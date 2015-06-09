Гент-Вевельгем и E3 BinckBank Classic-2020 могут быть отменены из-за коронавируса

Классики во Фландрии могут быть отменены до конца марта из-за эпидемии коронавируса

Власти Фландрии объявили, что из-за распространения коронавируса все спортивные мероприятия в регионе будут отменены до конца марта. Федерация велоспорта Бельгии пока не приняла решения об отмене профессиональных гонок Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Three Days of De Panne, E3 BinckBank и Ghent-Wevelgem. Пока отменены только любительские версии классик.

В интервью Sporza представитель федерации велоспорта сказал, что организаторы ждут официального объявления об экстренных мерах от властей.

В заявлении министра спорта Фландрии Бена Вейтса (Ben Weyts), цитируемого Sporza, говорится: «Спортивный сектор не хочет стать катализатором в распространении вируса. Но в этом и уязвимость, так как вирус распространяется, когда вместе собираются большие группы людей. Спорт – сердце нашего общества. Сегодня каждый должен принять на себя социальную ответственность, проявить солидарность с теми, кто уже поражён вирусом, и с теми, кто может заразиться им в ближайшие недели или месяцы».