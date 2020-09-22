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Якоб Фульсанг и Алексей Луценко пройдут подготовку к Арденнским классикам на «Туре Страны Басков»-2021

Якоб Фульсанг и Алексей Луценко пройдут подготовку к Арденнским классикам на «Туре Страны Басков»-2021

 

 

  В гоночной программе двух лидеров команды Astana – Premier Tech Якоба Фульсанга и Алексея Луценко произошли изменения. Вместо запланированного участия в «Туре Фландрии» оба гонщика выступят на многодневной гонке «Тур Страны Басков», которая станет финальным этапом в подготовке к Арденнским классикам.

 

 

   «Каждый сезон мы начинаем с определенным гоночным планом, но иногда приходится вносить изменения, в зависимости от ситуации. Поговорив с обоими гонщиками, мы решили, что и для Якоба Фульсанга, и для Алексея Луценко будет лучше, если в этом году они пропустят «Тур Фландрии».

 

  Так как Арденнские классики являются одной из важнейших целей для наших лидеров, мы считаем, что «Тур Страны Басков» даст им возможность подготовиться наилучшим образом. Кроме того, если говорить об Алексее, который восстанавливается после падения на «Париж-Ницце», то мы решили не рисковать его здоровьем на тяжелейшей классической гонке по брусчатке», – сказал Александр Винокуров, спортивный руководитель команды.

 

Помимо спортивной составляющей, связка «Тур Фландрии» – «Тур Страны Басков» нежелательна и из-за ограничений, связанных с протоколом COVID-19.

 

  «Логистически, очень сложно выступить в Бельгии, и затем стартовать на «Туре Страны Басков» на следующий день, как многие гонщики делали в предыдущие годы. Текущая ситуация, связанная с пандемией COVID-19, сильно ограничила возможности передвижения, так как необходимо соблюдать правила так называемых «пузырей».

 

  Так что решение внести изменения в календарь гонщиков вполне логичное. «Тур Фландрии» – это важная гонка для любой команды Мирового Тура, так что мы попробуем себя проявить себя на этой «классике» с составом молодых и мотивированных гонщиков», – объяснила Яна Зель, управляющий директор.

 

 Якоб Фульсанг рассчитывает повторить свою успешную весну 2019 года, когда он занял четвертое место на «Туре Страны Басков», после чего выиграл «Льеж – Бастонь – Льеж» и финишировал на подиуме на «Амстел Голд Рэйс» и «Флеш Валлонь».

 

Якоб Фульсанг и Алексей Луценко пройдут подготовку к Арденнским классикам на «Туре Страны Басков»-2021

Photo credit: @Getty Images

 

  «Несмотря на то, что я рассчитывал принять участие в «Туре Фландрии» во второй раз в моей карьере, мы решили, что выступить в Бельгии и на следующий день на «Туре Страны Басков» – это слишком амбициозная идея. В данный момент передвижения очень затруднены из-за протоколов COVID-19, а мы не хотели бы рисковать.

 

  Я обязательно вернусь на брусчатку в будущем, когда я смогу на 100% сконцентрироваться на этой гонке, что является определяющим фактором на «Туре Фландрии». «Тур Страны Басков» – это одна из сложнейших многодневных гонок в календаре, и нет лучшей возможности подготовиться к Арденнским «классикам». В 2019 году такой путь стал для меня идеальным перед бельгийскими классическими гонками, и я знаю, что сложная неделя в Стране Басков сильно мне поможет», – сказал Якоб Фульсанг.

 

Якоб Фульсанг и Алексей Луценко пройдут подготовку к Арденнским классикам на «Туре Страны Басков»-2021

Photo credit: @Getty Images

 

  «Я чувствую себя намного лучше после падения на «Париж-Ницце». Я все еще восстанавливаюсь, но чувствую себя хорошо, и я рад вернуться к гонкам. Я планирую проехать «Гран-при Мигеля Индурайна» после чего выступить на «Туре Страны Басков».

 

  В первую очередь, я хотел бы проверить, как идет мое восстановление, и как я себя чувствую в гоночных условиях. Для меня это будет очень важная гонка накануне Арденнских «классик», так что я еду на «Тур Страны Басков» с целью подготовиться как можно лучше. Буду двигаться по гонке день за днем и, кто знает, может у меня появится шанс побороться за победу на этапе. Конечно, я буду готов помочь моим товарищам по команде, которые будут бороться за общий зачет, я серьезно настроен оказать поддержку своей команде», – добавил Алексей Луценко.

 


Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Алексей Луценко Astana – Premier Tech

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 15:37 | Регистрация: 22.09.2020

    пора уже

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Комментарии

  • close2you
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 7 (1)
    close2you-Фото
    Вот и трех главый инеос всех оставил позади
  • Ернат
    Якоб Фульсанг и Алексей Луценк ... (1)
    Ернат-Фото

    пора уже

  • Ice
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    Ice-Фото

    Не, ну одна победа вряд ли повлияет на мотивацию, так как решение о завершении карьеры принимается по целому рядок более глобальных причин, а не по результатам одного этапа. Если у вас все так просто в жизни, я вам по-доброму завидую) А по сути -  рабочая победа в нормальной борьбе, вокруг были отнюдь не статисты, тот же Импи может нормально дернуть на финише и не раз так делал. В целом, настроение и Сагана должно улучшиться, поидее он на пути к своей лучшей форме. Если чутье осталось при нем, может периодически что-то выигрывать. Может, рывок и притупился уже, хотя назвать его чистым спринтером даже в пору его расцвета было бы кощунственно, но профессионализм не пропьешь, и корона, к счатью, на это никак не влияет)))

  • velodoctor
    Велокоманда Trek-Segafredo сня ... (1)
    velodoctor-Фото

    У трека был звездный состав, действующий чемпион + победитель МСР недавний. 

  • EL-Fenomeno
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что вообще творят датчане в этом сезоне !? Причём на гонках разной категории и важности. Жду как минимум подиума от DANMARK на Гент-Вевельгем...может экс чемпион мира снова..,а что если Вальгрен в призах ?)

    К слову, странно что в заявке Квиков на ГВ есть Штыбар, Лампарт, Беннет, а Каспер Асгрина НЕТу( 

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    Николай Н.-Фото

    Эта победа Сагану очень нужна. Теперь у него есть мотивация для продолжения своей карьеры в спорте. А то было он начал думать о завершении.

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    Earl57-Фото

    Кто-то бы все равно выиграл, так почему не Саган? Чего ради дарить победу Импи или Молано, например. "Такая корова нужна самому"))

  • Серафим
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    Серафим-Фото

    Конкурентов особенных действительно не наблюдалось. Но для обретения былой уверенности и такая победа не помешает. Хотя Саган и сам все это понимает, после финиша принял победу спокойно, без лишнего экстаза.

  • Pi-man
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    Pi-man-Фото

    Радуясь победе Сагана, осторожно отмечу, что серьезных конкурентов в общем не было.

  • flugegeheimen
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (8)
    flugegeheimen-Фото
    Ура! Петя в деле

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