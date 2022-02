Волта Алгарве-2022. Этап 2 Категория:

Сегодня, 20:55 Albufeira – Fóia (Monchique), 182.4 км 1 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 4:50:51 2 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:00:01 3 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 4 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 5 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers 6 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 7 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 8 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 9 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 10 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 11 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:08 12 Ricardo Vilela (Por) W52 / Fc Porto 13 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Trek - Segafredo 14 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 0:00:11 15 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 16 Dylan Van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 17 Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive / Q8 / Anicolor 0:00:15 18 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:17 19 Stefan Küng (Sui) Groupama - Fdj 0:00:18 20 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:25 21 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 0:00:36 22 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:00:40 23 Tobias S. Foss (Nor) Jumbo-Visma 0:00:41 24 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Fenix 0:00:43 25 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Esp) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:01:07 26 José Fernandes (Por) W52 / Fc Porto 0:01:28 27 Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling 0:01:29 28 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 0:01:42 29 Jose Herrada (Esp) Cofidis 30 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:02:02 31 Tiago Machado (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 32 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:08 33 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 34 Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health 0:02:11 35 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 0:02:14 36 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj 37 Luís Gomes (Por) Kelly Simoldes Udo 0:02:19 38 João Benta (Por) Efapel Cycling 0:02:21 39 Johannes Staune-Mittet (Nor) Jumbo-Visma Development Team 0:02:25 40 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 41 Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 0:02:28 42 Daniel Freitas (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:02:46 43 Emanuel Duarte (Por) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 44 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:03:27 45 Amaro Antunes (Por) W52 / Fc Porto 0:04:23 46 Javier Romo Oliver (Esp) Astana Qazaqstan Team 47 Clément Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 0:04:38 48 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:04:42 49 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 50 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 51 António Ferreira (Por) Kelly Simoldes Udo 0:05:02 52 Alejandro Marque Porto (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:06:52 53 Hugo Nunes (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 54 César Fonte (Por) Kelly Simoldes Udo 0:06:55 55 Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling 0:06:56 56 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 0:06:58 57 André Carvalho (Por) Cofidis 0:07:02 58 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:07:26 59 Attila Valter (Hun) Groupama - Fdj 60 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo 0:08:49 61 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:10:35 62 Alvaro Trueba Diego (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:10:38 63 Delio Fernandez Cruz (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:11:41 64 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 65 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 66 August Jensen (Nor) Human Powered Health 67 Rafael Lourenço (Por) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 68 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel - Euskadi 69 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 70 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 71 Vinício Rodrigues (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 72 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 73 Rafael Silva (Por) Efapel Cycling 74 Nicolas Saenz Ballesteros (Col) 75 Daniel Mestre (Por) W52 / Fc Porto 76 André Cardoso (Por) Abtf - Feirense 77 João Medeiros (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 78 Tiago Leal (Por) Kelly Simoldes Udo 79 Carlos Ivan Oyarzun Guiñez (Chi) 80 Fábio Costa (Por) Glassdrive / Q8 / Anicolor 81 Pedro Lopes (Por) 82 Iker Ballarin Manso (Esp) Euskaltel - Euskadi 83 André Ramalho (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 84 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 85 Unai Iribar Jauregi (Esp) Euskaltel - Euskadi 86 Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 87 Hélder Gonçalves (Por) Kelly Simoldes Udo 88 Gonçalo Leaça (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 89 Ivo Pinheiro (Por) Abtf - Feirense 90 Pedro Andrade (Por) Efapel Cycling 91 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 92 Aleksandr Grigorev (Rus) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 93 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 94 José Gonçalves (Por) W52 / Fc Porto 95 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 96 Afonso Eulálio (Por) Glassdrive / Q8 / Anicolor 97 Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 98 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:15:26 99 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 100 João Macedo (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 101 Fábio Oliveira (Por) Abtf - Feirense 102 Venceslau Fernandes (Por) Abtf - Feirense 103 Márcio Barbosa (Por) Abtf - Feirense 104 Nuno Meireles (Por) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 105 Afonso Silva (Por) Kelly Simoldes Udo 106 David Livramento (Por) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 107 Rúben Simão (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 108 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 