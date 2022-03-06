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Петер Саган сошёл с Тиррено – Адриатико-2022

Петер Саган сошёл после двух этапов Тиррено-Адриатико-2022

 

 

  32-летний словацкий велогонщик команды TotalEnergies Петер Саган не стартовал на 3-м этапе итальянской велогонки Тиррено-Адриатико-2022. Cyclingnews и VeloNews сообщили, что причиной схода стала повышенная температура и проблем с желудком.

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 

  Первый сезон  в качестве гонщика команды TotalEnergies у Петера Сагана начался с трудностей. В начале года он второй раз переболел Covid-19, а после стартов на классиках Омлоп Хет Ниусблад и Кюрне-Брюссель-Кюрне у Сагана заболело горло.

 

  По замечанию Cyclingnews, ранний сход с Тиррено-Адриатико означает, что Петер Саган остаётся без важной части подготовки перед Милан-Сан-Ремо-2022, которая является одной из его главных целей.

 

  Перед стартом на Тиррено-Адриатико-2022 Петер Саган говорил: «В январе у меня второй раз был ковид. После тренировочного лагеря на Гран-Канарии, гонки во Франции и Хет Ниусблад в Бельгии я немного простудился, но простуда уже прошла».

 

  На 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2022 Петер Саган занял 4-е место. Команда TotalEnergie пока не комментирует, повлияет ли болезнь словацкого гонщика на подготовку к Милан-Сан-Ремо, которая пройдёт 19 марта.

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan TotalEnergies

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Комментарии

  • uran
    Париж - Ницца-2022. Этап 4 (8)
    uran-Фото
    Цитата: Николай Н.
    И опять осиный рой рулит, 1 и 2 место забрали. Как теперь с ними дальше бороться. Видно за генералку борьба будет меж Ван Артом и Рогличем. Власов тоже не плохо выглядит.
    1,2,3
  • Earl57
    Париж - Ницца-2022. Этап 4 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Цитата: BlAr
    И это он ещё не в лучшей форме!

    Если это так, а я согласен с вашими словами ибо думаю сейчас Воут фигачит где то на 85% своей мощности, то хочу уВидеть такого ещё лучшего Ван Арта (+15% power) на ТдФ, и возможно зелёная майка в Париже действитеьно будет у него + этап(ы).

    Вауту поставлена первостепенная задача выиграть монумент. Предпочтительно Фландрию, ну или Рубэ. 

  • EL-Fenomeno
    Париж - Ницца-2022. Этап 4 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    "сообразим на троих" - в Юмбе просто маленькая рокировка, но Йейтс приятно удивил на ITT. Если всё п(р)ойдёт хорошо у него, то итоговый подиум для Саймона точно гарантирован, вот только какое место? Власов понравился, а Шахман - всё( 

    Цитата: BlAr
    И это он ещё не в лучшей форме!

    Если это так, а я согласен с вашими словами ибо думаю сейчас Воут фигачит где то на 85% своей мощности, то хочу уВидеть такого ещё лучшего Ван Арта (+15% power) на ТдФ, и возможно зелёная майка в Париже действитеьно будет у него + этап(ы).

  • M-07
    Мадс Педерсен – победитель 3 э ... (12)
    M-07-Фото
    Евроспорт есть на IPTV, правда, я мельком прошёлся, некоторые русскоязычные версии у меня не вещают, до других не дошёл, но иностранные версии работают. А вообще на IPTV огромная куча каналов со всего мира, в том числе много иностранных спортивных каналов всего за доллар в месяц. У меня оператор ilook TV. Жаль только, что теперь этот доллар в месяц в рублях гораздо больше будет.
  • SVS
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    SVS-Фото

    Почему нет, сегодня по плейеру всё смотрел...

    VPN + Евроспорт плейер.

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    M-07-Фото

    Евроспорт есть на IPTV, правда, я мельком прошёлся, некоторые русскоязычные версии у меня не вещают, до других не дошёл, но иностранные версии работают. А вообще на IPTV много иностранных спортивных каналов всего за доллар в месяц. Жаль только, что теперь этот доллар в месяц в рублях гораздо больше будет.

  • flugegeheimen
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    flugegeheimen-Фото
    Без еврика как-то и телевизор стал ненужен… Кто спрашивает - где? Есть tiz cycling на английском. Возможно ещё какие-то стриминговые сервисы будут показывать евроспорт из соседних государств. Я пожалуй, не буду продавать накопившиеся запчасти, ещё 2 недели назад казавшиеся мне ненужными и лишними
  • Adriano
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    Adriano-Фото
    Там похоже скоро покрышки от мишки и конти скоро не купить, придется ездить на белшине.
  • uran
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    uran-Фото
    Не до жиру, быть бы живу.
  • Yuriy 17
    Мадс Педерсен – победитель 3 э ... (12)
    Yuriy 17-Фото

    Альтернативы? 

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