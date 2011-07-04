Тадей Погачар о первом участии в Dwars door Vlaanderen

Тадей Погачар: «На Dwars door Vlaanderen-2022 получил ценный опыт»

Тадей Погачар участвовал в андеровской версии Тура Фландрии в 2018 году, и тогда занял в гонке 15-е место. Сейчас, когда словенский велогонщик команды UAE Team Emirates уже стал двукратным победителем Тур де Франс, он вернулся на брусчатку фламандских классик и финишировал 10-м на Dwars door Vlaanderen-2022.

Тадей Погачар оказался на дальних позициях, когда за 70 км до финиша образовался победный отрыв. Словенский гонщик не сдался и пытался переложиться, но группа из восьми сильных гонщиков была недосягаема.

Тадей Погачар: «Получил очень ценный опыт. В ключевой момент гонки потерял несколько позиций, потому что впереди меня случился завал. Я упустил первую группу, пробовал вернуться, прилагал все силы, но они были слишком сильны. Я много раз пытался добраться вперёд, но это гонка.

Сама гонка была хорошей. Просто мне надо было быть поближе впереди, когда начали атаковать. Но я многому теперь научился. В первый час гонки шла серьёзная борьба за возможность уехать в отрыв. Теперь я ощутил, как лихорадочно проходят по узким дорогам все эти гонки. С волнением и нетерпением жду воскресенья.

Выиграю ли в воскресенье? Не знаю. Сегодня я не был впереди. Так что не знаю, буду ли впереди в воскресенье. Уверен, в воскресенье будет нечто подобное или даже похлеще».

Том Пидкок о Тадее Погачаре: «Глядя на него, было понятно, что он ещё не совсем понимает, где ключевые точки, что вполне объяснимо. Он никогда не ездил эти гонки, где позиция так же важна, как и ход ноги. А нога у него явно шла хорошо.

Я дважды слышал по радио, что он закрывал просвет. Но нужно быть на хорошей позиции не обязательно у подножия подъёма, а за пять километров до начала. У Бена (Тёрнера) нога шла не так хорошо, но он был первым на подходе к Тен Хауте, где мы перехватили инициативу. Это так же важно, как и ноги.И когда едешь в группе, полной мощных ребят, нужно немного отставить локти или проскочить под ними. Когда он поймёт суть гонки, не вижу причин, почему бы ему не быть в первой группе».