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Генеральный менеджер велокоманды UAE Team Emirates о подписании Марка Хирши

Мауро Джанетти: «Переход Марка Хирши – один из самых крупных трансферов на рынке»

 

 

  Переход Марка Хирши (Marc Hirschi) в велокоманду UAE Team Emirates, который потребовал досрочного расторжения контракта с велокомандой DSM (Sunweb) состоялся благодаря агенту швейцарского велогонщика – Фабиану Канчелларе.

 

  Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates, в интервью Radio Télévision Suisse сказал, что счастлив видеть в команде 22-летнего швейцарского гонщика и считает заключение контракта с ним важным для развития команды.

 

Генеральный менеджер велокоманды UAE Team Emirates о подписании Марка Хирши

Photo (c) UAE Team Emirates

 

  Мауро Джанетти: «По условиям контракта о нём было объявлено 9 января, но через агента Хирши – Фабиана Канчеллару, мы достигли соглашения в канун нового года. Марк Хирши – важный гонщик. Я понимал, что не могу его упустить.

 

  Рад, что он с нами. Он швейцарский велогонщик. Он талантлив и настоящий профессионал. И его согласие расторгнуть контракт, чтобы перейти к нам, показывает, что он считает нашу команду идеальной для своего развития.

 

  Его переход – один из самых крупных трансферов на рынке. Крис Фрум перешёл в велокоманду Israel Start-Up Nation, но Марку всего 22. Его переход имеет большее значение.

 

  Для 22-летнего он невероятен. Мы видели, как он выступал на Тур де Франс, где выиграл этап, а ещё на двух этапах был близко к победе. Потом он выиграл Флеш Валлонь, а на Льеж-Бастонь-Льеж боролся до самого конца.

 

  У него есть способность побеждать так, будто победа далась ему легко. Мы видели это на юниорском уровне, потом в андерах, где он стал чемпионом мира. Мы хотим, чтобы он удивил нас тем, что может сделать. Думаю, он сможет быть конкурентоспособным на любом рельефе. Мы проверим его на нескольких многодневных велогонках. Уверен, он хочет упорно и много работать, продолжать совершенствоваться. Будет интересно посмотреть, чего мы сможем добиться вместе.

 

  На Арденнских классиках ему поможет Тадей Погачар, который там тоже хорош. У нас есть Макналти, Бьерг и другие. Все они молоды и талантливы. В 2020 году мы достигли результатов, на которые рассчитывали в 2022. Так что мы опережаем планы на два года.

 

  Теперь мы должны продолжать расти. Поэтому мы концентрировались на молодых гонщиках с момента основания команды. Мы хотим строить свои собственные успехи, развивая наших велогонщиков, а, не покупая готовых звёзд.

 

  Молодые больше мотивированы, хотят выступать лучше. Они строят собственное будущее, их решимость выше некуда. Когда в команде такие молодые гонщики, работать и совершенствоваться более интересно. Нет давления, просто желание выступать лучше».

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Теги к статье: Марк Хирши Marc Hirschi UAE Team Emirates

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Earl57-Фото
    В этом году как никогда много гонщиков заявляют о дубле Джиро+Тур. И это скорее всего связано с ОИ в Токио. Полноценно поедут Джиро, а Тур в качестве подготовки к Токио. Речь о тех, кто собирается ехать оба ГТ.
    Ван Арт, например, еще до сообщений о карантине в Токио говорил, что не намерен ехать Тур до конца. Ибо Олимпиада раз в четыре года, а ТДФ каждый год. Стать олимпийским чемпионом для него важнее. И нет, команда не будет его заставлять. Там он решает, что ему ехать.
    Ганна не может определиться, что ему ехать на ОИ - трек или разделку, и там и там у него очень высокие шансы на золото.
    С другой стороны в этой ситуации появляется больше шансов у тех, кому нужен только Тур - Фрум, Кинтана, Роглич... Меньше народа, больше кислорода))

    Маршрут Джиро должны объявить 19 января. Тогда будет больше ясности кто, куда и почему.
  • close2you
    Бенуа Коснефруа откладывает ст ... (2)
    close2you-Фото
    Кому он сдался ?
  • Sezar
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Sezar-Фото

    Я имею в виду упавшего духом не в принципе а с точки зрения достижений. Странно, когда суперталант, выигрывавший Тур и хорошо чувствующий себя после травмы очень мотивирован на помощь некоему более сильному гонщику (повторюсь-это кому-то, Карапасу, что ли?) на не самом сильном Грантуре. Что ни слово, то вопрос, правда?

     

  • s75
    Крис Фрум: «Мои цели не измени ... (17)
    s75-Фото

    Идеальное место для подготовки к сезону. Прежним Фрумом он никогда не станет - характер полученных травм говорит за себя, но он будет стараться быть где-то рядом, потому что он - Фрум.

  • s75
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    s75-Фото
    Вполне трезвая и адекватная оценка ситуации со стороны молодого человека, попавшего в непростую жизненную ситуацию. Вероятно, команда особо не рассчитывает на него в этом сезоне, как на безусловного лидера на ТДФ, и это правильное решение в долгосрочной перспективе.

    "Чувствую себя хорошо, очень мотивирован." для упавшего духом немного странные слова, правда? Посмотрим, удачи парню.
  • Sezar
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Sezar-Фото
    Вот спасибо!
  • Александра
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Александра-Фото

    Вот не верю я в Берналя! Он мне нравится, заставляет волноваться  и переживать, но и только. Даже его лидерство на Туре, в некоторой стерени, техническое, кажется делом случая и удачного стечения обстоятельств. Как никогда не верила в Ару, в Ланду, в Закарина. Не вижу в них чего-то определяющего для победителя. Нет "упоения в бою". Понятно, что это все лирика, а не факты, ну так и мы не компьютеры.)

  • motte
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    motte-Фото

    Оффтоп

    Извиняюсь , но так классно день начинать с родного портала!

    И тематика сайта и комментарии прекрасные и сезон неумолимо движется к старту и такая когорта супер талантов молодых!!!

  • Yuriy 17
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Э. Берналь ведёт себя, как настоящий колумбиец.

    Второй подъём на вершину против их естества. 

  • Earl57
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Чего-то совсем упал духом. На Джиро, да еще и помошником к кому-то более сильному... это к кому?
    А вообще травмы стали злее и восстанавливаются после них гонщики сильно дольше чем предполагают сами. Фрум, Том, Берналь, Ремко. И это сплошь супертопы.

    Видела в интернете таблицу, где расписано какие известные гонщики на какой ГТ собираются ехать. С указанием источника инфы.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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