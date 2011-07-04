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Александр Винокуров покинет пост спортивного руководителя команды
Команда Astana – Premier Tech объявляет о том, что Александр Винокуров перестает исполнять обязанности спортивного руководителя команды. Несмотря на текущее решение, принятое Советом Директоров команды, Винокуров остается ценным членом Astana – Premier Tech, но на какое-то время без исполнения своих менеджерских обязанностей.
Джузеппе Мартинелли и Стив Бауэр совместно возьмут на себя ответственность за роль спортивного руководителя команды на ближайшее время, работая вместе с управляющим директором Яной Зель для координации повседневной спортивной деятельности команды.
«Мы можем подтвердить, что Александр Винокуров не будет присутствовать на "Тур де Франс", так как он перестал исполнять обязанности спортивного руководителя команды. Александр по-прежнему остается частью команды; в настоящее время он не будет руководить спортивными операциями команды, но переключится на выполнение других задач. Я надеюсь, что на этот период Джузеппе Мартинелли и Стив Бауэр смогут хорошо сотрудничать вместе, возглавив команду с точки зрения выступления в гонках и поведя наших гонщиков к успеху, начиная с «Тур де Франс», где Стив будет работать вместе с Дмитрием Фофоновым и Стефано Занини», – сказала Яна Зель, управляющий директор Astana – Premier Tech.
Пресс-служба команды Astana – Premier Tech
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Astanaforever
Александр Винокуров покинет по ... (6)
Когда у корабля за штурвал становится мелкая, худая, и игривая капитанша с далеко идущими планами, то лайнер непременно сядет на мель и он даст течь. Что и случилось с Астаной. Гражданка Казахстана и Бельгии замыслила стравить всех на всех, что у нее прекрасно получилось. Сначала, придя в команду, в которой она ничего не разбирается, как и в мире профессионального спорта не имеющая никакого отношения, сразу урезала зарплаты гонщикам. Вот тут то и началось. Ушел супермен, до последнего умолявший оставить его в команде, прося свою зарплату на прежнем уровне. Потом Яна Зель уволила спортивных директоров Седуна и Шеффера втихую, не оповестив их о расторжении контрактов. Вступившись за обоих Александр Винокуров тоже был резко отстранен от всех постов, но переборщив и увидя бунт команды, его резко востановили в должности, только спортивного директора. Управлением всего проекта занялась сама Яна. Но и этого ей показалось мало, она начала лезть в спортивные дела, назначая гонщиков на ту или иную гонку, что и сказалось на эти неутешительные результаты.Всего три победы на этапах, не включая пять маек нац.чемпионов. Александр Винокуров в очередной раз не выдержав этим беспределом и вмешательства этой Яны в спортивные вопросы, был уволен второй раз и на этот раз навсегда. Уволен основатель этого классного и легендарного проекта, олимпийский чемпион, отдавший больше пол.жизни профессиональному спорту, прославивший своими победами свой Казахстан.. Гонщики команды начали заранее искать себе новые контракты. Так Александр Власов договорился о подписании трехлетнего контракта с Борой на 2022 год. Братья Изагирре по слухам тоже ведут переговоры с командами. Фульсанг с вероятностью 99% уходит из проекта. Собреро, новый уникум в разделке, я думаю тоже уйдет. Он теперь нарасхват другими командами. Другие тоже не останутся без контрактов. А их без контрактов на 2022 больше пол.команды.
Реалии таковы, что команда Астана прекратит существовать под этим легендарным названием с 22 года.
Вот, что натворить может одна мелкая и злопамятная женщина ради своего тщеславия и далеко идущих планов в личной карьере.
Жаль. Я потрясен.
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Адриен
Александр Винокуров покинет по ... (6)
Следующим решением будет переименование команды в Premier Tech - Astana. Затем будет просто - Premier Tech и смена "гражданства". На радость многим комментаторам VeloLive ...
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rude_rider
Крис Фрум о задачах на Тур де ... (9)
я его уважение к другим помню..на туре он подрезал якобы нечайне Ару когда то атаковал в гору. сбил саму атаку..очень уважительно получилось.
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ararat
Александр Винокуров покинет по ... (6)
Новая команда акционеров в лице Яны Зель усердно работают, сначала Дмитрий Седун и Александр Шефер, теперь Александр Винокуров, да уж, печально... Кстати Седун давал интервью по этому поводу для Аргументы и факты kz. У него на странице ФБ это статья, кому интересно.
https://tengrinews.kz/cycle_racing/vinokurov-pokinul-astanu-pered-startom-na-tu
r-de-frans-smi-441360/amp/
Винокуров со своими адвокатами намерен добиться восстановления в должности...
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Camel
Тренер Марка Кэвендиша о его ф ... (7)
Он и в лучшие-то годы своей карьеры кидался на финишную черту, как раненый бык, не думая о том, что рядом с ним тоже люди едут. Могу себе представить, что Кэв будет вытворять на этом Туре, пытаясь всем доказать, что он ещё не импотент.
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EL-Fenomeno
Тур де Франс-2021: Гороховая м ... (4)
Жаль, что в прошлом году Карапаз проиграл Тадею всего 8 очков в борьбе горного зачёта. Да и вообще тенденция что генеральщик берёт горянцкую майку, а в случае с Погачаром-2020 даже две мягко говоря лично мне не очень нравится, а если жестко то под_надоело.
Цитата: flugegeheimen
Хотелось бы, чтобы выиграл кто-то не топ три генеральщиков. Тогда скорее всего кто-то из французов.
+ много.
Французы всегда заточены под горох (ибо не могут взять главную желтую майку), поэтому к перечисленным велогонщикам в обзоре добавлю ещё и капитана КОФИДИСа Г.Мартина. А ещё есть чуйка (хотелось бы), что горох возьмёт тур тру горняк - Саймон Йейтс, либо кто то из отборных и доблестных МОВИСТАРовцев.
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Evergreen
Крис Фрум о задачах на Тур де ... (9)
В скаевские времена Фруми явно был под контрактными обязательствами о неразглашении. Сейчас он просто психологически расслаблен, работает по фану. Вот и запилил недавно ютуб-канальчик, где довольно откровенные вещи показывает и рассказывает, благо команда ему это разрешает. Заодно и ненавязчивые рекламные интеграции вставляет по разным велогаджетам. Но в целом как личность Крис сейчас гораздо больше открыт миру и людям. Очень располагает к себе. Я только сейчас понял, насколько же он морально устойчивый и целеустремлённый человек. И при этом максимально спокойный, самоироничный и уважительный к остальным.
Страницы истории велоспорта