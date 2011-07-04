Astana – Premier Tech станет Astana Qazaqstan Team в 2022 году



Профессиональная велосипедная команда Мирового Тура Astana – Premier Tech в 2022 году получит новое название. В следующий сезон казахстанский велосипедный проект войдет как Astana Qazaqstan Team.



Qazaqstan – это наиболее точное и правильное наименование Казахстана в ее английской транскрипции. Qazaqstan – это своего рода новый бренд государства на международной арене, объединяющий вековые традиции, язык, культуру и стратегию развития страны в современном мире.





«С 2022 года наша велокоманда будет выступать под новым именем, очень важным для нашей страны – Astana Qazaqstan Team. На форме велосипедистов и на новом логотипе команды появится наименование нашего государства, что станет своего рода знаком продолжения традиций и, в то же самое время, моментом перемен и обновления ради двух важнейших целей – продвижения имиджа нашей страны на мировой арене и развития отечественного велосипедного спорта. Проект обретает второе дыхание и готовится к новому витку в своем развитии. Хотелось бы выразить отдельную благодарность Правительству Республики Казахстан, а также Профессиональному спортивному клубу «Астана», которые оказывают команде активную поддержку. Я рад, что Казахстанская федерация велоспорта будет играть важную роль в развитии обновленной команды и реализации амбициозных планов, о которых еще будет рассказано в ближайшем будущем. Также, я рад, что наша федерация будет присутствовать как в совете директоров, так и в менеджменте Astana Qazaqstan T eam. Мы предполагаем укрепление работы команды с федерацией в вопросах передачи профессиональных навыков отечественным спортсменам и специалистам, а также более глубокое участие профессионального клуба Astana Qazaqstan Team в жизни казахстанского велоспорта», – прокомментировал президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.



«Я рад, что наша команда продолжит свое развитие под новым брендом Astana Qazaqstan Team, и для меня честь вернуться к руководству этой командой в качестве генерального менеджера. На протяжении вот уже 16 лет проект «Астана» является визитной карточкой нашей страны в мировом спорте, и я хотел бы выразить огромную благодарность руководству Республики Казахстан за многолетнюю поддержку и доверие. Astana Qazaqstan Team – это не просто новое название команды, это обновленная философия проекта, подчеркивающая более тесную интеграцию нашего спортивного бренда и продвижения Республики Казахстана в качестве крупного международного партнера. В текущий период полным ходом идет подготовка к новому сезону и регистрации команды в высшем дивизионе, кроме того, мы работаем и над дополнительным проектом, о котором вскоре расскажем», – рассказал генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров.

Пресс-служба велокоманды Astana Premier - Tech