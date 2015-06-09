VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Гент-Вевельгем и E3 BinckBank Classic-2020 могут быть отменены из-за коронавируса

Классики во Фландрии могут быть отменены до конца марта из-за эпидемии коронавируса

 

 

 

 

Власти Фландрии объявили, что из-за распространения коронавируса все спортивные мероприятия в регионе будут отменены до конца марта. Федерация велоспорта Бельгии пока не приняла решения об отмене профессиональных гонок Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic,  Three Days of De Panne, E3 BinckBank и Ghent-Wevelgem. Пока отменены только любительские версии классик.

В интервью Sporza представитель федерации велоспорта сказал, что организаторы ждут официального объявления об экстренных мерах от властей.

 

  В заявлении министра спорта Фландрии Бена Вейтса (Ben Weyts), цитируемого Sporza, говорится: «Спортивный сектор не хочет стать катализатором в распространении вируса. Но в этом и уязвимость, так как вирус распространяется, когда вместе собираются большие группы людей. Спорт – сердце нашего общества. Сегодня каждый должен принять на себя социальную ответственность, проявить солидарность с теми, кто уже поражён вирусом, и с теми, кто может заразиться им в ближайшие недели или месяцы».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Гент-Вевельгем E3 BinckBank Classic

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 17:51 | Регистрация: 10.06.2017

    Самая интересная часть сезона пошла под хвост... :(

  2. s75

    Сегодня, 00:55 | Регистрация: 9.06.2015

    С этой частью сезона давно всё понятно, под вопросом весь сезон.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Гент-Вевельгем и E3 BinckBank ... (2)
    s75-Фото

    С этой частью сезона давно всё понятно, под вопросом весь сезон.

  • s75
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    s75-Фото
    То есть, они знают о чем говорят и способны думать.
  • ЧОРНЫЙ
    Тиджей ван Гардерен сошёл с Па ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Оставь надежду...

  • Николай Н.
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Это будет не честно, и так уже много гонок закрыли. Ниццу нужно всё же провести до конца.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Николай Н.-Фото

    Не надо было ему оглядываться. И он бы смог дотянуть. И всё таки он молодец.

  • strmy
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    strmy-Фото

    То есть раз нас закрыли, то давайте и вас?!

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Серафим-Фото
    Если виноват, то виновным его должен объявить суд.
  • Earl57
    Президент UCI: «Отмена Джиро д ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Alya
    10 комментов, ни одного про велоспорт и велогонки. А на меня еще бочку катили, что я тут офф-топлю) 
    И эти люди запрещают мне ковырять в носу?

    Аля, блог про вялоспорт на спортсе ваш? Неужели есть еще кто-то, ненавидящий и презирающий российский велоспорт больше чем вы?

  • sqrudgmcduck
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    sqrudgmcduck-Фото
    Мне кажется Вы не понимаете о чём говорите. Тратник не то что последние 500 м на "морально волевых" шёл. Он последние километров 30 именно на них и ехал. В концовке он был просто полностью опустошён во всех отношениях. Он большой молодец! Заставил, по моему, всех болеть за себя. Большая уважуха! По мне так он победитель.
  • Camel
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Camel-Фото

    Тратник сам виноват. Ему оставалось 500 метров. Из этих 500 метров ни разу не привстал из седла, даже когда оставалось метров 30, когда все уже валили так, что глаза навыкате были. Ему не сил не хватило, а силы воли.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 марта

Simon Geschke (CCC Team)

Arnaud Courteille (BB Hotels - Vital Concept)

Frederik Backaert (BB Hotels - Vital Concept)

Luca Wackermann (Vini Zabu - KTM)

Dmitriy Gruzdev (Astana Pro Team)

Emmanuel Morin (Cofidis)

14 марта

Mathias Le Turnier (Cofidis)

Elmar Reinders (Riwal - Readynez Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2020 (58)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)