Велокоманда Bora-hansgrohe не смогла стартовать в классике E3 Saxo Bank Classic-2021

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 15:38
Команду Bora-hansgrohe не допустили на старт классики E3 Saxo Bank Classic-2021 из-за положительного теста на Covid-19
Из-за положительного теста на Covid-19 у 22-летнего британского велогонщика Мэттью Уолса (Matthew Walls) велокоманда Bora-hansgrohe не смогла принять участие в классике E3 Saxo Bank Classic-2021. Хотя у всех остальных членов команды и персонала Bora-hansgrohe тесты на Covid-19 были отрицательными, Федерация велоспорта Бельгии в соответствии с инструкциями не допустила команду к старту.
Мэттью Уоллс должен был заменить в составе Лукаса Пёстльбергера, на E3 Saxo Bank Classic-2021 также планировали стартовать Нильс Политт, Даниэль Осс, Патрик Гампер, Юрай Саган и Мацей Боднар.
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