Падение Серхио Игиты и Тобиаса Фосса на финише 2 этапа Волты Алгарве-2022

Неудача чемпиона Колумбии и чемпиона Норвегии в финале 2 этапа Волты Алгарве-2022

2-й этап Волты Алгарве-2022, один из решающих для претендентов на генеральную классификацию, завершился спринтом горняков, во время которого произошло касание колёсами велосипедов колумбийского гонщика команды Bora-hansgrohe Серхио Игиты и норвежского гонщика команды Jumbo-Visma Тобиаса Фосса. Чемпион Колумбии и чемпион Норвегии сумели подняться, но потеряли около 40 секунд относительно победителя этапа, возглавившего генеральную классификацию Давида Годю (Groupama-FDJ).

У команды Bora-hansgrohe это вторая неудача дня, так как на старт 2-го этапа не смог выйти из-за бронхита Ниль Политт, которого команда решила снять с гонки, чтобы он успел восстановиться перед бельгийскими классиками.

Маартен Винантс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Тобиас в порядке. У него несколько царапин, он ударил локоть. До падения он всё делал правильно. Он расстроен главным образом из-за потери более 40 секунд. Его амбициям в генеральной классификации нанесён серьёзный удар.

Мы ожидали, что этап завершится групповым спринтом в подъём. Ребята сделали всё, чтобы Тобиас находился на как можно более выгодной позиции, и с этой задачей они справились. Все гонщики, особенно молодые, идеально сегодня отработали».

Серхио Игита: «Сегодня отлично себя чувствовал, команда прекрасно вывезла меня на позицию перед финальным подъёмом. Так как там был ветер, я хотел выждать как можно дольше, а потом спринтовать. В конце вышел на отличную позицию, подумал, что смогу взять победу, но Фосс коснулся меня, и, к сожалению, я не смог избежать падения. Очень расстроен, потому что я идеально рассчитал свои усилия».

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Что сказать. Неудача второй день подряд. После того, как Нильс сегодня сошёл с гонки, и вчерашней релегации Йорди мы хотели вернуться к борьбе.

Гонка шла, как ожидалось, перед последним подъёмом мы были на хорошей позиции. Команда весь день защищала Серхио, я доволен, как они поддерживали его до самого финала. Здесь всегда коварные ветра, но, думаю, Серхио вышел на идеальную позицию перед финишем.

У меня нет слов, чтобы описать разочарование, когда он упал на пути к победе. По крайней мере, физически он в порядке. Но, конечно, мы должны помочь ему теперь сфокусироваться на следующих этапах. Он в великолепной форме, я очень надеюсь, что в итоге он будет награждён».