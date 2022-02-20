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Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса 26 декабря в Дендермонде

Матье ван дер Пул о травме колена и начале сезона велокросса

 

 

  Из-за травмы колена Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel)  пришлось отложить начало сезона велокросса до 26 декабря, до 11 этапа Кубка мира, который пройдёт в бельгийском Дендермонде. В интервью Rtbf.be 26-летний нидерландский гонщику команды Alpecin-Fenix сказал, что травма стоила ему 12 важных для подготовки дней, хотя сначала Матье ван дер Пул опасался, что будет сорван весь сезон велокросса.

 

 

  Матье ван дер Пул: «В целом я в порядке. Наконец, колено заживает. Проблемой была рана, которая не затягивалась, но теперь я снова могу делать всё, что хочу, так что процесс идёт в правильном направлении. Спина тоже ещё не на сто процентов восстановилась, но я сделал всё, чтобы вернуться в форму к воскресенью.  Пока чувствую себя ещё не так, как хотелось бы, но спортивный уровень приемлемый. Мне нужна была дополнительная неделя, чтобы как следует подготовиться к началу сезона велокросса после падения. Думаю, теперь я достаточно силён, чтобы начать его.

 

  Упал по-глупому, даже не тренировался, а просто ехал с друзьями по лесу, и переднее колесо ушло на скользкой части, когда этого не ожидал. Ударился коленом о гравий, поранился очень сильно. Сразу почувствовал, что упал неудачно.

 

  После падения рану почистили, убрали омертвевший участок. Не мог садиться на велосипед четыре дня. Когда вернулся к тренировкам, первые два дня был в порядке, но потом стало очень больно крутить педали, поэтому снова пришлось остановиться на пять или шесть дней.

 

  Боялся, что буду слишком долго восстанавливаться. Мой сезон велокросса уже получался очень коротким, и если бы пропустил весь рождественский период, то, возможно, вообще бы вычеркнул этот сезон в велокроссе. Но теперь я уже несколько недель тренируюсь, колено в порядке, всё нормально.

Ваут (ван Арт) в очень хорошей форме. Но я немного удивлён. Знаю, что для него в порядке вещей быть впереди, ожидал, что он может сразу победить, но он ехал сильнее, чем я думал.

 

  Возможно, я смогу бороться за победу. Надеюсь. Ради этого и тренировался. Но Ваут на последних гонках казался сильнее в разы. Уровень гонщиков, которые идут позади Ваута – обычно тот, который я могу удерживать, но надо посмотреть, как пойдёт нога, будем надеяться, что смогу удивить сам себя».  

  

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix велокросс

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Комментарии

  • Ice
    Майкл Вантурехаут – победитель ... (2)
    Ice-Фото

    Вот и ответ по поводу Пидкока. Кем бы он себя не мнил, но когда в форме Ваны, у них нет соперников хоть в одной, хоть в 5 гонках кроме друг друга. А Пидкок один из многих, раз проиграл, раз выиграл. В кросее доминируют иначе

  • VeloVelo
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Хорошая команда. Желаю удачи.

