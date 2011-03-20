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Дисквалификация Евгения Фёдорова и Отто Вергарда на Туре Фландрии-2021

Евгений Фёдоров и Отто Вергарде дисквалифицированы на Туре Фландрии-2021

 

 

  21-летний казахстанский велогонщик команды Astana Premier – Tech Евгений Фёдоров и 26-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Отто Вергарде (Otto Vergaerde) были дисквалифицированы на Туре Фландрии-2021. Инцидент произошёл через 15 км после старта. Евгений Фёдоров находился на первых позициях в пелотоне, он затормозил. Ехавший на его колесе Отто Вергарде подъехал к Фёдорову и толкнул его плечом. Оба гонщика были сняты с гонки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велокоманда Astana – Premier Tech в твиттере написала:

 

«Мы с сожалением объявляем, что Фёдоров был дисквалифицирован с гонки вместе с Вергарде. Команда поговорит с Фёдоровым после гонки, чтобы понять, что точно случилось».

 

 Как сообщает Sporza, спортивный директор велокоманды Alpecin-Fenix Кристоф Роодхофт (Christophe Roodhoft) сказал: «До действий Отто Фёдоров поступил ужасно – он намеревался завалить Отто и Лукаса Пёстльбергера (Bora-hansgrohe). Отто ответил. Он обеими руками держался за руль, но, к сожалению, его реакция была импульсивной. Если судья показывает красную карточку, ты должен покидать поле».

 

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Теги к статье: Евгений Фёдоров Отто Вергарде Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура Astana – Premier Tech Alpecin-Fenix

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  1. Имя: Роман

    wheel

    Сегодня, 20:01 | Регистрация: 20.03.2011

    Всё же неясно, что там Федоров сотворил?

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 21:07 | Регистрация: 26.04.2017

      Написано же - тормознул перед двумя гонщиками. Там и из боры гонщик уже после того, как Фёдоров во второй раз сделал тоже самое - явно был недоволен.
      Так делать нельзя. Аукнется.
      Повезло Фёдорову, что оппонент горячий попался, ИМХО.

      1. Имя: Adrien

        Адриен

        Сегодня, 21:22 | Регистрация: 17.05.2015

        Аукается, когда сопли размазываешь. А когда дерзок, не спускаешь, ОТВЕЧАЕШЬ - таковых трогать остерегаются. Кстати, не только в велогонках, не только в спорте, а и в жизни. Неужели не замечаете, это в нынешнее время ?

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 20:28 | Регистрация: 22.09.2020

    вообще не понял, иза чего его толкнули, он не чего не нарушал ведь, и ему не надо было мстить, молодой еще горячий, если бы не отреагировал бы, его не сняли бы

  3. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 20:43 | Регистрация: 1.10.2020

    Астана тавгаев выращивает?

     

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5 - 10 апреля 2021

Itzulia Basque Country

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De Brabantse Pijl

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Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • BaTman
    Тур Фландрии-2021. Результаты (19)
    BaTman-Фото

     Потрясающе, Аргстрен - стальные нервы, (иияца). Прям круто всё сделал, и это в 26 лет. 

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2021. Результаты (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    А я то думал, шо то Алафилипп вроде такой боевитый, смотрю сейчас как врежет), а он потом сник. А оказывается всё дело было в Асгрине (ставка №1 ?). Дания рулит а у Каспера, настощий дух победителя.

    На финише до последнего думал, что МВДП возьмёт победу, но он "рухнул", а после того как сокрушенно опустил и качнул головой стало ясно - голландец был на пределе. Ну и, это самое, как не крути, но МВДП в этом году ощутил то, что было у ВВА в 2020 на ТФ. Кстати, Воут каг бэ уже сдает и это видно даже не в сравнении с Мэтью или там Алаффилипом. Вроде все контролировал бельгиец, следил только за французом и голландцем, но организм дал о себе знать, что силы то не безграничны, даже у матёрого кросс-мэна.

    Цитата: Konstantin41
    С 3 по 7 место - всё бельгийцы. Но победа ушла. Ван Арт немного не потянул. ГВА вновь в нужный момент был не очень, потом ожил, но было уже поздно. Но молодец что хоть 3 место забрал хорошей атакой за пару км до финиша

    Очень рад за ГВА; был за него и прочил ему подиум в превью ТФ - ветеран не подкачал; силы уже не те, но рывок на отъезд выбрал правильно + на финише не отдал Стойвену бронзу.
      

  • Ser Gio
    Тур Фландрии-2021. Результаты (19)
    Ser Gio-Фото
    А кому там было работать? Я б не сказал, что у Джамбо сильный состав именно под булыгу. На арденнах и гранд-турах, да, есть много неплохих гонщиков.
  • Адриен
    Дисквалификация Евгения Фёдоро ... (5)
    Адриен-Фото
    Аукается, когда сопли размазываешь. А когда дерзок, не спускаешь, ОТВЕЧАЕШЬ - таковых трогать остерегаются. Кстати, не только в велогонках, не только в спорте, а и в жизни. Неужели не замечаете, это в нынешнее время ?
  • SportSpirit
    Тур Фландрии-2021. Результаты (19)
    SportSpirit-Фото

    Преинтереснейшая гонка получилась! 

     

    Смотрела life в хорошем качестве, когда лидеры несутся по булыге -  создается реальный эффект присутствия. Сопоставляя со скучными поездами на многодневках, тут - другой вкус, восторг!beach 

     

    Elegant-ная победа Асгрина! 

     

    Ваут в одиночку тянет, но не дотягивает. Это подчеркивает важность совместной работы с ван Хойдонком в победе на Генте. Малозвездный Туржис, как и отмечал ван Арт перед стартом, снова в 10-ке. 

     

     

     

     

  • SVS
    Дисквалификация Евгения Фёдоро ... (5)
    SVS-Фото
    Написано же - тормознул перед двумя гонщиками. Там и из боры гонщик уже после того, как Фёдоров во второй раз сделал тоже самое - явно был недоволен.
    Так делать нельзя. Аукнется.
    Повезло Фёдорову, что оппонент горячий попался, ИМХО.
  • shain
    Дисквалификация Евгения Фёдоро ... (5)
    shain-Фото

    Астана тавгаев выращивает?

     

  • Ернат
    Дисквалификация Евгения Фёдоро ... (5)
    Ернат-Фото

    вообще не понял, иза чего его толкнули, он не чего не нарушал ведь, и ему не надо было мстить, молодой еще горячий, если бы не отреагировал бы, его не сняли бы

  • RVL
    Тур Фландрии-2021. Результаты (19)
    RVL-Фото
    Один грегари заехал спустя 9 мин.
    А ещё четверо , и что поразило, подбадривая друг друга и и покачивая головами , спустя 13 минут. Как грустные мушкетёры пачкой так и закатились.
    У меня это все вызывает только недоумение.
    Что там за менеджеры? И куда смотрит руководство.
    ЗЫ. То роглича потеряют, то Ван Арта))
  • wheel
    Дисквалификация Евгения Фёдоро ... (5)
    wheel-Фото

    Всё же неясно, что там Федоров сотворил?

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