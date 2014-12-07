Том Пидкок – победитель «Hexia Cyclocross Gullegem» -2022

Том Пидкок одерживает третью с начала сезона велокросса победу

Том Пидкок одержал третью победу в сезоне велокросса и вторую подряд, выиграв в бельгийском Гюллегеме велогонку «Hexia Cyclocross Gullegem». Не входящая в три главных серии гонок велокросса, бельгийская «Hexia», тем не менее, бросила участникам вызов непростой трассой и липкой грязью. В прошлом году на этой гонке Пидкок проиграл Матье ван дер Пулу 45 секунд.

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На этот раз соперниками 22-летнего британского гонщика команды Ineos Grenadiers стали бельгийские велогонщики команды Tormans Cyclo Cross Team 20-летний Йоран Визёр (Joran Wyseure) и 26-летний Кентан Херманс (Quinten Hermans). Прокол в начале гонки не помешал Тому Пидкоку лидировать и выиграть с преимуществом в 16 секунд над Йораном Визёром, а Кентан Херманс, боровшийся с Пидкоком большую часть дистанции, из-за прокола проиграл второе место своему товарища по команде, а сам финишировал третьим через 20 секунд.

Завтра, 5 января, Том Пидкок примет участие ещё в одной гонке – «X2O Trofee Herentals», после чего отправится в тренировочный лагерь команды Ineos Grenadiers на Майорку.

Том Пидкок: «В таких условиях всегда тяжело бороться, и не важно, как много усилий прикладываешь, ощущение такое, будто никуда не двигаешься. После первого круга у меня был прокол. Сначала даже не понял, что прокололся, потому что у меня колёса накачаны не сильно. Поэтому ещё немного проехал с проколом. К счастью, сумел добрать Кентана, создать просвет и взять контроль над гонкой. Ещё поменял покрышки. Я ехал на более узких, потом продолжил на толстых. Но ни на тех, ни на этих не было удобно. Тяжёлая гонка.

Кентан ехал отлично. В такой трудный день главным было просто проехать без трудностей, не забывая о завтрашней гонке. Завтра ещё один хороший день соревнований, а потом уеду в тренировочный лагерь, так что осталось пережить ещё час мучений».