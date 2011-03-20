Дисквалификация Евгения Фёдорова и Отто Вергарда на Туре Фландрии-2021

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- Дата:
- Сегодня, 12:48
Евгений Фёдоров и Отто Вергарде дисквалифицированы на Туре Фландрии-2021
21-летний казахстанский велогонщик команды Astana Premier – Tech Евгений Фёдоров и 26-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Отто Вергарде (Otto Vergaerde) были дисквалифицированы на Туре Фландрии-2021. Инцидент произошёл через 15 км после старта. Евгений Фёдоров находился на первых позициях в пелотоне, он затормозил. Ехавший на его колесе Отто Вергарде подъехал к Фёдорову и толкнул его плечом. Оба гонщика были сняты с гонки.
#RVVmen Fedorov and Vergaerde have to stop racing. And this is the reason for their disqualification. #RVV21 pic.twitter.com/LOlr5KWZ4S— Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021
Велокоманда Astana – Premier Tech в твиттере написала:
«Мы с сожалением объявляем, что Фёдоров был дисквалифицирован с гонки вместе с Вергарде. Команда поговорит с Фёдоровым после гонки, чтобы понять, что точно случилось».
Как сообщает Sporza, спортивный директор велокоманды Alpecin-Fenix Кристоф Роодхофт (Christophe Roodhoft) сказал: «До действий Отто Фёдоров поступил ужасно – он намеревался завалить Отто и Лукаса Пёстльбергера (Bora-hansgrohe). Отто ответил. Он обеими руками держался за руль, но, к сожалению, его реакция была импульсивной. Если судья показывает красную карточку, ты должен покидать поле».
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