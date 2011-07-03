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Волта Алгарве-2022. Превью

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участники

Волта Алгарве-2022. Превью

 

 

  48-й выпуск многодневной велогонки категории 2.Pro Вольта Алгарве (Volta ao Algarve)-2022 пройдёт с 16 по 20 февраля. Общая протяжённость дистанции составит 795,8 км. В гонке примут участие 10 команд Мирового тура - Astana Qazaqstan Team, Bora-hansgrohe, Cofidis, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Jumbo-Visma, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates; пять проконтинентальных команд - Alpecin-Fenix, Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi, Human Powered Health, Team Arkéa-Samsic и 10 континентальных команд.

 

Маршрут Вольты Алгарве-2022

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участникиВолта Алгарве-2022. Маршрут и участники

 

 

  Организаторы представили новый маршрут, на котором смогут себя проявить гонщики всех специализаций. Только финиши на  Фойя (Fóia) и Мальяне (Malhão) можно сравнить с маршрутом выпуска 2021 года, но подъезд к этим финальным подъёмам будет другим. Самыми важными для борьбы за генеральную классификацию будут три этапа – 2-й, с финишем в подъём Альто да Фойя (Моншике),4-й этап – 32,2 км индивидуальная гонка на время и 5-й, финальный этап с финишем в подъём Альто до Мальян (Alto do Malhão).

 

Гонка отправится в путь из Портимана, 1-й этап с большой долей вероятности завершится спринтом.

 

2-й этап  финиширует в подъём 1-й категории Фойа – на самой высокой точке Алгараве, в муниципалитете Моншике(Monchique). Но в отличие от прошлых лет перед финальным восхождением гонщики должны преодолеть подъём 2-й категории Пикота – 9,3 км с 5,5%, вершина которого находится за 7,4 км от подножия Фойя.

  Подъём Фойя – 7,1 км с 6,8%. В последние годы на нём побеждали Луис-Леон Санчес (2016), Дэн Мартин (2017), Михал Квятковски (2018), Тадей Погачар (2019), Ремко Эвенепул (2020) и Итан Хейтер (2021).

 

3-й этап – самый протяжённый из пяти, подходит для борьбы спринтеров.

 

4-й этап – самая протяжённая за последние годы на Волта Алгарве разделка – 32,2 км.

 

5-й этап – решающий, где за исключением короткого отрезка в начале этапа не будет равнинных участков. Перед штурмом финального подъёма участники  преодолеют четыре категорийных подъёма и несколько некатегорийных. Восхождение на Мальян – 2,6 км со средним градиентом 9,23% , максимальным за километр до финиша 10,3%, определит победителя Волты Алгарве-2022.

 

Этапы Волты Алгарве-2022

 

Этап 1. Portimão – Lagos, 199.1 км

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участникиВолта Алгарве-2022. Маршрут и участники

 

Этап 2. Albufeira – Fóia (Monchique), 182.4 км

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участникиВолта Алгарве-2022. Маршрут и участники

 

Этап 3. Almodôvar – Faro, 209,1 км

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участникиВолта Алгарве-2022. Маршрут и участники

 

Этап 4. Vila Real de Santo António – Tavira, 32.2 км, ITT

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участникиВолта Алгарве-2022. Маршрут и участники

 

Этап 5. Lagoa – Malhão (Loulé), 173 км

Волта Алгарве-2022. Превью

 

 

Участники и претенденты Волты Алгарве-2022

 

 

  Прошлый выпуск Волты Алгарве из-за ситуации с пандемией проходил в мае. Победитель Волты Алгарве-2021 Жуан Родригез (João Rodrigues), гонщик континентальной команды W52 / FC Porto, не будет защищать титул.

 

  В претендентах недостатка нет – за генеральную классификацию могут побороться призёр гонки прошлого года Итан Хейтер, вместе с которым в команде Ineos Grenadiers стартуют Герант Томас, Том  Пидкок,  и недавно ставший чемпионом Колумбии в  разделке Даниэль Мартинес, победитель Волты Алгарве-2020 года Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Джо Домбровски (Astana Qazaqstan Team), Тобиас Фосс (Jumbo-Visma), Йон Исагирре (Cofidis), Давид Годю (Groupama-FDJ), Серхио Игита (BORA – hansgrohe) и другие.

