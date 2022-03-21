Антони Тюржи и Матье ван дер Пул на подиуме Милан – Сан-Ремо-2022

Антони Тюржи и Матье Ван дер Пул разочарованы своими результатами на Милан – Сан-Ремо-2022

27-летний велогонщик команды TotalEnergie Антони Тюржи (Anthony Turgis) и его ровесник, нидерландский велогонщик команды Alpecin – Fenix Матье ван дер Пул впервые в карьере поднялись на подиум гонки – Монумента велоспорта – Милан-Сан-Ремо. Атака на спуске с Поджио словенского гонщика команды Bahrain Victorious Матея Мохорича принесла ему победу. Хотя подиум – лучший результат Антони Тюржи и Матье ван дер Пула на Милан – Сан-Ремо за несколько участий в гонке (пятый старт у Тюржи и третий у Ван дер Пула), они остались разочарованы своими результатами.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

Матье ван дер Пул, для которого Милан-Сан-Ремо-2022 стала первой гонкой сезона на шоссе, был одним из немногих, кто удержался за Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) после нескольких атак на подъёме Поджио. В группе не получилось слаженной работы после спуска с Поджио, и Матей Мохорич сумел с преимуществом в 2 секунды опередить догонявших гонщиков.

Антони Тюржи: «Подняться на подиум – уже отлично. Но, конечно, немного разочарован. Первое место было в пределах досягаемости. Однако такой результат – награда команде. У Петера Сагана возникли механические проблемы, некоторые гонщики попросили его подождать. Потом началась трудная часть гонки, сформировалась группа сильнейших. Милан – Сан-Ремо – превосходная гонка. Чем ближе к подиуму, тем тяжелее. Надеюсь, однажды выиграю».

Матье ван дер Пул: «Несмотря на то, что я не должен был ехать, всё равно разочарован. Из группы, возможно, самых важных фаворитов, выиграл спринт за третье место. Досадно, что не смогли сегодня побороться за победу, но это Милан – Сан-Ремо. Такое случилось уже несколько раз. Эту гонку трудно выиграть.

Внезапно за Мохоричем образовался просвет, чего я не ожидал. Только у него на колесе сидел Погачар, и вдруг уже просвет. А мы все знаем, насколько быстро он может спускаться. Я подумал, что группа достаточно большая, чтобы закрыть просвет. Считаю, он заслужил победу. Если просвет удержался до финиша, значит гонщик силён.

Немного не хватило сотрудничества. Думаю, изо всех сил старались закрыть просвет только я, Педерсен и Ван Арт. Нам нужен был хотя бы один или два товарища по команде, но это гонка. Надеюсь, смогу вернуться сюда и выиграть. Но я становлюсь старше. Сегодня был ещё один упущенный шанс».