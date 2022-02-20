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Тиш Беноот собирается досрочно расторгнуть контракт с командой DSM?

Тиш Беноот может досрочно покинуть команду DSM

 

 

   Тиш Беноот (Tiesj Benoot) может досрочно расторгнуть контракт с велокомандой DSM, как в своё время сделали Марсель Киттель (2015), Варран Баргиль и Эдвард Тёнс (2018), Том Дюмулин (2019), Майкл Мэттьюс и Марк Хирши (2020). О том, что 27-летний бельгийский велогонщик собирается покинуть немецкую команду после двух сезонов и ищет другую команду, сообщило издание Wielerflits.

 

Тиш Беноот собирается досрочно расторгнуть контракт с командой DSM?

 

 

  Тиш Беноот пришёл в команду DSM (тогда Sunweb) в 2020 году после пяти сезонов работы в команде Lotto Soudal. Победитель Страде Бьянке-2018, он ставил целью проявить себя в Арденнских классиках и недельных гонках. Прошлым летом он продлил контракт с командой DSM до конца 2022 года.

 

  Согласно источникам Wielerflits, «в последние недели у гонщика и команды возникли непреодолимые противоречия, и обе стороны работают над прекращением сотрудничества».

 

  За два года работы в команде Тиш Беноот стал призёром гонки Париж-Ницца-2020, вошёл в десятку сильнейших на Льеж-Бастонь-Льеж и Туре Фландрии в 2020, в 2021 финишировал 12-м на Туре Фландрии и 7-м на Льеж-Бастонь-Льеж, 5-м в общем зачёте Париж-Ницца, 15-м на Амстел Голд Рэйс, 15-м в общем зачёте Тура Швейцарии.

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Теги к статье: Тиш Беноот Tiesj Benoot DSM

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Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (3)
    VeloVelo-Фото
    У Даши их очень много.
  • VeloVelo
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Не, одной громкой победой он не закроет.
    Две громкие победы нужны. А то и три.
  • nightbuster33
    Пачи Вила об изменениях в вело ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Профессионально,культурно,тактично и честно.

  • Серафим
    У сборной Италии во время чемп ... (21)
    Серафим-Фото
    Когда-то, в начале 80-х, мне достался старый трековый "Рекорд", но со сплющенной передней вилкой. Велосипед был начала 70-х. Сталь. Их перестали использовать, треки стали короче. Каретка на них пониже была, кстати. Ну ничего, посверлил, вперед поставил клещевые тормоза. Два раза в год приезжал в отпуск домой и катался по городу иногда. На ободах трубки были шоссейные.
  • старт-шоссе 82
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото
    Ремко нужна громкая победа, тогда вся его бравада будет восприниматься иначе. А если будет =очередное поражение=, то скорее всего, он его воспримет еще болезненней.
  • motte
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    motte-Фото

    Кстати, о ремко

    Раны от выступления Бельгии на домашнем чемпионате мира месяц назад до сих пор не зажили полностью, и Джаспер Стуйвен сказал в интервью :

    что Эвенепол не явился на командный отчет,

    «Все были там, кроме Ремко», - сказал Стуйвен

    На следующий день после гонки Эвенепол заявил по телевидению, что у него есть все основания, чтобы самому стать чемпионом мира, рассказав, что он попросил шанс прокатиться самостоятельно, но национальные тренеры отказали ему.

    Ван Аэрт был сбит с толку комментариями Эвенепола после гонки, и Стуйвен был так же критичен.

     

    «Я думаю, что его окружение иногда должно сдерживать Ремко. Ему все еще нужно учиться, когда он может и не может говорить что-то».

    Кроме того, суперсильный гонщик, которым он, безусловно, является, должен понимать, что некоторые вещи должны оставаться внутренними».

     

    Что касается того, был ли прав Эвенепол, полагая, что он мог бы стать чемпионом мира в то воскресенье в Лёвене, Стувен сказал: «Я так не думаю.

    «Во-первых, ему следовало ехать другую гонку. То, что он сделал - ехал полным ходом в начале, жестикулировал и был вездесущим до начала финала - любой субтоппер может это сделать. 

  • старт-шоссе 82
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото
    Может лучше каждому по рюмке?
  • motte
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    motte-Фото

    Цитата: SportSpirit
    У каждого свой Ремко) 

    Шикарно сказано! 

  • ANDREW_STROGINO
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (2)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    СЕРГЕЙ - ОТЛИЧНО!!!!

     

  • Ice
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (19)
    Ice-Фото

    Цитата: SportSpirit
    У каждого свой Ремко) 
     
    Следующий сезон будет для него решающим в установлении статус-кво между ожиданиями и реальностью. 

    Воооооот, пока реальные заслуги Ремко сильно ниже его бравурных заявлений и это наблюдается с момента его перехода в профи. Что-то выиграл, виден потенциал, но многие неопрофи за этот же период завоевали намного больше. Тот же Погачар - улыбается, дает нейтральные интервью, а мастерство показывает ичключительно в гонках. Два ТдФ без громких заявлений. На его фоне Ремко это что-то из разряда "много шума из ничего". Никто не против его успехов - чем острее конкуренция, тем интереснее наблюдать зрителям. Но громкие заявления от Эвенпула в межсезонье уже стали обыденностью, только вот потом все сбывается от силы на 30%.

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