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Тиш Беноот и велокоманда DSM договорились о досрочном расторжении контракта

Велокоманда DSM согласилась отпустить Тиша Беноота досрочно

 

 

  27-летний бельгийский велогонщик Тиш Беноот (Tiesj Benoot) достиг соглашения с велокомандой DSM о досрочном расторжении контракта, который прошлым летом был продлён до конца 2022 года. Беноот пришёл в немецкую велокоманду в 2020 году, после пяти лет выступления в команде Lotto Soudal. В команде DSM (Sunweb) Тиш Беноот одержал одну победу – выиграл этап гонки Париж-Ницца в 2020 году. В этом сезоне Тиш Беноот вошёл в топ-10 на классике Льеж-Бастонь-Льеж и Гран-при Валлонии, а также вошёл в десятку общего зачёта Тура Бенилюкса. 

 

Тиш Беноот и велокоманда DSM договорились о досрочном расторжении контракта

 

  В пресс-релизе команды DSM говорится: «Команда согласна расторгнуть контракт с Тишем Беноотом, начиная с 2022 года. За время кампании 2021 года стало понятно, что Беноот не способен успешно справляться со своими обязанностями, что отразилось на его выступлении в соревнованиях и вне гонок. Команда согласилась расторгнуть контракт с Беноотом ради положительной динамики гонщиков и персонала команды. Тиш – одарённый гонщик с великолепными спортивными способностями, ему по силам выступать на разных рельефах. У него было несколько великолепных выступлений во время работы в команде DSM, за что команда ему очень благодарна и желает Бенооту всего наилучшего в будущих начинаниях».

 

  Тиш Беноот: «В команде DSM у меня были хорошие моменты, несколько отличных возможностей, я многому научился. Было интересно стать частью этой команды, но также здесь были высокие требования. Не имею в виду ничего негативного в отношении команды. Большинство персонала и специалистов, а также товарищей по команде с большой страстью относятся к работе, поэтому и гонщики могут выразить себя максимально полно. Я просто не смог полностью сработаться . Желаю команде, коллегами товарищам по команде всего наилучшего».

 

  В этом году помимо Тиша Беноота с командой DSM досрочно расторгли контракт Марк Хирши (в январе этого года он перешёл в команду UAE Team Emirates), Илан Ван Вилдер перешёл в велокоманду Deceuninck-Quick Step.

 

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Теги к статье: Тиш Беноот Tiesj Benoot DSM

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 19:19 | Регистрация: 23.05.2017

    Это как то не смешно уже.

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:52 | Регистрация: 7.12.2014

    Ходят слухи, что он в Джамбо пойдет. В Джамбо от комментариев отказались...

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Комментарии

  • Ice
    Спортивный директор команды To ... (1)
    Ice-Фото

    Дорога покажет...

  • Earl57
    Тиш Беноот и велокоманда DSM д ... (2)
    Earl57-Фото

    Ходят слухи, что он в Джамбо пойдет. В Джамбо от комментариев отказались...

  • levonardo
    Тиш Беноот и велокоманда DSM д ... (2)
    levonardo-Фото

    Это как то не смешно уже.

  • Shalam s Urala
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    есть ещё один 66-летний (как и Унсуэ) чудила. но тому хотя-б можно отдать должное - его команда будь здоров метёт..

    этого - просто жалко

  • StVano
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    StVano-Фото

    Цитата: "он и его сеньора передали через менеджера, что у них своя дорога".

    А кто эта сеньора? Жена?

  • Astanaforever
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Он просто не договаривает и не признает свои ошибки. А они у него есть и в не малом количестве. Гонщики, живые люди и у каждого свои тараканы и амбиции. Те же спорт. директор Арриета, гонщики Лопес, Кинтана, Солер, Карапас, Не могут в таком количестве люди, просто так уходить без причины по своей вине. Значит дело в самом Унсуэ и той политики которую проводит руководство.
  • Ice
    Ваут ван Арт выиграл этап вело ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Выгулял Ван Арт свой новенький Сервело для велокросса.

     
    Тренер Пидкока несколько раз говорил в разных интервью, что от Тома не надо ничего ожидать. Он мол долгое время не участвовал в гонках и вообще не садился на велосипед. Лечил колени, отдыхал. Потом начал общие тренировки, но велокросс специально не тренировал. Утратил чувство гонки и будет возвращать постепенно. И вообще, ему о будущем сезоне думать надо и поэтому аккуратно распределять усилия и расставлять приоритеты.
    Намекнул что Пидкок скорее всего поедет Джиро. Ибо на Тур ему еще рано, а Вуэльта отпадает потому что совпадает с чемпионатом мира по МТБ.

    нехорошо то, что в таком возрасте уже нужно колени лечить, это однозначно беда. Если с ними что-то не так, это вряд ли можно вылечить, не та часть тела.

  • Ice
    Ваут ван Арт о победе на этапе ... (5)
    Ice-Фото

    Мне кажется, фото сделано в тот момент, когда он спрашивал: "Это потому что я черный?")))

  • Ice
    Петер Саган подписал 10-летний ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Серафим
     Будет теперь ездить до 41 года? 

    Чтобы быть лицом бренда, необязательно ездить, достаточно быть медийным. У Бэкхема до сих пор уйма рекламных контрактов)))

  • Sezar
    Эусебио Унсуэ о успехах и неуд ... (6)
    Sezar-Фото

    Но тогда Мовистар перестанет быть Мовистаром.

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