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E3 Saxo Bank Classic-2022. Превью

E3 Saxo Bank Classic-2022. Маршрут и участники

 

E3 Saxo Bank Classic-2022. Превью

 

 

  Классика Мирового тура E3 Saxo Bank Classic-2022 открывает «Фламандскую неделю», которую продолжат Гент-Вевельгем (27 марта), Дварс доор Фландерен (30 марта) и завершит Монумент велоспорта – Тур Фландрии (3 апреля). Организаторы классики E3 всегда делали ставку на опыт участников – маршрут гонки почти не менялся от выпуска к выпуску, это одна из тех редких гонок, которые стартуют и финишируют в одном городе. Выпуски различались лишь количеством «хеллингенов», подъёмов с брусчаткой, просеивающих пелотон.

 

  А визитной карточкой E3 всегда  были неожиданные и даже скандальные постеры к гонке. В этом году гонке исполняется 65 лет, хотя пройдёт 64-й выпуск, так как в 2020 году классика не проводилась из-за пандемии. Поэтому девизом  E3 Saxo Bank Classic-2022 стали слова «Никогда не стар для гонки в Харельбеке».

 

E3 Saxo Bank Classic-2022. Превью

 

Маршрут E3 Saxo Bank Classic-2022

 

 

  В этом году участникам предстоит проехать 204 км и 17 «хеллингенов», общий набор высоты составит 2400 м.  Финальный подъём – Тигемберг (Tiegemberg) находится за 19,3 км до финиша. Знаменитая связка Патерберг (Paterberg) и Ауде Кваремонт (Oude Kwaremont) начнётся за 43 км до финиша. Финальные километры – равнина.

 

E3 Saxo Bank Classic-2022. ПревьюE3 Saxo Bank Classic-2022. Превью

 

E3 Saxo Bank Classic-2022. Превью

 

  В прошлом году победителем гонки стал Каспер Асгрен (Quick Step Alpha Vinyl), который дважды атаковал – сначала на Бойгнеберге (Boigneberg), а потом, когда группа с Матье ван дер Пулом, Грегом Ван Аверматом, Зденеком Штыбаром, Оливером Насеном, Флорианом Сенешалем и Диланом Ван Баарле добрала его за 12 км, он уехал, атаковав за 5 км до финиша.

 

 

Участники и претенденты E3 Saxo Bank Classic-2022

© Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Каспер Асгрен стартует под номером1 и будет защищать титул победителя E3 Harelbeke. Его поддержат Давиде Баллерини, Миккель Оноре, Флориан Сенешаль, Стейн Стеелс, Янник Стеймле и Зденек Штыбар, побеждавший в гонке в 2019 году.

 

  Том Стеелс, спортивный директор команды Quick Step Alpha Vinyl: «E3 обычно хороший тест перед Туром Фландрии. Харельбеке также одна из сложнейших однодневных гонок, мы стартуем с победителем прошлого года. С Каспером сильная команда, думаю, Флориан на Милан-Сан-Ремо доказал, что находится в той форме, которая необходима для этого времени года. Посмотрим, как после болезни выступит Зденек, на что он способен. Остальные ребята, включая Миккеля, стартуют на фламандской классике впервые, но они окажут большую поддержку, а Давиде сможет сыграть важную роль».

 

  Одним из главных  соперников Каспера Асгрена будет Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), победитель классики Омплоп Хет Ниусблад, победитель этапа Париж-Ницца, финишировавший в десятке сильнейших на Милан-Сан-Ремо. Ваут Ван Арт уже поднимался навторую ступень подиума E3 в 2019 году. Ему будет помогать опытный классик Тиш Беноот, а также Кристоф Лапорт, который победой на этапе Париж-Ницца доказал, что находится в форме.

 

  Среди соперников также недавний победитель Милан – Сан-Ремо-2022 Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Мадс Педерсен и Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo), Сёрен Краг Андерсен (DSM), Грег Ван Авермат (AG2R Citroën), который был победителем гонки и дважды становился  призёром, Петер Саган (TotalEnergie), Дилан Ван Баарле (Ineos Grenadiers), Алекс Аранбуру (Movistar), Михаэль Вальгрен (EF Education EasyPost) и другие.

