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Дубль Фабио Якобсена на Вуэльте Валенсии-2022

Фабио Якобсен начал сезон с двумя победами в спринте на Вуэльте Валенсии-2022

 

 

 

  25-летний нидерландский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Фабио Якобсен сделал дубль на своей первой гонке в сезоне – после второго этапа одержал победу на финальном этапе Вуэльты Валенсии-2022. Команда Quick Step Alpha Vinyl завершила гонку с тремя победами на этапах, победой в классификации лучшего молодого гонщика, которую выиграл Ремко Эвенепул, и победой в классификации по очкам, которую взял Фабио Якобсен. Ремко Эвенепул поднялся на вторую ступень подиума Вуэльты Валенсии-2022. В спринте на финальном этапе Фабио Якобсен обошёл Элиа Вивиани (Ineos Grenadiers) и Александра Кристоффа (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

 

Дубль Фабио Якобсена на Вуэльте Валенсии-2022

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Вторая победа ещё лучше первой по ощущениям. Я счастлив, хочу поблагодарить всех ребят за то, что помогли так сильно начать сезон. Невероятно быть частью этой команды, когда такие великолепные гонщики работают ради тебя и верят в тебя. Эти две победы дают мне огромную уверенность перед следующей гонкой, Вольтой Альгарве».

 

 Том Стеелс, спортивный директор команды: «Мы можем быть довольны итогом гонки. Это был хороший тест для всех наших ребят, которые начали сезон в Испании. Мы взяли три победы, команда выступила сильно, все были очень мотивированы. Мы даже извлекли ценный урок из спринта на 4-м этапе. Все ребята отлично потрудились, могут быть довольны собой».

 

 Ремко Эвенепул: «Для меня эта гонка стала идеальным стартом. Всегда немного досадно, когда теряешь жёлтую майку лидера за километр до финиша, а потом, что не выиграли спринт в субботу. Но в целом, думаю, команда заслужила оценку 9 из 10.

  У нас победа на трёх этапах из пяти возможных, второе место в генеральной классификации, майка лучшего молодого гонщика и очковая майка у Фабио. За результат: 8 из 10. За работу, которую я сделал для Фабио, наверное, 9 из 10. Вчера получился хаотичный финиш, мы потеряли спринт из-за небольших погрешностей. Сегодня идеально сделали работу. Думаю, мы хорошо исправили  вчерашние ошибки.

  Сегодня мы развезли идеально. Маттиа и Йосеф удерживали отрыв под контролем, моей задачей было возглавить пелотон на подходе к финишу. Когда я увидел, что трое наших ребят проходят первыми последнюю развязку, то понял, что у нас на победу 9 шансов из 10».

 

Результаты 5 этапа Вуэльты Валенсии-2022

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

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  1. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 01:21 | Регистрация: 20.11.2012

    Ремко расставил точки над i. Левевру пора его в спортдиры накатывать.

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Комментарии

  • sixpack
    Дубль Фабио Якобсена на Вуэльт ... (1)
    sixpack-Фото
    Ремко расставил точки над i. Левевру пора его в спортдиры накатывать.
  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (3)
    velodoctor-Фото

    Якобсен хорош, соперников тут у него не было, плюс еще ребята его развозили идеально. Вивиани даже на колесе отстовал, при повторе сверху заметил. То-то у Кэва уже Джиро в календаре стоит. 

  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (3)
    дрокер-Фото
    С первой победой в многодневка!
  • motte
    Вуэльта Валенсии-2022. Этап 5. ... (3)
    motte-Фото

    Саша!

    Это так и не могло быть иначе!

     

  • SportSpirit
    Максим Ван Гильс – победитель ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Калеб Юэн пошутил перед началом ТСА, что если ван Гилс выиграет генерал, то подарит ему кроссовки. При такой мотивации у квиков с Деклерком не было шансов от слова совсем) 

  • SportSpirit
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Да-а, у французов есть повод для радости) 

     

    Наконец-то победой на этапе разродился "блудный сын" Брайан Кукар, этап + генерал у Тома (оба Cofidis, кстати). А Тома, если правильно помню, еще и на треке достойно выступает. 

     

    Пино проехал ровно и незаметно, что скорее плюс.

  • Gorn9k
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (4)
    Gorn9k-Фото
    Он весь тур еле живой + падение на прошлом этапе
  • velodoctor
    Александр Власов – победитель ... (15)
    velodoctor-Фото
    Посмотрим, сложно спрогнозировать, начало сезона, возможнои сам Ремко сыроват еще.
  • Earl57
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (4)
    Earl57-Фото

    Мадс Педерсен отличную гонку провел, всего 6 сек от Ганны. И Моллема классно проехал. Ну, Бенджамин Тома прекрасный раздельщик, так что его результат вполне предсказуем. Тем более что он боролся за победу в генерале. Ликованию французов нет предела))

    Тобиас Йоханнессен удержал свое 3-е место, Латур до него не дотянулся. Плюс майки очковой классификации и лучшего молодого. Неплохой результат для неопрофи. В твиттере люди уже спрашивают - будет Йоханнессен на Тур де Франс или нет?

     

  • sixpack
    Звезда Бессежа-2022. Этап 5. Р ... (4)
    sixpack-Фото

    силен, конечно! холмик с конце не совсем уж безобидный, учитывая небольшую длину разделки. Но Генне он не помешал.

    интересно, почему Карапас не поехал

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