E3 Saxo Bank Classic-2022. Маршрут и участники

Классика Мирового тура E3 Saxo Bank Classic-2022 открывает «Фламандскую неделю», которую продолжат Гент-Вевельгем (27 марта), Дварс доор Фландерен (30 марта) и завершит Монумент велоспорта – Тур Фландрии (3 апреля). Организаторы классики E3 всегда делали ставку на опыт участников – маршрут гонки почти не менялся от выпуска к выпуску, это одна из тех редких гонок, которые стартуют и финишируют в одном городе. Выпуски различались лишь количеством «хеллингенов», подъёмов с брусчаткой, просеивающих пелотон.

А визитной карточкой E3 всегда были неожиданные и даже скандальные постеры к гонке. В этом году гонке исполняется 65 лет, хотя пройдёт 64-й выпуск, так как в 2020 году классика не проводилась из-за пандемии. Поэтому девизом E3 Saxo Bank Classic-2022 стали слова «Никогда не стар для гонки в Харельбеке».

Маршрут E3 Saxo Bank Classic-2022

В этом году участникам предстоит проехать 204 км и 17 «хеллингенов», общий набор высоты составит 2400 м. Финальный подъём – Тигемберг (Tiegemberg) находится за 19,3 км до финиша. Знаменитая связка Патерберг (Paterberg) и Ауде Кваремонт (Oude Kwaremont) начнётся за 43 км до финиша. Финальные километры – равнина.

E3 Saxo Bank Classic-2022. Превью

В прошлом году победителем гонки стал Каспер Асгрен (Quick Step Alpha Vinyl), который дважды атаковал – сначала на Бойгнеберге (Boigneberg), а потом, когда группа с Матье ван дер Пулом, Грегом Ван Аверматом, Зденеком Штыбаром, Оливером Насеном, Флорианом Сенешалем и Диланом Ван Баарле добрала его за 12 км, он уехал, атаковав за 5 км до финиша.

Участники и претенденты E3 Saxo Bank Classic-2022

© Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Каспер Асгрен стартует под номером1 и будет защищать титул победителя E3 Harelbeke. Его поддержат Давиде Баллерини, Миккель Оноре, Флориан Сенешаль, Стейн Стеелс, Янник Стеймле и Зденек Штыбар, побеждавший в гонке в 2019 году.

Том Стеелс, спортивный директор команды Quick Step Alpha Vinyl: «E3 обычно хороший тест перед Туром Фландрии. Харельбеке также одна из сложнейших однодневных гонок, мы стартуем с победителем прошлого года. С Каспером сильная команда, думаю, Флориан на Милан-Сан-Ремо доказал, что находится в той форме, которая необходима для этого времени года. Посмотрим, как после болезни выступит Зденек, на что он способен. Остальные ребята, включая Миккеля, стартуют на фламандской классике впервые, но они окажут большую поддержку, а Давиде сможет сыграть важную роль».

Одним из главных соперников Каспера Асгрена будет Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), победитель классики Омплоп Хет Ниусблад, победитель этапа Париж-Ницца, финишировавший в десятке сильнейших на Милан-Сан-Ремо. Ваут Ван Арт уже поднимался навторую ступень подиума E3 в 2019 году. Ему будет помогать опытный классик Тиш Беноот, а также Кристоф Лапорт, который победой на этапе Париж-Ницца доказал, что находится в форме.

Среди соперников также недавний победитель Милан – Сан-Ремо-2022 Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Мадс Педерсен и Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo), Сёрен Краг Андерсен (DSM), Грег Ван Авермат (AG2R Citroën), который был победителем гонки и дважды становился призёром, Петер Саган (TotalEnergie), Дилан Ван Баарле (Ineos Grenadiers), Алекс Аранбуру (Movistar), Михаэль Вальгрен (EF Education EasyPost) и другие.

Стартовый состав E3 Saxo Bank Classic-2022

E3 Saxo Bank Classic-2022. Превью

E3 Saxo Bank Classic-2022. Превью