 

 

Стартовый состав E3 Saxo Bank Classic-2022

 

E3 Saxo Bank Classic-2022. ПревьюE3 Saxo Bank Classic-2022. Превью

 

E3 Saxo Bank Classic-2022. ПревьюE3 Saxo Bank Classic-2022. Превью

 

 

 

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Теги к статье: E3 Saxo Bank Classic классика Мирового тура

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Кто выиграет E3 Saxo Bank Classic-2022?


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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2022?

Комментарии

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    motte-Фото

    Алмейда в помощь тадею за 3й тдф 

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хорошая вершина этот Бой Таюл, и по градиентам, и по высоте; вот бы на Вуэльте её поставить (жаль что не в этом году) на каком то горном этапе...финишной.

    Цитата: Earl57
    Однако у Кинтаны и Алмейды одинаковое время в ГК. Оставшиеся этапы со спринтерскими финишами. Значит будет борьба за бонусные секунды. А спринт у Алмейды получше чем у Кинтаны.

    Вальверде таки видно, что возраст берёт свое. Желание и мотивация у Алехандро на уровне, но силы уже не те, а тут ещё и его нелюбима высота 2000+ холод.
    Красивый этап и отличная борьба на финише среди генеральщиков. Наверное всё решится в Барселоне на много_кратном прохождении МонЖуика, но там и спуски будут коварные (и там всегда кто то падает из фаворитов).

    Цитата: reforg34
    Пока Кинтана едет с большим запасом. На серьезном королевском этапе без проблем скорее всего привезет всем 2-3 минуты. Также, если все пойдет по плану, поблизости скорее всего будут Пулс(т.к. помощник Фрума, многому от него научился), Круйсвик(недавно боролся на равных с Контадором на Джиро) и Вальверде(выигрывал горный финиш у 7-кратного победителя ТДФ Лэнса Армстронга).

    Прям как сводки с поля боя moil иногда мне это/такое даже нравится)

    Но надо отдать должное и Кинтане и Пулсу, вот только хотчется что бы Наиро так же себя показывал и на горныъ этапах ГТ...вспомнил себя бывшего пару-летней давности, так сказать.

    Цитата: Freejazz
    Там, похоже, какой-то вирус бродит.
    Мэтьюс и Дюмулин чувствовали себя плохо по ходу гонки, да и Маснада, похоже тоже.
    Ейтс получил бан за вторник (езда за машиной) и немного потерял мотивацию. Когда все натянули в начале Ла Молины он оценил свое состояние и бросил работать.

    Не стартовавших больше чем не финишировавших. Походу действительно на ВК в пелотоне бродит какая то вирусня, ну ведь в самом деле не могут все сходить из за плохого самочуствия...сезон только начался всерьёз и я не верю что уже устали.

  • Sezar
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    Sezar-Фото

    Скинули - это прям сильно сказано про 13 секунд. Ему 19 лет, некуда торопиться. тем более, он не капитан.

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    velodoctor-Фото

    Я имел в виду Карапаса а не Кинтану.

  • Gorn9k
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    Gorn9k-Фото

    Сиваков DNF.
    После смены гражданства дела пошли в гору

  • Shalam s Urala
    Саймон Йейтс сошёл с Вуэльты К ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    в общем все умерли (c)

    cray

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    Earl57-Фото

    Однако у Кинтаны и Алмейды одинаковое время в ГК. Оставшиеся этапы со спринтерскими финишами. Значит будет борьба за бонусные секунды. А спринт у Алмейды получше чем у Кинтаны.

    Молодого испанца скинули более взрослые и опытные товарищи. Чего и следовало ожидать. 

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    Николай Н.-Фото

    Кинтано взял всех своим опытом. Не дёргался до последнего момента и взял майку лидера.

  • MVDP
    Неделя Коппи и Бартали-2022. Э ... (1)
    MVDP-Фото

    Эйтдебрукс неплохо держится.

  • reforg34
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    reforg34-Фото

    Что и следовало ожидать от Кинтаны. С легкость разобрался со всеми. Такими темпами тяжеловато будет Томасу на Джиро в борьбе с Кинтаной.

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