Марк Хирши расторг контракт с велокомандой DSM

Марк Хирши покинул велокоманду DSM, досрочно расторгнув контракт

22-летний швейцарский велогонщик Марк Хирши (Marc Hirschi) покидает велокоманду DSM (Sunweb). Команда объявила, что контракт с Хирши, который действовал до конца 2021 года, был расторгнут по взаимному согласию, изменения вступили в силу.

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В заявлении велокоманды DSM говорится: «Команда достигла соглашения с Марком Хирши по расторжению контракта до изначально установленной даты 31 декабря 2021 года. Соглашение вступает в силу немедленно. Команда DSM желает Марку Хирши всего наилучшего в продолжении его карьеры и выражает благодарность за вклад, внесённый Марком Хирши в работу команды».

Марк Хирши стал профессиональным велогонщиком в команде Sunweb в 2019 году. В 2020 году Хирши, дебютировав на Тур де Франс, на своём первом Гранд-туре, выиграл этап и получил красный номер самого атакующего гонщика. Дебют на классике Флеш Валлонь тоже оказался успешным – Марк Хирши одержал победу. В групповой гонке чемпионата мира по велоспорту швейцарский гонщик завоевал бронзовую медаль, а завершил сезон на второй ступени подиума классики – Монумента Льеж-Бастонь-Льеж.