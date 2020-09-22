Якоб Фульсанг и Алексей Луценко пройдут подготовку к Арденнским классикам на «Туре Страны Басков»-2021

В гоночной программе двух лидеров команды Astana – Premier Tech Якоба Фульсанга и Алексея Луценко произошли изменения. Вместо запланированного участия в «Туре Фландрии» оба гонщика выступят на многодневной гонке «Тур Страны Басков», которая станет финальным этапом в подготовке к Арденнским классикам.

«Каждый сезон мы начинаем с определенным гоночным планом, но иногда приходится вносить изменения, в зависимости от ситуации. Поговорив с обоими гонщиками, мы решили, что и для Якоба Фульсанга, и для Алексея Луценко будет лучше, если в этом году они пропустят «Тур Фландрии».

Так как Арденнские классики являются одной из важнейших целей для наших лидеров, мы считаем, что «Тур Страны Басков» даст им возможность подготовиться наилучшим образом. Кроме того, если говорить об Алексее, который восстанавливается после падения на «Париж-Ницце», то мы решили не рисковать его здоровьем на тяжелейшей классической гонке по брусчатке», – сказал Александр Винокуров, спортивный руководитель команды.

Помимо спортивной составляющей, связка «Тур Фландрии» – «Тур Страны Басков» нежелательна и из-за ограничений, связанных с протоколом COVID-19.

«Логистически, очень сложно выступить в Бельгии, и затем стартовать на «Туре Страны Басков» на следующий день, как многие гонщики делали в предыдущие годы. Текущая ситуация, связанная с пандемией COVID-19, сильно ограничила возможности передвижения, так как необходимо соблюдать правила так называемых «пузырей».

Так что решение внести изменения в календарь гонщиков вполне логичное. «Тур Фландрии» – это важная гонка для любой команды Мирового Тура, так что мы попробуем себя проявить себя на этой «классике» с составом молодых и мотивированных гонщиков», – объяснила Яна Зель, управляющий директор.

Якоб Фульсанг рассчитывает повторить свою успешную весну 2019 года, когда он занял четвертое место на «Туре Страны Басков», после чего выиграл «Льеж – Бастонь – Льеж» и финишировал на подиуме на «Амстел Голд Рэйс» и «Флеш Валлонь».

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«Несмотря на то, что я рассчитывал принять участие в «Туре Фландрии» во второй раз в моей карьере, мы решили, что выступить в Бельгии и на следующий день на «Туре Страны Басков» – это слишком амбициозная идея. В данный момент передвижения очень затруднены из-за протоколов COVID-19, а мы не хотели бы рисковать.

Я обязательно вернусь на брусчатку в будущем, когда я смогу на 100% сконцентрироваться на этой гонке, что является определяющим фактором на «Туре Фландрии». «Тур Страны Басков» – это одна из сложнейших многодневных гонок в календаре, и нет лучшей возможности подготовиться к Арденнским «классикам». В 2019 году такой путь стал для меня идеальным перед бельгийскими классическими гонками, и я знаю, что сложная неделя в Стране Басков сильно мне поможет», – сказал Якоб Фульсанг.

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«Я чувствую себя намного лучше после падения на «Париж-Ницце». Я все еще восстанавливаюсь, но чувствую себя хорошо, и я рад вернуться к гонкам. Я планирую проехать «Гран-при Мигеля Индурайна» после чего выступить на «Туре Страны Басков».

В первую очередь, я хотел бы проверить, как идет мое восстановление, и как я себя чувствую в гоночных условиях. Для меня это будет очень важная гонка накануне Арденнских «классик», так что я еду на «Тур Страны Басков» с целью подготовиться как можно лучше. Буду двигаться по гонке день за днем и, кто знает, может у меня появится шанс побороться за победу на этапе. Конечно, я буду готов помочь моим товарищам по команде, которые будут бороться за общий зачет, я серьезно настроен оказать поддержку своей команде», – добавил Алексей Луценко.



Пресс-служба команды Astana – Premier Tech