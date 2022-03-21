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Антони Тюржи и Матье ван дер Пул на подиуме Милан – Сан-Ремо-2022

Антони Тюржи и Матье Ван дер Пул разочарованы своими результатами на Милан – Сан-Ремо-2022

 

 

 

  27-летний велогонщик команды TotalEnergie Антони Тюржи (Anthony Turgis) и его ровесник, нидерландский велогонщик команды Alpecin – Fenix Матье ван дер Пул впервые в карьере поднялись на подиум гонки – Монумента велоспорта – Милан-Сан-Ремо. Атака на спуске с Поджио словенского гонщика команды Bahrain Victorious Матея Мохорича принесла ему победу. Хотя подиум – лучший результат  Антони Тюржи и Матье ван дер Пула на Милан – Сан-Ремо за несколько участий в гонке (пятый старт у Тюржи и третий у Ван дер Пула), они остались разочарованы своими результатами.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

 

  Матье ван дер Пул, для  которого Милан-Сан-Ремо-2022 стала первой гонкой сезона на шоссе, был одним из немногих, кто удержался за Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) после нескольких атак на подъёме Поджио. В группе не получилось слаженной работы после спуска с Поджио, и Матей Мохорич  сумел с преимуществом в 2 секунды опередить догонявших гонщиков.

 

  Антони Тюржи: «Подняться на подиум – уже отлично. Но, конечно, немного разочарован. Первое место было в пределах досягаемости. Однако такой результат – награда команде. У Петера Сагана возникли механические проблемы, некоторые гонщики попросили его подождать. Потом началась трудная часть гонки, сформировалась группа сильнейших. Милан – Сан-Ремо – превосходная гонка. Чем ближе к подиуму, тем тяжелее. Надеюсь, однажды выиграю».

 

  Матье ван дер Пул: «Несмотря на то, что я не должен был ехать, всё равно разочарован. Из группы, возможно, самых важных фаворитов, выиграл спринт за третье место. Досадно, что не смогли сегодня побороться  за победу, но это Милан – Сан-Ремо. Такое случилось уже несколько раз. Эту гонку трудно выиграть.

 

  Внезапно за Мохоричем образовался просвет, чего я не ожидал. Только у него на колесе сидел Погачар, и вдруг уже просвет. А мы все знаем, насколько быстро он может спускаться. Я подумал, что группа достаточно большая, чтобы закрыть просвет. Считаю, он заслужил победу. Если просвет удержался до финиша, значит гонщик силён.

 

  Немного не хватило сотрудничества. Думаю, изо всех сил старались закрыть просвет только я, Педерсен и Ван Арт. Нам нужен был хотя бы один или два товарища по команде, но это гонка. Надеюсь, смогу вернуться  сюда и выиграть. Но я становлюсь старше. Сегодня был ещё один упущенный шанс».

 

Результаты Милан - Сан-Ремо-2022

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Теги к статье: Антони Тюржи Anthony Turgis TotalEnergie Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo велогонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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ОПРОС

Кто станет победителем Милан - Сан-Ремо-2022?

Комментарии

  • salomon
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    salomon-Фото
    Ещё года два назад считал, что способен на большие свершения ! И вот, свершилось !!!

    Цитата: salomon
    Ещё года два назад считал, что Мохорич способен на большие свершения ! И вот, свершилось !!!
  • motte
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    motte-Фото
    Тадей отдал это земляку, он не стал бы работать даже если бы и чувствовал себя на 1000
  • Freejazz
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    Freejazz-Фото
    И что приятно, на финише они (ВВА, МДВП, Педерсен, Мохорич) друг друга поздравили "с хорошей охотой".
  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    Earl57-Фото
    Ван дер Пул сказал что сотрудничать в погоне за Мохоричем были готовы только ВВА и Педерсен. Матье очень разочарован, мол если бы еще один или два человека присоединились к погоне, Мохорича догнали бы на равнине.
  • Freejazz
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    Freejazz-Фото
    "Туржис (№2) на финише был и в ярости, и в отчаянии в тоже время."
    А всё потому, что кроме МВДП и ВВА никто не догонял. все хитрые и хотят въехать на чужих плечах (что, в принципе, понятно). Туржис вероятно тоже хотел отскочить и немного опоздал.
  • MVDP
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    MVDP-Фото
    Регулируемый подседел рулит
  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    Earl57-Фото

  • микеле оп-оп-оп
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    В Чепрессо и Поджио терпят многие, включая качка Педерсена. Даже не смотря на четырёхкратную "раздачу" Погачара, не считая остальных. А вот тот расчёт, что проворачивает Мохорич, не провернёт никто. Причём, судьба его испытала дважды: сначала еле вписался на спуске, когда отъезжал от остальных, а потом цепь дрогнула (вместе с моим сердцем) уже на прямой. Все топ-словенцы в десятке и близко, что поражает. В самой маленькой стране в большом велоспорте самая большая результативность. Надо уже выделить это лошадиный ген словенца и жрать его как допинг) 



    Цитата: Astanaforever
    Астана видимо кончилась как конкурентноспособная команда. Ее как будто нет в гонках вообще. Уныло и печально. На Москона возлагали такие надежды на весенних классиках, поставив его капитаном на все гонки, а он как привык ездить простым доместником в Инеосе, так ездит в Астане в хвостах. Что-то есть возразить, давайте.? Да кстати, как там дела обстоят в Iron Man?

     

    Желчь, брюзжание. Всё как всегда. Возражения? 

  • reforg34
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    reforg34-Фото

    Жаль что Дегенкольба в последний момент "прокатили"(не включили) в гонку, так бы без проблем забрал бы гонку. Напомню, что он уже спокойно побеждал ранее здесь.

  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2022. Результ ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Админы, шо ж вы, ММ даже в такой больший лист претендентов не включили, а словенец взял и выиграл !)

    Ну вот так: биги атаковали на горе, а Мохорич с_атаковал на спуске и, как уже было не раз на МСР, удержалс(ся), т.е. победил. Туржис (№2) на финише был и в ярости, и в отчаянии в тоже время. А МВДП (рискну предположить) наверное бы взял эту классику если бы не первая его гонка после травмы/операции....ну и так хорошо - сразу бронза. Да и вообще, подиум этой МСР-2022 как по мне весьма неоднозначный, а возможно даже удивительный (немного).

    Цитата: Astanaforever
    Словенцы обожрались чего то животворящего.

    Матей на финише чётко показал всем, мол Словения тут и сейчас, а потом провёл пальцем по майке нац. чемпиона своей страны.

     P.S.

    Однако одна из самых быстрых Милан - Сан-Ремо в истории! Жаль что не было на сайте превью гонки.

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