109 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 0:16:33 110 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 111 Jhojan Orlando Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros Rga 112 Luis-Joe Lührs (Ger) Bora - Hansgrohe 0:18:06 113 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 114 Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Esp) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 0:18:07 115 Luís Fernandes (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:20:51 116 Pedro Silva (Por) Glassdrive / Q8 / Anicolor 117 Fábio Fernandes (Por) Efapel Cycling 0:22:07 118 Rafael Reis (Por) Glassdrive / Q8 / Anicolor 119 Samuel Caldeira (Por) W52 / Fc Porto 120 Micael Isidoro (Por) Abtf - Feirense 121 Nahuel Omar D´Aquila (Arg) 122 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 123 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 124 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 125 Tom Bohli (Sui) Cofidis 126 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 127 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 128 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 129 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 130 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 131 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 132 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 133 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 134 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 135 Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 136 José Mendes (Por) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 137 Rui Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 138 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 139 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 140 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 141 Raúl Ribeiro (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 142 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 143 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 144 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 145 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 146 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:25:37 147 Daniel Dias (Por) Kelly Simoldes Udo 0:28:17 148 Rodrigo Caixas (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 149 João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 150 Hector Saez Benito (Esp) Glassdrive / Q8 / Anicolor 151 Juan Jose Lobato Del Valle (Esp) Euskaltel - Euskadi 152 Javier Moreno Bazan (Esp) Glassdrive / Q8 / Anicolor 153 Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 154 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team 155 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 156 César Martingil (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 157 Francisco Pereira (Por) Abtf - Feirense DNS Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis DNF Lars Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj DNS Tim Declercq (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team Генеральная классификация после 2 этапа 1 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 9:47:20 2 Brandon McNulty (Usa) Uae Team Emirates 0:00:01 3 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 4 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 5 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers 6 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 7 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 8 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 0:00:08 9 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:17 10 Dylan Van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 0:00:18 11 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Trek - Segafredo 0:00:21 12 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:00:29 13 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 14 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Bora - Hansgrohe 0:00:36 15 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 16 Connor Swift (Gbr) Team Arkea - Samsic 0:00:39 17 Tobias S. Foss (Nor) Jumbo-Visma 0:00:41 18 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:42 19 Stefan Küng (Sui) Groupama - Fdj 0:00:46 20 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Fenix 0:00:58 21 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:01:18 22 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Esp) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 0:01:35 23 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 0:02:10 24 Jose Herrada (Esp) Cofidis 25 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic 0:02:11 26 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj 0:02:14 27 Rui Felipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:02:25 28 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:39 29 Tiago Machado (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:02:45 30 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 0:02:47 31 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 0:03:05 32 João Benta (Por) Efapel Cycling 0:03:18 33 Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 0:03:19 34 Ricardo Vilela (Por) W52 / Fc Porto 0:03:39 35 Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive / Q8 / Anicolor 0:03:46 36 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:03:50 37 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:04:49 38 José Fernandes (Por) W52 / Fc Porto 0:04:59 39 Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling 0:05:00 40 Daniel Freitas (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:05:10 41 Javier Romo Oliver (Esp) Astana Qazaqstan Team 0:05:20 42 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:05:25 43 Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:05:33 44 António Ferreira (Por) Kelly Simoldes Udo 0:05:56 45 Johannes Staune-Mittet (Nor) Jumbo-Visma Development Team 46 Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health 0:05:59 47 Luís Gomes (Por) Kelly Simoldes Udo 0:06:05 48 Emanuel Duarte (Por) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:06:17 49 Clément Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 0:06:24 50 Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling 0:07:24 51 Alejandro Marque Porto (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:07:35 52 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 0:07:41 53 André Carvalho (Por) Cofidis 0:07:45 54 Amaro