VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Падение Серхио Игиты и Тобиаса Фосса на финише 2 этапа Волты Алгарве-2022

Неудача чемпиона Колумбии и чемпиона Норвегии в финале 2 этапа Волты Алгарве-2022

 

 

 

  2-й этап Волты Алгарве-2022, один из решающих для претендентов на  генеральную классификацию, завершился спринтом горняков, во  время которого произошло касание колёсами велосипедов колумбийского гонщика команды Bora-hansgrohe  Серхио Игиты и норвежского гонщика команды Jumbo-Visma Тобиаса Фосса. Чемпион Колумбии и чемпион Норвегии сумели подняться, но потеряли около 40 секунд относительно победителя этапа, возглавившего генеральную классификацию Давида Годю (Groupama-FDJ).

 

  У команды Bora-hansgrohe это вторая неудача дня, так как на старт 2-го этапа не смог выйти из-за  бронхита Ниль Политт, которого команда решила снять с гонки, чтобы он успел восстановиться перед бельгийскими классиками.

 

  Маартен Винантс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Тобиас в порядке. У него несколько царапин, он ударил локоть. До падения он всё делал правильно. Он расстроен главным образом из-за потери более 40 секунд. Его амбициям в генеральной классификации нанесён серьёзный удар.

Мы ожидали, что этап завершится групповым спринтом в подъём. Ребята сделали всё, чтобы Тобиас находился на как можно более выгодной позиции, и с этой задачей они справились. Все гонщики, особенно молодые, идеально сегодня отработали».

 

 

 

   Серхио Игита: «Сегодня отлично себя чувствовал, команда прекрасно вывезла меня на позицию перед финальным подъёмом. Так как там был ветер, я хотел выждать как можно дольше, а потом спринтовать. В конце вышел на  отличную позицию, подумал, что смогу взять победу, но Фосс коснулся меня, и, к сожалению, я не смог избежать падения. Очень расстроен, потому что я идеально рассчитал свои усилия».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Что сказать. Неудача второй день подряд. После того, как Нильс сегодня сошёл с гонки, и вчерашней релегации Йорди мы хотели вернуться к борьбе.

  Гонка шла, как ожидалось, перед последним подъёмом мы были на хорошей позиции. Команда весь день защищала Серхио,  я доволен, как они поддерживали его до самого финала. Здесь всегда коварные ветра, но, думаю, Серхио вышел на идеальную позицию перед финишем.

  У меня нет слов, чтобы описать разочарование, когда он упал на пути к победе. По крайней мере, физически он в порядке. Но, конечно, мы должны помочь ему теперь сфокусироваться  на следующих этапах. Он в великолепной форме, я очень надеюсь, что в итоге он будет награждён».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Серхио Игита Тобиас Фосс Вольта Альгарве Волта Алгарве Volta ao Algarve велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

16 - 20 февраля 2022

Volta ao Algarve em Bicicleta

16 - 20 февраля 2022

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

18 - 20 февраля 2022

Tour des Alpes Maritimes et du Var

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 февраля

Jos van Emden (Jumbo - Visma)

Antonio Angulo Sampedro (Euskaltel - Euskadi)

Milan Vader (Jumbo - Visma)

Gage Hecht (Human Powered Health)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2022 (94)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)