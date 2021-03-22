Велокоманда Bora-hansgrohe не смогла стартовать в классике E3 Saxo Bank Classic-2021

Смотрел последние 42 км. (с перерывами) на Тиз-Сайклинг (британский Евроспорт). Забавные однако там комментаторы)) Кстати, в своих разговорах гонку очень часто называли по старинке - Е3 Прайс Харелбеке.

К.Асгрин настоящий герой дня/гонки. Был в отрыве, а потом ещё с_акумулиировал энергию и силы да и выдал за 4.5 км. до финиша свой победный рывок. Но конечно командная тактика от Квиков была на высшем уровне (вот что значит численное преимущество). И это при том, что Ивс Лампарт получил прокол на последних км.

Ван Арт оказался в развязке не в той группе и не в той компании, которая явно уступала по "моторным" качествам первой группке (да и по именам тоже уступала).

Ag2R (Нассен и ГВА) хоть и пытались что то предпринять, в итоге даже на подиум не заехали; да чито они могли, когда даже МВДП не пускали, и Сенечал обогнал его даже на финише. Кстати, а мог и Оливер настигнуть Мэтью, который явно бросил перед самой ленточкой.