо-2022, которая является одной из его главных целей.

Перед стартом на Тиррено-Адриатико-2022 Петер Саган говорил: «В январе у меня второй раз был ковид. После тренировочного лагеря на Гран-Канарии, гонки во Франции и Хет Ниусблад в Бельгии я немного простудился, но простуда уже прошла».

На 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2022 Петер Саган занял 4-е место. Команда TotalEnergie пока не комментирует, повлияет ли болезнь словацкого гонщика на подготовку к Милан-Сан-Ремо, которая пройдёт 19 марта.