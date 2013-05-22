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Крис Фрум о разделочных велосипедах и гравийных участках в шоссейных велогонках

Крис Фрум: «А так ли необходим разделочный велосипед в шоссейных гонках?»

 

Крис Фрум о разделочных велосипедах и гравийных участках в шоссейных велогонках

 

  В очередном видео на своём YouTube-канале четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум предложил любителям велоспорта задуматься над тем, так ли необходимо использование разделочного велосипеда в велогонках на шоссе и включение в гонку на шоссе немощёных участков.

  Поводом для обсуждения стала недавняя тяжёлая травма Эгана Берналя (INEOS Grenadiers), врезавшегося в автобус во время тренировки на разделочном велосипеде, а также всё более частое появление секторов  немощёных дорог в маршрутах профессиональных шоссейных велогонок.

 

36-летний британский велогонщик команды Israel -  Premier Tech Крис Фрум считает, что хотя разделка и гравийные отрезки в гонках добавляют интереса и влияют на результат, они также увеличивают риск падений и серьёзных травм для гонщиков.

 

  Крис Фрум: «Я люблю разделку – это искусство, мастерство, которое требует знания множества нюансов, область, в которой надо хорошо разбираться, если являешься профессиональным велогонщиком. Уравновешивание навыков чистых горняков и тех ребят, которые умеют ехать разделку, - одна из волшебных составляющих Гранд-туров.

  Поехав сегодня утром на разделочном велосипеде, я подумал в свете недавних событий, что на обычных дорогах не очень получится проехать, так,  как нужно для подготовки к разделкам. Если на Тур де Франс будет часовая индивидуальная гонка, то нужно проехать её на своём разделочном велосипеде, нужно её воспроизвести. А как много дорог сейчас вы знаете, где буквально в течение часа не будет ни одной машины, знаков остановки, светофоров? Таких условий в современном мире не существует.

  Ты как на лыжах, где нет тормозов, поэтому ты должен выпрямляться, а это не совсем безопасно. Одно дело, когда ты в гонке, где дороги перекрыты, и даже тогда случаются ужасные инциденты. И совсем другое, когда ты на открытой дороге, где есть движение автомобилей и люди, которые переходят дорогу.

 

  К чему я всё это? Я задаюсь вопросом, а так ли необходимо выступать на разделочном велосипеде в шоссейном велоспорте? Учитывая опасности и на тренировках, и в гонках, а также отличия разделочного велосипеда, не лучше ли унифицировать и ехать разделки на шоссейных велосипедах? Не сомневаюсь, что это создало бы более равные условия для гонщиков, сделало упор на уровень мастерства гонщиков, не сводило бы так сильно к аэродинамике, работе в аэродинамической трубе, средствам, которые идут на такие проекты, как подготовка  к индивидуальной гонке на время.

 

  Лично я нахожу  довольно парадоксальным, что UCI вводит меры по обеспечению безопасности в спорте, например, запрещает посадки, которые мы используем на велосипедах, но, как я думаю, было бы  легче применить  то, о чём я сказал, и это больше помогло бы безопасности профессиональных  велосипедистов».

 

  В 2022 году на Тур де Франс, в четвёртый раз за девять лет, будут включены  сектора брусчатки маршрута классики Париж-Рубэ, в гонку также включались сектора немощёной дороги у вершины Ла-Планш-де-Бель-Фий, Плато-де-Глиер.  

 

  Крис Фрум считает, что одно дело – принять вызов брусчаткой или гравийными  дорогами на однодневной гонке, другое – когда рискуешь генеральной классификацией на таких участках в многодневной гонке.

 

  «Вопрос сложный – с одной стороны такие участки дают зрелищность гонке, но с другой – это ещё и огромный риск. Подумайте, сколько сил требуется, чтобы быть готовым бороться за генеральную классификацию – месяцы работы не только лидера, всей команды, которая будет с ним, всего сопровождающего персонала, средств, ресурсов. И всё это может быть зря.

  Ты въезжаешь на сектор брусчатки или гравия, касания колёсами, борьба за позиции, и – бац – гонка закончена. Я понимаю, что есть зрелищность, но генеральщик буквально рискует всем.

  Думаю, досадно потерять некоторых претендентов на генеральную классификацию, потому что оставшаяся часть гонки становится менее интересной».

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel - Premier Tech

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:31 | Регистрация: 30.06.2017

    То то он множество своих побед на разделках заделал. А теперь как занемог решил хайпануть на запрете их. Интересный тип. Может ваще гонки тоже запретить.? Они оказываются тоже травмоопасные. А гравийные так вообще поролоном выстелать на Париж-Рубэ , Подождите он еще до булыги не добрался. Хорошо, что он на них не ездил. А в принципе, что ему остается делать в данное время, как не напоминать о себе в беседах в кресле. На седле он этого себе уже позволить не может.

