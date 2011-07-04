Александр Винокуров покинет пост спортивного руководителя команды

motte

Александр Винокуров покинет по ... (6) Пффф

Astanaforever

Александр Винокуров покинет по ... (6) Когда у корабля за штурвал становится мелкая, худая, и игривая капитанша с далеко идущими планами, то лайнер непременно сядет на мель и он даст течь. Что и случилось с Астаной. Гражданка Казахстана и Бельгии замыслила стравить всех на всех, что у нее прекрасно получилось. Сначала, придя в команду, в которой она ничего не разбирается, как и в мире профессионального спорта не имеющая никакого отношения, сразу урезала зарплаты гонщикам. Вот тут то и началось. Ушел супермен, до последнего умолявший оставить его в команде, прося свою зарплату на прежнем уровне. Потом Яна Зель уволила спортивных директоров Седуна и Шеффера втихую, не оповестив их о расторжении контрактов. Вступившись за обоих Александр Винокуров тоже был резко отстранен от всех постов, но переборщив и увидя бунт команды, его резко востановили в должности, только спортивного директора. Управлением всего проекта занялась сама Яна. Но и этого ей показалось мало, она начала лезть в спортивные дела, назначая гонщиков на ту или иную гонку, что и сказалось на эти неутешительные результаты.Всего три победы на этапах, не включая пять маек нац.чемпионов. Александр Винокуров в очередной раз не выдержав этим беспределом и вмешательства этой Яны в спортивные вопросы, был уволен второй раз и на этот раз навсегда. Уволен основатель этого классного и легендарного проекта, олимпийский чемпион, отдавший больше пол.жизни профессиональному спорту, прославивший своими победами свой Казахстан.. Гонщики команды начали заранее искать себе новые контракты. Так Александр Власов договорился о подписании трехлетнего контракта с Борой на 2022 год. Братья Изагирре по слухам тоже ведут переговоры с командами. Фульсанг с вероятностью 99% уходит из проекта. Собреро, новый уникум в разделке, я думаю тоже уйдет. Он теперь нарасхват другими командами. Другие тоже не останутся без контрактов. А их без контрактов на 2022 больше пол.команды. Реалии таковы, что команда Астана прекратит существовать под этим легендарным названием с 22 года. Вот, что натворить может одна мелкая и злопамятная женщина ради своего тщеславия и далеко идущих планов в личной карьере. Жаль. Я потрясен.

Адриен

Александр Винокуров покинет по ... (6) Следующим решением будет переименование команды в Premier Tech - Astana. Затем будет просто - Premier Tech и смена "гражданства". На радость многим комментаторам VeloLive ...

rude_rider

Крис Фрум о задачах на Тур де ... (9) я его уважение к другим помню..на туре он подрезал якобы нечайне Ару когда то атаковал в гору. сбил саму атаку..очень уважительно получилось.

velodoctor

Александр Винокуров покинет по ... (6) Видимо канадцам он не нравится, результаты у команды хорошие, для такого состава гонщиков.

ararat

Александр Винокуров покинет по ... (6)



Новая команда акционеров в лице Яны Зель усердно работают, сначала Дмитрий Седун и Александр Шефер, теперь Александр Винокуров, да уж, печально... Кстати Седун давал интервью по этому поводу для Аргументы и факты kz. У него на странице ФБ это статья, кому интересно. https://tengrinews.kz/cycle_racing/vinokurov-pokinul-astanu-pered-startom-na-tu

r-de-frans-smi-441360/amp/ Винокуров со своими адвокатами намерен добиться восстановления в должности...

дрокер

Александр Винокуров покинет по ... (6) Посреди сезона такое решение, там что-то произошло, однозначно

Camel

Тренер Марка Кэвендиша о его ф ... (7) Он и в лучшие-то годы своей карьеры кидался на финишную черту, как раненый бык, не думая о том, что рядом с ним тоже люди едут. Могу себе представить, что Кэв будет вытворять на этом Туре, пытаясь всем доказать, что он ещё не импотент.

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2021: Гороховая м ... (4) Жаль, что в прошлом году Карапаз проиграл Тадею всего 8 очков в борьбе горного зачёта. Да и вообще тенденция что генеральщик берёт горянцкую майку, а в случае с Погачаром-2020 даже две мягко говоря лично мне не очень нравится, а если жестко то под_надоело. Цитата: flugegeheimen Хотелось бы, чтобы выиграл кто-то не топ три генеральщиков. Тогда скорее всего кто-то из французов. + много. Французы всегда заточены под горох (ибо не могут взять главную желтую майку), поэтому к перечисленным велогонщикам в обзоре добавлю ещё и капитана КОФИДИСа Г.Мартина. А ещё есть чуйка (хотелось бы), что горох возьмёт тур тру горняк - Саймон Йейтс, либо кто то из отборных и доблестных МОВИСТАРовцев.

Evergreen

Крис Фрум о задачах на Тур де ... (9) В скаевские времена Фруми явно был под контрактными обязательствами о неразглашении. Сейчас он просто психологически расслаблен, работает по фану. Вот и запилил недавно ютуб-канальчик, где довольно откровенные вещи показывает и рассказывает, благо команда ему это разрешает. Заодно и ненавязчивые рекламные интеграции вставляет по разным велогаджетам. Но в целом как личность Крис сейчас гораздо больше открыт миру и людям. Очень располагает к себе. Я только сейчас понял, насколько же он морально устойчивый и целеустремлённый человек. И при этом максимально спокойный, самоироничный и уважительный к остальным.