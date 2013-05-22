Крис Фрум о разделочных велосипедах и гравийных участках в шоссейных велогонках

Крис Фрум: «А так ли необходим разделочный велосипед в шоссейных гонках?»

В очередном видео на своём YouTube-канале четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум предложил любителям велоспорта задуматься над тем, так ли необходимо использование разделочного велосипеда в велогонках на шоссе и включение в гонку на шоссе немощёных участков.

Поводом для обсуждения стала недавняя тяжёлая травма Эгана Берналя (INEOS Grenadiers), врезавшегося в автобус во время тренировки на разделочном велосипеде, а также всё более частое появление секторов немощёных дорог в маршрутах профессиональных шоссейных велогонок.

36-летний британский велогонщик команды Israel - Premier Tech Крис Фрум считает, что хотя разделка и гравийные отрезки в гонках добавляют интереса и влияют на результат, они также увеличивают риск падений и серьёзных травм для гонщиков.

Крис Фрум: «Я люблю разделку – это искусство, мастерство, которое требует знания множества нюансов, область, в которой надо хорошо разбираться, если являешься профессиональным велогонщиком. Уравновешивание навыков чистых горняков и тех ребят, которые умеют ехать разделку, - одна из волшебных составляющих Гранд-туров.

Поехав сегодня утром на разделочном велосипеде, я подумал в свете недавних событий, что на обычных дорогах не очень получится проехать, так, как нужно для подготовки к разделкам. Если на Тур де Франс будет часовая индивидуальная гонка, то нужно проехать её на своём разделочном велосипеде, нужно её воспроизвести. А как много дорог сейчас вы знаете, где буквально в течение часа не будет ни одной машины, знаков остановки, светофоров? Таких условий в современном мире не существует.

Ты как на лыжах, где нет тормозов, поэтому ты должен выпрямляться, а это не совсем безопасно. Одно дело, когда ты в гонке, где дороги перекрыты, и даже тогда случаются ужасные инциденты. И совсем другое, когда ты на открытой дороге, где есть движение автомобилей и люди, которые переходят дорогу.

К чему я всё это? Я задаюсь вопросом, а так ли необходимо выступать на разделочном велосипеде в шоссейном велоспорте? Учитывая опасности и на тренировках, и в гонках, а также отличия разделочного велосипеда, не лучше ли унифицировать и ехать разделки на шоссейных велосипедах? Не сомневаюсь, что это создало бы более равные условия для гонщиков, сделало упор на уровень мастерства гонщиков, не сводило бы так сильно к аэродинамике, работе в аэродинамической трубе, средствам, которые идут на такие проекты, как подготовка к индивидуальной гонке на время.

Лично я нахожу довольно парадоксальным, что UCI вводит меры по обеспечению безопасности в спорте, например, запрещает посадки, которые мы используем на велосипедах, но, как я думаю, было бы легче применить то, о чём я сказал, и это больше помогло бы безопасности профессиональных велосипедистов».

В 2022 году на Тур де Франс, в четвёртый раз за девять лет, будут включены сектора брусчатки маршрута классики Париж-Рубэ, в гонку также включались сектора немощёной дороги у вершины Ла-Планш-де-Бель-Фий, Плато-де-Глиер.

Крис Фрум считает, что одно дело – принять вызов брусчаткой или гравийными дорогами на однодневной гонке, другое – когда рискуешь генеральной классификацией на таких участках в многодневной гонке.

«Вопрос сложный – с одной стороны такие участки дают зрелищность гонке, но с другой – это ещё и огромный риск. Подумайте, сколько сил требуется, чтобы быть готовым бороться за генеральную классификацию – месяцы работы не только лидера, всей команды, которая будет с ним, всего сопровождающего персонала, средств, ресурсов. И всё это может быть зря.

Ты въезжаешь на сектор брусчатки или гравия, касания колёсами, борьба за позиции, и – бац – гонка закончена. Я понимаю, что есть зрелищность, но генеральщик буквально рискует всем.

Думаю, досадно потерять некоторых претендентов на генеральную классификацию, потому что оставшаяся часть гонки становится менее интересной».