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Эдди Меркс о Тадее Погачаре

Эдди Меркс: «У Тадея Погачара менталитет и профессионализм великого чемпиона»

 

 

  К 23 годам  Тадей Погачар одержал 30 побед. В этом сезоне словенский велогонщик стал двукратным победителем Тур де Франс, выиграл две классики –Монумента велоспорта – Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардию, стал бронзовым призёром в групповой гонке на Олимпийских играх в Токио, а также добавил в список достижений ещё три победы на этапах Тур де Франс, победы в общем зачёте Тиррено-Адриатико, Тура ОАЭ, Тура Словении.

 

  При таком списке достижений капитан велокоманды UAE Team Emirates не избежал сравнений с легендой велоспорта Эдди Мерксом. Хотя сам Тадей Погачар считает, что ему не удастся повторить достижения великого бельгийского гонщика, сам Эдди Меркс видит в Тадее Погачаре спортсмена, способного стать следующей легендой велоспорта.

 

   Эдди Меркс выиграл первый Тур де Франс в 24 года, за 18-летнюю карьеру одержал 525 побед, стал пятикратным победителем Тур де Франс и Джиро д’Италия, победителем Вуэльты Испании, семикратным победителем Милан-Сан-Ремо,  двукратным победителем Тура Фландрии, трёхкратным победителем Париж-Рубэ, пятикратным победителем Льеж-Бастонь-Льеж, двукратным победителем Ломбардии.

 

В двойном интервью Tuttobiciweb Эдди Меркс и Тадей Погачар ответили на вопросы журналистов.

 

 

  Эдди Меркс: «Я много раз слышал о «новых Мерксах», однако без выполнения всех условий. Но, думаю, о Тадее как раз можно так сказать. Ему 23, а он уже дважды выиграл Тур де Франс, что невероятно. Карьера Тадея только началась. Думаю, на некоторых гонках он сможет меня превзойти. Ему 23 года, а у него уже 30 побед. У меня до 24 лет не было победы на Туре. Он великий чемпион, чьим выступлением мы сможем наслаждаться в ближайшие годы.

 

 Когда он выступал в профессионалах первый сезон, выиграл три этапа на Вуэльте Испании, последний из которых взял, атаковав за 37 км до финиша, когда вся команда Movistar преследовала его, уже тогда я понял, что он покажет нечто особенное. А потом в этом году на Туре на этапе до Гран-Борнан (8-м этапе Тур де Франс-2021) он разрушил всю борьбу соперников, отстригая минуту за минутой.

 

  Единственное, что могу пожелать ему,  не терять головы и прочно стоять на ногах, потому что каждый год он начинает с нуля, каждый год  должен доказывать, что является сильнейшим. Хотя он это отлично понимает. С ним великолепная команда, которая очень ему помогает, заботится даже о незначительных деталях. Он совершенный велогонщик, если останется таким, как сейчас, выиграет ещё много выпусков Тур де Франс, и, конечно, Джиро д’Италия».

 

  На вопрос, есть ли у Погачара слабости, Эдди Меркс ответил: «Думаю, нет. Он обладает менталитетом и профессионализмом великого чемпиона, а когда это есть, то слабостей не будет».

 

  Сам Тадей Погачар считает, что не сможет повторить достижения Эдди Меркса: «Эдди выиграл везде. Мне будет сложно даже раз выиграть Милан-Сан-Ремо, не говоря уже о семи победах, которые одержал он. Конечно, мне бы хотелось победить, но я также знаю, как принимать поражения. На каждой гонке, в которой участвую, хочу оставлять свой след, даже если это просто критериум в Словении. Но я считаю, что такой подход в природе каждого велогонщика. В этом году я финишировал третьим в групповой гонке на Олимпийских играх, мне бы хотелось вернуться и выиграть золотую медаль. Также хочу стать чемпионом мира, и выиграть Джиро, а также Вуэльту».

 

  На вопрос, когда Тадей Погачар примет участие в Джиро д’Италия, Меркс сказал: «Однажды он точно поедет гонку, не знаю, на следующий год или через два года. Но мне кажется, что это только вопрос времени, когда он выиграет и эту гонку».

 

  Тадей Погачар: «Мне нравится Джиро. Эта гонка проходит рядом с моей родной Словенией, смотрел эту гонку ещё в детстве. Помню, как Мезгец выиграл спринт в Триесте,  это был настоящий триумф. С того дня мечтаю о розовой майке. Не знаю, когда поеду Джиро, надо спросить у менеджера команды Джанетти. Но рано или поздно я приму участие и сделаю всё, чтобы выиграть».

 

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Эдди Меркс

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 30.06.2017

    Да уж. Он блещет ярче чем два Роглича плюс три Эвенпула вместе взятых. Берет все когда хочет.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Эдди Меркс о Тадее Погачаре (1)
    Astanaforever-Фото
    Да уж. Он блещет ярче чем два Роглича плюс три Эвенпула вместе взятых. Берет все когда хочет.
  • VeloVelo
    Тадей Погачар - победитель кла ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Мне не понравился комментарий на Ломбардии. 
    Оба комментатора привыкли комментировать второстепенные гонки.
    А здесь был монумент, который они не потянули, к сожалению. Еще есть куда расти!

    Никита на треке был Хорош, учитывая, что это его дебют! 

  • старт-шоссе 82
    Филиппо Ганна задумался об уст ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Для начала ждем Ганну, с победами, на треке в Рубэ, на ЧМ.

    ( жаль что не Ашхабад, очень хотелось посмотреть на этот трек )

  • Astanaforever
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Fghk
    Согласен что Винокуров и его родственники неплохо устроились..
    Семь комментов на этом ресурсе и все семь об Астане негативно. Тролль.
  • Zhanzhak
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Zhanzhak-Фото
    Почему люди любят считать чужие деньги? Что за манера заглядывать в чужой карман? Его родители живут в СКО село Бишкуль, до сих пор! В Монако живет только он со своей семьей. База Астаны в Европе, ему где быть? Да и потом, Он Олимпийский чемпион, с работой справляется. А вы бы где жили на его месте? На мой взгляд он один в мультуклубе и отрабатывает свой гонорар на все 100.
    Луценко тоже живет в Монако. Зейц тоже не в Казахстане проживает. Кожатаев пока ездил тоже жил в Испании, сейчас в Петропавловске живет. Где они должны жить если тренировки, сборы все находится в Европе? Да и потом это не наше дело где им жить. Зарабатывают значит так, что могут себе это позволить. Их не содержат, это их зароботок, вот и им решать где жить и как.
  • Fghk
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Fghk-Фото
    Согласен что Винокуров и его родственники неплохо устроились..
  • Astanaforever
    Триумф Алексея Луценко на «Коп ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Бабок лучше в бюджет Астаны добавьте, чем эпитеты и дифирамбы петь. Это я к Смагулову .И победы сами придут.
  • Astanaforever
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Харош ребята. Сейчас придут наши давние пользователи с этой площадки и начнут руками махать на астанафанов. Типа валите с российского ресурса к себе на астанафанс и там разбирайтесь между собой. Я их выучил здесь за эти пять лет хорошо. И на самом деле, не пошли бы вы на казахстанский форум и там разбирались бы. А то выставляете нижнее белье все наружу. Поднимите рейтинг родной площадке. А то он заглох окончательно.
  • nightbuster33
    Триумф Алексея Луценко на «Коп ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Вот с этого и надо было начинать.Жарайсын.Молодец!

  • Yuriy 17
    Арно Демар - победитель класси ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Вознаграждение красавцу-французу, неподдавшемуся унынию, за неудачи сезона.

     

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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