Приглашения на Тур Фландрии-2022

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 19:43
Организаторы Тура Фландрии-2022 объявили команды, получившие приглашения на гонку
Организаторы классики – Монумента велоспорта Тура Фландрии-2022 (Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres) объявили список команд, которые 4 апреля примут участие в 106-м выпуске велогонки.
Помимо 18 велокоманд Мирового тура (UCI World Tour) и двух профессиональных континентальных команд, занявших в 2021 году 1-е и 2-е место в рейтинге команд - Alpecin-Fenix и Arkea-Samsic, приглашение для участия в Туре Фландрии получили:
две бельгийских команды Bingoal Pauwels Sauces WB и Sport Vlaanderen-Baloise;
две французских команды B&B Hotels - KTM и Total Direct Energie;
одна норвежская команда Uno-X Pro Cycling Team.
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