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Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

Калеб Юэн выиграл этап, а Тадей Погачар  - 3 секунды в третий день Тиррено-Адриатико-2022

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 

 

  3-й этап Тиррено – Адриатико-2022 завершился спринтом, победу в котором отпраздновал 27-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн. Он обошёл Арно Демара (Groupama-FdJ) и Олава Кооя (Jumbo-Visma). Это первая победа австралийского спринтера на итальянской «Гонке двух морей». Калеб Юэн показал, что перед Милан-Сан-Ремо-2022 находится в отличной форме.

 

  Но спринтерским командам пришлось поволноваться, когда перед промежуточным спринтом за 27 км до финиша из пелотона атаковал Тадей Погачар вместе со своим товарищем по команде UAE Team Emirates Марком Солером и чемпионом мира Жулианом Алафилиппом (Quick Step Alpha Vinyl). Тадей Погачар выиграл на промежуточном спринте 3 секунды. Они продолжили ехать впереди пелотона до последних 10 км.

 

  Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) сохранил майку лидера, а «малья чикламино» осталась на плечах победителя 2-го этапа Тима Мерлира (Alpecin-Fenix).

 

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

Калеб Юэн – победитель 3 этапа Тиррено – Адриатико-2022

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Калеб Юэн: «Я уже несколько раз участвовал в Тиррено-Адриатико, но мне всегда или не везло на этой гонке, или приезжал в плохой форме. Но я очень хотел выиграть здесь. Теперь счастлив, рад тому, как прошёл этап. Из-за той поздней атаки мои товарищи по команде потратили силы. Я понимал, что если придётся полагаться только на свои силы, мне нужно будет использовать правильное колесо. Я сел за Арно Демаром и спуртовал в нужный момент. Счастлив, как начался этот сезон, одна из моих главных целей которого – Милан-Сан-Ремо-2022.

 

  Понимаю, что если хочу добраться на этой классике до финиша, мне нужно хорошо проходить подъёмы. Поэтому всю зиму много работал над этим. Возможно, из-за этого я пожертвовал работой над спринтом, но Милан-Сан-Ремо – одна из тех гонок, победу в которой очень хочу одержать за свою карьеру. Поэтому сейчас я в хорошей форме, благодаря чему сегодня выиграл. Но мы даже не предполагали, что Погачар захочет сегодня атаковать. Если он атакует так мощно, это уже вне моего контроля».

 

  Тадей Погачар: «Я не планировал атаковать. Мы догнали отрыв, а впереди разыгрывались три секунды, поэтому мы спринтовали. Получился просвет, впереди оказались сильные гонщики, так что, мы попробовали поработать».

 

  Точно так же Тадей Погачар заработал одну бонусную секунду и на прошлом этапе:

  «Если видишь шанс, надо пользоваться. Это велоспорт. Гонка интересная. Мы здесь, чтобы бороться. Постараюсь не упускать ни одной секунды. На следующих этапах увидим, кто быстрее на таких финишах – я никогда не боролся с Ремко Эвенепулом. Но дело не только в Ремко. Здесь много и других гонщиков, я не могу фокусироваться только на одном сопернике, надо следить за всеми командами. Однако мне нравится, когда гонка сложная, когда приходится сражаться со всеми».

 

  Филиппо Ганна: «Я постарался остаться впереди до последних полутора километров, но не всегда получается вывезти Элиа Вивиани на лучшую позицию. С нами был Бен Свифт, но мы не захотели рисковать жизнями ради общего спринта. Сегодня мы увидели, что стратегия UAE Team Emirates – выиграть ещё три секунды перед горными этапами. Завтрашний финиш сделает этап очень трудным. Посмотрим, потеряю ли я майку или нет».

 

Результаты 3 этапа Тиррено-Адриатико-2022

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тиррено - Адриатико Tirreno-Adriatico велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • uran
    Париж - Ницца-2022. Этап 4 (8)
    uran-Фото
    Цитата: Николай Н.
    И опять осиный рой рулит, 1 и 2 место забрали. Как теперь с ними дальше бороться. Видно за генералку борьба будет меж Ван Артом и Рогличем. Власов тоже не плохо выглядит.
    1,2,3
  • Earl57
    Париж - Ницца-2022. Этап 4 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Цитата: BlAr
    И это он ещё не в лучшей форме!

    Если это так, а я согласен с вашими словами ибо думаю сейчас Воут фигачит где то на 85% своей мощности, то хочу уВидеть такого ещё лучшего Ван Арта (+15% power) на ТдФ, и возможно зелёная майка в Париже действитеьно будет у него + этап(ы).

    Вауту поставлена первостепенная задача выиграть монумент. Предпочтительно Фландрию, ну или Рубэ. 

  • EL-Fenomeno
    Париж - Ницца-2022. Этап 4 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    "сообразим на троих" - в Юмбе просто маленькая рокировка, но Йейтс приятно удивил на ITT. Если всё п(р)ойдёт хорошо у него, то итоговый подиум для Саймона точно гарантирован, вот только какое место? Власов понравился, а Шахман - всё( 

    Цитата: BlAr
    И это он ещё не в лучшей форме!

    Если это так, а я согласен с вашими словами ибо думаю сейчас Воут фигачит где то на 85% своей мощности, то хочу уВидеть такого ещё лучшего Ван Арта (+15% power) на ТдФ, и возможно зелёная майка в Париже действитеьно будет у него + этап(ы).

  • M-07
    Мадс Педерсен – победитель 3 э ... (12)
    M-07-Фото
    Евроспорт есть на IPTV, правда, я мельком прошёлся, некоторые русскоязычные версии у меня не вещают, до других не дошёл, но иностранные версии работают. А вообще на IPTV огромная куча каналов со всего мира, в том числе много иностранных спортивных каналов всего за доллар в месяц. У меня оператор ilook TV. Жаль только, что теперь этот доллар в месяц в рублях гораздо больше будет.
  • SVS
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    SVS-Фото

    Почему нет, сегодня по плейеру всё смотрел...

    VPN + Евроспорт плейер.

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    M-07-Фото

    Евроспорт есть на IPTV, правда, я мельком прошёлся, некоторые русскоязычные версии у меня не вещают, до других не дошёл, но иностранные версии работают. А вообще на IPTV много иностранных спортивных каналов всего за доллар в месяц. Жаль только, что теперь этот доллар в месяц в рублях гораздо больше будет.

  • flugegeheimen
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    flugegeheimen-Фото
    Без еврика как-то и телевизор стал ненужен… Кто спрашивает - где? Есть tiz cycling на английском. Возможно ещё какие-то стриминговые сервисы будут показывать евроспорт из соседних государств. Я пожалуй, не буду продавать накопившиеся запчасти, ещё 2 недели назад казавшиеся мне ненужными и лишними
  • Adriano
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    Adriano-Фото
    Там похоже скоро покрышки от мишки и конти скоро не купить, придется ездить на белшине.
  • uran
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 3 (16)
    uran-Фото
    Не до жиру, быть бы живу.
  • Yuriy 17
    Мадс Педерсен – победитель 3 э ... (12)
    Yuriy 17-Фото

    Альтернативы? 

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
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