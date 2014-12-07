Тиш Беноот и велокоманда DSM договорились о досрочном расторжении контракта

Велокоманда DSM согласилась отпустить Тиша Беноота досрочно

27-летний бельгийский велогонщик Тиш Беноот (Tiesj Benoot) достиг соглашения с велокомандой DSM о досрочном расторжении контракта, который прошлым летом был продлён до конца 2022 года. Беноот пришёл в немецкую велокоманду в 2020 году, после пяти лет выступления в команде Lotto Soudal. В команде DSM (Sunweb) Тиш Беноот одержал одну победу – выиграл этап гонки Париж-Ницца в 2020 году. В этом сезоне Тиш Беноот вошёл в топ-10 на классике Льеж-Бастонь-Льеж и Гран-при Валлонии, а также вошёл в десятку общего зачёта Тура Бенилюкса.

В пресс-релизе команды DSM говорится: «Команда согласна расторгнуть контракт с Тишем Беноотом, начиная с 2022 года. За время кампании 2021 года стало понятно, что Беноот не способен успешно справляться со своими обязанностями, что отразилось на его выступлении в соревнованиях и вне гонок. Команда согласилась расторгнуть контракт с Беноотом ради положительной динамики гонщиков и персонала команды. Тиш – одарённый гонщик с великолепными спортивными способностями, ему по силам выступать на разных рельефах. У него было несколько великолепных выступлений во время работы в команде DSM, за что команда ему очень благодарна и желает Бенооту всего наилучшего в будущих начинаниях».

Тиш Беноот: «В команде DSM у меня были хорошие моменты, несколько отличных возможностей, я многому научился. Было интересно стать частью этой команды, но также здесь были высокие требования. Не имею в виду ничего негативного в отношении команды. Большинство персонала и специалистов, а также товарищей по команде с большой страстью относятся к работе, поэтому и гонщики могут выразить себя максимально полно. Я просто не смог полностью сработаться . Желаю команде, коллегами товарищам по команде всего наилучшего».

В этом году помимо Тиша Беноота с командой DSM досрочно расторгли контракт Марк Хирши (в январе этого года он перешёл в команду UAE Team Emirates), Илан Ван Вилдер перешёл в велокоманду Deceuninck-Quick Step.