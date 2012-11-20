Дубль Фабио Якобсена на Вуэльте Валенсии-2022

Фабио Якобсен начал сезон с двумя победами в спринте на Вуэльте Валенсии-2022

25-летний нидерландский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Фабио Якобсен сделал дубль на своей первой гонке в сезоне – после второго этапа одержал победу на финальном этапе Вуэльты Валенсии-2022. Команда Quick Step Alpha Vinyl завершила гонку с тремя победами на этапах, победой в классификации лучшего молодого гонщика, которую выиграл Ремко Эвенепул, и победой в классификации по очкам, которую взял Фабио Якобсен. Ремко Эвенепул поднялся на вторую ступень подиума Вуэльты Валенсии-2022. В спринте на финальном этапе Фабио Якобсен обошёл Элиа Вивиани (Ineos Grenadiers) и Александра Кристоффа (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

Фабио Якобсен: «Вторая победа ещё лучше первой по ощущениям. Я счастлив, хочу поблагодарить всех ребят за то, что помогли так сильно начать сезон. Невероятно быть частью этой команды, когда такие великолепные гонщики работают ради тебя и верят в тебя. Эти две победы дают мне огромную уверенность перед следующей гонкой, Вольтой Альгарве».

Том Стеелс, спортивный директор команды: «Мы можем быть довольны итогом гонки. Это был хороший тест для всех наших ребят, которые начали сезон в Испании. Мы взяли три победы, команда выступила сильно, все были очень мотивированы. Мы даже извлекли ценный урок из спринта на 4-м этапе. Все ребята отлично потрудились, могут быть довольны собой».

Ремко Эвенепул: «Для меня эта гонка стала идеальным стартом. Всегда немного досадно, когда теряешь жёлтую майку лидера за километр до финиша, а потом, что не выиграли спринт в субботу. Но в целом, думаю, команда заслужила оценку 9 из 10.

У нас победа на трёх этапах из пяти возможных, второе место в генеральной классификации, майка лучшего молодого гонщика и очковая майка у Фабио. За результат: 8 из 10. За работу, которую я сделал для Фабио, наверное, 9 из 10. Вчера получился хаотичный финиш, мы потеряли спринт из-за небольших погрешностей. Сегодня идеально сделали работу. Думаю, мы хорошо исправили вчерашние ошибки.

Сегодня мы развезли идеально. Маттиа и Йосеф удерживали отрыв под контролем, моей задачей было возглавить пелотон на подходе к финишу. Когда я увидел, что трое наших ребят проходят первыми последнюю развязку, то понял, что у нас на победу 9 шансов из 10».