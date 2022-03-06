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Фабио Якобсен – победитель 2 этапа Париж-Ницца-2022

Фабио Якобсен, Ваут ван Арт, Кристоф Лапорт о 2-м этапе Париж-Ницца-2022

 

 

 

  Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) продолжил серию побед в сезоне, выиграв 2-й этап велогонки Мирового тура Париж-Ницца-2022. Боковой ветер порвал пелотон  через 70 км после старта, нервозность и напряжение привели к завалу, из-за которого сошёл Нильс Экхофф (DSM), а Давид Годю (Groupama-FDJ) и Маттео Трентин (UAE Team Emirates) оказались позади. Годю в итоге потерял 9 минут.

 

  Quick Step Alpha Vinyl, Ineos Grenadiers, Trek-Segafredo постарались воспользоваться этим шансом и не дать группе собраться. Когда ветер усилился, перегруппировавшийся пелотон вновь рассыпался на группы.   

  Борьба продолжалась до отметки 30 км до финиша, когда  Брэндон Макналти и Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) выпали из-за падений, а Гийом Мартан (Cofidis) и Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe) из-за механических проблем с велосипедами.  

 

 Команда Jumbo-Visma, гонщики которой заняли три первых места на 1-м этапе, внимательно вела гонку, и осталась в первой группе несмотря на то, что Ваут ван Арт немного пострадал в раннем завале. Ему пришлось поменять велосипед и тратить силы на возвращение в группу.  Штефан Биссегер (EF Education EasyPost) попробовал атаковать за 14 км до финиша, но едущий первый день в жёлтой майке лидера Кристоф Лапорт отреагировал и нейтрализовал ускорение.

  За 5 км до финиша Биссегер снова атаковал и открыл просвет, но гонщики Quick Step Alpha Vinyl Ив Лампарт, Зденек Штыбар и Флориан Сенешаль не дали швейцарскому гонщику испортить развоз Фабио Якобсена и добрали Биссегера за 1 км.

 

  Кристоф Лапорт развозил своего товарища по команде Ваута Ван Арта, но 25-летний нидерландский спринтер команды Quick Step Alpha Vinyl обошёл триумфаторов 1-го этапа Ваута Ван Арта и Кристофа Лапорта (Jumbo-Visma). Это первая в карьере победа Фабио Якобсена на этапе гонки Париж-Ницца и шестая с начала этого сезона.

 

 

Фабио Якобсен – победитель 2 этапа Париж-Ницца-2022

 

Фабио Якобсен – победитель 2 этапа Париж-Ницца-2022

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Bas Czerwinski / Getty Images - Photo credit: ©Bas Czerwinski / Getty Images

 

 

 Фабио Якобсен: «Мы знали, что в первые дни на Париж-Ницце будут эшелоны и шансы для спринта. Потом пойдут горы, вчера было слишком тяжело, а сегодня для меня был идеальный день. Наша команда любит эшелоны. Весь этап проходил нервно, но мы были уверены в своих силах, настроены предельно решительно.

 

 В финале мы остались вчетвером. Я рад, что смог спринтовать и взять победу. В Jumbo-Visma снова были сильны, усидеть за ними было непросто, но мы были очень мотивированы. Ноги болели, но мы боролись. Ив и Флориан великолепно отработали в финале. Ив провёл мощную протяжку через мост до последнего километра, потом на смену вышел Штыби, а Флориан закрывал меня, пока я не начал спринт.

Они поехали первыми, но я смог обойти Ван Арта справа. Там был небольшой тягун, но мне нравятся такие типы финишей. Приятно стоять на подиуме Париж-Ниццы».

 

  Ваут Ван Арт: «Падение произошло не вовремя, как и всякий завал.  К счастью, я избежал сильных повреждений. У нас с Кристофом были хорошие позиции в спринте, он атаковал в правильный момент, очень мне помог. Я ехал на пределе. Фабио заслужил победу. Он на данный момент сильнейший спринтер. Как команда, мы проехали сильно, хорошо идём в генеральной классификации, на которую нацелен Примож».

 

  Кристоф Лапорт: «Весь этап в пелотоне была заметна нервозность, но мы всё время находились впереди и хорошо проехали этап.   Самое главное – удерживать Приможа на хорошей позиции. Мы ещё старались выиграть этап с Ваутом, почти получилось. То, что удержал жёлтую майку, - это бонус. Мы знали, что Quick Step будет превосходить нас числом, поэтому я попытался атаковать за 400 м. Подумал, что сделал правильно, но Фабио был самым быстрым. На эту гонку я приехал, чтобы помогать команде на таком, как сегодня, типе рельефа. Поэтому не было времени  наслаждаться жёлтой майкой».

 

 

Результаты 2 этапа Париж-Ницца-2022

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Quick-Step Alpha Vinyl Париж - Ницца Paris - Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • BlAr
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 1 (8)
    BlAr-Фото

    Тадей, конечно, монстр! После выматывающего победного сольного отрыва на Страде Бьянки на следующий день третий в окружении сильных раздельщиков, далеко не все из которых, как Асгрен, гонялись накануне. 

    В общем, сомнений насчёт его победы на ТдФ при отсутствии травм как не было, так и нет. И вообще, я считаю, что он способен выиграть почти всё, что пожелает, если целенаправленно к этому подготовится.

  • Earl57
    Париж - Ницца-2022. Этап 2 (9)
    Earl57-Фото
    Интересно, какая чистая мощь была бы у Якобсена если бы он отрабатывал смены впереди группы во время эшелонов, когда старались увеличить отрыв. Квики одного человека выделили, остальные впереди не появлялись, под ветер не подставлялись и сидели в группе тихо как мышки.
  • BlAr
    Париж - Ницца-2022. Этап 2 (9)
    BlAr-Фото
    В смысле Лапорт?
  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 1 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ланда, Микэль - ты !?

    Да не пацаны, не верьте титрам))

  • Серафим
    Париж - Ницца-2022. Этап 2 (9)
    Серафим-Фото

    Показалось, рановато Латур вывез вперёд Ван Арта. Но, думаю, в любом случае Фабио бы выиграл. 

     Не хватает пока Арту чистой мощи. Но сезон длинный, ещё наберёт. 

  • error
    Париж - Ницца-2022. Этап 2 (9)
    error-Фото

    Смотрел на повторе в тубе... Якобс как литерный прошел... хотя Джамбо нормально отрезало поезд... он просто сильней рывком. и ему никто не помешал

  • nightbuster33
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 1 (8)
    nightbuster33-Фото

    13-Лопез:+42-достойно и 66-Техада-1:14,как обычно.Фульсанг,Аранбуру и Пальо проиграли больше минуты,Спад после предыдущих гонок.Калеб Эванс- хитрый лис.

  • Brodyazhnik
    Париж - Ницца-2022. Этап 2 (9)
    Brodyazhnik-Фото

    Как мощно он выкатил мимо обоих. Впечатляет.

  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 1 (8)
    velodoctor-Фото

    Юнгельс и Кельдерман далеко, когда-то они были сильными раздельщиками.

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2022. Этап 1 (8)
    Николай Н.-Фото

    Результат предсказуемый, вся тройка на своих местах.

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