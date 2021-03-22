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Велокоманда Bora-hansgrohe не смогла стартовать в классике E3 Saxo Bank Classic-2021

Команду Bora-hansgrohe не допустили на старт классики E3 Saxo Bank Classic-2021 из-за положительного теста на Covid-19

Велокоманда Bora-hansgrohe не смогла стартовать в классике E3 Saxo Bank Classic-2021

 

  Из-за положительного теста на Covid-19 у 22-летнего британского велогонщика Мэттью  Уолса (Matthew Walls) велокоманда Bora-hansgrohe не смогла принять участие в классике E3 Saxo Bank Classic-2021. Хотя у всех остальных членов команды и персонала Bora-hansgrohe тесты на Covid-19 были отрицательными, Федерация велоспорта Бельгии в соответствии с инструкциями не допустила команду к старту.

 

  Мэттью Уоллс должен был заменить в составе Лукаса Пёстльбергера, на E3 Saxo Bank Classic-2021 также планировали стартовать Нильс Политт, Даниэль Осс, Патрик Гампер, Юрай Саган и Мацей Боднар.

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Теги к статье: E3 Saxo Bank Classic Bora-hansgrohe

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Комментарии

  • Ser Gio
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    Ser Gio-Фото

    Вобщем, пологая финальная горочка и равнинный кусок до финиша сыграли на руку Квикам - смогли на зубах усидеть во время атаки МВДП. Ну а дальше командная тактика. Интересно, хватит им сил ответить на Патеберге через неделю.

  • VeloVelo
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Харэльбека состоялась. Может, и другие классики подтянутся.

  • DenisRodikov
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    DenisRodikov-Фото
    Ван Арта накрыло его же рывком на последнем подъёме. Поэтому, уехали без него.
  • patar
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    patar-Фото
    Если честно, ван Арт я не сказал бы что не там оказался. Когда МВДП и двое француза (бельгийца) догоняли Асгрена, отрыв ван арта был стабилен. Но когда догнали и квики включились, то шансов уже не было. В этом сезоне ВВА так не доминирует, как в том.
    Что сказать, волки изолировали мамонтов)
  • EL-Fenomeno
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Смотрел последние 42 км. (с перерывами) на Тиз-Сайклинг (британский Евроспорт). Забавные однако там комментаторы)) Кстати, в своих разговорах гонку очень часто называли по старинке - Е3 Прайс Харелбеке.

    К.Асгрин настоящий герой дня/гонки. Был в отрыве, а потом ещё с_акумулиировал энергию и силы да и выдал за 4.5 км. до финиша свой победный рывок. Но конечно командная тактика от Квиков была на высшем уровне (вот что значит численное преимущество). И это при том, что Ивс Лампарт получил прокол на последних км.

    Ван Арт оказался в развязке не в той группе и не в той компании, которая явно уступала по "моторным" качествам первой группке (да и по именам тоже уступала).

    Ag2R (Нассен и ГВА) хоть и пытались что то предпринять, в итоге даже на подиум не заехали; да чито они могли, когда даже МВДП не пускали, и Сенечал обогнал его даже на финише. Кстати, а мог и Оливер настигнуть Мэтью, который явно бросил перед самой ленточкой.

  • Pinkerton
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    Pinkerton-Фото

    шикарная гонка получилась, Квики знатно всех разобрали

  • Ice
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 5 (1)
    Ice-Фото

    Кемна неистов в хорошем смысле этого слова) Идет к цели и неудачи не сбивают настрой. Одно удовольствие следить за ним.

  • Freejazz
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    Freejazz-Фото

    Как скзали в комментарии - способ справится с "большими"  - разделить и создать численное преимущество. Квики молодцы- создали убийственное преимущество. МВДП и ВВА сражались, как могли. ГВА  - всё, вдвоем c Насеном ни помощи, ни атаки. 

  • kk33
    E3 Saxo Bank Classic-2021. Рез ... (7)
    kk33-Фото

    Классная парная атака

  • Astanaforever
    Неделя Коппи и Бартали-2021. Э ... (1)
    Astanaforever-Фото
    2 е места в Астане прут и прут.а новичок Ромо красавчик!

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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