Сезон классик Тома Пидкока под угрозой из-за проблем с желудком

Том Пидкок может пропустить весенние классики из-за желудочного гриппа

Том Пидкок, который сошёл с Милан- Сан-Ремо-2022 и не принял участие в Страде Бьянке из-за проблем с желудком, может пропустить и следующие классики. 22-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers 19 марта сошёл с итальянской классики – Монумента после того, как за 37 км до финиша выпал из пелотона при прохождении Капо Берта.

Тренер Тома Пидкока - Курт Богартс (Kurt Bogaerts) интервью Het Laatste Nieuws рассказал, что команда и врачи пытаются выяснить точную причину недомогания гонщика.

В планах Тома Пидкока был старт на Дварс доор Фландерен 30 марта, участие в Туре Фландрии 3 апреля, Амстел Голд Рэйс 10 апреля, «Стреле Брабанта» 13 апреля, Флеш Валлонь 20 апреля и Льеж-Бастонь-Льеж 24 апреля.

Курт Богартс, тренер Тома Пидкока: «Тому пришлось остановиться (на Милан-Сан-Ремо) и сходить в туалет. Но даже потом он не чувствовал, что с желудком всё в порядке на сто процентов. Не было смысла продолжать гонку.

Мы смогли провести все тренировки как планировалось. За семь дней Том тренировался более 30 часов с необходимой интенсивностью. И проблем с желудком не было. Но они появились во время гонки. Возможно, потому что пришлось много питаться на такой длинной гонке как Милан-Сан-Ремо. Странно, что при этом он не чувствовал себя совсем плохо.

Нам надо изучить всё. В среду Тому сделают тест крови, надеемся, что в результатах теста мы найдём причину. Мы не будем составлять его график гонок, пока не решим проблему. Его следующей гонкой должна быть Дварс доор Фландерен, но его участие под вопросом».