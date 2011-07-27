Компания Premier Tech завершит со-титульное спонсорство команды в конце 2021 года

По окончании сезона 2021 года канадская компания Premier Tech покинет позицию совладельца и со-титульного спонсора Astana – Premier Tech, тем самым завершив пятилетнее партнерство с велосипедной командой. Казахстанская сторона останется единственным владельцем и титульным спонсором команды.

Отмечая значительный вклад и поддержку компании Premier Tech в качестве партнера и, с недавнего времени, совладельца команды в течение последних пяти лет, управляющий директор Astana – Premier Tech Яна Зель говорит:

«Нам очень повезло получить поддержку Premier Tech с самого начала нашего партнерства в 2017 году. Она сыграла очень важную роль для команды, и мы гордимся тем, что компания была рядом с нами в самые важные моменты последних лет, включая победы на монументальных классических гонках и этапах «Тур де Франс». Несмотря на то, что мы рассматривали возможность долгосрочного сотрудничества между компанией Premier Tech и нашими казахстанскими акционерами в качестве совладельцев, определить общее видение будущего команды, к сожалению, не удалось. В связи с этим, Premier Tech завершит инвестирование команды в конце этого года. Я благодарю Жана Беланжера и всю компанию Premier Tech за их поддержку и энтузиазм, проявленный в сотрудничестве с нашей командой, а также, за безусловное выполнение всех обязательств в течение последних двух сезонов в условиях пандемии COVID-19. Мы рассчитываем на успешное совместное завершение этого сезона и достижение наилучших результатов в оставшихся гонках».

«На данный момент командой уже ведется планирование следующего сезона, и мы надеемся, что в ближайшее время сможем сообщить об этом».

Президент и генеральный Директор Premier Tech Жан Беланжер отмечает:

«Хотя прекращение сотрудничества с Казахстаном и является разочарованием для Premier Tech, участие в этом проекте с 2017 года было фантастическим. Мы были рады выступить в качестве совладельца и одного из со-титульных спонсоров Astana – Premier Tech на старте текущего сезона и формировать новое направления для команды вместе с казахстанскими акционерами. К сожалению, в ходе наших текущих обсуждений и планирования будущего стало ясно, что мы не разделяем одно и то же видение, и, ввиду этого, мы не смогли прийти к соглашению, которое бы удовлетворило обе стороны. Компания Premier Tech по-прежнему привержена велоспорту и в ближайшем будущем объявит о следующем этапе своего присутствия в пелотоне и в Мировом Туре».

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech