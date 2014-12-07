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Том Пидкок – победитель «Hexia Cyclocross Gullegem» -2022

Том Пидкок одерживает третью с начала сезона велокросса победу

 

 

  Том Пидкок одержал третью победу в сезоне велокросса и вторую подряд, выиграв в бельгийском Гюллегеме велогонку «Hexia Cyclocross Gullegem». Не входящая в три главных серии гонок велокросса, бельгийская «Hexia», тем не менее, бросила участникам вызов непростой трассой и липкой грязью. В прошлом году на этой гонке Пидкок проиграл Матье ван дер Пулу 45 секунд.

 

Том Пидкок – победитель «Hexia Cyclocross Gullegem» -2022

 

Том Пидкок – победитель «Hexia Cyclocross Gullegem» -2022

Photo (c) Sporza

 

 На этот раз соперниками 22-летнего британского гонщика команды Ineos Grenadiers стали бельгийские велогонщики команды Tormans Cyclo Cross Team 20-летний Йоран Визёр (Joran Wyseure) и 26-летний Кентан Херманс (Quinten Hermans). Прокол в начале гонки не помешал Тому Пидкоку лидировать и выиграть с преимуществом в 16 секунд над Йораном Визёром, а Кентан Херманс, боровшийся с Пидкоком большую часть дистанции, из-за прокола проиграл второе место своему товарища по команде, а сам финишировал третьим через 20 секунд.

 

  Завтра, 5 января, Том Пидкок примет участие ещё в одной гонке – «X2O Trofee Herentals», после чего отправится в тренировочный лагерь команды Ineos Grenadiers на Майорку.

 

  Том Пидкок: «В таких условиях всегда тяжело бороться, и не важно, как много усилий прикладываешь, ощущение такое, будто никуда не двигаешься. После первого круга у меня был прокол. Сначала даже не понял, что прокололся, потому что у меня колёса  накачаны не сильно. Поэтому ещё немного проехал с проколом. К счастью, сумел добрать Кентана, создать просвет и взять контроль над гонкой. Ещё поменял покрышки. Я ехал на более узких, потом продолжил на толстых. Но ни на тех, ни на этих не было удобно. Тяжёлая гонка.

 

  Кентан ехал отлично. В такой трудный день главным было просто проехать без трудностей, не забывая о завтрашней гонке. Завтра ещё один хороший день соревнований, а потом уеду в тренировочный лагерь, так что осталось пережить ещё час мучений».

 

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers велокросс

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  1. SportSpirit

    Вчера, 21:09 | Регистрация: 4.05.2019

    Читаю по диагонали: "К счастью, сумел добрать Кентана" beach 

     

    И понимаю, что то ли лыжи не едут,

    то ли хитрый Найро через лес

    да с винтовкой на перевес)) 

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 07:23 | Регистрация: 7.12.2014

    Quinten Hermans - я читаю его имя как Квинтен. Но по-фламандски не разумею, поэтому не знаю как оно звучит в оригинале. Однако одни бельгийские/голландские комментаторы называют его "Эрманс", другие "Херманс". Даже в одной и той же трансляции...

     

    П.С. И так бывает. Гонцику Альпецина было не до смеха, конечно, но со стороны прикольно...

    https://twitter.com/cyclocross24/status/1478370522606059522

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 14:54 | Регистрация: 27.08.2018

      Ну хоть падать не очень жестко. Хотя все эти случаи выбивают и топовых гонщиков - вчера Том после "удачной" смены велосипеда резко провалился и почти круг добирал.

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 13:26 | Регистрация: 7.12.2014

    Говорят что Ван Арт пропустит не только ЧМ по велокроссу, но и Страде Бьянке.

    Ван дер Пул окончательно подтвердил, что его сезон велокросса закрыт. ЧМ он пропустит. Боль в спине не проходит и Матье не будет в гонках несколько месяцев.

    Так что в велокроссе по-любому будет новый чемпион мира...

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Комментарии

  • Freejazz
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Freejazz-Фото
    Ну хоть падать не очень жестко. Хотя все эти случаи выбивают и топовых гонщиков - вчера Том после "удачной" смены велосипеда резко провалился и почти круг добирал.
  • Earl57
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Earl57-Фото

    Говорят что Ван Арт пропустит не только ЧМ по велокроссу, но и Страде Бьянке.

    Ван дер Пул окончательно подтвердил, что его сезон велокросса закрыт. ЧМ он пропустит. Боль в спине не проходит и Матье не будет в гонках несколько месяцев.

    Так что в велокроссе по-любому будет новый чемпион мира...

  • Camel
    «Газпром-РусВело» будет выступ ... (1)
    Camel-Фото

    ...Теперь настало время для новой главы в истории команды, в следующем сезоне мы будем выступать на велосипедах французского производителя LOOK...

    Т.е., велосипеды Colnago не способствовали повышению результатов в гонках, они недостаточно быстры, а вот LOOK - это то, что позволит открыть новую главу в истории команды. Здорово! Кто ж теперь удержит гонщиков команды Газпром-РусВело!

  • greyshark
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    greyshark-Фото

    Цитата: Earl57
    А Карапасу что? Он вообще-то тоже на Джиро заявлен.

    А карапасу - всего хорошего, здоровья ему, удачи, ну и пусть держится!

  • Earl57
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    Earl57-Фото

    Quinten Hermans - я читаю его имя как Квинтен. Но по-фламандски не разумею, поэтому не знаю как оно звучит в оригинале. Однако одни бельгийские/голландские комментаторы называют его "Эрманс", другие "Херманс". Даже в одной и той же трансляции...

     

    П.С. И так бывает. Гонцику Альпецина было не до смеха, конечно, но со стороны прикольно...

    https://twitter.com/cyclocross24/status/1478370522606059522

  • rude_rider
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    rude_rider-Фото

    хоть что то

    а то совсем пропал

     

     

  • AlpenFlow
    Крис Фрум прерывает тренировки ... (10)
    AlpenFlow-Фото
    Что-то долго нет комментария от нейросети)
  • SportSpirit
    Том Пидкок – победитель «Hexia ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Читаю по диагонали: "К счастью, сумел добрать Кентана" beach 

     

    И понимаю, что то ли лыжи не едут,

    то ли хитрый Найро через лес

    да с винтовкой на перевес)) 

  • motte
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    motte-Фото

    С богом, Том_а, только не кисни, если что, покажи красивый комбэк.

  • SportSpirit
    Том Дюмулин поставит целью Джи ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Имела в виду распределение потенциальных капитанов JV на ГТ. Но аналогичные расклады от IG тоже любопытны)

    Если к теме Джиро, то помимо перечисленных в посте, наверняка там будет и Алмейда с поддержкой новой команды. Теневые капитаны Бахрейна за спиной Ланды) С.Ейтс тоже не подарок. Итальянская мафия Астаны, лично мне было бы интересно посмотреть в качестве со-капитана на Москона. Пусть это не супер-лидеры, но Дюмолану для дебюта вполне хватит, чтобы "побороться за генерал".

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