    Не может забыть ту злосчастную булыгу на туре 2014. когда Нибали уделал его.

    https://www.instagram.com/reel/CZisZKDDzpq/?utm_medium=copy_link О Ригоберте Уране. Посмейтесь.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 01:47 | Регистрация: 22.05.2013

    Может запретить лежаки просто, пускай ездят со стандартными рулями. 

    Былуга и гравий опасны? По мне, куда опаснее спуски, вспомните Джиро, где тает в горах снег, а генеральщики вынуждены по сырому асфальту рисковать и ехать под 70 км/ч вниз.

    Изначально, генеральщик, это универсальный гонщик, раньше то в горах везде были гравийные дороги, да и былужным гонкам более 100 лет, что-то Фруми не то говорит, я вот с удовльствием большим вспоминаю 5 этап 2014 года, один из ярчайших этапов за последние лет 10 на туре. Кстати сам Крис там даже до булыги не доехал к сожалению.

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Комментарии

  • velodoctor
    Крис Фрум о разделочных велоси ... (2)
    velodoctor-Фото

    Может запретить лежаки просто, пускай ездят со стандартными рулями. 

    Былуга и гравий опасны? По мне, куда опаснее спуски, вспомните Джиро, где тает в горах снег, а генеральщики вынуждены по сырому асфальту рисковать и ехать под 70 км/ч вниз.

    Изначально, генеральщик, это универсальный гонщик, раньше то в горах везде были гравийные дороги, да и былужным гонкам более 100 лет, что-то Фруми не то говорит, я вот с удовльствием большим вспоминаю 5 этап 2014 года, один из ярчайших этапов за последние лет 10 на туре. Кстати сам Крис там даже до булыги не доехал к сожалению.

  • Astanaforever
    Крис Фрум о разделочных велоси ... (2)
    Astanaforever-Фото
    То то он множество своих побед на разделках заделал. А теперь как занемог решил хайпануть на запрете их. Интересный тип. Может ваще гонки тоже запретить.? Они оказываются тоже травмоопасные. А гравийные так вообще поролоном выстелать на Париж-Рубэ , Подождите он еще до булыги не добрался. Хорошо, что он на них не ездил. А в принципе, что ему остается делать в данное время, как не напоминать о себе в беседах в кресле. На седле он этого себе уже позволить не может.

    Не может забыть ту злосчастную булыгу на туре 2014. когда Нибали уделал его.

    https://www.instagram.com/reel/CZisZKDDzpq/?utm_medium=copy_link О Ригоберте Уране. Посмейтесь.
  • Camel
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (8)
    Camel-Фото

    Цитата: Astanaforever
    INEOS должна сняться с гонки. Но они конечно этого не сделают. То, что позволено Юпитеру, не положено быку. Эта избранная команда.. Тем более Ганна возглавляет генеральную классификацию. Нужно бойкотировать Инеос. Безопасность команд и участников превыше всего. Но и этого никогда не будет, как и с сальбутамолом Фруми.

    У вас аллергия на INEOS. Рекомендую с разгону в стену.

    Хотя иногда вы пишете интересно.

  • Earl57
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (14)
    Earl57-Фото

    Принципиально в команде только норвежцы и датчане. Приоритет молодым парням из своей команды развития.
    К слову близнецов Йоханнессенов в минувший трансферный сезон звали в несколько крупных команд Мирового тура. Они всем отказали. Сказали что хотят в Мировой тур, но только с Uno-X. Это тоже принципиально.

    Относительно "вырастить". Вы так и не поняли, почему иностранные журналисты и болельщики так настойчиво хотят увидеть Тобиаса Йоханнссена на Тур де Франс?

  • AvA
    Тур Омана-2022. Этап 2 (20)
    AvA-Фото

    Цитата: vadi
    остается лишь поверить в левитацию, в телепатию, в беременность в 80 лет

    если соизволите погуглить - очень удивитесь!))

     

    з.ы. я не фанат Кэва

  • AvA
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (14)
    AvA-Фото

    А кто мешает Uno-X вырастить/подписать/перекупить "нового" ВДП?

  • Александра
    Эган Берналь сделал первые шаг ... (2)
    Александра-Фото

      Да он просто терминатор! Удачи парню и здоровья.

  • RVL
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (8)
    RVL-Фото
    это как с хламидиями. симптомов нет, а заразить можно)))
  • sergejdriver
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (8)
    sergejdriver-Фото
    Тебя бы снять с этого сайта и изолировать из коментариев- вот была бы реальная польза)))
  • sergejdriver
    Ричард Карапас сошёл с Тура Пр ... (8)
    sergejdriver-Фото

    Бред какой то. Симптомов нет. Но человек якобы болен и представляет опасность. И главное, находятся еще те, кто во всё это верит)))

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