Тиш Беноот собирается досрочно расторгнуть контракт с командой DSM?

Кстати, о ремко

Раны от выступления Бельгии на домашнем чемпионате мира месяц назад до сих пор не зажили полностью, и Джаспер Стуйвен сказал в интервью :

что Эвенепол не явился на командный отчет,

«Все были там, кроме Ремко», - сказал Стуйвен

На следующий день после гонки Эвенепол заявил по телевидению, что у него есть все основания, чтобы самому стать чемпионом мира, рассказав, что он попросил шанс прокатиться самостоятельно, но национальные тренеры отказали ему.

Ван Аэрт был сбит с толку комментариями Эвенепола после гонки, и Стуйвен был так же критичен.

«Я думаю, что его окружение иногда должно сдерживать Ремко. Ему все еще нужно учиться, когда он может и не может говорить что-то».

Кроме того, суперсильный гонщик, которым он, безусловно, является, должен понимать, что некоторые вещи должны оставаться внутренними».

Что касается того, был ли прав Эвенепол, полагая, что он мог бы стать чемпионом мира в то воскресенье в Лёвене, Стувен сказал: «Я так не думаю.

«Во-первых, ему следовало ехать другую гонку. То, что он сделал - ехал полным ходом в начале, жестикулировал и был вездесущим до начала финала - любой субтоппер может это сделать.