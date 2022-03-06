Фабио Якобсен – победитель 2 этапа Париж-Ницца-2022

Фабио Якобсен, Ваут ван Арт, Кристоф Лапорт о 2-м этапе Париж-Ницца-2022

Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) продолжил серию побед в сезоне, выиграв 2-й этап велогонки Мирового тура Париж-Ницца-2022. Боковой ветер порвал пелотон через 70 км после старта, нервозность и напряжение привели к завалу, из-за которого сошёл Нильс Экхофф (DSM), а Давид Годю (Groupama-FDJ) и Маттео Трентин (UAE Team Emirates) оказались позади. Годю в итоге потерял 9 минут.

Quick Step Alpha Vinyl, Ineos Grenadiers, Trek-Segafredo постарались воспользоваться этим шансом и не дать группе собраться. Когда ветер усилился, перегруппировавшийся пелотон вновь рассыпался на группы.

Борьба продолжалась до отметки 30 км до финиша, когда Брэндон Макналти и Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) выпали из-за падений, а Гийом Мартан (Cofidis) и Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe) из-за механических проблем с велосипедами.

Команда Jumbo-Visma, гонщики которой заняли три первых места на 1-м этапе, внимательно вела гонку, и осталась в первой группе несмотря на то, что Ваут ван Арт немного пострадал в раннем завале. Ему пришлось поменять велосипед и тратить силы на возвращение в группу. Штефан Биссегер (EF Education EasyPost) попробовал атаковать за 14 км до финиша, но едущий первый день в жёлтой майке лидера Кристоф Лапорт отреагировал и нейтрализовал ускорение.

За 5 км до финиша Биссегер снова атаковал и открыл просвет, но гонщики Quick Step Alpha Vinyl Ив Лампарт, Зденек Штыбар и Флориан Сенешаль не дали швейцарскому гонщику испортить развоз Фабио Якобсена и добрали Биссегера за 1 км.

Кристоф Лапорт развозил своего товарища по команде Ваута Ван Арта, но 25-летний нидерландский спринтер команды Quick Step Alpha Vinyl обошёл триумфаторов 1-го этапа Ваута Ван Арта и Кристофа Лапорта (Jumbo-Visma). Это первая в карьере победа Фабио Якобсена на этапе гонки Париж-Ницца и шестая с начала этого сезона.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Bas Czerwinski / Getty Images - Photo credit: ©Bas Czerwinski / Getty Images

Фабио Якобсен: «Мы знали, что в первые дни на Париж-Ницце будут эшелоны и шансы для спринта. Потом пойдут горы, вчера было слишком тяжело, а сегодня для меня был идеальный день. Наша команда любит эшелоны. Весь этап проходил нервно, но мы были уверены в своих силах, настроены предельно решительно.

В финале мы остались вчетвером. Я рад, что смог спринтовать и взять победу. В Jumbo-Visma снова были сильны, усидеть за ними было непросто, но мы были очень мотивированы. Ноги болели, но мы боролись. Ив и Флориан великолепно отработали в финале. Ив провёл мощную протяжку через мост до последнего километра, потом на смену вышел Штыби, а Флориан закрывал меня, пока я не начал спринт.

Они поехали первыми, но я смог обойти Ван Арта справа. Там был небольшой тягун, но мне нравятся такие типы финишей. Приятно стоять на подиуме Париж-Ниццы».

Ваут Ван Арт: «Падение произошло не вовремя, как и всякий завал. К счастью, я избежал сильных повреждений. У нас с Кристофом были хорошие позиции в спринте, он атаковал в правильный момент, очень мне помог. Я ехал на пределе. Фабио заслужил победу. Он на данный момент сильнейший спринтер. Как команда, мы проехали сильно, хорошо идём в генеральной классификации, на которую нацелен Примож».

Кристоф Лапорт: «Весь этап в пелотоне была заметна нервозность, но мы всё время находились впереди и хорошо проехали этап. Самое главное – удерживать Приможа на хорошей позиции. Мы ещё старались выиграть этап с Ваутом, почти получилось. То, что удержал жёлтую майку, - это бонус. Мы знали, что Quick Step будет превосходить нас числом, поэтому я попытался атаковать за 400 м. Подумал, что сделал правильно, но Фабио был самым быстрым. На эту гонку я приехал, чтобы помогать команде на таком, как сегодня, типе рельефа. Поэтому не было времени наслаждаться жёлтой майкой».