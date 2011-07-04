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Astana – Premier Tech станет Astana Qazaqstan Team в 2022 году

Astana – Premier Tech станет Astana Qazaqstan Team в 2022 году 


Профессиональная велосипедная команда Мирового Тура Astana – Premier Tech в 2022 году получит новое название. В следующий сезон казахстанский велосипедный проект войдет как Astana Qazaqstan Team.

Qazaqstan – это наиболее точное и правильное наименование Казахстана в ее английской транскрипции. Qazaqstan – это своего рода новый бренд государства на международной арене, объединяющий вековые традиции, язык, культуру и стратегию развития страны в современном мире.

 

 

«С 2022 года наша велокоманда будет выступать под новым именем, очень важным для нашей страны – Astana Qazaqstan TeamНа форме велосипедистов и на новом логотипе команды появится наименование нашего государства, что станет своего рода знаком продолжения традиций и, в то же самое время, моментом перемен и обновления ради двух важнейших целей – продвижения имиджа нашей страны на мировой арене и развития отечественного велосипедного спорта. Проект обретает второе дыхание и готовится к новому витку в своем развитии. Хотелось бы выразить отдельную благодарность Правительству Республики Казахстан, а также Профессиональному спортивному клубу «Астана», которые оказывают команде активную поддержку. Я рад, что Казахстанская федерация велоспорта будет играть важную роль в развитии обновленной команды и реализации амбициозных планов, о которых еще будет рассказано в ближайшем будущем. Также, я рад, что наша федерация будет присутствовать как в совете директоров, так и в менеджменте Astana Qazaqstan Team. Мы предполагаем укрепление работы команды с федерацией в вопросах передачи профессиональных навыков отечественным спортсменам и специалистам, а также более глубокое участие профессионального клуба Astana Qazaqstan Team в жизни казахстанского велоспорта», – прокомментировал президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.

«Я рад, что наша команда продолжит свое развитие под новым брендом Astana Qazaqstan Team, и для меня честь вернуться к руководству этой командой в качестве генерального менеджера. На протяжении вот уже 16 лет проект «Астана» является визитной карточкой нашей страны в мировом спорте, и я хотел бы выразить огромную благодарность руководству Республики Казахстан за многолетнюю поддержку и доверие. Astana Qazaqstan Team – это не просто новое название команды, это обновленная философия проекта, подчеркивающая более тесную интеграцию нашего спортивного бренда и продвижения Республики Казахстана в качестве крупного международного партнера. В текущий период полным ходом идет подготовка к новому сезону и регистрации команды в высшем дивизионе, кроме того, мы работаем и над дополнительным проектом, о котором вскоре расскажем»,  рассказал генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier - Tech

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Теги к статье: Astana Александр Винокуров трансферы Astana Qazaqstan Team Нурлан Смагулов велоспорт Казахстана

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 13:51 | Регистрация: 14.12.2015

    Мне нравится! По крайней мере вопросы отпадут у тех, кто ещё не знает чья это команда. Звучит красиво. Главное не Нурсултан. Имхо. 

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 14:04 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Zhanzhak
    Мне нравится! По крайней мере вопросы отпадут у тех, кто ещё не знает чья это команда. Звучит красиво. Главное не Нурсултан. Имхо. 

    Кто хоть чутка интересуется велоспортом, знает чья это команда. Остальным по барабану, Казакстан дальше написано или Премьер тек. Хозяин-барин.

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 14:11 | Регистрация: 14.12.2015

      Согласна. И все таки, мне нравится новое название ;-)

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:11 | Регистрация: 4.07.2011

    Пффф 

    Я увидел аббревиатуру Астаны и читаю Астана - Кашкай, как тот ниссан Кашкай ибо до боли схоже : QASHQAI

    Извиняюсь, конечно. 

    1. RVL

      Сегодня, 14:20 | Регистрация: 30.08.2012

      Михаил, вы не читали.
      Одно дело читать, а другое воспроизводить ассоциативный ряд.

