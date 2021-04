Дисквалификация Евгения Фёдорова и Отто Вергарда на Туре Фландрии-2021

21-летний казахстанский велогонщик команды Astana Premier – Tech Евгений Фёдоров и 26-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Отто Вергарде (Otto Vergaerde) были дисквалифицированы на Туре Фландрии-2021. Инцидент произошёл через 15 км после старта. Евгений Фёдоров находился на первых позициях в пелотоне, он затормозил. Ехавший на его колесе Отто Вергарде подъехал к Фёдорову и толкнул его плечом. Оба гонщика были сняты с гонки.

#RVVmen Fedorov and Vergaerde have to stop racing. And this is the reason for their disqualification. #RVV21 pic.twitter.com/LOlr5KWZ4S