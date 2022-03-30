Матье ван дер Пул о подготовке к классикам

Матье ван дер Пул: «У меня была одна из лучших подготовок к сезону за всю карьеру»

30 марта Матье ван дер Пул стартует на третьей в своём сезоне гонке – классике Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre-2022, которая важна для подготовки к классике Монументу – Тура Фландрии-2022.

Окончание сезона в велокроссе и начало сезона на шоссе 27-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Fenix было омрачено травмой и долгим восстановлением. Путь к классикам через гонки в феврале и марте для многих гонщиков является обязательным. Однако Матье ван дер Пул считает, что этот вынужденный период отказа от соревнований принёс и свои плюсы, о чём рассказал во время пресс-конференции изданиям Cyclingnews, Cycling Weekly.

К 30 марта в ногах Матье ван дер Пула 6 гоночных дней, подиум Милан-Сан-Ремо и победа на этапе «Недели Коппи и Бартали».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

Матье ван дер Пул: «Думаю, эта подготовка к сезону получилась одной из лучших, потому что у меня было время готовиться так, как я хочу, без необходимости немедленно стартовать на шоссе после сезона велокросса. Чувствую себя довольно хорошо после проведённой работы. И она должна принести плоды. В гонках уже чувствовал себя хорошо, что, считаю, и есть доказательство правильной подготовки. Хотя этот период и был короче, чем мне бы хотелось, но, думаю, он всё прошло отлично.

Думаю, сейчас велоспорт немного изменился. Мы уже видели, например, как Ван Арт после тренировок на высоте был силён уже на первых гонках. Так он выиграл «Олмлооп», так что это возможно. Думаю, я должен быть на нужном уровне благодаря «Неделе Коппи и Бартали».

Не знаю, был ли для меня вынужденный отказ от гонок полезен психологически. Этот период нельзя назвать хорошим. Но я научился, что должен больше сосредоточиться на стабильности и общей физической подготовке. В прошлые годы появлялись мысли так готовиться, потому что мне надо было несколько раз переключаться между дисциплинами, и у меня не хватало времени делать все эти фитнес-упражнения.

Я ежедневно делаю упражнения, мне также надо много внимания уделять лечению спины. Но на велосипеде боли не чувствую. Именно это меня мотивирует, считаю, что сейчас на велосипеде чувствую себя лучше, чем в прошлом году. Я уже этим доволен, мне просто надо уделять спине больше внимания. Сейчас всё идёт великолепно.

Сегодня я даже на час меньше тренировался на велосипеде, чтобы просто сделать упражнения».

Матье ван дер Пул о соперниках Вауте ван Арте и Тадее Погачаре

«Я посмотрел несколько отрывков гонок, но был занят своими делами – выступал в гонке или тренировался, или делал упражнения. Конечно, я видел отрывки, и ребята выглядели потрясающе.

Не знаю, почему он (Погачар) едет, но мы уже видели, что он талантлив во всём, что делает. Так что, считаю, за ним мы тоже должны внимательно следить на предстоящих гонках».

Глава команды Alpecin-Fenix Кристоф Роодхофт (Christoph Roodhooft) в интервью WielerFlits поделился мнением о шансах Матье ван дер Пула на Туре Фландрии-2022:

«Очень сложно сказать, на каком он уровне. Он уже очень силён. Возможно, есть что улучшать, но на данный момент Матье именно в той форме, в которой у него может быть и плохой, и хороший, и даже отличный день, от чего зависит – победит он или нет. Имею в виду, что он уже не отстаёт в своей физической подготовке.

Нельзя сравнивать третье место на Милан-Сан-Ремо с Туром Фландрии. Это совершенно разные гонки, на них разная скорость и динамика. Остаётся только ждать, как он выступит. Конечно, ожидаю, что он будет на высоком уровне.

Матье будет в порядке на Туре Фландрии, а будет ли он в самой лучшей, топовой форме? Нет. Является ли он одним из фаворитов? Да. Только в велоспорте проигрываешь чаще, чем выигрываешь, только один сможет быть победителем в воскресенье.

Будет ли победителем кто-то, у кого будет супердень, или кто-то из ожидаемых 10 – 15 имён? Матье будет среди них. Но будет ли у него тот самый супердень для победы, мы не знаем, так же, как и он не знает.

Сначала посмотрим, как он пройдёт Dwars door Vlaanderen. Это совсем другой маршрут по нагрузке на тело, чем, например, Милан-Сан-Ремо. Посмотрим, как он отреагирует на эту гонку, потом будет смотреть дальше.

В случае Матье мыможем также освободить место в составе и на Амстел Голд Рэйс. Он голоден до побед, но это не значит, что он не соображает? Матье достаточно хорошо осознаёт, что нельзя ставить телегу перед лошадью. Всем будет полезно сохранять спокойствие, включая его самого».