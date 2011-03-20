Дисквалификация Евгения Фёдорова и Отто Вергарда на Туре Фландрии-2021

BaTman

Тур Фландрии-2021. Результаты (19) Потрясающе, Аргстрен - стальные нервы, (иияца). Прям круто всё сделал, и это в 26 лет.

EL-Fenomeno

Тур Фландрии-2021. Результаты (19) А я то думал, шо то Алафилипп вроде такой боевитый, смотрю сейчас как врежет), а он потом сник. А оказывается всё дело было в Асгрине (ставка №1 ?). Дания рулит а у Каспера, настощий дух победителя. На финише до последнего думал, что МВДП возьмёт победу, но он "рухнул", а после того как сокрушенно опустил и качнул головой стало ясно - голландец был на пределе. Ну и, это самое, как не крути, но МВДП в этом году ощутил то, что было у ВВА в 2020 на ТФ. Кстати, Воут каг бэ уже сдает и это видно даже не в сравнении с Мэтью или там Алаффилипом. Вроде все контролировал бельгиец, следил только за французом и голландцем, но организм дал о себе знать, что силы то не безграничны, даже у матёрого кросс-мэна. Цитата: Konstantin41 С 3 по 7 место - всё бельгийцы. Но победа ушла. Ван Арт немного не потянул. ГВА вновь в нужный момент был не очень, потом ожил, но было уже поздно. Но молодец что хоть 3 место забрал хорошей атакой за пару км до финиша Очень рад за ГВА; был за него и прочил ему подиум в превью ТФ - ветеран не подкачал; силы уже не те, но рывок на отъезд выбрал правильно + на финише не отдал Стойвену бронзу.



Ser Gio

Тур Фландрии-2021. Результаты (19) А кому там было работать? Я б не сказал, что у Джамбо сильный состав именно под булыгу. На арденнах и гранд-турах, да, есть много неплохих гонщиков.

Адриен

Дисквалификация Евгения Фёдоро ... (5) Аукается, когда сопли размазываешь. А когда дерзок, не спускаешь, ОТВЕЧАЕШЬ - таковых трогать остерегаются. Кстати, не только в велогонках, не только в спорте, а и в жизни. Неужели не замечаете, это в нынешнее время ?

SportSpirit

Тур Фландрии-2021. Результаты (19) Преинтереснейшая гонка получилась! Смотрела life в хорошем качестве, когда лидеры несутся по булыге - создается реальный эффект присутствия. Сопоставляя со скучными поездами на многодневках, тут - другой вкус, восторг! Elegant-ная победа Асгрина! Ваут в одиночку тянет, но не дотягивает. Это подчеркивает важность совместной работы с ван Хойдонком в победе на Генте. Малозвездный Туржис, как и отмечал ван Арт перед стартом, снова в 10-ке.

SVS

Дисквалификация Евгения Фёдоро ... (5) Написано же - тормознул перед двумя гонщиками. Там и из боры гонщик уже после того, как Фёдоров во второй раз сделал тоже самое - явно был недоволен.

Так делать нельзя. Аукнется.

Повезло Фёдорову, что оппонент горячий попался, ИМХО.

shain

Дисквалификация Евгения Фёдоро ... (5) Астана тавгаев выращивает?

Ернат

Дисквалификация Евгения Фёдоро ... (5) вообще не понял, иза чего его толкнули, он не чего не нарушал ведь, и ему не надо было мстить, молодой еще горячий, если бы не отреагировал бы, его не сняли бы

RVL

Тур Фландрии-2021. Результаты (19) Один грегари заехал спустя 9 мин.

А ещё четверо , и что поразило, подбадривая друг друга и и покачивая головами , спустя 13 минут. Как грустные мушкетёры пачкой так и закатились.

У меня это все вызывает только недоумение.

Что там за менеджеры? И куда смотрит руководство.

ЗЫ. То роглича потеряют, то Ван Арта))

wheel

Дисквалификация Евгения Фёдоро ... (5) Всё же неясно, что там Федоров сотворил?