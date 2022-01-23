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Israel Cycling Academy пострадала от грабителей в Испании

У континентальной команды Israel Cycling Academy украли велосипеды

 

 

  Континентальная команда Israel Cycling Academy рассказала в своем Twitter-аккаунте о неприятном происшествии: неизвестные грабители украли 17 велосипедов Factor One из грузовика команды.

 

Israel Cycling Academy пострадала от грабителей в Испании

Photo © Israel Cycling Academy

 

 

  Israel Cycling Academy входит в структуру израильской Premier Tech, с которой на подготовку в Каталонию прибыли британский спортсмен Крис Фрум и датчанин Якоб Фульсанг. Обе команды - континентальная и команда Мирового тура, собрались на тренировочный сбор перед стартом сезона 2022 года. Пока неизвестно, как потеря тренировочных велосипедов скажется на подготовке велогонщиков. Если вы интересуетесь велогонками и хотите попробовать себя в ставках на спорт, сделать это можно в букмекерской конторе Зенит. Для тех, кто испытывает проблемы со входом на сайт букмекера, на портале «РБ» доступно рабочее зеркало БК Зенит.

 

  «Сегодня 17 велосипедов Factor нашей Israel Cycling Academy были украдены из грузовика команды неподалеку от Жироны (Испания). Рамки серебристые, красные и черные, как на фото ниже. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какая-либо информация», – говорится в сообщении команды.

 

  Factor One – не самая новая модель британского производителя. Israel-Premier Tech использует в гонках велосипед Factor Ostro VAM с дисковыми тормозами, но старые велосипеды могли применяться в тренировках команды.

  Это не первый случай кражи велосипедов у профессиональных команд – в октябре прошлого года у сборной Италии украли около 20 транспортных средств во время чемпионата мира по легкой атлетике в Рубе (Франция). Месяцем ранее у женской команды BikeExchange украли велосипеды во время Тур де л'Ардеш во Франции.

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Теги к статье: Israel Cycling Academy

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