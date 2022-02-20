Тиш Беноот собирается досрочно расторгнуть контракт с командой DSM?

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- Сегодня, 00:02
Тиш Беноот может досрочно покинуть команду DSM
Тиш Беноот (Tiesj Benoot) может досрочно расторгнуть контракт с велокомандой DSM, как в своё время сделали Марсель Киттель (2015), Варран Баргиль и Эдвард Тёнс (2018), Том Дюмулин (2019), Майкл Мэттьюс и Марк Хирши (2020). О том, что 27-летний бельгийский велогонщик собирается покинуть немецкую команду после двух сезонов и ищет другую команду, сообщило издание Wielerflits.
Тиш Беноот пришёл в команду DSM (тогда Sunweb) в 2020 году после пяти сезонов работы в команде Lotto Soudal. Победитель Страде Бьянке-2018, он ставил целью проявить себя в Арденнских классиках и недельных гонках. Прошлым летом он продлил контракт с командой DSM до конца 2022 года.
Согласно источникам Wielerflits, «в последние недели у гонщика и команды возникли непреодолимые противоречия, и обе стороны работают над прекращением сотрудничества».
За два года работы в команде Тиш Беноот стал призёром гонки Париж-Ницца-2020, вошёл в десятку сильнейших на Льеж-Бастонь-Льеж и Туре Фландрии в 2020, в 2021 финишировал 12-м на Туре Фландрии и 7-м на Льеж-Бастонь-Льеж, 5-м в общем зачёте Париж-Ницца, 15-м на Амстел Голд Рэйс, 15-м в общем зачёте Тура Швейцарии.
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