      1. Имя: Михаил

        motte

        Сегодня, 14:34 | Регистрация: 4.07.2011

        Может просто часто вижу кашкаи вокруг себя, вот и мерещится, ну да ладно, лишь бы финансы были и команда развивалась, а там уже дело второстепенно.

        1. RVL

          Сегодня, 14:44 | Регистрация: 30.08.2012

          Согласен! Но Казахстан и Кашкай, ну такое себе..это я тому минусатору) ну ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** , глупый, невоспитанный, же)

          Это я синонимов насыпал к слову т упой )

          ЗЫ. Михаил, согласитесь, в эстонском, русском, как любом другом языке, если не читать, тоже хватает ассоциативных приколов)

  4. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 14:46 | Регистрация: 4.08.2018

      Интнресно, а кто придумал начало слова с буквы Q? Здесь даже две "Коппы". Вроде в английском звук "К" в иностранных и заимствованных словах и пишется как "К". В своих обычно "С". А после Коппы чаще  всего стоит "U".

       Вообще, в английском Q редкая буква. 

    1. RVL

      Сегодня, 14:48 | Регистрация: 30.08.2012

      Вы не казахстанец очевидно. По этому ...такая постановка вопроса!?

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Комментарии

  • RVL
    Astana – Premier Tech станет A ... (9)
    RVL-Фото
    Вы не казахстанец очевидно. По этому ...такая постановка вопроса!?
  • Серафим
    Astana – Premier Tech станет A ... (9)
    Серафим-Фото

      Интнресно, а кто придумал начало слова с буквы Q? Здесь даже две "Коппы". Вроде в английском звук "К" в иностранных и заимствованных словах и пишется как "К". В своих обычно "С". А после Коппы чаще  всего стоит "U".

       Вообще, в английском Q редкая буква. 

  • RVL
    Astana – Premier Tech станет A ... (9)
    RVL-Фото

    Согласен! Но Казахстан и Кашкай, ну такое себе..это я тому минусатору) ну ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** , глупый, невоспитанный, же)

    Это я синонимов насыпал к слову т упой )

  • motte
    Astana – Premier Tech станет A ... (9)
    motte-Фото
    Может просто часто вижу кашкаи вокруг себя, вот и мерещится, ну да ладно, лишь бы финансы были и команда развивалась, а там уже дело второстепенно.
  • RVL
    Astana – Premier Tech станет A ... (9)
    RVL-Фото

    Михаил, вы не читали.
    Одно дело читать, а другое воспроизводить ассоциативный ряд.

  • Zhanzhak
    Astana – Premier Tech станет A ... (9)
    Zhanzhak-Фото
    Согласна. И все таки, мне нравится новое название ;-)
  • motte
    Astana – Premier Tech станет A ... (9)
    motte-Фото

    Пффф 

    Я увидел аббревиатуру Астаны и читаю Астана - Кашкай, как тот ниссан Кашкай ибо до боли схоже : QASHQAI

    Извиняюсь, конечно. 

  • Ice
    Astana – Premier Tech станет A ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    Мне нравится! По крайней мере вопросы отпадут у тех, кто ещё не знает чья это команда. Звучит красиво. Главное не Нурсултан. Имхо. 

    Кто хоть чутка интересуется велоспортом, знает чья это команда. Остальным по барабану, Казакстан дальше написано или Премьер тек. Хозяин-барин.

  • Ice
    Paris - Bourges-2021. Результа ... (2)
    Ice-Фото

    А Демар таки оказался калифом на час, как я и опасался в начале сезона. Прошлый год - скорее исключение, чем поступательное движение вперед. Вернулся на свой обычный уровень...

  • Zhanzhak
    Astana – Premier Tech станет A ... (9)
    Zhanzhak-Фото

    Мне нравится! По крайней мере вопросы отпадут у тех, кто ещё не знает чья это команда. Звучит красиво. Главное не Нурсултан. Имхо. 

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