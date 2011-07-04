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Классики Париж-Рубэ-2021, E3 Saxo Bank и Гент-Вевельгем под угрозой из-за Covid-19

Париж-Рубэ, E3 Saxo Bank и Гент-Вевельгем могут быть перенесены на осень из-за локдауна

 

  118-й выпуск Париж-Рубэ (Paris-Roubaix), классики Монумента, а также первый выпуск женской версии Париж-Рубэ снова с высокой степенью вероятности не смогут пройти весной. В прошлом году Париж-Рубэ не состоялась ни весной, ни в октябре. В этом году классика должна пройти 11 апреля. Но в северной Франции в эти выходные вводят жёсткие ограничения из-за возросших случаев заболевания Covid-19.

 

 

  Как сообщает L’Equipe, A.S.O. - организаторы Париж-Рубэ, объявят своё решение на следующей неделе, а сейчас продолжают работать над тем, чтобы полностью ограничить доступа зрителям, в надежде провести гонку 11 апреля.

 

О том, что Париж-Рубэ не будут проводить 11 апреля, а перенесут на конец октября, и что финальное решение уже принято, сообщило издание Le Parisien. Ранее на этой неделе ASO сообщало, что «Париж-Рубэ будет проведён, что бы ни случилось в этом году».

 

 

  Бельгийские классики E3 Saxo Bank Classic и Гент-Вевельгем (Ghent-Wevelgem) также могут присоединиться к списку перенесённых или отменённых велогонок, так как в Бельгии, как и в северной Франции, возросло количество заболеваний Covid-19. Однако организаторы этих классик надеются, что гонки удастся провести.

 

  Жак Куссан (Jacques Coussens), PR-менеджер классики E3 Saxo Bank Classic в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Конечно, все эти новости о возможном локдауне меня беспокоят. Если правительство скажет, что введёт следующий жёсткий локдаун, я боюсь за нашу гонку. Но я всё ещё предполагаю, что мы гонку проведём. Конечно, я не правительство, решают они. Но если бы я был в правительстве, то разрешил бы проводить гонку».

 

  Один из организаторов классики Гент-Вевельгем Грит Лангедок (Griet Langedock) в интервью Het Nieuwsblad сказал: «В марте прошлого года наши опасения воплотились в реальность – Гент-Вевельгем отменили. Тогда мы перенесли гонку на начало октября, но оказались на грани, потому что началась новая волна короны. А теперь новый шок».

 

  Исполнительный директор Фламандских классик Томас Ван ден Шпигель (Tomas Van Den Spiegel) в ответ на вопрос, может ли быть отменён Тур Фландрии, в интервью Sporza ответил: «Мы уверены, что никаких последствий для Тура Фландрии не будет. Думаю, мы показали в октябре, когда был очень тяжёлый период, что можем очень безопасно организовать велогонку».

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Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 16:48 | Регистрация: 15.10.2020

    Печально всё это

  2. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 17:12 | Регистрация: 8.09.2017

     Ну Рубэ то надо, они и так без зрителей, но хоть трансляции купят. А по остальным без зрителей я бы тоже подумал, смысл столько сил на организацию тратить. 

     Не понимаю какие там риски, если зрителей нет. А гонщиков и команды можно и привить уже было. 

  3. RVL

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 30.08.2012

    Ск уже сказал, со слов уже оргов, что рубэ не будет. В октябре возможно.

    Это жесть. Заговор какой то.

    Ну просканируйте пелотон, персонал, уберите зрителей, но гонку проведите и трансляцию. Все окупится с лихвой...

    Шит



    Надеюсь я не так что то понял

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:27 | Регистрация: 4.07.2011

    Это крах, рубэ перенесена 

  5. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 20:08 | Регистрация: 30.09.2019

    Рубэ единственная гонка, которую ждёшь весь год.

    бидапичаль....

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Tomahawk
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (17)
    Tomahawk-Фото

    Цитата: Earl57

    У СК есть любимчики и есть гонщики, которых он недолюбливает, мягко говоря. И говорит о тех и других соответственно. Что-то недоскажет, что-то прибавит от себя для драматизма и красного словца... Репортажи СК - это литературное творчество и не стоит об этом забывать.

    У СК каждая отдельно взятая трансляция, как телеспектакль) Много раз ловил себя на мысли, что именно это и удерживает меня на 6-часовых репортажах с того же Тура. Любимчики - это да, их много! Хотелось бы уточнить, кого, по вашему мнению, он недолюбливает?

  • close2you
    Неделя Коппи и Бартали-2021. Э ... (1)
    close2you-Фото
    Соса подкачал...
  • Walther
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (7)
    Walther-Фото

    Цитата: GTX
    Цитата: Walther
    Ну что, есть шанс увидеть финальный подиум из представителей только одной команды...
    Карапас подкачал

    Дык это... Йейтс, Порт, Томас.

  • Murat
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (7)
    Murat-Фото
    Адам .Е. молодец сильно.
  • kabachok
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (5)
    kabachok-Фото

    Рубэ единственная гонка, которую ждёшь весь год.

    бидапичаль....

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (7)
    Николай Н.-Фото

    Да Вальвера заслуживает уважения. В таком возрасте и так хорош. Кинтано попытался с Вальверо поработать, но потом пропал куда-то. Закарина совсем не было видно. Этот этап всех поставил по местам.

  • GTX
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (7)
    GTX-Фото
    Цитата: Walther
    Ну что, есть шанс увидеть финальный подиум из представителей только одной команды...
    Карапас подкачал
  • Walther
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (7)
    Walther-Фото

    Ну что, есть шанс увидеть финальный подиум из представителей только одной команды...

  • kwwk
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (7)
    kwwk-Фото

    Вальверде конечно хорош, но уж просто здорово Инеос разложил карты.

  • StVano
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (7)
    StVano-Фото

    В очередной раз снимаю шляпу перед Вальверде! Уникальный гонщик!

    Порадовал, внезапно оживший Чавес - молодец.

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