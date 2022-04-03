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Тур Фландрии-2022. Превью

Тур Фландрии-2022. Маршрут и претенденты

 

Тур Фландрии-2022. Превью

 

 

  Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres), самая молодая классика из пяти Монументов велоспорта, пройдёт в 106-й раз. Помимо традиционных «хеллингенов», дистанции в 272 км, которые делают Тур Фландрии гонкой на выживание, осложнить борьбу и внести непредсказуемые коррективы может и погода, которая уже удивила Фландрию снегом 1 апреля.   

 

Тур Фландрии-2022. Превью

 

Тур Фландрии-2022. Превью

 

Тур Фландрии-2022. Превью

 

 Маршрут Тура Фландрии-2022

 

 

Тур Фландрии-2022. ПревьюТур Фландрии-2022. Превью

 

 

Тур Фландрии-2022. ПревьюТур Фландрии-2022. Превью

 

 

   Маршрут Тура Фландрии остаётся традиционным, гонка с 2017 года стартует в Антверпене и финиширует в Ауденаарде. На этот раз, в отличие от выпуска прошлого года, равнинная секция увеличится, и только через 136 км гонки начнётся первый брусчатый подъём. Это будет не не Каттеберг (Katteberg), как в прошлом году,  а легендарный Ауде Кваремонт (Oude Kwaremont) – 2,2 км с 103 м набора высоты, со средним градиентом 4,8%, максимальным 10%. С Ауде Кваремонта начнётся отсчёт 18 брусчатых подъёмов.

 

 

 Связку Ауде Кваремонт+Патерберг в первый раз участники пройдут за 51 км до финиша, второй и финальный раз – за 13 км до финиша.  Напомним, что Патерберг короткий подъём в 360 м, но средний градиент составляет 12,9 %, максимальный 20,3%.

 

  В прошлом году ключевыми стали подъёмы Круисберг-Хотонд за 26 км до финиша, где атаковал победитель Тура Фландрии-2021 Каспер Асгрен, за которым смогли поехать только Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Ваут ван Арт (Jumbo-Visma). Тройка лидеров работала слаженно и набрала преимущество. На Ауде Кваремонте Матье ван дер Пул атаковал и создал просвет, но Асгрен приложил все силы, чтобы добрать его, и гонщики продолжили уезжать от соперников вдвоём.  За 3 км в запасе у Ван дер Пула и Асгрена было 36 секунд. Мощный бросок помог Касперу Асгрену опередить своего соперника за 50 м до финиша и одержать одну из самых важных побед в карьере.

 

 

Претенденты Тура Фландрии-2022

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  27-летний датский велогонщик Quick Step Alpha Vinyl Каспер Асгрен будет защищать титул, но на этот раз в команде не будет Жулиана Алафилиппа, чья атака в прошлом году отвлекла соперников. В этом сезоне Жулиан Алафилипп предпочёл сосредоточиться на Арденнских классиках, перед которыми стартует на Туре Страны Басков. На Туре Фландрии-2022 Касперу Асгрену помогут Ив Лампарт, Тим Деклерк, Янник Стеймле, Флориан Сенешаль, Зденек Штыбар и Берт ван Лерберг. Каспер Асгрен будет единственным лидером команды.

 

  Повлияет на гонку и отсутствие одного из топовых фаворитов – Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), которому пришлось пропустить старт из-за болезни.

 

  На предстартовой пресс-конференции Каспер Асгрен сказал: «В этом году я поедут, наверное, с большей ответственностью как единственный лидер. В прошлом году с нами был Жулиан, с которым мы делили лидерство. Его отсутствие означает, что гонка для меня пойдёт немного по-другому, но в конце концов, в финале, как и в прошлом году, будут решать ноги.  Конечно, станет сложнее создавать просвет, но уехать в любом случае непросто. В конце придётся бороться с лучшими один на один.

 

  Конечно, Ваут был одним из главных фаворитов, и он – лидер одной, из, возможно, сильнейших на данный момент команд. Факт, что он не поедет, конечно, изменит нашу тактику. У Jumbo-Visma не будет Ваута, на которого они полагаться в конце, чтобы создать просвет. Поэтому, думаю, они поведут гонку очень агрессивно, потому что у них много сильных гонщиков».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Alpha Vinyl: «Возможно, кто-то из соперников подумает, что отсутствие Ваута – это плюс. Но я так не думаю. Матье и Ваут всегда едут на максимуме своих сил и не играют в игры. Мы видели это в прошлые годы, что когда они боролись друг с другом, нам это тоже было выгодно.

  Если не ошибаюсь, Матье ван дер Пул был вторым в прошлом году и выиграл два года назад. Асгрен тоже был вторым несколько лет назад и выиграл в прошлом году, так что, думаю, это будет хорошее соревнование».

