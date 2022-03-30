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Матье ван дер Пул о подготовке к классикам

Матье ван дер Пул: «У меня была одна из лучших подготовок к сезону за всю карьеру»

 

 

   30 марта Матье ван дер Пул стартует на третьей в своём сезоне гонке – классике Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre-2022, которая важна для подготовки к классике Монументу – Тура Фландрии-2022.

 

  Окончание сезона в велокроссе и начало сезона на шоссе 27-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Fenix было омрачено травмой и долгим восстановлением. Путь к классикам через гонки в феврале и марте для многих гонщиков является обязательным. Однако Матье ван дер Пул считает, что этот вынужденный период отказа от соревнований принёс и свои плюсы, о чём рассказал во время пресс-конференции изданиям Cyclingnews, Cycling Weekly.

 

К 30 марта в ногах Матье ван дер Пула 6 гоночных дней, подиум Милан-Сан-Ремо и победа на этапе «Недели Коппи и Бартали».

 

 

Матье ван дер Пул о подготовке к классикам

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

   Матье ван дер Пул: «Думаю, эта подготовка к сезону получилась одной из лучших, потому что у меня было время готовиться так, как я хочу, без необходимости немедленно стартовать на шоссе после сезона велокросса. Чувствую себя довольно хорошо после проведённой работы. И она должна принести плоды. В гонках уже чувствовал себя хорошо, что, считаю, и есть доказательство правильной подготовки. Хотя этот период и был короче, чем мне бы хотелось, но, думаю, он всё прошло отлично.

 

  Думаю, сейчас велоспорт немного изменился. Мы уже видели, например, как Ван Арт после тренировок на высоте был силён уже на первых гонках. Так он выиграл «Олмлооп», так что это возможно. Думаю, я должен быть на нужном уровне благодаря «Неделе Коппи и Бартали».

 

  Не знаю, был ли для меня вынужденный отказ от гонок полезен психологически. Этот период нельзя назвать хорошим. Но я научился, что должен больше сосредоточиться на стабильности и общей физической подготовке. В прошлые годы появлялись мысли  так готовиться, потому что мне надо было несколько раз переключаться между дисциплинами, и у меня не хватало времени делать все эти фитнес-упражнения.

 

  Я ежедневно делаю упражнения, мне также надо много внимания уделять лечению спины. Но на велосипеде боли не чувствую. Именно это меня мотивирует, считаю, что сейчас на велосипеде чувствую себя лучше, чем в прошлом году. Я уже этим доволен, мне просто надо уделять спине больше внимания. Сейчас всё идёт великолепно.

 

Сегодня я даже на час меньше тренировался на велосипеде, чтобы просто сделать упражнения».

 

Матье ван дер Пул о соперниках Вауте ван Арте и Тадее Погачаре

 

  «Я посмотрел несколько отрывков гонок, но был занят своими делами – выступал в гонке или тренировался, или делал упражнения. Конечно, я видел отрывки, и ребята выглядели потрясающе.

  Не знаю, почему он (Погачар) едет, но мы уже видели, что он талантлив во всём, что делает. Так что, считаю, за ним  мы тоже должны внимательно следить на предстоящих гонках».

 

  Глава команды Alpecin-Fenix Кристоф Роодхофт (Christoph Roodhooft) в интервью WielerFlits поделился мнением о шансах Матье ван дер Пула на Туре Фландрии-2022:

 

  «Очень сложно сказать, на каком он уровне. Он уже очень силён. Возможно, есть что улучшать, но на данный момент Матье именно в той форме, в которой у него может быть и плохой, и хороший, и даже отличный день, от чего зависит – победит он или нет. Имею в виду, что он уже не отстаёт в своей физической подготовке.

 

  Нельзя сравнивать третье место на Милан-Сан-Ремо с  Туром Фландрии. Это совершенно разные гонки, на них разная скорость и динамика. Остаётся только ждать, как он выступит. Конечно, ожидаю, что он будет на высоком уровне.

 

  Матье будет в порядке на Туре Фландрии, а будет ли он в самой лучшей, топовой форме? Нет. Является ли он одним из фаворитов? Да. Только в велоспорте проигрываешь чаще, чем выигрываешь, только один сможет быть победителем в воскресенье.

 

  Будет ли победителем кто-то, у кого будет супердень, или кто-то из ожидаемых 10 – 15 имён? Матье будет среди них. Но будет ли  у него тот самый супердень для победы, мы не знаем, так же, как и он не знает.

 

  Сначала посмотрим, как он  пройдёт Dwars door Vlaanderen. Это совсем другой маршрут по нагрузке на тело, чем, например, Милан-Сан-Ремо. Посмотрим, как он отреагирует на эту гонку, потом будет смотреть дальше.

 

  В случае Матье мыможем также освободить место в составе и на Амстел Голд Рэйс. Он голоден до побед, но это не значит, что он не соображает? Матье достаточно хорошо осознаёт, что нельзя ставить телегу перед лошадью. Всем  будет полезно сохранять спокойствие, включая его самого».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

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Ближайшие старты

30 марта 2022

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

3 апреля 2022

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

ОПРОС

Выиграет ли Ваут ван Арт Тур Фландрии-2022?

