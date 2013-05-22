Приглашения на Тур Фландрии-2022

Цитата: reforg34

Что-то Александра Винокурова не видно в десятке. Видно настраивается на Льеж-Бастон-Льеж составить конкуренцию Алехандро Вальверде (тут шансы 30-70% не в пользу него).

Неплохо было если бы еще Максим Иглинский вернулся на арденские классики. Жаль, что UCI на ровном месте просто так дисквалифицировали его. Тоже неплохо подходят такие однодневки, один из самых перспективных однодневщиков вроде как.



Не стоит переживать, Винокуров готовится к Тур де Франс по специальной программе. Я об этом ещё в прошлом году писал. Вот там он задаст всем жару!!!