 

  Касперу Асгрену придётся противостоять не только Матье ван дер Пулу (Alpecin-Fenix), но и неожиданному сопернику, с которым на Туре Фландрии бороться ещё не приходилось - дебютанту этой классики Тадею Погачару (UAE Team Emirates), а также Тому Пидкоку (Ineos  Grenadiers), который поедет Тур Фландрии во второй раз в карьере.

 

  Среди претендентов также Тиш Беноот и Кристоф Лапорт (Jumbo-Visma), Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo), занявший на Туре Фландрии в прошлом году 4-е место, Грег Ван Авермат, призёр Тура Фландрии-2021, 2014 и 2017 года, и Оливер Насен (AG2R Citroen), Майкл Мэттьюс (BikeExchange-Jayco), который в 2019 году занимал на классике 6-е место, Альберто Беттиоль (EF Education-EasyPost), победитель Тура Фландрии-2015 Александр Кристофф (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), а также Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Тим Велленс и Виктор Кампенартс (Lotto Soudal) и другие.

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Теги к статье: Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура превью

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Кто станет победителем Тура Фландрии-2022?


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3 апреля 2022

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

6 апреля 2022

Scheldeprijs

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

18 - 22 апреля 2022

Tour of the Alps

20 апреля 2022

La Fleche Wallonne

24 апреля 2022

Liege-Bastogne-Liege

26 апреля - 1 мая 2022

Tour de Romandie

1 мая 2022

Eschborn-Frankfurt

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто выиграет Тур Фландрии-2022?

Комментарии

  • RVL
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (3)
    RVL-Фото

    Уедет "неопытный" в одиночку, как пить дать...beach



    Вва скорейшего выздоровления!!

  • GAN
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (3)
    GAN-Фото

    Ещё Israel-Premier Tech вроде как снялся с гонки.

  • velodoctor
    Ваут ван Арт не стартует на Ту ... (3)
    velodoctor-Фото

    Надеюсь поправится к Рубэ. Если уж так безсимтоино, то может будет дома покручивать, какую-то форму да сохранит. 

  • velodoctor
    Том Пидкок подписал 5-летний к ... (5)
    velodoctor-Фото
    Я писал больше не про Пидкока, а про закостенелую модель в Скае (Инеосе).
  • EL-Fenomeno
    Представлен маршрут чемпионата ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чемпионат мира это хорошо, но до него ещё далеко (как и сама Австралия от нас), а вот в Бельгии на 3 апреля ночью ожидается -2, днём не больше +9. А снег уже выпал и стоит...видели болотную Рубэ в 2021-м, увидим ли снежную Фландрию в 2022-м !?

     Le Vieux Quaremont (à gauche) et le Koppenberg (à droite)

     

    P.S.

    На Твиттер-странице ВВА появился видос где ВВА говорит и объясняет почему должен отказаться от выступления на Туре Фландрии в этом году...жаль( 

    P.P.S.

    Опрос на главной сайта ВелоЛайв становится уже не актуальным.

  • Виктор Сироткин
    Том Пидкок подписал 5-летний к ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото
    а чем Пидкок как классик-однодневщик не устраивает?
  • Виктор Сироткин
    Фабиан Канчеллара о Тадее Пога ... (9)
    Виктор Сироткин-Фото

    в Евроспорт-плеер есть трансляции на русском, там он комментирует. Что будет после 15 апреля - неизвестно.

  • reforg34
    Фабиан Канчеллара о Тадее Пога ... (9)
    reforg34-Фото

    Полностью согласен с Фабианом Канчеларрой (хотя он и подпортил себе репутацию с этими моторчиками), что у словенцев на арденских классиках почти не будет шанса. Скорее всего Дегенкольб, Ван Авермает или Хауслер без проблем заберут обе гонки, а арденские классики вероятно с уверенностью заберет Алехандро Вальверде.

  • RVL
    Фабиан Канчеллара о Тадее Пога ... (9)
    RVL-Фото
    есть. в РБ по крайней мере
  • Earl57
    Представлен маршрут чемпионата ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Непонятно, зачем такая гора в начале. Чтобы слабые не мучались и сошли? Была бы чуть ближе к финишу, хотя бы на середине, можно было-бы что-то строить, а так..., для красоты "субтропического леса"?

    Кто-то из организаторов говорил что они стремились сделать маршрут как можно сложнее. У них что-то негласного соревнования - чтобы маршрут их ЧМ был круче и тяжелее чем у предшественников.

    На следующий год в Глазго вообще будет объединенный чемпионат всех велодисциплин кроме велокросса. Шоссе, трек, МТБ, BMX - все в одно время и в одном месте. Ну почти в одном. Официально в Глазго, в реальности раскидают по всей Шотландии. Сказали что будут так делать раз в четыре года, в год, предшествующий олимпиаде.

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