Тур Фландрии-2022. Маршрут и претенденты

Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres), самая молодая классика из пяти Монументов велоспорта, пройдёт в 106-й раз. Помимо традиционных «хеллингенов», дистанции в 272 км, которые делают Тур Фландрии гонкой на выживание, осложнить борьбу и внести непредсказуемые коррективы может и погода, которая уже удивила Фландрию снегом 1 апреля.

Маршрут Тура Фландрии-2022

Тур Фландрии-2022. Превью

Тур Фландрии-2022. Превью

Маршрут Тура Фландрии остаётся традиционным, гонка с 2017 года стартует в Антверпене и финиширует в Ауденаарде. На этот раз, в отличие от выпуска прошлого года, равнинная секция увеличится, и только через 136 км гонки начнётся первый брусчатый подъём. Это будет не не Каттеберг (Katteberg), как в прошлом году, а легендарный Ауде Кваремонт (Oude Kwaremont) – 2,2 км с 103 м набора высоты, со средним градиентом 4,8%, максимальным 10%. С Ауде Кваремонта начнётся отсчёт 18 брусчатых подъёмов.

Связку Ауде Кваремонт+Патерберг в первый раз участники пройдут за 51 км до финиша, второй и финальный раз – за 13 км до финиша. Напомним, что Патерберг короткий подъём в 360 м, но средний градиент составляет 12,9 %, максимальный 20,3%.

В прошлом году ключевыми стали подъёмы Круисберг-Хотонд за 26 км до финиша, где атаковал победитель Тура Фландрии-2021 Каспер Асгрен, за которым смогли поехать только Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Ваут ван Арт (Jumbo-Visma). Тройка лидеров работала слаженно и набрала преимущество. На Ауде Кваремонте Матье ван дер Пул атаковал и создал просвет, но Асгрен приложил все силы, чтобы добрать его, и гонщики продолжили уезжать от соперников вдвоём. За 3 км в запасе у Ван дер Пула и Асгрена было 36 секунд. Мощный бросок помог Касперу Асгрену опередить своего соперника за 50 м до финиша и одержать одну из самых важных побед в карьере.

Претенденты Тура Фландрии-2022

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

27-летний датский велогонщик Quick Step Alpha Vinyl Каспер Асгрен будет защищать титул, но на этот раз в команде не будет Жулиана Алафилиппа, чья атака в прошлом году отвлекла соперников. В этом сезоне Жулиан Алафилипп предпочёл сосредоточиться на Арденнских классиках, перед которыми стартует на Туре Страны Басков. На Туре Фландрии-2022 Касперу Асгрену помогут Ив Лампарт, Тим Деклерк, Янник Стеймле, Флориан Сенешаль, Зденек Штыбар и Берт ван Лерберг. Каспер Асгрен будет единственным лидером команды.

Повлияет на гонку и отсутствие одного из топовых фаворитов – Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), которому пришлось пропустить старт из-за болезни.

На предстартовой пресс-конференции Каспер Асгрен сказал: «В этом году я поедут, наверное, с большей ответственностью как единственный лидер. В прошлом году с нами был Жулиан, с которым мы делили лидерство. Его отсутствие означает, что гонка для меня пойдёт немного по-другому, но в конце концов, в финале, как и в прошлом году, будут решать ноги. Конечно, станет сложнее создавать просвет, но уехать в любом случае непросто. В конце придётся бороться с лучшими один на один.

Конечно, Ваут был одним из главных фаворитов, и он – лидер одной, из, возможно, сильнейших на данный момент команд. Факт, что он не поедет, конечно, изменит нашу тактику. У Jumbo-Visma не будет Ваута, на которого они полагаться в конце, чтобы создать просвет. Поэтому, думаю, они поведут гонку очень агрессивно, потому что у них много сильных гонщиков».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick Step Alpha Vinyl: «Возможно, кто-то из соперников подумает, что отсутствие Ваута – это плюс. Но я так не думаю. Матье и Ваут всегда едут на максимуме своих сил и не играют в игры. Мы видели это в прошлые годы, что когда они боролись друг с другом, нам это тоже было выгодно.

Если не ошибаюсь, Матье ван дер Пул был вторым в прошлом году и выиграл два года назад. Асгрен тоже был вторым несколько лет назад и выиграл в прошлом году, так что, думаю, это будет хорошее соревнование».

Касперу Асгрену придётся противостоять не только Матье ван дер Пулу (Alpecin-Fenix), но и неожиданному сопернику, с которым на Туре Фландрии бороться ещё не приходилось - дебютанту этой классики Тадею Погачару (UAE Team Emirates), а также Тому Пидкоку (Ineos Grenadiers), который поедет Тур Фландрии во второй раз в карьере.

Среди претендентов также Тиш Беноот и Кристоф Лапорт (Jumbo-Visma), Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo), занявший на Туре Фландрии в прошлом году 4-е место, Грег Ван Авермат, призёр Тура Фландрии-2021, 2014 и 2017 года, и Оливер Насен (AG2R Citroen), Майкл Мэттьюс (BikeExchange-Jayco), который в 2019 году занимал на классике 6-е место, Альберто Беттиоль (EF Education-EasyPost), победитель Тура Фландрии-2015 Александр Кристофф (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), а также Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Тим Велленс и Виктор Кампенартс (Lotto Soudal) и другие.