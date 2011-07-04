Классики Париж-Рубэ-2021, E3 Saxo Bank и Гент-Вевельгем под угрозой из-за Covid-19

Париж-Рубэ, E3 Saxo Bank и Гент-Вевельгем могут быть перенесены на осень из-за локдауна

118-й выпуск Париж-Рубэ (Paris-Roubaix), классики Монумента, а также первый выпуск женской версии Париж-Рубэ снова с высокой степенью вероятности не смогут пройти весной. В прошлом году Париж-Рубэ не состоялась ни весной, ни в октябре. В этом году классика должна пройти 11 апреля. Но в северной Франции в эти выходные вводят жёсткие ограничения из-за возросших случаев заболевания Covid-19.

Как сообщает L’Equipe, A.S.O. - организаторы Париж-Рубэ, объявят своё решение на следующей неделе, а сейчас продолжают работать над тем, чтобы полностью ограничить доступа зрителям, в надежде провести гонку 11 апреля.

О том, что Париж-Рубэ не будут проводить 11 апреля, а перенесут на конец октября, и что финальное решение уже принято, сообщило издание Le Parisien. Ранее на этой неделе ASO сообщало, что «Париж-Рубэ будет проведён, что бы ни случилось в этом году».

Бельгийские классики E3 Saxo Bank Classic и Гент-Вевельгем (Ghent-Wevelgem) также могут присоединиться к списку перенесённых или отменённых велогонок, так как в Бельгии, как и в северной Франции, возросло количество заболеваний Covid-19. Однако организаторы этих классик надеются, что гонки удастся провести.

Жак Куссан (Jacques Coussens), PR-менеджер классики E3 Saxo Bank Classic в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Конечно, все эти новости о возможном локдауне меня беспокоят. Если правительство скажет, что введёт следующий жёсткий локдаун, я боюсь за нашу гонку. Но я всё ещё предполагаю, что мы гонку проведём. Конечно, я не правительство, решают они. Но если бы я был в правительстве, то разрешил бы проводить гонку».

Один из организаторов классики Гент-Вевельгем Грит Лангедок (Griet Langedock) в интервью Het Nieuwsblad сказал: «В марте прошлого года наши опасения воплотились в реальность – Гент-Вевельгем отменили. Тогда мы перенесли гонку на начало октября, но оказались на грани, потому что началась новая волна короны. А теперь новый шок».

Исполнительный директор Фламандских классик Томас Ван ден Шпигель (Tomas Van Den Spiegel) в ответ на вопрос, может ли быть отменён Тур Фландрии, в интервью Sporza ответил: «Мы уверены, что никаких последствий для Тура Фландрии не будет. Думаю, мы показали в октябре, когда был очень тяжёлый период, что можем очень безопасно организовать велогонку».