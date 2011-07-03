Волта Алгарве-2022. Превью

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участники

48-й выпуск многодневной велогонки категории 2.Pro Вольта Алгарве (Volta ao Algarve)-2022 пройдёт с 16 по 20 февраля. Общая протяжённость дистанции составит 795,8 км. В гонке примут участие 10 команд Мирового тура - Astana Qazaqstan Team, Bora-hansgrohe, Cofidis, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Jumbo-Visma, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates; пять проконтинентальных команд - Alpecin-Fenix, Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi, Human Powered Health, Team Arkéa-Samsic и 10 континентальных команд.

Маршрут Вольты Алгарве-2022

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участники

Организаторы представили новый маршрут, на котором смогут себя проявить гонщики всех специализаций. Только финиши на Фойя (Fóia) и Мальяне (Malhão) можно сравнить с маршрутом выпуска 2021 года, но подъезд к этим финальным подъёмам будет другим. Самыми важными для борьбы за генеральную классификацию будут три этапа – 2-й, с финишем в подъём Альто да Фойя (Моншике),4-й этап – 32,2 км индивидуальная гонка на время и 5-й, финальный этап с финишем в подъём Альто до Мальян (Alto do Malhão).

Гонка отправится в путь из Портимана, 1-й этап с большой долей вероятности завершится спринтом.

2-й этап финиширует в подъём 1-й категории Фойа – на самой высокой точке Алгараве, в муниципалитете Моншике(Monchique). Но в отличие от прошлых лет перед финальным восхождением гонщики должны преодолеть подъём 2-й категории Пикота – 9,3 км с 5,5%, вершина которого находится за 7,4 км от подножия Фойя.

Подъём Фойя – 7,1 км с 6,8%. В последние годы на нём побеждали Луис-Леон Санчес (2016), Дэн Мартин (2017), Михал Квятковски (2018), Тадей Погачар (2019), Ремко Эвенепул (2020) и Итан Хейтер (2021).

3-й этап – самый протяжённый из пяти, подходит для борьбы спринтеров.

4-й этап – самая протяжённая за последние годы на Волта Алгарве разделка – 32,2 км.

5-й этап – решающий, где за исключением короткого отрезка в начале этапа не будет равнинных участков. Перед штурмом финального подъёма участники преодолеют четыре категорийных подъёма и несколько некатегорийных. Восхождение на Мальян – 2,6 км со средним градиентом 9,23% , максимальным за километр до финиша 10,3%, определит победителя Волты Алгарве-2022.

Этапы Волты Алгарве-2022

Этап 1. Portimão – Lagos, 199.1 км

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участники

Этап 2. Albufeira – Fóia (Monchique), 182.4 км

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участники

Этап 3. Almodôvar – Faro, 209,1 км

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участники

Этап 4. Vila Real de Santo António – Tavira, 32.2 км, ITT

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участники

Этап 5. Lagoa – Malhão (Loulé), 173 км

Участники и претенденты Волты Алгарве-2022

Прошлый выпуск Волты Алгарве из-за ситуации с пандемией проходил в мае. Победитель Волты Алгарве-2021 Жуан Родригез (João Rodrigues), гонщик континентальной команды W52 / FC Porto, не будет защищать титул.

В претендентах недостатка нет – за генеральную классификацию могут побороться призёр гонки прошлого года Итан Хейтер, вместе с которым в команде Ineos Grenadiers стартуют Герант Томас, Том Пидкок, и недавно ставший чемпионом Колумбии в разделке Даниэль Мартинес, победитель Волты Алгарве-2020 года Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Джо Домбровски (Astana Qazaqstan Team), Тобиас Фосс (Jumbo-Visma), Йон Исагирре (Cofidis), Давид Годю (Groupama-FDJ), Серхио Игита (BORA – hansgrohe) и другие.

Стартовый состав Волты Алгарве-2022:

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участники

Волта Алгарве-2022. Маршрут и участники