Генеральный менеджер велокоманды UAE Team Emirates о подписании Марка Хирши

Мауро Джанетти: «Переход Марка Хирши – один из самых крупных трансферов на рынке»

Переход Марка Хирши (Marc Hirschi) в велокоманду UAE Team Emirates, который потребовал досрочного расторжения контракта с велокомандой DSM (Sunweb) состоялся благодаря агенту швейцарского велогонщика – Фабиану Канчелларе.

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates, в интервью Radio Télévision Suisse сказал, что счастлив видеть в команде 22-летнего швейцарского гонщика и считает заключение контракта с ним важным для развития команды.

Photo (c) UAE Team Emirates

Мауро Джанетти: «По условиям контракта о нём было объявлено 9 января, но через агента Хирши – Фабиана Канчеллару, мы достигли соглашения в канун нового года. Марк Хирши – важный гонщик. Я понимал, что не могу его упустить.

Рад, что он с нами. Он швейцарский велогонщик. Он талантлив и настоящий профессионал. И его согласие расторгнуть контракт, чтобы перейти к нам, показывает, что он считает нашу команду идеальной для своего развития.

Его переход – один из самых крупных трансферов на рынке. Крис Фрум перешёл в велокоманду Israel Start-Up Nation, но Марку всего 22. Его переход имеет большее значение.

Для 22-летнего он невероятен. Мы видели, как он выступал на Тур де Франс, где выиграл этап, а ещё на двух этапах был близко к победе. Потом он выиграл Флеш Валлонь, а на Льеж-Бастонь-Льеж боролся до самого конца.

У него есть способность побеждать так, будто победа далась ему легко. Мы видели это на юниорском уровне, потом в андерах, где он стал чемпионом мира. Мы хотим, чтобы он удивил нас тем, что может сделать. Думаю, он сможет быть конкурентоспособным на любом рельефе. Мы проверим его на нескольких многодневных велогонках. Уверен, он хочет упорно и много работать, продолжать совершенствоваться. Будет интересно посмотреть, чего мы сможем добиться вместе.

На Арденнских классиках ему поможет Тадей Погачар, который там тоже хорош. У нас есть Макналти, Бьерг и другие. Все они молоды и талантливы. В 2020 году мы достигли результатов, на которые рассчитывали в 2022. Так что мы опережаем планы на два года.

Теперь мы должны продолжать расти. Поэтому мы концентрировались на молодых гонщиках с момента основания команды. Мы хотим строить свои собственные успехи, развивая наших велогонщиков, а, не покупая готовых звёзд.

Молодые больше мотивированы, хотят выступать лучше. Они строят собственное будущее, их решимость выше некуда. Когда в команде такие молодые гонщики, работать и совершенствоваться более интересно. Нет давления, просто желание выступать лучше».