 

Стартовый состав  Волты  Алгарве-2022:

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участникиВолта Алгарве-2022. Маршрут и участники

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участникиВолта Алгарве-2022. Маршрут и участники

 

 

 

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Теги к статье: Вольта Альгарве Volta ao Algarve велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:31 | Регистрация: 4.07.2011

    А здесь альберто начинал сезон, его любимая Алгарви. 

  2. reforg34

    Сегодня, 16:37 | Регистрация: 19.04.2019

    Вероятно, на этой гонке Герант Томас не оставит никому шансов, спокойно заберет генеральную классификацию и этап с раздельным стартом. Ведь у него уже имеется победа. Гесинку, Морено и Баргилю остается только бороться за 2 место.

  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 18:17 | Регистрация: 3.07.2011

    Да тут много у кого уже есть победа)

     

    В принципе понятно кто тут с такой разделкой, главный фаворит. Но, думаю, Мартинес, и, возможно, Пидкок с этим не совсем согласны.

  4. SportSpirit

    Сегодня, 19:38 | Регистрация: 4.05.2019

    Из этого состава Инеос я поставлю на Хейтера: все та же разделка + проверенно хороший финиш в подобные горки. У Пидкока "базовое межсезонье", а Томас никогда не начинал сезон остро. 

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Комментарии

  • patar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    patar-Фото

    А я вот 3аметил, что в отрыве майки двух гонщиков Sport Vlaanderen - Baloise немного отличались. Это вообще ра3решается?

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    motte-Фото

    Отрыв то как наказал пелотон - :) Красавцы! 

  • SportSpirit
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    Народ в твиттере еще сильно возмущался, что Кастровьехо стал "человеком без гражданства".

     

    Когда глюканул принтер в офисе)) это вам не подлокотники на 3D печатать) 

  • SportSpirit
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    SportSpirit-Фото

    Из этого состава Инеос я поставлю на Хейтера: все та же разделка + проверенно хороший финиш в подобные горки. У Пидкока "базовое межсезонье", а Томас никогда не начинал сезон остро. 

  • Sezar
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    Sezar-Фото

    Да тут много у кого уже есть победа)

     

    В принципе понятно кто тут с такой разделкой, главный фаворит. Но, думаю, Мартинес, и, возможно, Пидкок с этим не совсем согласны.

  • Sezar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    Sezar-Фото

    Ага, и для меня тоже))

  • velodoctor
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    velodoctor-Фото
    У Родригеса был другой Карузо, того поймали на допинге и он завершил карьеру.
  • reforg34
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    reforg34-Фото

    Вероятно, на этой гонке Герант Томас не оставит никому шансов, спокойно заберет генеральную классификацию и этап с раздельным стартом. Ведь у него уже имеется победа. Гесинку, Морено и Баргилю остается только бороться за 2 место.

  • reforg34
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (5)
    reforg34-Фото

    Один из самых сильных горняков. На Джиро будет одним из претендентов на горную майку и может спокойно забрать несколько королевских горных этапов.

  • reforg34
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    reforg34-Фото

    41  LANDA Mikel
    42  HAIG Jack
    43  CARUSO Damiano
    44  NOVAK Domen
    45  POELS Wout

    Самый интересный состав у команды Ланды. Если Ланда хоть на 40% набрал форму, без проблем заберет эту гонку и пару королевских горных этапов. Если еще не набрал, Пулс тоже может без проблем забрать гонку, ведь, он совсем недавно помогал Фруму побеждать на ТДФ, так что, все умеет. Наконец-то перестали ставить капитаном Карузо, ведь, как у него неплохо получалось быть грегари Хоакима Родригеза, а значит, есть навыки. Хотя, удивительно как сумел забрать 2 место на Джиро (к слову об уровне нынешних "генеральщиков" в отсутствии Фрума, Томаса и Кинтаны).

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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