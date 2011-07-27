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Компания Premier Tech завершит со-титульное спонсорство команды в конце 2021 года

Компания Premier Tech завершит со-титульное спонсорство команды в конце 2021 года

 

 

По окончании сезона 2021 года канадская компания Premier Tech покинет позицию совладельца и со-титульного спонсора Astana – Premier Tech, тем самым завершив пятилетнее партнерство с велосипедной командой. Казахстанская сторона останется единственным владельцем и титульным спонсором команды.

 

Компания Premier Tech завершит со-титульное спонсорство команды в конце 2021 года

 

 

Отмечая значительный вклад и поддержку компании Premier Tech в качестве партнера и, с недавнего времени, совладельца команды в течение последних пяти лет, управляющий директор Astana – Premier Tech Яна Зель говорит:

 

  «Нам очень повезло получить поддержку Premier Tech с самого начала нашего партнерства в 2017 году. Она сыграла очень важную роль для команды, и мы гордимся тем, что компания была рядом с нами в самые важные моменты последних лет, включая победы на монументальных классических гонках и этапах «Тур де Франс». Несмотря на то, что мы рассматривали возможность долгосрочного сотрудничества между компанией Premier Tech и нашими казахстанскими акционерами в качестве совладельцев, определить общее видение будущего команды, к сожалению, не удалось. В связи с этим, Premier Tech завершит инвестирование команды в конце этого года. Я благодарю Жана Беланжера и всю компанию Premier Tech за их поддержку и энтузиазм, проявленный в сотрудничестве с нашей командой, а также, за безусловное выполнение всех обязательств в течение последних двух сезонов в условиях пандемии COVID-19. Мы рассчитываем на успешное совместное завершение этого сезона и достижение наилучших результатов в оставшихся гонках».

 

«На данный момент командой уже ведется планирование следующего сезона, и мы надеемся, что в ближайшее время сможем сообщить об этом».

 

Президент и генеральный Директор Premier Tech Жан Беланжер отмечает:

 

«Хотя прекращение сотрудничества с Казахстаном и является разочарованием для Premier Tech, участие в этом проекте с 2017 года было фантастическим. Мы были рады выступить в качестве совладельца и одного из со-титульных спонсоров Astana – Premier Tech на старте текущего сезона и формировать новое направления для команды вместе с казахстанскими акционерами. К сожалению, в ходе наших текущих обсуждений и планирования будущего стало ясно, что мы не разделяем одно и то же видение, и, ввиду этого, мы не смогли прийти к соглашению, которое бы удовлетворило обе стороны. Компания Premier Tech по-прежнему привержена велоспорту и в ближайшем будущем объявит о следующем этапе своего присутствия в пелотоне и в Мировом Туре».

 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Astana – Premier Tech

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  1. Имя: Karsen

    Karsen

    Вчера, 22:03 | Регистрация: 20.07.2017

    Вино победил?

  2. Имя: Игорь

    shain

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 1.10.2020

    Если у руля звезда, значит это не езда.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:16 | Регистрация: 30.06.2017

    Урааааааааааааааааааааааааа!!!!! Эта самая приятная и радостная новость для меня и поклонников Астаны. Они были просто деструкторами команды. Но как говорится. "Мавр сделал свое дело". И еще, но.. А с кем останется Астана и кто ее будет спонсировать? Если Самрук Казына, то очень хорошо. А если команду просто поглотят, то это конец славным победам и всему постсоветскому велоспорту. На Астане в прследние годы и держался весь легендарный совковый велоспорт. Мы ждем информацию о титульном спонсоре.

    А Яне надо снова возвращаться к шесту.)))

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Олекса

      red

      Вчера, 23:11 | Регистрация: 30.11.2017

      может всё-таки лучше отойти от совкового велоспорта и стать более современным?

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 22:43 | Регистрация: 27.07.2011

    Распустить команду.

  5. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:06 | Регистрация: 8.07.2013

    Я эту новость только приветствую, с 17 года одни разочарования.

    Запомнился только Фульс и отдельные этапы на турах ,в исполнение Лопеса и Луценко. ... и еще несуразные =приобретения=

    Хочеться пожелать команде удачи и побед.

     

    p.s. Зачем Яне шест? Дайте ей метлу.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Джон Дегенкольб переходит в ве ... (1)
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    Вернулся блудный сын )

  • VeloVelo
    Тадей Погачар не примет участи ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Перевод ужасен.

  • старт-шоссе 82
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я эту новость только приветствую, с 17 года одни разочарования.

    Запомнился только Фульс и отдельные этапы на турах ,в исполнение Лопеса и Луценко. ... и еще несуразные =приобретения=

    Хочеться пожелать команде удачи и побед.

     

    p.s. Зачем Яне шест? Дайте ей метлу.

  • red
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    red-Фото
    может всё-таки лучше отойти от совкового велоспорта и стать более современным?
  • SportSpirit
    Хиндли, Игита и Халлер переход ... (9)
    SportSpirit-Фото

    На мой вкус, 3 года назад трансферная политика Боры смотрелась более стратегичной и цельной. Немецкое звено + победоносный Саган.

     

    Однако Бухман и Акерман пошли на спад. Шахман стабилен, но без иллюзий на ГТ, разве что Париж-Ниццу заговорил) 

     

    Текущие приобретения скорее стрельба по талантливым воробьям: "а вдруг") Игита интересный гонщик на горные этапы. А вот Хиндли - это скорее вариант Тао и фортуны Джиро-2020 между Туром и Вуэльтой. 

     

     

  • SportSpirit
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 3 (4)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    Какие люди! Предыдущая победа Барде была три с половиной года назад, в феврале 2018 г. 

     

    Ольга, спасибо) 

    Увидев днем новость о победе Барде, не смогла вспомнить что-то более ранее, чем этап TDF-2017 и "общий горох" TDF-2019. Ищу, где посмотреть этап) 

     

    Рада победе Барде! Прям период возвращения после кризиса в карьере талантливых гонцов 1990 г.р. (+Дюмолан). Может и Пино еще порадует нас какой-нибудь эпичной горкой) 

  • rude_rider
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    rude_rider-Фото
    Распустить команду.
  • Astanaforever
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Урааааааааааааааааааааааааа!!!!! Эта самая приятная и радостная новость для меня и поклонников Астаны. Они были просто деструкторами команды. Но как говорится. "Мавр сделал свое дело". И еще, но.. А с кем останется Астана и кто ее будет спонсировать? Если Самрук Казына, то очень хорошо. А если команду просто поглотят, то это конец славным победам и всему постсоветскому велоспорту. На Астане в прследние годы и держался весь легендарный совковый велоспорт. Мы ждем информацию о титульном спонсоре.

    А Яне надо снова возвращаться к шесту.)))
  • shain
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    shain-Фото

    Если у руля звезда, значит это не езда.

  • Karsen
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    Karsen-Фото
    Вино победил?

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