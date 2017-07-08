VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Сезон классик Тома Пидкока под угрозой из-за проблем с желудком

Том Пидкок может пропустить весенние классики из-за желудочного гриппа

 

 

  Том Пидкок, который сошёл с Милан- Сан-Ремо-2022 и не принял участие в Страде Бьянке из-за проблем с желудком, может пропустить и следующие классики.  22-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers 19 марта сошёл с итальянской классики – Монумента после того, как за 37 км до финиша выпал из пелотона при прохождении Капо Берта.

 

  Тренер Тома Пидкока - Курт Богартс (Kurt Bogaerts) интервью Het Laatste Nieuws рассказал, что команда и врачи пытаются выяснить точную причину недомогания гонщика.

 

Сезон классик Тома Пидкока под угрозой из-за проблем с желудком

 

 

  В планах Тома Пидкока был старт на Дварс доор Фландерен 30 марта, участие в Туре Фландрии 3 апреля, Амстел Голд Рэйс 10 апреля, «Стреле Брабанта» 13 апреля, Флеш Валлонь 20 апреля и Льеж-Бастонь-Льеж 24 апреля.

 

  Курт Богартс, тренер Тома Пидкока: «Тому пришлось остановиться (на Милан-Сан-Ремо) и сходить в туалет. Но даже потом он не чувствовал, что с желудком всё в порядке на сто  процентов. Не было смысла продолжать гонку.

 

  Мы смогли провести все тренировки как планировалось. За семь дней Том тренировался более 30 часов с необходимой интенсивностью. И проблем с желудком не было. Но они появились во время гонки. Возможно, потому что пришлось много питаться на такой длинной гонке как Милан-Сан-Ремо. Странно, что при этом он не чувствовал себя совсем плохо.

 

  Нам надо изучить всё. В среду Тому сделают тест крови, надеемся, что в результатах теста мы найдём причину.  Мы не будем составлять его график гонок, пока не решим проблему. Его следующей гонкой должна быть Дварс доор Фландерен, но его участие под вопросом».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 07:52 | Регистрация: 8.07.2017

    По собственному опыту - такое бывает при введении моноклональных антител

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

21 - 27 марта 2022

Volta Ciclista a Catalunya

22 - 26 марта 2022

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

25 марта 2022

E3 Saxo Bank Classic

27 марта 2022

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

30 марта 2022

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

3 апреля 2022

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2022?

Комментарии

  • Ice
    Сонни Кольбрелли госпитализиро ... (4)
    Ice-Фото

    Справедливости ради, такого откровенного колесника как Кольбрелли в современном пелотоне и нет. Но в данной ситуации главное - чтобы все было норм с организмом. путь колесничает, лишь бы был здоров.

  • Yuriy 17
    Сезон классик Тома Пидкока под ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    По собственному опыту - такое бывает при введении моноклональных антител

  • Anghor
    Сонни Кольбрелли госпитализиро ... (4)
    Anghor-Фото

    этому колёснику не повезло Мэтьюс по другой стороне поехалaggressiveclapping

  • RVL
    Сонни Кольбрелли госпитализиро ... (4)
    RVL-Фото

    Но рвал он на финише, что становую тягу с запредельным весом делал

  • M-07
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 1 (11)
    M-07-Фото

    Русскоязычный Евроспорт, похоже, вообще всё:

     

    «Вот и все! Наш «Евроспорт» закрывается. Последний день вещания – 15 апреля. Весь состав распускается… Не думал я, что моя карьера закончится таким образом», – написал в своем Twitter комментатор Владимир Синицин. Об этом сообщает "Рамблер".

  • uran
    Сонни Кольбрелли госпитализиро ... (4)
    uran-Фото
    И что это было? Перешёл предел организма?
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2022. Превью (5)
    velodoctor-Фото
    Отличная гонка, совсем не то что было на олимпийских играх.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 1 (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Админам спасибо что сделали превью Вуэльты Каталонии.

    Нехватило немного Блынку до подиума на МСР-2022, но вот на ВК наконец то пришла долгожданная победа для Мэтьюза спустя больше года, а именно 1 год, 6 месяцев 24 дня (последний раз он выигрывал на Bretagne Classic - Ouest-France). Финиш, то оказался силовой, как раз для таких велогонщиков как Майкл.

    Коментатор жесть, прям конкурент Кондрашову по спичу фамилий велогонщиков (хорош хоть победителя-Мэтьюса правильно называл)

    Цитата: Earl57
    Сонни Колбрелли потерял сознание после финиша. Ему вызвали скорую помощь и госпитализировали. Говорят что даже был применен дефибриллятор.

    Некий Daniel Benson (@dnlbenson) в Твиттере пишет, что (цитата): "Bahrain Victorious confirms Sonny Colbrelli is on his way to hospital. He is conscious and talking." Неужели там что то действительно серьёзное у Кобры help  

  • TravellerInTime
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 1 (11)
    TravellerInTime-Фото
    На Cyclingnews пишут, что он использовался только в качестве монитора ЧСС.
    The team told Cyclingnews that a heart defibrillator was only used to check his heart rate.
  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 1 (11)
    Николай Н.-Фото

    Говорилось, как будто этап будет трудным, а в итоге получился спринтерским. А так для начало не плохой этап. Вот только Евроспорт1 что то тупит.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 марта

Geoffrey Soupe (Team TotalEnergies)

Benjamin King (Human Powered Health)

Niklas Larsen (Uno-X Team)

Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech)

23 марта

Jonathan Hivert (BB Hotels p/b KTM)

Luis Angel Mate (Euskaltel - Euskadi)

Andrea Bagioli (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Andrea Piccolo (Gazprom - RusVelo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2022 (74)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)