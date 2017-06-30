Эдди Меркс о Тадее Погачаре

Эдди Меркс: «У Тадея Погачара менталитет и профессионализм великого чемпиона»

К 23 годам Тадей Погачар одержал 30 побед. В этом сезоне словенский велогонщик стал двукратным победителем Тур де Франс, выиграл две классики –Монумента велоспорта – Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардию, стал бронзовым призёром в групповой гонке на Олимпийских играх в Токио, а также добавил в список достижений ещё три победы на этапах Тур де Франс, победы в общем зачёте Тиррено-Адриатико, Тура ОАЭ, Тура Словении.

При таком списке достижений капитан велокоманды UAE Team Emirates не избежал сравнений с легендой велоспорта Эдди Мерксом. Хотя сам Тадей Погачар считает, что ему не удастся повторить достижения великого бельгийского гонщика, сам Эдди Меркс видит в Тадее Погачаре спортсмена, способного стать следующей легендой велоспорта.

Эдди Меркс выиграл первый Тур де Франс в 24 года, за 18-летнюю карьеру одержал 525 побед, стал пятикратным победителем Тур де Франс и Джиро д’Италия, победителем Вуэльты Испании, семикратным победителем Милан-Сан-Ремо, двукратным победителем Тура Фландрии, трёхкратным победителем Париж-Рубэ, пятикратным победителем Льеж-Бастонь-Льеж, двукратным победителем Ломбардии.

В двойном интервью Tuttobiciweb Эдди Меркс и Тадей Погачар ответили на вопросы журналистов.

Эдди Меркс: «Я много раз слышал о «новых Мерксах», однако без выполнения всех условий. Но, думаю, о Тадее как раз можно так сказать. Ему 23, а он уже дважды выиграл Тур де Франс, что невероятно. Карьера Тадея только началась. Думаю, на некоторых гонках он сможет меня превзойти. Ему 23 года, а у него уже 30 побед. У меня до 24 лет не было победы на Туре. Он великий чемпион, чьим выступлением мы сможем наслаждаться в ближайшие годы.

Когда он выступал в профессионалах первый сезон, выиграл три этапа на Вуэльте Испании, последний из которых взял, атаковав за 37 км до финиша, когда вся команда Movistar преследовала его, уже тогда я понял, что он покажет нечто особенное. А потом в этом году на Туре на этапе до Гран-Борнан (8-м этапе Тур де Франс-2021) он разрушил всю борьбу соперников, отстригая минуту за минутой.

Единственное, что могу пожелать ему, не терять головы и прочно стоять на ногах, потому что каждый год он начинает с нуля, каждый год должен доказывать, что является сильнейшим. Хотя он это отлично понимает. С ним великолепная команда, которая очень ему помогает, заботится даже о незначительных деталях. Он совершенный велогонщик, если останется таким, как сейчас, выиграет ещё много выпусков Тур де Франс, и, конечно, Джиро д’Италия».

На вопрос, есть ли у Погачара слабости, Эдди Меркс ответил: «Думаю, нет. Он обладает менталитетом и профессионализмом великого чемпиона, а когда это есть, то слабостей не будет».

Сам Тадей Погачар считает, что не сможет повторить достижения Эдди Меркса: «Эдди выиграл везде. Мне будет сложно даже раз выиграть Милан-Сан-Ремо, не говоря уже о семи победах, которые одержал он. Конечно, мне бы хотелось победить, но я также знаю, как принимать поражения. На каждой гонке, в которой участвую, хочу оставлять свой след, даже если это просто критериум в Словении. Но я считаю, что такой подход в природе каждого велогонщика. В этом году я финишировал третьим в групповой гонке на Олимпийских играх, мне бы хотелось вернуться и выиграть золотую медаль. Также хочу стать чемпионом мира, и выиграть Джиро, а также Вуэльту».

На вопрос, когда Тадей Погачар примет участие в Джиро д’Италия, Меркс сказал: «Однажды он точно поедет гонку, не знаю, на следующий год или через два года. Но мне кажется, что это только вопрос времени, когда он выиграет и эту гонку».

Тадей Погачар: «Мне нравится Джиро. Эта гонка проходит рядом с моей родной Словенией, смотрел эту гонку ещё в детстве. Помню, как Мезгец выиграл спринт в Триесте, это был настоящий триумф. С того дня мечтаю о розовой майке. Не знаю, когда поеду Джиро, надо спросить у менеджера команды Джанетти. Но рано или поздно я приму участие и сделаю всё, чтобы выиграть».