  • Astanaforever
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ждем с нетерпением коммента от reforg34 как Геррант Томас будет бороздить просторы большой Джиро вместе с Фрумом по очереди., если все пойдет по плану.)))
  • Astanaforever
    Герант Томас продлил контракт ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Ржунимагу с этого бота.)))))
  • Earl57
    Джулио Чикконе о прогрессе и п ... (2)
    Earl57-Фото
    Угу. А пока сезон не начался, на PCS было народное голосование на самых любимых гонщиков всех времен и народов. Голосование действительно народное:
    Всего проголосовало 5915 человек (было больше, но 620 удалили как "нечестные")
    Назвали 3703 разных гонщика
    Голосовали из 128 стран
    Сказали, что наблюдается огромное количество новых вхождений в топ-50 по сравнению с прошлым годом. Через три дня после начала голосования писали, что из прошлогоднего топ-100 только 5 гонщиков сохранили свои позиции. Остальные либо поднялись выше, либо опустились.
    Результаты будут публиковать с 23 по 31 декабря с 8 утра до 8 вечера по СЕТ. Будут выкладывать по одному имени каждые 12 минут, начиная с занявшего 500-е место. (Вот как надо бороться за посещаемость сайта в мертвый сезон...) Имена 3-х самых любимых назовут в 8 вечера 31 декабря. Намекали, что на этот раз в отрыве от остальных 3 гонщика с минимальными разрывами, а не один, как в прошлом году.
    Многие люди публиковали в твиттере свои списки. Боже мой, кого там только нет!!! Совсем молоденькие юниоры, только начинающие свою карьеру и именитые гонщики, давным давно ее завершившие. Множество имен, которые уже почти позабыты. Но больше всего выбирали действующих гонщиков с разной степенью успешности. Однако, как говорится, любовь зла. И многие, очень многие по-прежнему любят Лэнса и Ульриха. Сердцу не прикажешь...
  • reforg34
    Герант Томас продлил контракт ... (5)
    reforg34-Фото

    Объективно Герант Томас сейчас второй по силе генеральщик(после Фрума) на планете Земля. Один из лучших раздельщиков + хорошо терпит в горах, не Рассмуссен конечно же, но цепко держится в горах.
    Да и возраст в принципе хороший для генеральщика. Ждем от него победы на Джиро. Если все пойдет по плану, без проблем должен брать майку лидера генеральной классификации.
    Также, Сэру Брэдли Уиггинсу надо было ему великодушно подарить рекорд часовой гонки на треке, а не бельгийцу, т.к. он больше заслуживает этого  + имеются золотые медали на треке, чего нет и близко у бельгийца.
    Вообще, надо разрешать делать рекорды по часовым гонкам только тем, кто гонялся на треке минимум  2 года и у кого есть золотые медали на ОИ и ЧМ на треке.

  • nightbuster33
    Джулио Чикконе о прогрессе и п ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Чем ближе к началу сезона,тем больше становится ,исходя из высказываний,претендентов на самые высокие места в предстоящих гонках.Даже начинаешь сомневатся,смогут ли лидеры прошедшего сезона удержатся на своих позициях в верхней части рейтинга. Так что,нас ждет жаркий сезон 2022года или мы ожидаем,что он будет таковым.

  • Astanaforever
    Герант Томас продлил контракт ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Фрум поддавил его карьеру, сделав из него свою тень. Может без него бы он добился намного большего. Я так думаю. Он даже стоя на верхней ступени в Париже, видно было, чувствовал себя неловко, каким то виноватым, рядом с Фрумом.
  • SportSpirit
    Герант Томас продлил контракт ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Когда пару дней назад в теме про Брэйлдсфорда писала

     

    Цитата: SportSpirit
     
    И, шутки шутками, но судя по летней риторике в прессе, именно Эллингворт продавил решение оставить старину Томаса в команде. 

     

    думала, что этот вопрос уже был закрыт. Видимо, долго торговались о сумме контракта)

     

    Это доброе решение: 2 года и с почестями на пенсию. Томас - глыба! Справедливости ради, к нему есть одна большая претензия красной линией сквозь всю карьеру - он слишком много падал. И до победы на Туре-2018 и после. 

     

    Кстати, Тур-2021, даже после вывиха плеча на 3-м этапе, Томас доехал и в горах тянул получше Квятека. Собственно, большую часть своей шоссейной карьеры он и был звездным грегари. 

     

    А еще - невероятно, но факт! - он один из немногих кто в этом сезоне выиграл финишный спринт у Кольбрелли (5-й этап Дофине). А, возможно, и единственныйmusic

  • Karmatron
    Герант Томас продлил контракт ... (5)
    Karmatron-Фото

    Удачи тебе, старина Джи! Пусть Фортуна снова повернется к тебе лицом, как в 2018-м!

     

    P.s. Нужно было обязательно написать что-то нормальное, пока не проснулся Reforg34 и не испортил хорошую новость

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