Antunes (Por) W52 / Fc Porto 0:07:54 55 Attila Valter (Hun) Groupama - Fdj 0:08:09 56 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:08:13 57 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo 0:09:02 58 Hugo Nunes (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:10:23 59 César Fonte (Por) Kelly Simoldes Udo 0:10:26 60 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:10:57 61 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:10:58 62 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:11:48 63 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 0:12:09 64 Delio Fernandez Cruz (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:12:12 65 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 0:12:14 66 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:12:19 67 Rafael Silva (Por) Efapel Cycling 0:12:24 68 André Cardoso (Por) Abtf - Feirense 69 José Gonçalves (Por) W52 / Fc Porto 70 André Ramalho (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 0:12:35 71 Unai Iribar Jauregi (Esp) Euskaltel - Euskadi 72 Tomas Contte (Arg) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 73 Pedro Lopes (Por) 0:12:38 74 August Jensen (Nor) Human Powered Health 0:12:41 75 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:12:48 76 Carlos Ivan Oyarzun Guiñez (Chi) 0:13:56 77 Alvaro Trueba Diego (Esp) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:14:09 78 Daniel Mestre (Por) W52 / Fc Porto 0:15:12 79 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 80 Rafael Lourenço (Por) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 81 Fábio Costa (Por) Glassdrive / Q8 / Anicolor 82 Ivo Pinheiro (Por) Abtf - Feirense 83 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 84 Aleksandr Grigorev (Rus) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 85 Nicolas Saenz Ballesteros (Col) 86 Vinício Rodrigues (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 87 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 88 Afonso Eulálio (Por) Glassdrive / Q8 / Anicolor 89 João Medeiros (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 90 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 91 Pedro Andrade (Por) Efapel Cycling 92 Gonçalo Leaça (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 93 Hélder Gonçalves (Por) Kelly Simoldes Udo 94 Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 95 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:15:39 96 Tiago Leal (Por) Kelly Simoldes Udo 0:15:53 97 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:16:04 98 Afonso Silva (Por) Kelly Simoldes Udo 0:16:09 99 Venceslau Fernandes (Por) Abtf - Feirense 0:16:20 100 João Macedo (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 0:16:37 101 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 0:16:40 102 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 103 Márcio Barbosa (Por) Abtf - Feirense 0:17:04 104 Jhojan Orlando Garcia Susa (Col) Caja Rural-Seguros Rga 0:17:16 105 Luis-Joe Lührs (Ger) Bora - Hansgrohe 0:18:13 106 Fábio Oliveira (Por) Abtf - Feirense 0:18:57 107 Nuno Meireles (Por) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 108 Aime De Gendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 109 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:19:42 110 David Livramento (Por) Atum General/Tavira/Ap Maria Nova Hotel 0:19:51 111 Rúben Simão (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 0:21:21 112 Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Esp) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 0:21:38 113 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 0:22:07 114 Tom Bohli (Sui) Cofidis 115 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 116 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 117 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 118 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 0:22:14 119 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 120 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 121 Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:22:17 122 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 0:22:45 123 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 124 Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 125 Rafael Reis (Por) Glassdrive / Q8 / Anicolor 0:22:50 126 Colin Joyce (Usa) Human Powered Health 0:23:07 127 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 0:23:18 128 Pedro Silva (Por) Glassdrive / Q8 / Anicolor 0:23:23 129 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 0:23:31 130 Iker Ballarin Manso (Esp) Euskaltel - Euskadi 131 Micael Isidoro (Por) Abtf - Feirense 0:23:45 132 Luís Fernandes (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:24:22 133 Samuel Caldeira (Por) W52 / Fc Porto 0:24:52 134 Fábio Fernandes (Por) Efapel Cycling 0:25:38 135 Rui Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 136 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 137 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 138 Nahuel Omar D´Aquila (Arg) 139 José Mendes (Por) Aviludo - Louletano - Loulé Concelho 140 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 141 Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health 142 Jonathan Lastra Martinez (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 143 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 0:25:56 144 Raúl Ribeiro (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 0:27:05 145 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:28:17 146 Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team 147 Bert Van Lerberghe (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 148 Daniel Dias (Por) Kelly Simoldes Udo 0:29:00 149 Jokin Murguialday (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:29:08 150 João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 0:29:14 151 Juan Jose Lobato Del Valle (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:29:24 152 Javier Moreno Bazan (Esp) Glassdrive / Q8 / Anicolor 0:30:49 153 Hector Saez Benito (Esp) Glassdrive / Q8 / Anicolor 0:31:48 154 César Martingil (Por) Radio Popular - Paredes - Boavista 0:32:29 155 Rodrigo Caixas (Por) L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car 0:32:47 156 Francisco Pereira (Por) Abtf - Feirense 0:33:15 157 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team 0:34:45 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вольта Альгарве Volta ao Algarve велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка



