Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса 26 декабря в Дендермонде

Матье ван дер Пул о травме колена и начале сезона велокросса

Из-за травмы колена Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel) пришлось отложить начало сезона велокросса до 26 декабря, до 11 этапа Кубка мира, который пройдёт в бельгийском Дендермонде. В интервью Rtbf.be 26-летний нидерландский гонщику команды Alpecin-Fenix сказал, что травма стоила ему 12 важных для подготовки дней, хотя сначала Матье ван дер Пул опасался, что будет сорван весь сезон велокросса.

Матье ван дер Пул: «В целом я в порядке. Наконец, колено заживает. Проблемой была рана, которая не затягивалась, но теперь я снова могу делать всё, что хочу, так что процесс идёт в правильном направлении. Спина тоже ещё не на сто процентов восстановилась, но я сделал всё, чтобы вернуться в форму к воскресенью. Пока чувствую себя ещё не так, как хотелось бы, но спортивный уровень приемлемый. Мне нужна была дополнительная неделя, чтобы как следует подготовиться к началу сезона велокросса после падения. Думаю, теперь я достаточно силён, чтобы начать его.

Упал по-глупому, даже не тренировался, а просто ехал с друзьями по лесу, и переднее колесо ушло на скользкой части, когда этого не ожидал. Ударился коленом о гравий, поранился очень сильно. Сразу почувствовал, что упал неудачно.

После падения рану почистили, убрали омертвевший участок. Не мог садиться на велосипед четыре дня. Когда вернулся к тренировкам, первые два дня был в порядке, но потом стало очень больно крутить педали, поэтому снова пришлось остановиться на пять или шесть дней.

Боялся, что буду слишком долго восстанавливаться. Мой сезон велокросса уже получался очень коротким, и если бы пропустил весь рождественский период, то, возможно, вообще бы вычеркнул этот сезон в велокроссе. Но теперь я уже несколько недель тренируюсь, колено в порядке, всё нормально.

Ваут (ван Арт) в очень хорошей форме. Но я немного удивлён. Знаю, что для него в порядке вещей быть впереди, ожидал, что он может сразу победить, но он ехал сильнее, чем я думал.

Возможно, я смогу бороться за победу. Надеюсь. Ради этого и тренировался. Но Ваут на последних гонках казался сильнее в разы. Уровень гонщиков, которые идут позади Ваута – обычно тот, который я могу удерживать, но надо посмотреть, как пойдёт нога, будем надеяться, что смогу удивить сам себя».