Комментарии

  • sergejdriver
    Йохан Мюзеув о шансах Ваута ва ... (13)
    sergejdriver-Фото
    Ну так все ясно. Значит победит Пидкок.
  • Astanaforever
    Йохан Мюзеув о шансах Ваута ва ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Сегодня Игорь Чжан из Казахстана стал чемпионом Азии на шоссейной гонке среди элиты. Вот его не взяли в Астану на этот сезон разменяв на непонятного Нурлыкасыма какого то. Или как его? И самое главное, что он заработал 250 очков UCI ,в копилку Казахстана, это чуть меньше чем все набранные очки Астаны всей командой за этот сезон.. Хаха. Вот так велосипедная федерация Казахстана убивает свою команду, проталкивая непонятно кого, закрывая дорогу перспективной молодежи. Вот и сказывается на все результаты команды в целом. Такого провального сезона Астана еще не видела, даже не смотря на тот провальный сезон 2011. Сегодня.Одна победа и последнее место среди команд мировой элиты. Команда вообще неконкурентноспособная ни в одних гонках. На Сант Вевельгеме все сошли с гонки кроме Боаро который заехал на 98 место кое как. И так везде. Вот такие дела у бывшей легендарной и знаменитой команды из Казахстана.
  • Lex1
    Эган Берналь вернулся к тренир ... (3)
    Lex1-Фото

    Скорость восстановления у Берналя конечно потрясающая. Он такими темпами на осенние старты выехать успеет. 

  • SportSpirit
    Петер Саган пропустит Тур Флан ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Траектория развития карьеры Сагана после перехода в TE напоминает историю Фрума после ухода из Ineos. Как для гонщика, так и для команды. 

     

    Только у Криса все-таки есть весомая "отмазка" в виде столкновения со скалой на скорости 70 км/ч, а у Сагана - устал, загулял, приболел, опять и снова пропустил блок тренировок.  

  • rude_rider
    Йохан Мюзеув о шансах Ваута ва ... (13)
    rude_rider-Фото

    такой сумашедший год.. вообще не удивлюсь если выиграет кто то другой пока эти друг за другом следить будут

  • Адриен
    Йохан Мюзеув о шансах Ваута ва ... (13)
    Адриен-Фото

    Статистика ничего никогда не доказывала. При попытках манипулирования, ею можно как подтверждать, так и опровергать - было бы желание. Что касается перспектив Погачара на монументах - скажите, а его победа будет рассматриваться как какая-то сенсация, как что-то невероятное или никого не удивит ? То-то и оно ...

  • Ice
    Йохан Мюзеув о шансах Ваута ва ... (13)
    Ice-Фото

    Цитата: motte
    Кто в истории, взяв тдф, брал фландрию?
    Меркс не считается, он брал всё. 

    думаю, у Погачара самые большие шансы это повторить.

  • Адриен
    Петер Саган пропустит Тур Флан ... (7)
    Адриен-Фото

    Лефевр, как частенько случается, оказался прав... А TotalEnergie одержали всего лишь локальную "победу", заполучив легенду в свой состав. Конечно, ПРИСУТСТВИЕ Сагана само по себе привлекает внимание, но этот "капитал" без побед растает как льдинка на солнце, оставив только пятнышко разочарования. И "выигрыш" TotalEnergie в виде наличия Сагана превратится в банальные материальные издержки...

  • motte
    Петер Саган пропустит Тур Флан ... (7)
    motte-Фото

    Раскрученная медийность ремко (типа, сегодня ремко звезда в медиа) и слова сагана об этом :

    - Между мной и Эвенполом есть разница, - сказал он. - Я не был создан, я сделал это сам. Насколько я понимаю, Evenepoel создан QuickStep".

    А ведь Пётр прав на 102 балла! 

  • Earl57
    Йохан Мюзеув о шансах Ваута ва ... (13)
    Earl57-Фото

    Вот зачем мыслить категориями "плохой-хороший"? У каждого гонщика есть свои особенности, сильные и слабые стороны. Сильной стороной Погачара является его умение терпеливо выжидать подходящий момент. И что важнее всего, не пропускать этот момент. В многодневных гонках возможностей для этого значительно больше чем в однодневных гонках. Потому что многодневные гонки едут гонщики самых разных специализаций и там можно уехать в гору от спринтеров и переспринтовать горняков вроде Вингегора или Ланды. А вот в однодневных гонках, на которых собираются специалисты конкретного профиля, уже совсем другая ситуация. И Погачару сложно выиграть спринт у ВВА, МВДП или Педерсена.

     

    К слову о мелких. Пидкок выигрывал и юниорское, и андеровское Рубэ. А он заметно более мелкий чем Погачар. не случайно его хоббитом называли))

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Marco Haller (Bora-hansgrohe)

Kevin Van Melsen (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Romain Combaud (Team DSM)

Geoffrey Bouchard (Ag2r - Citroen)

Davide Gabburo (Bardiani - CSF - Faizane)

Felipe Orts (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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